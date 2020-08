Fernsehinfos vom 15. bis 28.08. 2020

Sa, 15.8., RBB 23:30 Uhr:

Tiger & Dragon

HK/China/Taiwan/USA 2000, R: Ang Lee***

Ein heiliges Schwert wird gestohlen. Verschiedene Gruppen sind daran interessiert und versuchen es in ihre Gewalt zu bringen. Eine Kämpferin und ihre Schülerin, die einander sehr zugetan sind, scheinen auf unterschiedlichen Seiten zu stehen. Es gibt prickelnde Spannungen zwischen den Frauen, aber leider siegen die heterosexuellen Liebesgeschichten

So, 16.8., SIXX 22:05 Uhr:

Wedding Bells

Kanada/USA 2005, R: Nisha Ganatra+

Reisejournalistin Pippa [Heather Graham] erbt das Hochzeitsmagazin ihres Vaters und wird zur Ehe und zur Mode bekehrt. Reaktionäre Liebesgeschichte, die die Kritik am Hochzeitskitsch und den damit verbundenen Schönfärbereien als Ausgeburt einer frustrierten und emotional gehemmten Frau entlarvt. Ganatra („Chutney Popcorn“) bringt eine naive Lesbe in Pippas Freundinnenkreis unter …

So, 16.8., HR 00:15 Uhr:

Transit Havanna: Transgender als Erbe der Revolution

NL/D 2016, R: Daniel Abma

Porträt von kubanischen Trans*Personen und den neuen Möglichkeiten für geschlechtsangleichende Operationen

Mo, 17.8., HR 14:30 Uhr:

Verliebt in Amsterdam

D 2017, R: Florian Froschmeyer***

Deutscher Karrierist verliebt sich in Amsterdamerin, die mit Eltern, Schwestern und deren lesbischer Geliebter auf einem Hausboot lebt

Mo, 17.8., RTL2 00:15 Uhr:

exklusiv – die reportage: Endlich Frau, endlich Mann! – Transsexuelle in Deutschland

D 2009

Reportage über den Alltag von Trans*Personen; für RTL2 reißerisch: „schrille Diven“, https://www.rtl2.de/sendungen/exklusiv-die-reportage/folge/113074

Mi, 19.8., MDR 12:30 Uhr:

Winnetous Weiber

D 2014, R: Dirk Regel**

Zu Pferd besuchen fünf unterschiedliche Frauen die Drehorte der Karl-May-Filme der sechziger Jahre. Unterwegs sind aber vor allem die persönlichen Probleme der Beteiligten Thema. So geraten Gabriele/Gabi (Floriane Daniel) und Maren (Nina Kronjäger) mehrmals miteinander in Streit, denn Gabi ist nicht nur erfolgreiche Unternehmerin, sondern auch in sie verliebt. Maren Kroymann ist auch mit dabei – als schnöselige Hetenwitwe!

Do, 20.8., ZDFneo 22:05 Uhr:

Tootsie

USA 1982, R: Sydney Pollack*

Travestieklassiker aus dem Showbusiness: Als Serienstar Julie [Jessica Lange] sich mit ihrer neuen Kollegin Tootsie [Dustin Hoffman] anfreundet, gibt sie schließlich mehr oder weniger zu, sich in „sie“ verliebt zu haben, dies aber nicht leben zu können

Sa, 22.8., SWR/SR 20:15 Uhr:

Donna Leon – Acqua alta

D 2004, R: Sigi Rothemund******

Die lesbische Archäologin Brett Lynch [Gesine Cukrowski], die Commissario Brunetti [Uwe Kockisch] in “Venezianisches Finale” kennengelernt hatte, wird brutal zusammengeschlagen, als sie vor dem Haus auf ihre Freundin Flavia Petrelli [Leslie Malton] wartet. Brunetti findet mit Petrellis Hilfe heraus, dass Lynch einem Kunstdieb auf der Spur ist … Belangloser und etwas lieblos inszenierter Krimi, in dem jedoch das lesbische Paar eine bedeutende Rolle spielt

So, 23.8., Tele5 20:15 Uhr:

Red Sonja – Die Rache der Schwertkämpferin

NL/USA 1985, R: Richard Fleischer+

Weil Sonja (Brigitte Nielsen) ihr nicht gehören will, wird ihre Familie von der Königin Gedren (Sandahl Bergman) ermordet, sie selbst von ihren Schergen vergewaltigt und gequält – Fantasy-Trash mit Frauenduell als Showdown

Mo, 24.8., ZDF 20:15 Uhr: N E U ! !

Das dunkle Paradies

Österreich 2019, R: Catalina Molina

Postenkommandantin Heilmayr soll im Salzburger Land Kommissar Merana zur Seite stehen, der meint, in einem Mordfall den Schuldigen längst gefunden zu haben. Sie sieht das anders, verschweigt aber bei ihrer Einmischung, dass sie mit der Schwester des Verdächtigen liiert ist …

Mo, 24.8., BR 23:35 Uhr: N E U ! !

Luft

D 2017, R: Anatol Schuster*****

Luftige Dorfstudie: Eine schüchterne junge Frau interessiert sich für eine Rebellin und vorsichtig nähern sich die beiden einander an.

Di, 25.8., Disney Channel 20:15 Uhr:

Coco Chanel

FRA/ITA/UK 2008, R: Christian Duguay

Eine weitere biografische Verfilmung des Lebens der Modeschöpferin Coco Chanel (1883-1971), diesmal mit Shirley MacLaine in der Titelrolle. Ob hier ihre Beziehungen zu Frauen Thema sind, weiß ich nicht; in der Besetzungsliste waren ihre Geliebten (z. B. Misia Sert (1872-1950) und Nicoletta Arrivabene (1906-1986)) nicht zu finden, ist also vermutlich eine heteronormierte Biografie …

Do, 27.8., ZDFneo 21:40 Uhr:

Zum Glück bleibt es in der Familie

FRA 2011, R: Christian Clavier*****

Weil die Adoption eines thailändischen Kindes nur verheirateten Paaren erlaubt ist, mimt Kim die Ehefrau von César (Christian Clavier), dem Bruder ihrer Liebsten Alex. Sexistische und dumme Witze werden fast ausschließlich auf Kosten von Lesben, Frauen und Thais gedroschen. Übel.

Do, 27.8., ORF2 00:05 Uhr:

Schon wieder Henriette

Deutschland/Österreich 2013, R: Nikolaus Leytner+

Betagte Kunstrestauratorin und Hobby-Detektivin [Christiane Hörbiger] wird von ihrem jungen Adlatus kurzzeitig für lesbisch gehalten … Leider fälschlicherweise, denn das hätte der Fließbandproduktion wenigstens etwas Pfiff gegeben!

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2020)