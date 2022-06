Fernsehinfos vom 04. bis zum 17. Juni 2022

Sa, 04.06., tagesschau24 09:15 Uhr:

AfD-Leaks: Die geheimen Chats der Bundestagsfraktion

WDR 2022, R: Lucas Stratmann, Sebastian Pittelkow, Katja Riedel und Christian Basl

Reportage über eine Chatgruppe der AfD, in der rechtsextreme Mitglieder u. a. ihre tiefe Homophobie zum Ausdruck brachten

Sa, 04.06., HR 10:30 Uhr:

NDR-Talk-Show

D 2022

Unterhaltungsshow, u. a. mit Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt und Lucy Hellenbrecht, Jahrgang 1998, die als Schauspielerin und als Trans*Model arbeitet

Sa, 04.06., WDR 10:35 Uhr:

Das Wirtshaus im Spessart

BRD 1957, R: Kurt Hoffmann+

Komtess Franziska [Liselotte Pulver] schlägt sich nach ihrer Geiselnahme auf die Seite der Spessart-Räuber und mischt sich in Männerkleidern unter die illustre Schar um den Räuberhauptmann [Carlos Thompson]. Nettes, aber belangloses Spiel mit Geschlechterrollen und Moral

Sa, 04.06., tagesschau24 14:15 Uhr:

Jeder Tag ein Kampf? Queere Menschen in Deutschland

D 2022, R: Klaas-Wilhelm Brandenburg, Alex Grantl

Die Reporter stellen die Fragen: Wie gleichgestellt sind queere Menschen in Deutschland? Wie tolerant ist unsere Gesellschaft tatsächlich? Müssen queere Menschen auch im Jahr 2022 noch um Akzeptanz kämpfen?

Sa, 04.06., Tele5 00:20 Uhr:

The Wrestler – Ruhm, Liebe, Schmerz

USA 2008, R: Darren Aronofsky**

Gefeiertes Porträt eines alternden Wrestlers [Mickey Rourke], der sich sein verkrachtes Leben im Ring aus dem Leib schlagen lässt. Seine lesbische Tochter [Evan Rachel Wood] kann da auch nix machen. Merkwürdige Wrestling- und Rourke-Hommage; nix für mich.

So, 06.06., tagesschau24 07:45 Uhr

Jung, gläubig, ostdeutsch – Im Land der Atheisten

R: Marie Landes

Die Reportage geht der Frage nach, wie DDR-Politik religiösen Glauben beeinflusst hat, u. a. kommt auch eine non-binäre Person zu Wort, die ihre Sichtbarkeit in der katholischen Amtskirche erkämpft

So, 05.06., arte 22:50 Uhr:

Jodie Foster – Hollywoods Alleskönnerin

FRA 2019, R: Camille Juza

Neueres Porträt [aber nicht so neu, wie die Fernsehanstalten behaupten] der erfolgreichen US-amerikanischen Regisseurin und Schauspielerin Jodie Foster (Jahrgang 1962), die erst im Jahr 2013 bei den Golden Globes eine Art Coming Out als Lesbe hatte

Mo, 06.06., NDR 08:15 Uhr:

Die wunderbare Reise der Selma Lagerlöf

D 2020, R: André Schäfer

Porträt der schwedischen Schriftstellerin Selma Lagerlöf (1858-1940), die als erste Frau 1909 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde. Die Feministin war zeitweise mit zwei Frauen gleichzeitig liiert, nämlich mit der Schriftstellerin Sophie Elkan (1853-1921) und der Lehrerin und Frauenstimmrechtsaktivistin Valborg Olander (1861-1943). Sehr schön gemachtes Porträt!

Mo, 06.06., arte 21:55 Uhr:

Watchmen – Die Wächter

USA 2009, R: Zack Snyder*

Superhelden-Kriegsfantasie, die einen anderen Verlauf des Zweiten Weltkriegs suggeriert, bei dem das Kussfoto zur bedingungslosen Kapitulation Japans 1945 nicht einen Matrosen und eine Krankenschwester zeigt, sondern eine Krankenschwester und eine Superheldin …

Mo, 06.06., ProSieben 01:15 Uhr:

Romeo Must Die

USA 2000, R: Andrzej Bartkowiak+

Traditionelle Hetero-Action: Ein schwarzes und ein asiatisches Syndikat bekämpfen einander bis aufs Blut. Am Anfang gibt es eine kurze Showeinlage mit sich küssenden Frauen in einem Nachtclub

Di, 07.06., SRF2 23:25 Uhr:

50 Jahre nach Stonewall

D 2019

Reportage über die Razzia gegen Trans*, Schwule und Lesben Ende Juni 1969 in der Kneipe „Stonewall“ in der New Yorker Christopher Street. Zudem stellt der Film die Frage, was die LGBTiQ-Bewegungen inzwischen erreicht hat und welche nicht.

Mi, 08.06., NDR 22:30 Uhr:

Kroymann

D 2019

eine Folge, Nr. 12, der erfolgreichen Sketchreihe, hier mit Gastauftritten von Max Bretschneider Anna Stieblich, Anna von Haebler und Oliver Nägele

Mi, 08.06., SRF2 22:55 Uhr:

Stonewall

USA 2015, R: Roland Emmerich**

Das Drama erzählt die Geschichte von den Unruhen rund um den schwul-lesbisch-trans-queeren „Stonewall Inn“ in der Christopher Street in Greenwich Village in New York Ende Juni 1969: Bei einer der Polizierazzien widersetzt sich eine größere Gruppe und wirft ein Fenster ein. Die Unruhen gelten als Signal für einen Umschwung im Bewusstsein von Homosexuellen, Lesben und Trans.

Do, 09.06., ZDF 20:15 Uhr:

Ocean’s 8

USA 2018, R: Gary Ross*

Der Diebinnenfilm ist ein sogenanntes Spin-off der Ocean’s Trilogie: Die Schwester von Ganove Danny Ocean, Debbie Ocean [Sandra Bullock], plant mit der ambivalenten Lou [leider nur mit einem Winzhauch lesbischer Erotik: Cate Blanchett] einen spektakulären Juwelenraub. Mit von der Partie sind u. a.: Rihanna, Sarah Paulsen, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter. Die lahme Inszenierung wagt nix und gewinnt daher auch nix

Do, 09.06., RBB 00:00 Uhr:

Axolotl Overkill

D 2017, R: Helene Hegemann***

Eine Teenagerin zieht von einer Berliner Techno-Party zur anderen, zwischen Drogenrausch und Faszination für eine Fotografin, mit der sie eine Affäre hat

Fr, 10.06., SRF1 23:55 Uhr:

Basic Instinct

USA 1992, R: Paul Verhoeven****

Polizist Nick Curran [Michael Douglas] gerät in den Bann der des Mordes verdächtigen Schriftstellerin Catherine Tramell [Sharon Stone]; ihre Geliebte muss dafür dran glauben. Umstrittener und überschätzter Hetero-Sex-Thriller

Sa, 11.06., MDR 14:00 Uhr:

Frühstück bei Tiffany

USA 1961, R: Blake Edwards+

Die Romanverfilmung nach Truman Capote rückt die gerade den Kinderschuhen entwachsene Lebedame Holly Golightly [Audrey Hepburn], die sich erst am Schluss für den armen Lebemann Paul [George Peppard] entscheidet, ins Zentrum der Geschichte des US-amerikanischen Jet-Sets der vierziger Jahre. Im Roman geht Holly nach Brasilien und verschwindet aus Pauls Leben. Ihre New Yorker Zeit wird aus seiner Erinnerung geschildert und ihm berichtet sie des Öfteren von lesbischen Frauen in ihrem Umfeld; es klingt, als hätte sie auch eigene Erfahrungen gesammelt. Aber das alles hat Blake Edwards einfach ignoriert!

Sa, 11.06., ServusTV 20:15 Uhr:

Side Effects – Tödliche Nebenwirkungen

USA 2013, R: Steven Soderbergh***

Die neuen Psychopharmaka, die ein Psychotherapeut [Jude Law] seiner Patientin [Rooney Mara] verschreibt, scheinen diese zu einer mordenden Bestie zu machen. Was hat die Therapeutin Victoria [Catherine Zeta-Jones] damit zu tun? Und welche Figur verkörpert hier wohl wieder das Böse??

So, 12.06., RTL 12:50 Uhr:

Mädchen, Mädchen

D 2001, R: Dennis Gansel*

Drei Oberstufenschülerinnen [Felicitas Woll, Diana Arnft und Karoline Herfurth] wollen endlich mal einen Orgasmus erleben und lassen sich allerlei Originelles einfallen. Eine Internet-Bekanntschaft scheint auf eine lesbische Liaison hinauszulaufen, aber natürlich tarnt sich dahinter ein männlicher Verehrer. Überwiegend unterhaltsamer Teenie-Spaß

So, 12.06., ONE 14:25 Uhr:

Unser Kind

D 2018, R: Nana Neul

Was passiert, wenn in einem lesbischen Ehebund die leibliche Mutter des gemeinsamen Kindes stirbt? Dann könnte der Samenspender vor der Witwe Anspruch auf das Sorgerecht erheben … Tja, so viel zur scheinbar vollzogenen Gleichstellung … Lesben-Drama um Ehe und Familie

So, 12.06., SIXX 20:15 Uhr:

(500) Days of Summer

USA 2009, R: Marc Webb+

Übliche Hetenbeziehungskomödie mit Zooey Deshanel und Joseph Gordon-Levitt: Frauen, die sich nur zu 95% in ihre Rolle fügen, geraten flugs in den „Verdacht“, im Grunde ihres Herzens lesbisch zu sein …

Mo, 13.06., 3sat 22:25 Uhr: N E U !

Paris Calligrammes

D/FRA 2019/20, R: Ulrike Ottinger

Die avantgardistische und experimentelle Filmemacherin Ulrike Ottinger (Jahrgang 1942), die ihren ersten Film 1972 drehte, erinnert sich an ihre beruflichen Anfänge in den 1960er Jahren

Mo, 13.06., ZDF 00:25 Uhr:

Kokon

D 2020, R: Leonie Krippendorf

Die 14-jährige Nora [Lena Urzendowski] zieht mit ihrer älteren Schwester Jule und deren Clique im heißen Sommer 2018 durch Berlin-Kreuzberg. Als sie bei ihrer ersten Menstruation sichtbar für alle blutet und ihr das peinlich ist, kommt ihr Romy [Jella Haase, bekannt aus „Fack ju Göthe“] zu Hilfe. Nora verliebt sich prompt. Gut beobachtetes Teenagerinnen-Drama.

Mo, 13.06., arte 00:50 Uhr:

Square für Künstler: Catherine Corsini

FRA 2021, R: Laure Isenman

Porträt der feministischen französischen Regisseurin Catherine Corsini, die auch Filme mit lesbischen Protagonistinnen dreht, wie z. B. La Belle Saison, der am 30.05.2022 um 23:10 auf MDR läuft

Di, 14.06., DisneyChannel 20:15 Uhr:

Boys, Girls and a Kiss

USA 2000, R: Robert Iscove*

„Harry & Sally“-Verschnitt mit einem Heteropaar, das sich über Jahre immer wieder begegnet, in der High School und schließlich am College. Dort gibt es freilich auch eine potenziell lesbische Klischeemitbewohnerin. Schnarch!

Mi, 15.06., ORF 2 22:30 Uhr: N E U ! !

Paragraphen gegen die Liebe – Der lange Kampf um LGBT-Gleichberechtigung

Österreich 2022

„2002 wurde der „Homosexuellen-Paragraph“ 209 durch den Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Anlässlich dieses Jubiläums begab sich der Historiker Andreas Brunner auf einen Spaziergang durch das schwule Wien.“

Mi, 15.06., NDR 22:30 Uhr:

Kroymann

eine Folge der erfolgreichen Sketchreihe

Mi, 15.06., MDR 23:40 Uhr:

Kroymann

eine weitere Folge der Sketch-Serie mit Maren Kroymann

Fr, 17.06., Orf2 23:20 Uhr:

Die Wanderhure

D/Österreich 2010, R: Hansjörg Thurn**

Konstanz, 1414: Marie [Alexandra Neldel] wird, weil sie den Heiratsplänen der Männer nicht nachkommt, vergewaltigt, zur Hure gemacht und aus der Stadt gejagt. Unterwegs wird sie von Wanderhuren aufgepäppelt, besonders von Hiltrud [Nadja Becker], die ihr später auch helfen wird, sich an ihren Peinigern zu rächen. Triviales, aber ganz unterhaltsames Historienabenteuer

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2022)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2022)



Wenn ihr die Arbeit von Ingeborg Boxhammer unterstützen wollt, dann könnt ihr für www.lesbengeschichte.de spenden und damit die Zukunft ihrer Seiten sichern: Ingeborg Boxhammer, Stichwort „Lesbengeschichte“, Konto bei der Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 6637 0501 9803 0093 3579 BIC: COLSDE33XXX.

Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org