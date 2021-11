Fernsehinfos vom 1. bis zum 19. November 2021

Mo, 01.11., ZDF 22:15 Uhr: N E U ! ! !

Bombshell – Das Ende des Schweigens

Kanada/USA 2019, R: Jay Roach***

Schon vor #MeToo haben sich engagierte Frauen, darunter Gretchen Carlson [Charlize Theron], gegen Sexismus und sexuelle Übergriffe wirkungsvoll zur Wehr gesetzt: 2016 klagten Frauen gegen Roger Ailes [John Lithgow], den Geschäftsführer von Fox News (Trump-Sender). Eine Newcomerin [Margot Robbie] hat eine Affäre mit einer Kollegin [Kate McKinnon].

Di, 02.11., HR 00:00 Uhr:

Tiger & Dragon

HK/China/Taiwan/USA 2000, R: Ang Lee***

Ein heiliges Schwert wird gestohlen. Verschiedene Gruppen sind daran interessiert und versuchen es in ihre Gewalt zu bringen. Eine Kämpferin und ihre Schülerin, die einander sehr zugetan sind, scheinen auf unterschiedlichen Seiten zu stehen. Es gibt prickelnde Spannungen zwischen den Frauen, aber leider siegen die heterosexuellen Liebesgeschichten

Do, 04.11., Tele5 22:40 Uhr:

Smokin‘ Aces

USA 2006, R: Joe Carnahan+

Ein Star soll in ein Zeugenschutzprogramm und gerät ins Visier unterschiedlicher Interessensverbände, u. a. werden zwei Killerinnen auf ihn angesetzt, die wohl Lesben darstellen sollen [u. a. Alicia Keys]. Geschwätzige, wirre und bemüht coole Inszenierung einer abgekauten Story

Do, 04.11., 3sat 03:10 Uhr:

agender – Mein Geschlecht ist mir egal

D 2021, R: Silke Kujas

Porträt von Robin, einer nicht-binären Person, die sich die Brüste entfernen lässt und sich als geschlechtslos definiert: „Ich keine Frau und ich bin kein Mann“

Fr, 05.11., SRF2 23:40 Uhr:

V wie Vendetta

UK/USA/D 2006, R: James McTeigue**

Ein faschistischer Großkanzler [John Hurt] beherrscht einen Überwachungsstaat, gegen den ein mysteröser Gegenspieler, V [Hugo Weaving] antritt. In einer Gefängnisszene lässt eine wegen ihres Lesbischseins inhaftierte Frau ihre Zellennachbarin an ihrem Leben teilhaben … In Teilen spitzfindiges Fantasydrama

Sa, 06.11., ARD 21:45 Uhr:

Tödliche Geheimnisse – Das Versprechen

D 2020, R: Barbara Kulcsar

Dritte Polit-Geschichte um die Ex-Geliebten Karin [Anke Engelke] und Rommy [Nina Kunzendorf], die als Redakteurin und Journalistin investigativ unterwegs sind. Diesmal geht’s um dunkle Machenschaften im Baugewerbe

Sa, 06.11., ONE 21:45 Uhr:

Vicky Cristina Barcelona

USA/SPA 2007, R: Woody Allen**

Zwei junge Amerikanerinnen [Rebecca Hall und Scarlet Johansson] beginnen in Barcelona eine Dreiecksbeziehung mit dem Macho Juan Antonio [Javier Bardem]. Seine Ex-Frau [Penelope Cruz] mischt schließlich das Dreieck nachdrücklich auf. Teilweise unterhaltsam, teilweise voller abgegriffener Klischees.

Sa, 06.11., SRF2 23:45 Uhr:

Summer of Sam

USA 1999, R: Spike Lee+

Spike Lee richtet einen kontroversen Blick auf die Ereignisse des Sommers von 1977 in New York, der als die „Son of Sam“-Morde in die Geschichte einging. Oberflächliche lesbische Handlungen wegen des Show-Effects …

Mo, 08.11., arte 22:15 Uhr:

Thelma

Norwegen/FRA/DK/Schweden 2017, R: Joachim Trier******

Die streng religiös erzogene Thelma studiert in Oslo Biologie, kann sich aber weder gegen ihre epilepsieähnlichen Krampfanfälle noch gegen die Kontrolle ihrer Eltern zur Wehr setzen. Die anziehende Chemiestudentin Anja scheint sie erst recht aus dem Tritt zu bringen. Atmosphärisch dichtes und im Stile eines Horrorfilms inszeniertes Emanzipationsdrama

Mo, 08.11., mdr 23:10 Uhr:

Nirgendwo in Afrika

D 2001, R: Caroline Link, Roman: Stefanie Zweig*

Der autobiografische Roman von Stefanie Zweig erzählt die Flucht der Familie aus Oberschlesien nach Kenia. Die 12-jährige Stefanie lernte in Nairobi die als schlagfertig und resolut beschriebene Berliner Subkulturaktivistin Elsa Conrad (1887-1963) kennen, wusste jedoch nichts von ihrem lesbischen Leben. In der Verfilmung spielt Mechthild Grossmann die Rolle der Elsa Conrad. Siehe zu dieser Hintergrundinfo Claudia Schoppmann: „‘Die weitaus interessanteste Vereinigung lesbischer Frauen Berlins’: Die Clubwirtin Elsa Conrad (1887-1963)”, Spurensuche im Regenbogenkiez: Historische Orte und schillernde Persönlichkeiten, MANEO-Kiezgeschichte vol. 2 Berlin 2018, S. 102-119.

Mo, 08.11., SRF1 00:05 Uhr:

Die Taschendiebin

Südkorea 2016, R: Park Chan-wook, Vorlage: Sarah Waters (Fingersmith)******

Eine Taschendiebin wird als Hausmädchen in den Haushalt einer japanischen Erbin geschleust. Sie soll der Erbin den Grafen, ihren Kompagnon, schmackhaft machen. Aber die Diebin findet selbst Gefallen an der Frau … Durchaus interessante Interpretation des Romans von Sarah Waters; allerdings strotzt der Film vor überflüssigen Gewaltszenen und einstudierter Klischee-Lesben-Erotik.

Mo, 08.11., arte 00:10 Uhr:

Being Thunder

FRA 2020, R: Stéphanie Lamorré

Porträt der 16jährigen Trans*Person Sherente, die im ländlichen Rhode Island im Osten der USA lebt

Di, 09.11., WDR 22:15 Uhr:

Tatort: Wolfsstunde

D 2008, R: Kilian Riedhoff**

Nachdem eine Frau vergewaltigt worden ist, häufen sich Vergewaltigungen in Münster. Thiel [Axel Prahl] und Börne [Jan-Josef Liefers] folgen unterschiedlichen Spuren. Eine der vergewaltigten Frauen [Katharina Lorenz] fasziniert und irritiert den Möchtegern-Macho Thiel, aber sie ist mit einer Frau liiert …

Mi, 10.11., 3sat 23:10 Uhr:

Die Geschworene

Österreich/D 2007, Nikolaus Leytner+

Hanni [Christiane Hörbiger] hat als Wiener Geschworene einen Zuhälter des Mordes schuldig gesprochen und entdeckt, dass sie sich kritiklos zu dieser Entscheidung hat leiten lassen und dass der Verurteilte unschuldig ist. Erst widerwillig, dann mit Verve geht sie der österreichischen Justiz an den Kragen. Bei ihren Recherchen wird sie in einem Bordell lustlos von einer Prostituierten angegrabbelt, aber Hanni macht sich vom Acker … Sehenswerte Studie einer Politisierung; der Rechtsfall ist leider echt und nach wie vor ungeklärt

Do, 11.11., ARD 23:35 Uhr:

Kroymann

D 2021

Neue Folge der Sketchreihe mit Maren Kroymann, in der sie unter anderem sogenannte Verschwörungstheorien aufs Korn nimmt

Fr, 12.11., ZDF 23:30 Uhr:

aspekte: Männlich, weiblich, divers – Wer bestimmt unser Geschlecht?

ZDF-Kultursendung

Sa, 13.11., ORF1 22:20 Uhr:

Sieben verdammt lange Tage

USA 2014, R: Shawn Levy**

Als bei den Altmans der Vater stirbt, müssen vier Geschwister, darunter Judd (Jason Bateman) und seine Schwester Wendy (Tina Fey), zusammen mit der Mutter (Jane Fonda) sieben Tage lang jüdische Totenwache (Schiv’a) halten. Am Ende der Trauerzeit gibt es ein überraschendes Coming Out …

So, 14.11., DisneyChannel 20:15 Uhr:

Weil es dich gibt

USA 2001, R: Peter Chelsom*

Eine dieser mittelmäßigen absehbaren Hetero-Liebeskomödien, in denen die DarstellerInnen der Hauptfiguren [hier Kate Beckinsale und John Cusack] austauschbar sind. Beste Freundin der Hete ist mal wieder ne Lesbe …

So, 14.11., SRF1 00:55 Uhr:

Foxy Brown

USA 1974, R: Jack Hill*

Nachdem ihr drogenabhängiger Bruder ihren Geliebten, einen Undercover-Agenten, an die Schutztruppe verraten hat, nimmt Foxy Brown [Pam Grier!] Rache. Dabei muss sie in eine frauen- und lesbenfeindliche Lesbenkneipe flüchten, in der es eine genretypische Schlägerei gibt …

Mo, 15.11., SRF2 23:45 Uhr:

Rubbeldiekatz

D 2011, R: Detlev Buck**

Der glücklose Charleys-Tante-Mime Alexander [Matthias Schweighöfer] übernimmt als Alexandra notgedrungen die Rolle eines BDM-Mädels in einem Unterhaltungsfilm über Nazis und verliebt sich –– echt jetzt? Aber so was hatten wir doch noch nie!!!! – in seine Filmpartnerin [Alexandra Maria Lara]. Überwiegend witzloser Klamauk, der viele seiner Gags auf Kosten von Schwulen präsentiert

Di, 16.11., ORF2 00:05 Uhr:

The Danish Girl

UK/D/USA 2015, R: Tom Hooper, Vorlage: David Ebershoff*

Die dänische Künstlerin Gerda Wegener (Alicia Vikander) malt ihren Mann Einar (Eddie Redmayne), ein bekannter Landschaftsmaler, in ihren Skizzen zunehmend mit weiblichen Zügen. Einar beginnt in den 1920er Jahren in Kopenhagen, auch in der Öffentlichkeit als Frau aufzutreten und sich Lili Elbe zu nennen. In den dreißiger Jahren lässt Lili sich als vermeintlich erste Person operativ zu einer Frau angleichen, und zwar von Dr. Kurt Warnekros (1882-1949, hier dargestellt von Sebastian Koch) in Dresden. Der Film, der sich nicht an biografische Fakten, sondern an den Roman von Ebershoff hält, konzentriert sich primär auf das Liebespaar Wegener. Außerdem wird beispielsweise die „journalistische Inszenierung“ dieser Geschlechtsangleichung nicht berücksichtigt, dafür jedoch zahlreiche Behauptungen der medialen Berichterstattung als gegeben gesetzt

Mi, 17.11., Kabel 20:15 Uhr:

Mr and Mrs Smith

USA 2005, R: Doug Liman+

Killerpaar [Brad Pitt und Angelina Jolie], das jeweils nichts vom Beruf der Partnerin/des Partners weiß, wird dummerweise mit jeweils einem Mordauftrag gegeneinander aufgehetzt; frech-blutige Action, bei der eine lesbische Computer-Expertin einen Kurzauftritt hat

Do, 18.11., ARD 23:35 Uhr:

Kroymann

D 2021

Eine weitere neue Sketchfolge. Mitwirkende u. a. Meike Droste und Ulrike Kriener

Fr, 19.11., BR 14:15 Uhr:

Transgender (Reihe „aktiv und gesund“)

D 2020

Medizinische Ratgeber_innensendung mit einem kurzen Beitrag über Jonathan, der mit der zugewiesenen Kategorie „Mädchen“ auf die Welt kam

Fr, 19.11., Vox 22:15 Uhr:

Princess Charming

D 2021

Fortsetzung der lesbischen Kuppelshow mit vermeintlich spektakulären Einlagen …

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgenden Kategorien zugrunde (Wertung nach dem Sternchenprinzip):

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2021)



