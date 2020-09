Fernsehinfos vom 28.09. bis 06.10. 2020

MDR FERNSEHEN COMING OUT, "Coming out", am Montag (05.10.20) um 23:10 Uhr. Philipp (Matthias Freihof) und Tanja (Dagmar Manzel) sind Lehrer an derselben Schule. Sie fühlen sich zunehmend verbunden. Hält ihre Zuneigung der Belastung stand, als Philipp eine homoerotische Beziehung eingeht? © MDR/Progress Film-Verleih/Wolfgang Fritsche,

USA 1997, R: Jean-Pierre Jeunet* Im vierten Teil der Science-Fiction-Horrormär ist Ripley [Sigourney Weaver] wieder auferstanden und muss sich mit Call [Winona Ryder], einer Roboterin, herumschlagen, die sich menschlicher als Menschen erweist. Als Call von einem Schuss niedergestreckt wird, greift Ripley in die schleimige Brustwunde … Mi, 30.9., Kabel 00:20 Uhr: Barbarella

FRA/ITA 1968, R: Roger Vadim* Die Weltraumagentin Barbarella [Jane Fonda] fliegt auf den Planeten T, um dort den machtbesessenen Erdenbewohner Duran Duran zurückzuholen und den Weltfrieden wiederherzustellen. Nicht nur ein Jäger will Sex mit ihr, sondern auch die Königin [Anita Pallenberg]. Abgedrehte Begattungs-Fantasy Do, 1.10., HR 14:30 Uhr: Eins ist nicht von dir

D 2015, R: Udo Witte* Bürgerliche Posse: Als Rache für seine Affären mit anderen Frauen hinterlässt eine Ehefrau ihrem Mann die Information, eines der gemeinsamen Kinder sei nicht von ihm. Witwer Uli (Michael Gwisdek) stolpert dabei auch über lesbische Freundinnen seines Sohnes. Do, 1.10., ORF1 20:15 Uhr: Blade Runner 2049

USA/UK/Ungarn/Kanada 2017, R: Denis Villeneuve+ Eine Quasi-Fortsetzung des Replikant_innen-Science-Fiction-Dramas von 1982, aus dem die Interview-Sequenz zwischen Tester und Replikantin wiedergegeben wird („ob ich Replikant bin oder eine Lesbierin?“); frauenfeindlich und stellenweise sehr effekthascherisch, aber trotz dieser überflüssigen Ärgernisse von großer Qualität und über sich selbst hinausweisend: Etwa, wenn es um die Bewertung von „echter“ oder implantierter Erinnerung geht – oder auch um die Frage nach der Grenzlinie zwischen Mensch und Roboter Sa, 3.10., RBB 00:00 Uhr: Donna Leon – Acqua alta

D 2004, R: Sigi Rothemund****** Die lesbische Archäologin Brett Lynch [Gesine Cukrowski], die Commissario Brunetti [Uwe Kockisch] in “Venezianisches Finale” kennengelernt hatte, wird brutal zusammengeschlagen, als sie vor dem Haus auf ihre Freundin Flavia Petrelli [Leslie Malton] wartet. Brunetti findet mit Petrellis Hilfe heraus, dass Lynch einem Kunstdieb auf der Spur ist … Belangloser und etwas lieblos inszenierter Krimi, in dem jedoch das lesbische Paar eine bedeutende Rolle spielt Sa, 3.10., arte 00:20 Uhr: Square für Künstler [beachte veraltete Maskulinisierung im Serientitel …] FRA 2018 Regisseurin Kerstin Polte (Jg. 1975) porträtiert die queere Berliner Rapperin „Sookee“, die sich selbst als „Quing of Berlin“ bezeichnet Sa, 3.10., MDR 00:20 Uhr: Masserberg

D 2010, R: Martin Enlen** Eine junge Frau kämpft Mitte der Achtziger im thüringischen Masserberg verzweifelt um ihr Augenlicht. Rasch erobert sie die Herzen der durchweg wesentlich älteren Mitpatientinnen und auch die Liebe ihrer besten Freundin Victoria sowie des neuen kubanischen Arztes Dr. Sanchez. Na, was meint ihr, wer mal wieder auf der Strecke bleibt? Bingo! Lohnt keinen Blick. So, 4.10., SWR/SR 12:45 Uhr: Lotte am Bauhaus

D 2019, R: Gregor Schnitzler*** Der Film entwickelt anhand einer fiktiven Person, der Zeichnerin und Tischlerin Lotte Brendel (Alicia von Rittberg), die Geschichte einer jungen Frau, die sich 1923 gegen den Willen ihrer traditionsbewussten Eltern die Kunstschule des Weimarer Bauhauses besucht. Die Malerin und Innenarchitektin Friedl Dicker (1898-1944 Auschwitz) wird hier als junge rebellische Frau inszeniert, die sich für Lotte interessiert, gern Frauen küsst und ebenso gern Hosen trägt. So, 5.10., MDR 20:15 Uhr: Sonnenallee

D 1999, R: Leander Haußmann* Die DDR der Achtziger als Unterhaltungsfilm … Auf einer turbulenten Party in der „Sonnenallee“ setzt ein Lesbenpaar Mischas Wohnung unter Wasser So, 5.10., MDR 23:10 Uhr: Coming Out

DDR 1989, R: Heiner Carow+ Ein junger Lehrer [Matthias Freihof] versucht seine homosexuellen Bedürfnisse zu verdrängen und flüchtet sich in eine Beziehung mit Kollegin Tanja [Dagmar Manzel]. In einer Schwulenbar trifft er Matthias [Dirk Kummer]; die Bartranse [Charlotte von Mahlsdorf] erzählt von einer lesbischen Schwester …Der Film kam am Abend des Mauerfalls in die Kinos und wurde daher „übersehen“. So, 5.10., HR 23:55 Uhr: Poppea – Die Kaiserin der Gladiatoren

ITA 1969, R: Guido Malatesta*** Poppea gerät in Rom unter Kaiser Nero ins Bordell von Lucretia, die sie selbst gern als Geliebte sähe. Stümperhafter Trash, der nicht mal das Trashige richtig zu inszenieren weiß! Abzuraten. Di, 6.10., SRF2 22:45 Uhr: Sieben verdammt lange Tage

USA 2014, R: Shawn Levy** Als bei den Altmans der Vater stirbt, müssen vier Geschwister, darunter Judd (Jason Bateman) und seine Schwester Wendy (Tina Fey), zusammen mit der Mutter (Jane Fonda) sieben Tage lang jüdische Totenwache (Schiv’a) halten. Am Ende der Trauerzeit gibt es ein überraschendes Coming Out … Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde: Wertung nach dem Sternchenprinzip * * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet. * * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs. * * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar! * * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten. * * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent. * * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden. * * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache … * 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist! +: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen. © Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2020)