Fernsehinfos vom 16. bis zum 30.12.2022

Sa, 17.12., ZDFneo 21:45 Uhr:

Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns

UK/FRA/D/IRL/USA 2004, R: Beeban Kidron*

Bridget Jones [Renee Zellweger] ist zwar glücklich mit Mark [Colin Firth], versteigt sich jedoch immer wieder in irrationale Eifersucht. So glaubt sie auch, Mark hätte etwas mit der schönen Rebecca [Jacinda Barrett], die jedoch interessiert sich mehr für … Halbwegs unterhaltsame Hetenkomödie

Sa, 17.12., ORF1 23:20 Uhr:

Die Hochzeits-Crasher

USA 2005, R: David Dobkin+

Zwei junge Männer [Vince Vaughn und Owen Wilson] mischen sich wahllos unter Hochzeitsgesellschaften, um dort diverse sexuelle Abenteuer zu erleben. In diesem Zoten-Quark werden einige Witze auf Kosten von Lesben gemacht.

So, 18.12., 3sat 13:35 Uhr:

Das Adlon – Eine Familiensaga

D 2013, R: Uli Edel***

Kompletter Dreiteiler: Erzählt werden zwei ineinander verwobene Familiengeschichten, orientiert an der Historie des 1907 gegründeten Berliner Hotels Adlon. Tochter Alma [Anja Kling] verliebt sich in die Fotografin Undine Adams [Christiane Paul] und geht mit ihr nach Amerika.

So, 18.12., SIXX 20:15 Uhr: N E U

Happiest Season

USA 2020, R: Clea DuVall

Romantisch-altbackene Weihnachtskomödie: Harper [Mackenzie Davis] bringt zwar ihre Liebste Abby [Kristen Stewart] zur Familienfeier mit nach Hause, gibt sie aber aus Angst vor ihren Eltern als ihre Mitbewohnerin aus und flirtet zu allem Überdruss mit ihrem Jugendfreund, der hoffnungsfroh von den Eltern eingeladen wurde. – Ach nee! Immer noch? Echt jetzt? Was ist daran lustig, problematische Coming-Outs der 1990er Jahre wieder aufleben zu lassen? Komödie?! Nicht witzig!

So, 18.12., 3sat 21:45 Uhr:

Mona & Marie – Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte

D 2021, R: Marco Petry***

Zwei zerstrittene und grundverschiedene Schwestern, die arrogante Nervensäge Mona [Maren Kroymann] und die freiheitsliebende Physiotherapeutin Marie [Ulrike Kriener], müssen sich in einer Lebenskrise wieder zusammenraufen. Monas Tochter Sophie [Susanne Bormann] ist mit Karin verheiratet. – Kroymann als Ätzkuh – da kann ihr kaum eine das Wasser reichen!

Mo, 19.12., WDR 23:45 Uhr:

Böttinger: Wohnung 17

D 2022

Bettina Böttingers Talk über queeren Alltag, diesmal der Frage: ‚Inwieweit bedingt unser Geschlecht unsere Lebenswege und Karrieren?‘, zu Gast: Harald Glööckler

Di, 20.12., Kabel eins 20:15 Uhr:

E-M@il für dich

USA 1998, R: Nora Ephron+

Nora Ephron (1941–2012) nahm den Plot von Lubitsch’ „Rendezvous nach Ladenschluß“ (1940) und verlegte ihn als kompliziert-naive Liebesgeschichte zwischen Buchhändlerin Kathleen [Meg Ryan] und Konzernchef Joe [Tom Hanks] in die späten Neunziger. Joe erzählt, dass die Frau seines Vaters mit dem Kindermädchen durchgebrannt ist

Do, 22.12., arte 13:35 Uhr:

Die Herzogin

UK/ITA/FRA/USA 2008, R: Saul Dibb*

Jhdt.: Lady Spencer [Charlotte Rampling] verheiratet ihre älteste Tochter Georgiana [Keira Knightley] mit dem Herzog von Devonshire, William Cavendish [Ralph Fiennes], der lediglich an (männlichen) Nachkommen interessiert ist, die sich aber nicht einstellen. Georgiana freundet sich mit Bess Foster [Hayley Atwell] an, von der sie einiges über Sexualität und Leidenschaft lernt. – Georgiana Cavendish (1757-1806) war eine einflussreiche Adlige, die mit ihrem Mann und Lady Eliziabeth Foster in einer Dreiecksbeziehung lebte; im Film wird sie jedoch Williams Geliebte und verlässt Georgiana.

Do, 22.12., arte 22:40 Uhr:

Die wiedergefundene Zeit

FRA/ITA/PORT 1999, R: Raoul Ruiz+

Romanverfilmung nach Marcel Proust: Ein alter kranker Mann erinnert sich an seine Liebschaften, u. a. an die lesbische Albertine

Do, 22.12., ARD 23:20 Uhr: N E U ! ! !

Kroymann: Schöne Bescherung

D 2022

Bei der satirischen Bescherung, die Maren Kroymann in einem endlich neuen Sketchreigen für uns vorbereitet hat, wirken u. a. mit: Nina Kunzendorf, Mark Waschke, David Ali Rashed, Lea van Acken, Diana Amft, Laura Osswald, Katharina Hirschberg, Sebastian Schwarz, Matthias Weidenhöfer, Altine Emini – und selbstverständlich Annette Frier!

Do, 22.12., ARD 00:00 Uhr:

Salon Simonetti

Thema: Krach, D 2022

Talkshow von Riccardo Simonetti mit Gästen, diesmal mit Thelma Buabeng und Sven Lehmann

Sa, 24.12., ServusTV 20:15 Uhr:

La Vie en Rose

FRA/UK/TSCHECH 2007, R: Olivier Dahan+

Mit dem Schwerpunkt auf Kindheit und Tod porträtiert der Film das Leben der französischen Chansonsängerin Edith Piaf (1915-1963) [Oscar für Marion Cotillard]. Zu Beginn der Karrierenfeiern sind ganz kurz auch zwei Frauen zu sehen, die einander küssen.

Sa, 24.12., Tele5 00:40 Uhr:

Hairspray

USA 2006, R: Adam Shankman+

Remake der schrillen Frisurenkomödie von John Waters aus dem Jahr 1988: Die schwergewichtige Tracy schwärmt in den Sechzigern für eine TV-Show, in die sie sich mit Hilfe ihrer Mutter [John Travolta] hineintanzt. Die naive Tracy sorgt mal ganz kurz zwischen ihr und einer Mitschülerin für einen vagen lesbischen Zusammenhang, der sich aber sofort wieder verdünnisiert.

Sa, 24.12., WDR 01:15 Uhr:

Kroymann

D 2022

Eine frühere Folge der Sketchserie

So, 25.12., VOX 13:00 Uhr:

10 Dinge, die ich an dir hasse

USA 1999+

Teenie-Liebeskomödie, in der ein junges Mädchen sich aufgrund eines Verbots des Vaters nur mit Jungs verabreden darf, wenn auch die ältere Schwester ein Date hat. Die Jungs hecken diesbezüglich einen Plan aus … Es versteht sich von selbst, dass eine junge Frau, die kein verstärktes Interesse an jungen Männern hat, zwangsläufig lesbisch sein MUSS. Das wissen wir doch spätestens seit der völlig unverfrorenen „Eisprinzessin“, oder??? Ach nee, geht lieber spazieren!

So, 25.12., Tele5 20:15 Uhr:

Tod auf dem Nil

UK 1977, R: John Guillermin+

Hercule Porree — pardonnez-moi, Poirot! [Peter Ustinov] ermittelt auf einem Nildampfer, auf dem ein Mord verübt wurde. Dabei beobachtet er auch die Witwe Mrs. Van Schuyler [Bette Davis] und die ihr in einer Art Hassliebe verbundene Gesellschafterin (?!) Miss Bowers [Maggie Smith] …

Mo, 26.12., RTL2 07:15 Uhr:

Natürlich blond!

USA 2001, R: Robert Luketic*

Elle [Reese Witherspoon] ist der Inbegriff einer oberflächlichen Ami-Tussi: blond, doof und naiv. Um ihren Geliebten zu betören, der auf gebildete Frauen zu stehen scheint, studiert sie Jura und zeigt allen, wo der Hammer hängt. Beim Studium lernt sie eine lesbische Aktivistin kennen, die aber dann wohl der Schere zum Opfer gefallen ist, denn ab Mitte des Films taucht sie kaum mehr auf

Mo, 26.12., SRF1 23:15 Uhr:

Ziemlich beste Freunde

Frankreich 2011, R: Olivier Nakache, Eric Toledano*

Der gelähmte Philippe [François Cluzet] freundet sich mit seinem neuen Assistenten, dem Senegalesen Drisse [Omar Sy] an. Philippes Sekretärin Magalie [Audrey Fleurot] lebt lesbisch. – Warum aus dem Assistenten, der ein Algerier war, ein Senegalese werden musste, lässt sich in der vom Kinopublikum innig geliebten Verfilmung auf den ersten Blick nicht erkennen …

Mi, 28.12., SIXX 20:15 Uhr:

Mona Lisas Lächeln

USA 2003, R: Mike Newell*

Progressive Lehrerin [Julia Roberts] eckt 1953 im konservativen Mädchencollege Wellesley an; eine lesbische Lehrerin [Juliet Stevenson] muss gehen, als sie ihren Studentinnen Verhütungsmittel besorgt. Sehenswert!

Do, 29.12., ZDF 03:00 Uhr:

Die Toten vom Bodensee: Der Blutritt

D/Österreich 2020, R: Michael Schneider**

Das ermittelnde Team, bestehend aus dem deutschen Kriminalhauptkommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) und der österreichischen Kriminalinspektorin Hannah Zeiler (Nora Waldstätten), untersucht den Mord an einer Pferdezüchterin. Zunächst wird ihre Gestütswärterin, Daria Roth (Jule Ronstedt), verdächtigt, weil sie mit ihr eine Affäre hatte. Aber diese Geschichte dient nur dazu, die Zuschauenden auf eine falsche Fährte zu locken…

Fr, 30.12., RTL2 06:00 Uhr:

Shakespeare in Love

UK 1998, R: John Madden+

Viola [Gwyneth Paltrow] träumt von einem Dasein als Schauspielerin, was ihr im England des 16. Jahrhunderts jedoch verwehrt ist. Deshalb verkleidet sie sich als Mann und ergattert tatsächlich bei ihrem Idol William Shakespeare [Joseph Fiennes] eine tragende Rolle in seinem neuen Stück. Als attraktiver Jüngling wird Viola dann in einer Schenke von Huren angegraben … Harmloser Spaß, für den Paltrow den Oscar gewann und bei der Entgegennahme in ihren Freudentränen ertrank.

Fr, 30.12., WDR 23:30 Uhr:

Böttinger: Wohnung 17

D 2022

Bettina Böttingers Talk über queeren Alltag, diesmal mit Comedian Tahnee

Fr, 30.12., NDR 01:00 Uhr:

A glamorous Takeover

Moderation: Tarik Tesfu, D 2022

Porträt queerer Kultur, die u. a. von der isländischen Sängerin Björk unterstützt wird

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2022)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2022)



Wenn ihr die Arbeit von Ingeborg Boxhammer unterstützen wollt, dann könnt ihr für www.lesbengeschichte.de spenden und damit die Zukunft ihrer Seiten sichern: Ingeborg Boxhammer, Stichwort „Lesbengeschichte“, Konto bei der Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 6637 0501 9803 0093 3579 BIC: COLSDE33XXX.

Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org