Fernsehinfos vom 4.12. bis 17.12.2021

Sa, 04.12., ONE 23:45 Uhr:

Kroymann

Eine Folge der Sketch-Show

Sa, 04.12., ZDF 01:30 Uhr:

Wild Things

USA 1998, R: John McNaughton**

Verschachtelter Überraschungsthriller über sexuelle Übergriffe an einer High School, Verführungskünste zweier Kids und allerlei Twists

Di, 07.12., mdr 00:40 Uhr:

Kroymann

D 2021

Folge 16 der Sketch-Show mit Maren Kroymann u. a. zu sogenannten Verschwörungstheorien

Mi, 08.12., RTL2 05:50 Uhr:

Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt … – Einmal Lesbe, immer Lesbe?

D 2019

Seifen-Report über …? Äh, ich weiß nicht: Im Zweifel soll hier lesbischer Sex wohl nur zum Heterosex zurückführen. Laaaangweilich!

Do, 09.12., ARD 23:35 Uhr:

Kroymann

D 2021

Folge 17 (?) der Sketch-Show mit Maren Kroymann. Mit dabei u. a. Martin Brambach und Annette Frier. Themen u. a. Klimawandel, Umweltschutz, Tierwohl und Weihnachtsessen

Fr, 10.12., KiKa 17:35 Uhr: N E U ! ! !

Mumintal

UK 2020, R: Steve Box, Nigel Davies, Vorlage: Tove Jansson

Start einer neuen Serie – bereits die dritte (Animations-)Serie über die Mumins, soweit ich das sehe –, die auf den Büchern der finnischen UND lesbischen Künstlerin, Illustratorin und Schriftstellerin Tove Jansson (1914-2011) beruht. Gerade lief das biografische Porträt „Tove“ beim Bonner Queer Monday. Der offizielle Kinostart ist wohl April 2022, und „Tove“ ist unbedingt sehenswert! – „Mumintal“ vielleicht ja auch … Die erste Folge heißt „Kleine Mü zieht ein“

Fr, 10.12., WDR 23:30 Uhr:

Nicht dein Ernst! – Eine Frage des Geschlechts

D 2020

Talkshow mit den Moderatorinnen Sabine Heinrich und Jürgen von der Lippe [ist das nicht der, der Gendern nicht für nötig hält? Okay …], die sich mit der Kabarettistin Maren Kroymann unter anderem über Sexismus und geschlechtergerechte Sprache unterhalten

Fr, 10.12., 3sat 04:00 Uhr:

Krause kommt: Zu Besuch Tahnee

D 2021, R: Frank Diederichs

Unterhaltungsshow. Komödiant Pierre M. Krause besucht die Komödiantin Tahnee in deren eigenen vier Wänden

Sa, 11.12., ServusTV 20:15 Uhr:

Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders

D/FRA/SPA 2006, R: Tom Tykwer, Roman: Patrick Süskind+

Dichte Verfilmung des Bestsellers von 1985, den ich auch schon nicht mochte: Junger Mann mit feiner Nase wird im 18. Jhdt. zum Serienmörder. Als er öffentlich bestraft werden soll, verbreitet er das Parfüm, nach dem er so lange gesucht hat, unter den Schaulustigen, die in einem Anfall von Leidenschaft übereinander herfallen …

Sa, 11.12., SWR/SR 23:20 Uhr:

Einer wie Erika

Österreich/D 2018, R: Reinhold Bilgeri

Die junge Erika wächst auf einem Bauernhof in Kärnten auf und wird eine erfolgreiche Skifahrerin. Ein Hormontest bei der Olympiade in Grenoble 1968 ergibt nicht das erwartete Ergebnis; sie wird zum Mann erklärt. Und nun? – Orientiert am Leben der Skiläuferin Erika/Erik Schinegger.

So, 12.12., WDR 16:15 Uhr:

Ziemlich beste Freunde

Frankreich 2011, R: Olivier Nakache, Eric Toledano*

Der gelähmte Philippe [François Cluzet] freundet sich mit seinem neuen Assistenten, dem Senegalesen Drisse [Omar Sy] an. Philippes Sekretärin Magalie [Audrey Fleurot] lebt lesbisch. – Warum aus dem Assistenten, der ein Algerier war, ein Senegalese werden musste, lässt sich in der vom Kinopublikum innig geliebten Verfilmung auf den ersten Blick nicht erkennen …

So, 13.12.,ZDF 2015 Uhr:

Mona & Marie

D, 2021

Das Fest der Liebe steht vor der Tür und Großstadt-Diva Mona ist voll in ihrem Element. Dabei kann sie Weihnachten und die gefühlsduselige Besinnlichkeit überhaupt nicht leiden.

Trotzdem muss alles perfekt sein: der größte Baum, die teuersten Geschenke, das exklusivste Buffet. Doch leider läuft nicht alles nach Plan, denn ihr Ehemann Gregor stirbt zwei Wochen vor Weihnachten an einem Herzinfarkt.

Mona muss erfahren, dass ihr Mann sie nicht nur mit seiner Assistentin betrogen, sondern sie auch um das gesamte Familienvermögen gebracht hat. Ihr Leben liegt also total in Trümmern.

Da ruft Monas Sohn Jonas ihre jüngere Schwester Marie auf den Plan, wohl wissend, dass die beiden Schwestern eigentlich zerstritten sind. Auch für die spirituelle Marie läuft es nicht gerade bestens: Ihre Ferienpension auf Pellworm wirft nichts ab, und ihr Lebensgefährte Harald outet sich plötzlich als schwul. Eine Abwechslung kommt ihr da gerade recht, auch wenn sie weiß, dass ihre nervige Schwester sie in den Wahnsinn treiben wird.

Also wird gezickt und gestritten, bis die Christbaumkugeln fliegen, aber auch heimlich füreinander gekämpft, was aber keine jemals zugeben würde. Doch schließlich müssen beide einsehen, dass sie sich gegenseitig brauchen.

(Pressetext)

Ulrike Kriener als Marie und Maren Kroymann als Mona spielen sich fröhlich die Bälle zu. Monas Tochter ist übrigens lesbisch 😉

Mo, 13.12., SRF1 00:05 Uhr:

The Danish Girl

UK/D/USA 2015, R: Tom Hooper, Vorlage: David Ebershoff*

Die dänische Künstlerin Gerda Wegener (Alicia Vikander) malt ihren Mann Einar (Eddie Redmayne), ein bekannter Landschaftsmaler, in ihren Skizzen zunehmend mit weiblichen Zügen. Einar beginnt in den 1920er Jahren in Kopenhagen, auch in der Öffentlichkeit als Frau aufzutreten und sich Lili Elbe zu nennen. In den dreißiger Jahren lässt Lili sich als vermeintlich erste Person operativ zu einer Frau angleichen, und zwar von Dr. Kurt Warnekros (1882-1949, hier dargestellt von Sebastian Koch) in Dresden. Der Film, der sich nicht an biografische Fakten, sondern an den Roman von Ebershoff hält, konzentriert sich primär auf das Liebespaar Wegener. Außerdem wird beispielsweise die „journalistische Inszenierung“ dieser Geschlechtsangleichung nicht berücksichtigt, dafür jedoch zahlreiche Behauptungen der medialen Berichterstattung als gegeben gesetzt

So, 15.12., arte 14:15 Uhr:

J. Edgar

USA 2011, R: Clint Eastwood*

Biografisches Porträt über den Bolschewismus fürchtenden FBI-Gründer J. Edgar Hoover [Leonardo DiCaprio], der in den sechziger Jahren in seiner Behörde Informationen über Personen sammelt, die er loswerden will, u. a. den intimen Briefwechsel zwischen Eleanor Roosevelt und Lorena Hickock.

Do, 16.12., arte 00:15 Uhr:

Toni Erdmann

D/Österreich 2015, R: Maren Ade+

Ein Vater [Peter Simonischek] möchte sich seiner entfremdeten Tochter [Sarah Hüller] wieder annähern und scheut nicht davor zurück, sich vor ihren Karrierekolleg_innen zum Affen zu machen. Ungewöhnliche Beziehungsstudie, die letztlich auch die Tochter zu ausgefallenen Reaktionen bringt. Dabei spielt Nacktheit eine Rolle, die ihre Assistentin beinah falsch versteht. – Die Publikumsreaktionen reichten von „ganz großes Kino“ bis zu „was soll der Scheiß?“ Ich gehöre zur Großes-Kino-Fraktion!

Fr, 17.12., Tele5 20:15 Uhr:

Das Märchen der Märchen

ITA/FRA/UK 2015, R: Matteo Garrone

Drei Märchen werden parallel erzählt und lose miteinander verwoben. Mit dabei: Salma Hayek. Soll wilden Lesbensex in einer Kutsche geben …

Fr, 17.12., ORF2 23:20 Uhr:

Die Rache der Wanderhure

D 2012, R: Hansjörg Thurn+

Fortsetzung der „Wanderhure“, dem im frühen 15. Jahrhundert angesiedelten fiktiven Prostituiertendrama, in der die geschundene Marie [Alexandra Neldel] von der Prostituierten Hiltrud [Nadja Becker] aufopfernd aufgepäppelt wurde … Hiltrud ist auch in der Fortsetzung wieder dabei; ob sie lesbisch bleiben durfte? Nööööö …

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2021)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

