Fernsehinfos vom 03. bis zum 16.12.2022

Sa., 03.12., 21:45 Uhr:

Nirgendwo in Afrika

D 2001, R: Caroline Link, Roman: Stefanie Zweig*

Der autobiografische Roman von Stefanie Zweig erzählt die Flucht der Familie aus Oberschlesien nach Kenia. Die 12-jährige Stefanie lernte in Nairobi die als schlagfertig und resolut beschriebene Berliner Subkulturaktivistin Elsa Conrad (1887-1963) kennen, wusste jedoch nichts von ihrem lesbischen Leben. In der Verfilmung, in der Mechthild Grossmann die Rolle der Elsa Conrad spielt, ist davon auch leider nicht das Geringste erhalten geblieben. Schade – was hätte daraus für ein toller Film werden können! Siehe zur Verbindung Zweig und Conrad Claudia Schoppmann: „‘Die weitaus interessanteste Vereinigung lesbischer Frauen Berlins’: Die Clubwirtin Elsa Conrad (1887-1963)”, Spurensuche im Regenbogenkiez: Historische Orte und schillernde Persönlichkeiten, MANEO-Kiezgeschichte vol. 2 Berlin 2018, S. 102-119.

So, 04.12., RTL2 20:15 Uhr:

Der seltsame Fall des Benjamin Button

USA 2008, R: David Fincher+

Ein Neugeborenes entwickelt sich vom uralten Greis [Brad Pitt] zu einem immer jünger werdenden Mann [auch Brad Pitt]. Seine große Liebe Daisy [Cate Blanchett] provoziert ihn mit der Information, eine Tänzerin habe mit ihr schlafen wollen … Die eigentlich originelle Geschichte ist zwar voller beeindruckender Maskeneffekte, aber rasch absehbar – und auch etwas langatmig

So, 04.12., arte 22:10 Uhr: N E U ! ! !

Alice Schwarzer – Sie kam und blieb

D/FRA 2022, R: Sabine Derflinger

Biografisches Porträt zum 80. Geburtstag von Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer, mit Ausschnitten von Statements früherer oder aktueller Weggefährt*innen, darunter auch ihre Ehefrau Bettina Flitner.

Mo, 05.12., arte 20:15 Uhr:

Die Herzogin

UK/ITA/FRA/USA 2008, R: Saul Dibb*

18. Jhdt.: Lady Spencer [Charlotte Rampling] verheiratet ihre älteste Tochter Georgiana [Keira Knightley] mit dem Herzog von Devonshire, William Cavendish [Ralph Fiennes], der lediglich an (männlichen) Nachkommen interessiert ist, die sich aber nicht einstellen. Georgiana freundet sich mit Bess Foster [Hayley Atwell] an, von der sie einiges über Sexualität und Leidenschaft lernt. – Georgiana Cavendish (1757-1806) war eine einflussreiche Adlige, die mit ihrem Mann und Lady Eliziabeth Foster in einer Dreiecksbeziehung lebte; im Film wird sie jedoch Williams Geliebte und verlässt Georgiana.

Di, 06.12., ZDFinfo 05:00 Uhr morgens:

Liebe und Sex in Russland – Tradition, Gewalt und Widerstand

D 2020 (Reportage über die Situation in Russland; auch queere Menschen kommen zu Wort, die mit der heterosexuellen Doktrin umgehen müssen

Di, 06.12., SWR/SR 00:50 Uhr nachts:

Störenfrieda

D 2021, R: Alina Yklymova

Kurzfilm über ein lesbisches Paar im Ruhrgebiet, das eine Kneipe betreibt, die als Schutzraum für Frauen* gedacht ist. Das Konzept bekommt Risse, als einer ihrer Väter dort eine Unterkunft benötigt

Mi, 07.12., ONE 13:55 Uhr / beide Teile hintereinander So, 11.12., ONE 13:05 Uhr:

Alice

D 2022, R: Nicole Weegmann

1/2. Zweiteiliger Fernsehfilm zum Leben von „Emma“-Herausgeberin und Journalistin Alice Schwarzer [hier: Nina Gummich], die am 3. Dezember 2022 achtzig Jahre alt wird

Do, 08.12., HR 14:30 Uhr:

Mein Sohn Helen

D 2015; R: Gregor Schnitzler

Ein Vater [Heino Ferch] tut sich schwer damit, dass sein vermeintlicher Sohn [Jannik Schümann] plötzlich als Frau aus einem Auslandsaufenthalt zurückkehrt … Zu viel Ferch und zu wenig Trans* …

Do, 08.12., RBB 20:15 Uhr:

Kalender Girls

UK 2003, R: Nigel Cole+

In dem kleinen britischen Dorf Skipton engagieren sich gelangweilte Frauen im Women’s Institute und machen auf Initiative von Chris (Helen Mirren) einen Kalender mit Aktfotos, die ein verklemmter Sohn der erwachsenen Frauen schon mal falsch versteht …

Do, 08.12., ARD 02:35 Uhr:

Im Zweifel

D 2015, R: Aelrun Goette*

Die engagierte Pfarrerin Judith Ehrmann (Claudia Michelsen) betreut neben ihrem Kirchenjob Angehörige von Unfallopfern und fürchtet plötzlich, ihr Mann und ihr Sohn könnten in einen Fall von Fahrerflucht verwickelt sein. In einer Sitzung der Landessynode setzt sie sich für die Anerkennung einer lesbischen Pfarrerin ein

Fr, 09.12., HR 07:15 Uhr:

Respekt: LGBTQI* – (k)ein Problem mit sexueller Vielfalt?

D 2020, Moderation: Christina Wolf

Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer, intersexuell leben, sind nur vordergründig in der Gesellschaft als selbstverständlich akzeptiert

Fr, 09.12., SRF 2 23:25 Uhr:

Die Wutprobe

USA 2002, R: Peter Segal*

Dave [Adam Sandler] erhält Anti-Aggressionstherapie von Doktor Rydell [Jack Nicholson – der würde mich hier auch in die Klapse bringen]. In der Therapiestunde gibt es ein lesbisches Paar, das seine Eifersucht nicht unter Kontrolle hat. Blöder Klamauk: Das Lesbenpaar soll nur den schrägen Reigen „gestörter“ Menschen abrunden!

Sa, 10.12., HR 23:15 Uhr:

Der Wolf: Tote Hunde beißen nicht

DK/Norwegen 2008*

Detektiv Varg Veum muss eine aufstrebende konservative Politikerin beschützen, die bedroht wurde und außerdem seit zwei Jahren eine heimliche Geliebte hat – was sie öffentlich leugnet … Halbwegs spannender Krimi

So, 11.12., Sat1 14:05 Uhr:

Girl‘s Club – Vorsicht, bissig!

USA 2004, R: Mark S. Waters***

Die junge Cadie [Lindsay Lohan], bisher Privatunterricht gewohnt, gerät an der neuen Highschool in alle Intrigen und Gemeinheiten, die eine sich so vorstellen kann. Natürlich geht das nicht ohne (Gerüchte über) Schwule und Lesben —

So, 11.12., Sat1 16:00 Uhr:

40 Tage und 40 Nächte

FRA/USA/UK 2002

R: Michael Lehmann+

Ein junger Mann [Josh Hartnett] trifft just, als er dem Sex und der Liebe abgeschworen hat, die Frau seiner Träume. Zudem provozieren ihn zwei Frauen mit pseudolesbischen Spielchen. Heten-Murks

Fr, 18.12., ZDFneo 20:15 Uhr:

Brautalarm

USA 2011, R: Paul Feig*

Hetenklamauk um hochzeitsverrückte Bräute und sogenannte Brautjungfern (Maid of Honor): Zwischen zwei Frauen entbrennt diesbezüglich ein Konkurrenzkampf, dessen Bebilderung vor kaum einer Geschmacklosigkeit zurückschreckt. Anspielungen auf lesbische Lebensweisen dienen mal wieder lediglich der Diskriminierung

Fr, 18.12., ORF2 23:20 Uhr:

Barbarella

FRA/ITA 1968, R: Roger Vadim*

Die Weltraumagentin Barbarella [Jane Fonda] fliegt auf den Planeten T, um dort den machtbesessenen Erdenbewohner Duran Duran zurückzuholen und den Weltfrieden wiederherzustellen. Nicht nur ein Jäger will Sex mit ihr, sondern auch die Königin [Anita Pallenberg]. Abgedrehte Begattungs-Fantasy

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2022)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2022)



