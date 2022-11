Fernsehinfos vom 05. bis zum 18.11.2022

Sa, 05.11., SRF2 23:40 Uhr:

V wie Vendetta

UK/USA/D 2006, R: James McTeigue**

Ein faschistischer Großkanzler [John Hurt] beherrscht einen Überwachungsstaat, gegen den ein mysteröser Gegenspieler, V [Hugo Weaving] antritt. In einer Gefängnisszene lässt eine wegen ihres Lesbischseins inhaftierte Frau ihre Zellennachbarin an ihrem Leben teilhaben … In Teilen spitzfindiges Fantasydrama

Sa, 05.11., arte 00:55 Uhr: N E U ! !

Störenfrieda

D 2021, R: Alina Yklymova

Kurzfilm über ein lesbisches Paar im Ruhrgebiet, das eine Kneipe betreibt, die als Schutzraum für Frauen* gedacht ist. Das Konzept bekommt Risse, als einer ihrer Väter dort eine Unterkunft benötigt

So, 06.11., ORF1 22:15 Uhr:

Bombshell – Das Ende des Schweigens

Kanada/USA 2019, R: Jay Roach***

Schon vor #MeToo haben sich engagierte Frauen, darunter Gretchen Carlson [Charlize Theron], gegen Sexismus und sexuelle Übergriffe wirkungsvoll zur Wehr gesetzt: 2016 klagten Frauen gegen Roger Ailes [John Lithgow], den Geschäftsführer von Fox News (Trump-Sender). In der Filmversion hat eine Newcomerin [Margot Robbie] eine Affäre mit einer Kollegin [Kate McKinnon].

Mo, 07.11., RBB 17:20 Uhr: N E U !

Kirche im Kiez – Eine Woche in der 12-Apostel-Gemeinde in Berlin Schöneberg

D 2022, R: Carmen Gräf und Susanne Heim

Die „Gin-Kirche“ der Zwölf-Apostel-Gemeinde ist offen für alles, was die Regelkirche nicht haben möchte, u. a. für queere „Gottesdienste“

Mo, 07.11., ORF1 22:00 Uhr:

Verblendung

USA/Schweden/UK/D 2011, R: David Fincher*

Glattgebügelte US-amerikanische Verfilmung des europäischen Knüllers mit Daniel Craig als Journalist, die Französin Elodie Yung als Freundin von Lisbeth, Miriam, und Lisbeth selbst wird von einer Newcomerin dargestellt: Rooney Mara, deren Ausdruckskraft es jedoch an Vielschichtigkeit mangelt

Di, 08.11., SWR/SR 05:30 Uhr:

Ich und die anderen. Lesbisch. Schwul. Jung

D 2016

Jugendmagazin zur Unterstützung junger Menschen, die im Selbstfindungsprozess mit sich hadern und auch mit Anfeindungen von außen umgehen müssen

Di, 08.11., KabelEins 20:15 Uhr:

Miss Undercover

USA 1999, R: Daniel Petri*

Polizistin [Sandra Bullock] ermittelt undercover bei Schönheitswettbewerb – natürlich als „hässliches Entlein“ – bei dem sich während der Verleihung auch eine Lesbe outet… Öder Bullock-Witz, der dem huldigt, was er zu kritisieren vorgibt

Do, 10.11., WDR 00:45 Uhr:

Ich bin Jüdin – die junge Generation

D 2021, R: Nicola Graef, Lena Scheidgen

Die Reportage begleitet drei junge Jüdinnen bei ihrem Alltag und fragt nach der Rolle des Glaubens. Eine der Frauen ist eine angehende Rabbinerin, die sich für ein queeres und diverses Judentum engagieren will

Fr, 11.11., ONE 07:30 Uhr / So, 13.11., ONE 13:10 Uhr:

Meine Mutter raubt die Braut

D 2022, R: Bettina Schoeller-Bouju

In einer Eifelpension treffen zwei alte Jugendfreundinnen [Margarete Broich und Marion Kracht] wieder aufeinander: Knistert es wieder, immer noch oder nur einseitig? Und wie gehen die Frauen, die gleichzeitig auch noch mit Ehemann oder Tochter klarkommen müssen, mit der Situation um?

Fr, 11.11., ZDFinfo 17:15 Uhr:

The True Story of Lady Gaga

USA 2022 (Porträt der Popikone Lady Gaga

Stefani Joanne Angelina Germanotta, geboren 1986), die mit Songs wie „Born this way“ (2011) vor allem queeren Jugendlichen den Rücken stärkt

Sa, 12.11., SWR/SR 07:00 Uhr:

Ich und die Anderen. Sie, er oder wer? – Transgender

Reportage über drei trans* Jugendliche, die sich in einem Prozess der Veränderung befinden

Sa, 12.11., ServusTV 20:15 Uhr:

Laurel Canyon

USA 2002, R: Lisa Cholodenko**

Ein junges Paar, Sam [Christian Bale] und Alex [Kate Beckinsale], zieht nach Kalifornien in den Laurel Canyon, wo Sams Mutter Jane [Francis McDormand] lebt und als erfolgreiche Plattenproduzentin arbeitet und ihnen eine Übergangs-Unterkunft zugesichert hatte. Nicht nur, dass eine Band das Haus okkupiert und Jane zum Entsetzen ihres Sohnes permanent bekifft ist, nein, sie baggert auch noch Alex an … Tja. Die Protagonist_innen meiden die Auseinandersetzung, die Autorin, Lisa Were-the-Kids-Really-Right-Cholodenko wohl auch. Deshalb hinterlässt auch der Film nur so ein laues, eher schales Gefühl

Sa, 12.11., RBB 20:15 Uhr:

Sonnenallee

D 1998, R: Leander Haußmann*

Der 17-jährige Mischa [Alexander Scheer] wohnt in der Sonnenallee in Ost-Berlin. Porträtiert wird seine Jugend in der DDR der 1980er Jahre, direkt an der Mauer zu Westdeutschland. Auf einer turbulenten Party setzt ein badendes lesbisches Pärchen die Wohnung unter Wasser.

Mo, 14.11., ARD 20:15 Uhr: N E U !

Thomas Hitzlsperger: Katar – warum nur?

D 2022, Buch: Nick Golüke

Der ehemalige Profi-Fußballer Hitzlsperger outete sich 2014. Er will im Emirat u. a. mit der queeren Community sprechen …

Di, 15.11., arte 19:40 Uhr: N E U ! ! !

Re: Wir bringen Lieder und Liebe – Wie ein polnischer Chor gegen Hass kämpft

D 2022

Der polnische LGBTQ-Chor Voces Gaudii, in dem rund 50 schwule, lesbische, bisexuellle, trans* und queere Mitglieder singen, wagt ein Konzert in einer der konservativsten Regionen Polens. Mutig!

Di, 15.11., HR 00:10 Uhr:

Carol

USA/UK 2015, R: Todd Haynes, Vorlage: Patricia Highsmith

Eine junge Verkäuferin [Rooney Mara] verliebt sich in den 1950er Jahren in die mondäne und verheiratete Carol [Cate Blanchett], die kurze Zeit später von ihrem Mann mit einer Sorgerechtsklage wegen unmoralischen Lebenswandels drangsaliert wird. Carol steht dazu, distanziert sich aber – wie der Gatte verlangt – von Therese … Klasse gespielt und inszeniert – ein echtes Highlight!

Do, 17.11., arte 05:00 Uhr:

Sound of Freedom – Der Sound der Freiheit

1+2/2), D 2019, R: Chrysanthi Goula, Ulrike Neubecker

Zweiteilige Dokumentation über politische Positionierungen zu Protest und Freiheit in der Musik, u. a. mit Blick auf die Stärke von Frauen; zweiter Teil im Anschluss

Fr, 18.11., ARD 00:20 Uhr:

Mankells Wallander: Todesengel

Schweden/D 2009, R: Agneta Fagerström-Olsson***

Die Chorleiterin eines Chores mit jungen Frauen hat ein begehrliches Auge auf eine der Frauen aus dem Chor geworfen, dann verschwindet Miranda, eine andere Chorsängerin …Wallander ermittelt.

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2022)



Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film" auf www.lesbengeschichte.org

Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org