Fernsehinfos vom 10. bis zum 21.10.2022

Mo, 10.10., 3sat 22:25 Uhr: N E U ! !

Genderation

D 2021, R: Monika Treut

Monika Treut erinnert sich an frühere Filme mit Trans* wie „Gendernauts“ von 1999: Was hat sich für queere Menschen in San Francisco verändert, wie ist die aktuelle Situation

Di, 11.10., SWR/SR 05:50 Uhr: N E U

Homosexualität – früher per Gesetz verboten?

D 2022, R: Denise Jacobs, 4: 35 min

Erst 2017 wurden Verurteilungen nach § 175 aufgehoben; erst 1994 war der sogenannte Schwulenparagraph aus dem Gesetzbuch gestrichen worden

Di, 11.10., ServusTV 22:15 Uhr:

Geschichte der Dienerin

USA/BRD 1989, R: Volker Schlöndorf, Roman: Margaret Atwood****

In einer totalitären Zukunft wird Kate [Natasha Richardson] gefangen genommen und als Gebärmaschine in einen wohlhabenden Haushalt der Herrschenden verkauft, wo sie das Kind des Kommandanten Fred [Robert Duvall] und seiner Frau Serena Joy [Faye Dunaway] austragen soll; eine andere „Dienerin“ ist die lesbische Moira [Elizabeth McGovern]. Spannender Thriller)

Mi, 12.10., ARDalpha 21:00 Uhr:

Liebe, Sex, Tabu – weltweit: So lebe ich, so liebe ich

D 2022

Mehrteilige Reportage über Liebe und der sexuellen Selbstfindung auf unterschiedlichen Kontinenten im Spannungsfeld zwischen Traditionen und über den Mut zur Veränderung

Mi, 12.10., Nitro 22:00 Uhr:

Alien – Die Wiedergeburt

USA 1997, R: Jean-Pierre Jeunet*

Im vierten Teil der Science-Fiction-Horrormär ist Ripley [Sigourney Weaver] wieder auferstanden und muss sich mit Call [Winona Ryder], einer Roboterin, herumschlagen, die sich menschlicher als Menschen erweist. Als Call von einem Schuss niedergestreckt wird, greift Ripley in die schleimige Brustwunde …

Do, 13.10., RBB 20:15 Uhr:

La Vie en Rose

FRA/UK/TSCHECH 2007, R: Olivier Dahan+

Mit dem Schwerpunkt auf Kindheit und Tod porträtiert der Film das Leben der französischen Chansonsängerin Edith Piaf (1915-1963) [Oscar für Marion Cotillard]. Zu Beginn der Karrierenfeiern sind ganz kurz auch zwei Frauen zu sehen, die einander küssen.

Sa, 15.10., BR 20:15 Uhr:

Faltenfrei

D 2021, R: Dirk Kummer**

Stella Martin [Adele Neuhauser], unleidlicher Top-Star der Kosmetikbranche, hadert verärgert mit dem Älterwerden. Nach einem Unfall kann sie plötzlich die (wenig schmeichelhaften) Gedanken ihrer Mitmenschen hören – dabei interessiert sie das zunächst gar nicht. Freilich kommt es bald anders: Stella wird „geläutert“ – und findet nicht nur im zwischenmenschlichen Umgang neue Ufer …

Sa, 15.10., Sat1 01:10 Uhr:

V wie Vendetta

UK/USA/D 2006, R: James McTeigue**

Ein faschistischer Großkanzler [John Hurt] beherrscht einen Überwachungsstaat, gegen den ein mysteröser Gegenspieler, V [Hugo Weaving] antritt. In einer Gefängnisszene lässt eine wegen ihres Lesbischseins inhaftierte Frau ihre Zellennachbarin an ihrem Leben teilhaben … In Teilen spitzfindiges Fantasydrama

So, 16.10., RTL 13:10 Uhr:

Flashdance

USA 1983, R: Adrian Lyne+

Eine junge Schweißerin [Jennifer „The L-Word“ Beals] träumt von einer Karriere als Balletttänzerin. Der Koch im Club, in dem sie nachts tanzt, erzählt lesbenfeindliche Witze … Bis auf diese Einlagen ganz nett …

Mi, 19.10., SRF2 00:20 Uhr:

Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt

USA/Kanada/UK 2010, R: Edgar Wright*

Kriegerische Fantasyromanze: Scott muss die Ex-Lover seiner Angebeteten besiegen, darunter auch eine Lesbe …

Mi, 19.10., arte 02:25 Uhr:

Die Reformerin – Wenn der Imam eine Frau ist

Dänemark 2019, Regie: Marie Skovgaard

Dokumentation über Sherin Kankan, die mit anderen Mitstreiterinnen in Kopenhagen eine Moschee eröffnen will – gegen alle Widerstände. Auch gemischtreligiöse oder homosexuelle Paare könnten hier getraut werden.

Do, 20.10., ZDFneo 06:20 Uhr:

„Goodbye Kaiser – hello Party!“ – Deutschland in den goldenen Zwanzigern

D 2021

Mirko Drotschmann informiert im Schnelldurchlauf über verschiedene Highlights der sogenannten Zwischenkriegszeit, darunter Frauenstimmrecht und Marie Juchacz oder auch das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee mit Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld

