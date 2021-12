Fernsehinfos vom 18.12. bis zum 31.12.2021

Sa, 18.12., HR 00:45 Uhr / Fr, 24.12., ONE 12:00 Uhr:

Ziemlich beste Freunde

Frankreich 2011, R: Olivier Nakache, Eric Toledano*

Der gelähmte Philippe [François Cluzet] freundet sich mit seinem neuen Assistenten, dem Senegalesen Drisse [Omar Sy] an. Philippes Sekretärin Magalie [Audrey Fleurot] lebt lesbisch. – Warum aus dem Assistenten, der ein Algerier war, ein Senegalese werden musste, lässt sich in der vom Kinopublikum innig geliebten Verfilmung auf den ersten Blick nicht erkennen …

So, 19.12., RTL 07:35 Uhr:

Mary Poppins

USA 1964, R: Robert Stevenson, Vorlage: P. L. Travers +

Nee, da ist nicht wirklich was Lesbisches drin: Aber die Autorin, P. L. Travers (1899-1996), hat offenbar mindestens bisexuell gelebt. Dies wurde in Berichten anlässlich des Hollywoodfilms „Saving Mr. Banks“ über den Dreh von „Mary Poppins“ zwar verschwiegen, aber von der lesbisch-schwulen Community an die Öffentlichkeit gebracht. – Außerdem ist Mrs. Banks (auch) im Film eine Suffragette! – Chim chim-cheree …

So, 19.12., 3sat 13:35 Uhr:

Das Adlon – Eine Familiensaga

D 2013, R: Uli Edel***

Kompletter Dreiteiler: Erzählt werden zwei ineinander verwobene Familiengeschichten, orientiert an der Historie des 1907 gegründeten Berliner Hotels Adlon. Tochter Alma [Anja Kling] verliebt sich in die Fotografin Undine Adams [Christiane Paul] und geht mit ihr nach Amerika.

So, 19.12., ServusTV 20:15 Uhr:

Mein bester Freund

FRA 2006, R: Patrice Leconte***

Ein reicher selbstbezüglicher Antiquitätenhändler [Daniel Auteuil] schließt mit seiner lesbischen Geschäftspartnerin [Julie Gayet!] eine kostspielige Wette ab, bei der er beweisen muss, dass er einen besten Freund hat … Warme Selbstfindungskomödie

So, 19.12., ZDFneo 21:50 Uhr:

Vier Hochzeiten und ein Todesfall

UK 1994, R: Mike Newell+

Charles [Hugh Grant] verliebt sich in Carrie [talentfreier Hutständer: Andie McDowell], kriegt sie aber erst nach mehreren Hochzeiten und einer Beerdigung. Fiona [charming: Kristin Scott Thomas], eine aus seiner Clique, räumt bei einer Nachfrage ein, sie sei mal 15 Minuten lang „Lesbierin“ gewesen, das würde wohl aber nicht zählen. Über weite Strecken unterhaltsame Heterokomödie

Mo, 20.12., WDR 07:30 Uhr:

Das Wirtshaus im Spessart

BRD 1957, R: Kurt Hoffmann+

Komtess Franziska [Liselotte Pulver] schlägt sich nach ihrer Geiselnahme auf die Seite der Spessart-Räuber und mischt sich in Männerkleidern unter die illustre Schar um den Räuberhauptmann [Carlos Thompson]. Nettes, aber belangloses Spiel mit Geschlechterrollen und Moral

Do, 23.12., Phoenix 19:15 Uhr:

Mein Körper, meine Liebe – Lesben, Schwule und Transgender

D 2021, R: Volker Wasmuth, Patrick Zeilhofer

Doku über queeres Leben im jetzigen Deutschland, mit den Fragen: „Wie wichtig war für sie das Coming-out? Wo stoßen sie auf gesellschaftliche Grenzen? Was macht ihnen das Leben schwer?“

Do, 23.12., ZDFneo 00:30 Uhr:

Kuck mal, wer da spricht

USA 1989, R: Amy Heckerling+

Die Liebesgeschichte zwischen James [John Travolta] und Molly [Kirsty Alley] wird von ihrem kleinen Sohn im Off kommentiert, zahlreiche, meist altbackene oder zweideutige Gags; einige gehen auf Kosten von Lesben. Die Komödienidee zog zahlreiche Fortsetzungen und Nachfolger nach sich.

Do, 23.12., Phoenix 01:10 Uhr: T I P P ! !

Uferfrauen – Lesbisches L(i)eben in der DDR

D 2019, R: Barbara Wallbraun

Der Film befragt sechs Frauen nach ihrem lesbischen Leben in Groß- und Kleinstädten der ehemaligen DDR (1949-1990): Christiane aus Berlin, Carola aus Dresden, Pat aus Mecklenburg-Vorpommern sowie Elke und das Paar Sabine und Gisela aus Sachsen-Anhalt lassen ein Stück unerzählter (ost)deutscher Geschichte lebendig werden. Spannende Doku!

Fr, 24.12., ONE 13:45 Uhr:

Carol

USA/UK 2015, R: Todd Haynes, Vorlage: Patricia Highsmith********

Eine junge Verkäuferin [Rooney Mara] verliebt sich in den 1950er Jahren in die mondäne und verheiratete Carol [Cate Blanchett], die kurze Zeit später von ihrem Mann mit einer Sorgerechtsklage wegen unmoralischen Lebenswandels drangsaliert wird. Carol steht dazu, distanziert sich aber – wie der Gatte verlangt – von Therese … Klasse gespielt und inszeniert – ein echtes Highlight!

Fr, 24.12., SIXX 00:20 Uhr:

Wedding Bells

Kanada/USA 2005, R: Nisha Ganatra+

Reisejournalistin Pippa [Heather Graham] erbt das Hochzeitsmagazin ihres Vaters und wird zur Ehe und zur Mode bekehrt. Reaktionäre Liebesgeschichte, die die Kritik am Hochzeitskitsch und den damit verbundenen Schönfärbereien als Ausgeburt einer frustrierten und emotional gehemmten Frau entlarvt. Ganatra („Chutney Popcorn“) bringt eine naive Lesbe in Pippas Freundinnenkreis unter …

Sa, 25.12., ZDFneo 21:45 Uhr:

Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns

UK/FRA/D/IRL/USA 2004, R: Beeban Kidron*

Bridget Jones [Renee Zellweger] ist zwar glücklich mit Mark [Colin Firth], versteigt sich jedoch immer wieder in irrationale Eifersucht. So glaubt sie auch, Mark hätte etwas mit der schönen Rebecca [Jacinda Barrett], die jedoch interessiert sich mehr für … Halbwegs unterhaltsame Hetenkomödie

Sa, 25.12., RBB 23:30 Uhr / Mi, 29.12., ONE 20:15 Uhr:

Manche mögen’s heiß

USA 1959, R: Billy Wilder+

Queerer Klassiker mit Marilyn Monroe, in dem Daphne alias Jack Lemmon sich zunächst immer wieder sagen muss: „Ich bin ein Mädchen, ich bin ein Mädchen, ich bin …“, während er zum Schluss, als ihm Osgood (Joe E. Brown) einen Heiratsantrag macht, von Josefine alias Tony Curtis genötigt wird, erneut die Identität zu wechseln: „Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann…“ Für Osgood ist das einerlei, denn: „Nobody’s Perfect!“

Sa, 25.12., ProSieben 01:10 Uhr:

Watchmen – Die Wächter

USA 2009, R: Zack Snyder*

Superhelden-Kriegsfantasie, die einen anderen Verlauf des Zweiten Weltkriegs suggeriert, bei dem das Kussfoto zur bedingungslosen Kapitulation Japans 1945 nicht einen Matrosen und eine Krankenschwester zeigt, sondern eine Krankenschwester und eine Superheldin …

So, 26.12., Sat1 00:10 Uhr:

From Hell

TSCHECH/USA 2001, R: Albert + Alan Hughes**

Ein drogensüchtiger Polizeiinspektor [Johnny Depp] soll in einem London der Jahrhundertwende einem Prostituiertenmörder, angelehnt an die Person des „Jack the Ripper“, das Handwerk legen. Liz, eine der Sexarbeiterinnen, ist lesbisch …

Mo, 27.12., RTL2 20:15 Uhr:

Der seltsame Fall des Benjamin Button

USA 2008, R: David Fincher+

Ein Neugeborenes entwickelt sich vom uralten Greis [Brad Pitt] zu einem immer jünger werdenden Mann [auch Brad Pitt]. Seine große Liebe Daisy [Cate Blanchett] provoziert ihn mit der Information, eine Tänzerin habe mit ihr schlafen wollen … Die eigentlich originelle Geschichte ist zwar voller beeindruckender Maskeneffekte, aber rasch absehbar – und auch etwas langatmig

Mo, 27.12., ARD 20:15 Uhr: N E U ! !

Eldorado KaDeWe

D 2021, R: Julia von Heinz

Historisierende Mini-Serie (alle 6 Teile hintereinander) über die Geschichte des Berliner Kaufhauses KaDeWe (Kaufhaus des Westens): Hedi [Valerie Stoll], Verkäuferin in der Textilabteilung, und Fritzi [Lia von Blarer], Tochter des KaDeWe-Besitzers Jandorf, verlieben sich ineinander. Fritzis Bruder kämpft derweil als neuer Juniorchef des KaDeWe um die Anerkennung seines Vaters … Der jüdische Kaufmann Alfred Jandorf (1870-1932) eröffnete sein Warenhaus 1907 in Berlin-Schöneberg, konnte sich gegen die Konkurrenz behaupten, wurde aber in den 1920er Jahren von Tietz (Gesellschaft des Tietz-Bruders Hermann, später „Hertie“) aufgekauft, die Gesellschaft wurde 1933 von den Nazis enteignet.

Di, 28.12., ZDFneo 22:05 Uhr / Mi, 29.12., NDR 22:00 Uhr:

Bram Stoker’s Dracula

USA 1992, R: Francis Ford Coppola*

Jonathan Harker [Keanu Reeves] verliert seine geliebte Mina [Winona Ryder] an Graf Dracula [Gary Oldman], der in ihr seine vor Jahrhunderten verstorbene Frau wiederzuerkennen glaubt. Jonathan wird Opfer mysteriöser Frauen, die sich nicht nur an ihm, sondern auch aneinander erfreuen; ein Unwetter drängt Mina und ihre Freundin Lucy [Sadie Frost] zu einem Kuss … Elegant gefilmte Schauermär

Mi, 29.12., Tele5 22:25 Uhr:

What Keeps You Alive

Kanada 2018, R: Colin Minihan********

Das lesbische Paar Jackie und Jules will den ersten Hochzeitstag in einem abgelegenen Haus tief im Wald feiern. Aber schon bald stellt sich heraus, dass Jackie nur an Jules‘ Lebensversicherung interessiert ist und beabsichtigt, sie zu töten. – Urghhhh, mir wird schon übel beim Beschreiben … Lesbische Killerinnen, chrrrr, wie öde! Gewaltverliebter lesbenfeindlicher Filmquark hängt mir dermaßen zum Hals raus …

Do, 30.12., ServusTV 22:40 Uhr:

Chicago

USA/Kanada 2002, R: Rob Marshall*

Schwungvolles und augenzwinkerndes Musical um die Chicagoer Unterwelt; zwei Verbrecherinnen [Renée Zellweger und Catherine Zeta-Jones] lassen sich vom Playboy-Anwalt [Richard Gere] aus dem Knast holen, in dem die typisiert-lesbische Mama Morton [Queen Latifah] das Regiment führt

Do, 30.12., RBB 23:45 Uhr:

Tiger & Dragon

HK/China/Taiwan/USA 2000, R: Ang Lee***

Ein heiliges Schwert wird gestohlen. Verschiedene Gruppen sind daran interessiert und versuchen es in ihre Gewalt zu bringen. Eine Kämpferin und ihre Schülerin, die einander sehr zugetan sind, scheinen auf unterschiedlichen Seiten zu stehen. Es gibt prickelnde Spannungen zwischen den Frauen, aber leider siegen die heterosexuellen Liebesgeschichten

Fr, 31.12., ONE 09:45 Uhr:

Karambolage

FRA 1952, R: Marcel Bluwal+

Der potenzielle Schwiegersohn [Jean-Claude Brialiy] des Generaldirektors [Louis de Funés] wird von seiner Zukünftigen genarrt, die ein mögliches lesbisches Techtel andeutet – nur um ihn zu reizen, versteht sich! Cholerische Louis-de-Funés-Komödie! Alain Delon in einer Gastrolle.

Fr, 31.12., ARD 13:50 Uhr:

Frühstück bei Tiffany

USA 1961, R: Blake Edwards+

Die Romanverfilmung nach Truman Capote rückt die gerade den Kinderschuhen entwachsene Lebedame Holly Golightly [Audrey Hepburn], die sich erst am Schluss für den armen Lebemann Paul [George Peppard] entscheidet, ins Zentrum der Geschichte des US-amerikanischen Jet-Sets der vierziger Jahre. Im Roman geht Holly nach Brasilien und verschwindet aus Pauls Leben. Ihre New Yorker Zeit wird aus seiner Erinnerung geschildert und ihm berichtet sie des Öfteren von lesbischen Frauen in ihrem Umfeld; es klingt, als hätte sie auch eigene Erfahrungen gesammelt. Aber das alles hat Blake Edwards einfach ignoriert!

Fr, 31.12., ServusTV 14:20 Uhr:

Die fabelhafte Welt der Amélie

Frankreich 2000, R: Jean-Pierre Jeunet*

Im Tarnmäntelchen eines Märchens kommt diese extrem bürgerliche Komödie daher: Amélie [Audrey Tautou] sucht nach dem Mann, dem die Kinderschätze in ihrem Haus gehören, und gerät so an manch falsche Adresse. Eine der Dominiques, die Amélie aufsucht, trägt einen Anzug, raucht und betrachtet sie genüsslich. Freilich macht Amélie, dass sie weg kommt …

Fr, 31.12., RTL2 18:30 Uhr:

Austin Powers – Spion in geheimer Missionarsstellung

USA 1999, R: Jay Roach+

Krude Agentenfilmparodie, in der der durchgeknallte Agent Austin Powers [Mike Myers] gegen Dr. Evil [auch Myers] mit einer Assistentin antritt, die auch eine Geliebte hat. Also, ich find’s zu klamaukig!

Fr, 31.12., ONE 21:40 Uhr:

Auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt

USA/SINGA/MALAY/INDON 2012, R: Lorene Scafaria*

Steve Carell und Keira Knightley als zwei, die sich angesichts des Weltuntergangs finden. Es gibt einen Kuss mit einer Kellnerin. Punkt.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2021)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2021)



Wenn ihr die Arbeit von Ingeborg Boxhammer unterstützen wollt, dann könnt ihr für www.lesbengeschichte.de spenden und damit die Zukunft ihrer Seiten sichern: Ingeborg Boxhammer, Stichwort „Lesbengeschichte“, Konto bei der Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 6637 0501 9803 0093 3579 BIC: COLSDE33XXX.

Regelmäßig aktualisierte Listen zu lesbischer Liebe in deutschen, deutschsprachigen oder koproduzierten Spielfilmen, Dokumentationen, Reportagen und Talkshows findet ihr unter „Lesben & Film“ auf www.lesbengeschichte.org