Zur ARTE-Sendung Whitney – Can I Be Me Der Dokumentarfilm „Whitney - Can I Be Me?” zeigt Whitney Houstons unglaubliche und ergreifende Lebensgeschichte. © 2017 Arsenal Filmverleih Foto: BR

Fernsehinfos vom 04. bis 17.07.2020 Ähnliche Beiträge Filmtipp zum 75. Geburtstag von Ilse Kokula Fernsehinfos vom 20.06. bis 03.07.2020 Ulrike Heider: Der Schwule und der Spießer – Provokationen, Sex und Poesie in der Schwulenbewegung Sa, 4.7., ServusTV 20:15 Uhr: Amelia

USA 2009, R: Mira Nair+ Hilary Swank spielt die legendäre Fliegerin Amelia Earhart (1897-1937), die 1937 über dem Pazifik abstürzte; ausschließlich heterosexuell fokussierte Geschichtsschreibung; einige Kinogänger_innen sahen jedoch etwas Butchiges, Queeres in Swanks Outfit und der Inszenierung Mo, 6.7., RTL2 10:25 Uhr: Frauentausch

D 2014 Ausbeuterische Unterhaltungssendung, diesmal wird eine heterosexuelle Gesundheitsvorsorgeberaterin gegen eine lesbische All-Food-Esserin ausgetauscht. Herrje, wie spann-end … Do, 9.7., Vox 20:15 Uhr: Pitch Perfect

USA 2012, R: Jason Moore** Musikkomödie um einen Jungmädchenchor einer Highschool, mit allen Klischees einander bekriegender junger Frauen; kleine lesbische Mini-Nebengeschichte, nix Neues Do, 9.7., RBB 23:30 Uhr: La belle saison – Eine Sommerliebe

Frankreich 2016, R: Catherine Corsini******** Zu Beginn der 1970er Jahre verliebt sich die junge Landlesbe Delphine [Izïa Higelin] bei einer feministischen Aktion in der Stadt in Carole [Cécile De France], eine der Rädelsführerinnen. Als Delphines Vater stirbt, muss sie zurück auf den Hof – und Carole reist ihr nach, aber … Frauenbewegte Lesbengeschichte aus Frankreich. Fr, 10.7., Tele5 22:50 Uhr: Monster

USA 2003, R: Patti Jenkins******* Biografie der Serienmörderin Aileen Wuornos (1956-2002), die u. a. mordete, um sich mit ihrer Liebsten Selby [Christina Ricci] eine Existenz aufzubauen; Charlize Theron bekam für die Titelrolle 2006 den Oscar. Nicht nur filmisch beeindruckend! Fr, 10.7., arte 00:40 Uhr: Tracks: 60 Jahre Queer Pop

D 2020 Das Feature geht der Frage nach, welchen Einfluss Popkultur auf queere Identitäten nahm und nimmt: Führt(e) die Musik zu einer befreiten Sexualität? Fr, 10.7., HR 00:55 Uhr: Leb wohl, meine Königin

FRA/SPA 2011, R: Benoït Jacquot***** Das Kostümdrama erzählt die Ereignisse am Hof von Versailles rund um den Sturm auf die Bastille im Juli 1789 aus Sicht einer Vorleserin [Léa Seydoux] der Königin Marie-Antoinette [Diane Kruger], die diese vergöttert … So, 12.7., RTL2 20:15 Uhr: Ghost – Nachricht von Sam

USA 1990, R: Jerry Zucker+ Whoopi Goldberg spielt die unwiderstehliche Geisterbeschwörerin Oda Mae, die vom ermordeten Sam [Patrick Swayze] beauftragt wird, mit seiner Freundin Molly [Demi Moore] Kontakt aufzunehmen. Mit viel Energieaufwand ist es den Geistern auch möglich, vorübergehend in einen anderen Körper zu schlüpfen … Wenn ihr mal wieder vor dem Fernseher heulen wollt, wär dies die richtige Wahl – Whoopi allerdings ist zum Kringeln! So, 12.7., ProSieben 20:15 Uhr: Ghost in the Shell

USA/UK 2017, R: Rupert Sanders* Remake der Comic-Verfilmung von 1995: Nachdem sie in einem Unfall beinah ihr Leben gelassen hätte, wird Mila Kilian [Scarlett Johansson] mit künstlichen Ersatzteilen zu einem weiblichen Cyborg, der Verbrecher jagt. Sie küsst auch schon mal eine Frau Mo, 13.7., BR 22:00 Uhr: Mein Glaube, meine Liebe

D 2016, R: Michael Schmitt Reportage aus der Reihe „Lebenslinien“: Als Lehrerin für katholische Religion musste eine lesbische Frau ihre Partnerin lange verheimlichen; schließlich entscheidet sie sich für die Verpartnerung und gegen die Lehrbefugnis. Do, 16.7., Disney Channel 20:15 Uhr: Vielleicht, vielleicht auch nicht

USA 2008, R: Adam Brooks* Der in Scheidung lebende Werbeagent Hayes [Ryan Reynolds] erzählt seiner heranwachsenden Tochter [Abigail Breslin] von den Frauen in seinem Leben. Dabei stellt sich heraus, dass zwei der Frauen [Rachel Weisz und Elizabeth Banks] auch miteinander Spaß hatten. Dämlicher Heteromurks! Do, 16.7., WDR 22:45 Uhr: Anastasia – Oberstleutnant, Kommandeurin, Transgender,

D 2019, R: Thomas Ladenburger Porträt über Anastasia Biefang, der ersten transsexuellen Kommandeurin der Bundeswehr Fr, 17.7., arte 22:05 Uhr: Whitney: Can I Be Me?

USA 2017, R: Nick Broomfield, Rudi Dolezal Die Dokumentation spürt dem kurzen Leben der Schwarzen Sängerin Whitney Houston (1963-2012) nach und legt eine Verbindung zwischen ihrer unterdrückten Homosexualität und ihrem schrecklichen Ende nahe. Sehr berührend und sehr sehenswert! Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde: Wertung nach dem Sternchenprinzip * * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet. * * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs. * * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar! * * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten. * * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent. * * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden. * * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache … * 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist! +: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen. © Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2020)