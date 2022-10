Fernsehinfos vom 22.10. bis zum 04.11.2022

Sa, 22.10.2022, Tele5 20:15 Uhr:

Eiskalte Engel

USA 1999, R: Roger Kumble**

Intrigante Geschwister versüßen sich die Tage am College mit ausgeklügelten Gemeinheiten. Dafür bringt Kathryn [Sarah Michelle Gellar] auch schon mal der naiven jungen Cecile [Selma Blair] das Küssen bei. Modernisierte „Gefährliche Liebschaften“-Version nach Choderlos de Laclos

Sa, 22.10., ZDFneo 22:15 Uhr:

Verblendung

USA/Schweden/UK/D 2011, R: David Fincher*

Glattgebügelte US-amerikanische Verfilmung des europäischen Knüllers mit Daniel Craig als Journalist, die Französin Elodie Yung als Freundin von Lisbeth, Miriam, und Lisbeth selbst wird von einer Newcomerin dargestellt: Rooney Mara, deren Ausdruckskraft es jedoch an Vielschichtigkeit mangelt

Sa, 22.10., SRF1 00:15 Uhr:

Frühstück bei Tiffany

USA 1961, R: Blake Edwards+

Die Romanverfilmung nach Truman Capote rückt die gerade den Kinderschuhen entwachsene Lebedame Holly Golightly [Audrey Hepburn], die sich erst am Schluss für den armen Lebemann Paul [George Peppard] entscheidet, ins Zentrum der Geschichte des US-amerikanischen Jet-Sets der vierziger Jahre. Im Roman geht Holly nach Brasilien und verschwindet aus Pauls Leben. Ihre New Yorker Zeit wird aus seiner Erinnerung geschildert und ihm berichtet sie des Öfteren von lesbischen Frauen in ihrem Umfeld; es klingt, als hätte sie auch eigene Erfahrungen gesammelt. Aber das alles hat Blake Edwards einfach ignoriert!

So, 23.10., SIXX 20:15 Uhr:

Girls United

USA 2000, R: Peyton Reed+

Ein Cheerleaderinnenteam sucht unter der Leitung von Torrance (Kirsten Dunst) eine neue Mitstreiterin und wählt die umstrittene Missy (Eliza Dushku) aus, um mit ihren turnerischen Fähigkeiten das nächste Cheerleaderinnenturnier zu gewinnen. Eins der Girls meint, Missy sähe doch aus wie eine „Superlesbe“ – der Scheint trügt: Aussehen ist eben doch nicht alles!

Mo, 24.10., NDR 01:00 Uhr:

Sex

DK 2020, R: Amalie Naesby Fick

Nach dem Kuss einer interessanten lesbischen Kollegin gerät eine junge Frau, die sich eigentlich als hetera definiert, völlig aus dem Häuschen, kann sich aber während des ganzen Films (bzw. der ursprünglich 6 Episoden) nicht zwischen boyfriend und girlfriend entscheiden. Ermüdend. – Oder ob ich einfach altersmäßig mit diesem Herumeiern nichts mehr anfangen kann??

Mi, 26.10., BR 00:30 Uhr:

Agnieszka

D/Polen 2014, R: Tomasz Emil Rudzik***

Eine junge Polin, die gerade fünf Jahre Haft abgesessen hat, gerät in München in die Fänge einer übergriffigen älteren Zuhälterin. Mitunter interessant, denn Agnieszka findet Wege, sich zu wehren

Sa, 29.10., 3Sat 19:20 Uhr: N E U !

Futur Wir – Das neue deutsche Selbstverständnis. Wie wir lieben wollen (1/3)

D 2022, R: Liv Thamsen, Paul Wiederhold

Moderierte dreiteilige Reportage über unterschiedliche Lebensformen in Deutschland. Wer lebt angepasst und privilegiert und wie gehen diejenigen damit um, für die das nicht gilt?

Sa, 29.10., MDR 20:15 Uhr:

ZERV – Zeit der Abrechnung

D 2022, R: Dustin Loose***

Drei Folgen der 6-teiligen Miniserie: 1991 wurde die „Zentrale Ermittlungsstelle Regierungs- und Vereinigungskriminalität“ (ZERV) eingerichtet, in der Ermittelnde aus West, Peter Simon [Fabian Hinrichs] aus Bremen und Ost, Karo Schubert [Nadja Uhl] aus Ost-Berlin zusammenarbeiten sollen. Karos Tochter hat eine Freundin…

Sa, 29.10., ServusTV 22:15 Uhr:

Max Payne

USA/Kanada 2008, R: John Moore+

Ein Cop [Mark Wahlberg] sucht den Mörder seiner Familie und gerät zwischendurch mal an eine bisexuelle Russin [Olga Kurylenko]. Wirre Rache-Action, mit einem Lesbenkuss garniert.

So, 30.10., ARD 00:35 Uhr:

Carol

USA/UK 2015, R: Todd Haynes, Vorlage: Patricia Highsmith

Eine junge Verkäuferin [Rooney Mara] verliebt sich in den 1950er Jahren in die mondäne und verheiratete Carol [Cate Blanchett], die kurze Zeit später von ihrem Mann mit einer Sorgerechtsklage wegen unmoralischen Lebenswandels drangsaliert wird. Carol steht dazu, distanziert sich aber – wie der Gatte verlangt – von Therese … Klasse gespielt und inszeniert – ein echtes Highlight!

Di, 01.11., ZDFneo 10:00 Uhr:

Die wilden Hühner und die Liebe

D 2006, R: Vivian Naefe*

Weitere Teenieabenteuer um Sprotte und ihre Freundinnen: Wilma verliebt sich in Leonie, verheimlicht dies jedoch zunächst vor den „Hühnern“, bis es zum Eklat kommt, weil eine aus der Clique damit nicht umgehen kann! Sie erhält aber Unterstützung von den anderen!

Di, 01.11., ZDFneo 13:30 Uhr:

Kuck mal, wer da spricht

USA 1989, R: Amy Heckerling+

Die Liebesgeschichte zwischen James [John Travolta] und Molly [Kirsty Alley] wird von ihrem kleinen Sohn im Off kommentiert, zahlreiche, meist altbackene oder zweideutige Gags; einige gehen auf Kosten von Lesben. Die Komödienidee zog zahlreiche Fortsetzungen und Nachfolger nach sich.

Do, 03.11., arte 20:15 Uhr: T I P P ! !

Pride – Eine ungewöhnliche Allianz

UK 2014 R: Matthew Warchus***

1984 unterstützt eine Londoner Gruppe lesbischer und schwuler Aktivist_innen den Bergarbeiterstreik in Wales – zur großen Überraschung nicht nur der Streikenden … Schönes Wohlfühlkino mit Qualitätsabzug, weil die lesbischen Frauen in der Inszenierung nur eine Marginalie darstellen

Do, 03.11., RBB 23:45 Uhr:

Nirgendwo in Afrika

D 2001, R: Caroline Link, Roman: Stefanie Zweig*

Der autobiografische Roman von Stefanie Zweig erzählt die Flucht der Familie aus Oberschlesien nach Kenia. Die 12-jährige Stefanie lernte in Nairobi die als schlagfertig und resolut beschriebene Berliner Subkulturaktivistin Elsa Conrad (1887-1963) kennen, wusste jedoch nichts von ihrem lesbischen Leben. In der Verfilmung spielt Mechthild Grossmann die Rolle der Elsa Conrad. Siehe zu dieser Hintergrundinfo Claudia Schoppmann: „‘Die weitaus interessanteste Vereinigung lesbischer Frauen Berlins’: Die Clubwirtin Elsa Conrad (1887-1963)”, Spurensuche im Regenbogenkiez: Historische Orte und schillernde Persönlichkeiten, MANEO-Kiezgeschichte vol. 2 Berlin 2018, S. 102-119.

Fr, 04.11., ARD 20:15 Uhr: N E U ! ! !

Meine Mutter raubt die Braut

D 2022, R: Bettina Schoeller-Bouju

In einer Eifelpension treffen zwei alte Jugendfreundinnen [Margarete Broich und Marion Kracht] wieder aufeinander: Knistert es wieder, immer noch oder nur einseitig? Und wie gehen die Frauen, die gleichzeitig auch noch mit Ehemann oder Tochter klarkommen müssen, mit der Situation um? – Der Titel jedenfalls ist schon mal nicht schlecht…

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2022)



Wenn ihr die Arbeit von Ingeborg Boxhammer unterstützen wollt, dann könnt ihr für www.lesbengeschichte.de spenden und damit die Zukunft ihrer Seiten sichern: Ingeborg Boxhammer, Stichwort „Lesbengeschichte“, Konto bei der Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 6637 0501 9803 0093 3579 BIC: COLSDE33XXX.

Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org