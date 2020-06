Fernsehinfos vom 07. bis 19.06.2020

So, 7.6., ARD-Alpha 12:00 Uhr:

Intersexualität – Was bestimmt unser Geschlecht?

Feature aus der Reihe „Planet Wissen“: Ein Gespräch spricht mit der intersexuellen Lynn und einer Soziologin

So, 7.6., ONE 12:45 Uhr:

Mother’s Day – Liebe ist kein Kinderspiel

USA 2016, R: Garry Marshall

Verschiedene, miteinander lose verwobene Episoden zentrieren sich auf romantisch-komödiantische Ereignisse am und zum Muttertag – dazu unüberhörbare rassistische Späße eines Elternpaares: Wo wollte der Stuss noch gleich witzig sein??

So, 7.6., 3sat 21:50 Uhr:

Schon wieder Henriette

Deutschland/Österreich 2013, R: Nikolaus Leytner+

Betagte Kunstrestauratorin und Hobby-Detektivin [Christiane Hörbiger] wird von ihrem jungen Adlatus kurzzeitig für lesbisch gehalten … Leider fälschlicherweise, denn das hätte der Fließbandproduktion wenigstens etwas Pfiff gegeben!

So, 7.6., SIXX 22:45 Uhr:

Im Auftrag des Teufels

USA 1997, R: Taylor Hackford*

Der erfolgreiche Anwalt Lomax [Keanu Reeves] lässt sich auf einen diabolischen Pakt mit dem mächtigen John Milton [Al Pacino] ein, bis seine Ehe und auch seine moralischen Überzeugungen dran glauben müssen. Seine Frau Mary Ann [Charlize Theron] wird mitunter diffus von den Hexen des Teufels auf der Toilette angebaggert …

So, 7.6., Tele5 00:50 Uhr:

Tank Girl

USA 1995, R: Rachel Talalay*

Tank Girl [Lori Petti] kämpft im Jahr 2033 gegen einen mächtigen Wasserkonzern, dessen Chef [Malcom McDowell] auf der verwüsteten und ausgetrockneten Erde sein Unwesen treibt. Sie beschützt Jet Girl [Naomi Watts], indem sie sie als ihre Geliebte ausgibt. Überwiegend spaßig, aber seicht und mit Längen inszeniert

Di, 9.6., SWR/SR 23:00 Uhr:

Kroymann

D 2020

eine Folge der Satireshow von und mit Maren Kroymann: „Die Entgiftung“

Do, 11.6., DisneyChannel 20:15 Uhr:

She’s the Man – Voll mein Typ

USA 2006, R: Andy Fickman+

Eine Teenagerin möchte um jeden Preis Fußball spielen und da es keine Mädchenmannschaft gibt, schleicht sie sich in die Jungenmannschaft ein … Übliche Geschlechterverwechslungsgeschichte, die die antiquierten Rollenzuschreibungen letztendlich bestätigt

Do, 11.6., ARD 01:55 Uhr:

Donna Leon – Venezianisches Finale

D 2003, R: Sigi Rothemund, Krimi: Donna Leon*****

Commissario Brunetti [Uwe Kokisch] geht der Ermordung eines homophoben Dirigenten nach und verdächtigt u. a. die lesbische Opernsängerin Flavia Petrelli [Leslie Malton], die mit ihrer Agentin Brett Lynch [Gesine Cukrowski) zusammenlebt. Naja, sehen wir mal über die steife Darstellung hinweg …

Sa, 13.6., ONE 21:45 Uhr:

Lotte am Bauhaus

D 2019, R: Gregor Schnitzler***

Der Film entwickelt anhand einer fiktiven Person, der Zeichnerin und Tischlerin Lotte Brendel (Alicia von Rittberg), die Geschichte einer jungen Frau, die sich 1923 gegen den Willen ihrer traditionsbewussten Eltern die Kunstschule des Weimarer Bauhauses besucht. Die Malerin und Innenarchitektin Friedl Dicker (1898-1944 Auschwitz) wird hier als junge rebellische Frau inszeniert, die sich für Lotte interessiert, gern Frauen küsst und ebenso gern Hosen trägt.

Sa, 13.6., Tele5 00:30 Uhr:

Django Nudo und die lüsternen Mädchen von Porno Hill

USA/BRD 1968, R: Byron Mabe

Western-Sexfilm, in dem es vordergründig um die Karte einer Goldmine geht, die eine junge Lehrerin u. a. gegen ihre lesbische Wirtin verteidigen muss. – Angeblich soll der Trash durch eigenwillige Synchronisation höhere „Qualität“ bekommen haben…

Sa, 13.6., MDR 01:05 Uhr:

Cloud Atlas

USA/D 2012

R: Tom Tykwer, Lana & Andy Wachowski, Roman: David Mitchell+

Cineastischer Leckerbissen in sechs Erzählsträngen über philosophisch-weltgeschichtliche Zusammenhänge – mit vielen Stars [Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugh Grant, Susan Sarandon, Hugo Weaving u. a.] in immer und immer wieder anderen Rollen: Dabei spielen z. B. Schwarze Weiße oder umgekehrt – und genderübergreifend ist es – vermutlich Dank Lana, ehemals Larry Wachowski – sowieso. Die Story ist an manchen Stellen etwas dünn, aber insgesamt sehenswert, wenn mitunter auch sehr brutal in Szene gesetzt

So, 14.6., HR 06:30 Uhr:

Hollywood-Skandale

D 2010, R: Eckhart Schmidt

Doku über diverse Skandale, die rund ums Filmgeschäft und dessen Regeln produziert wurden. Die zu den einzelnen öffentlichen Ärgernissen interviewten Autoren und Journalist_innen erhalten in diesem unkritischen Feature alleinige Deutungsmacht, die darin gipfelt, offen homosexuelle Schauspielerinnen und Schauspieler als inkompatibel mit einem heterosexuellen Publikum zu klassifizieren.

Mo, 15.6., arte 23:55 Uhr:

Transit Havanna: Transgender als Erbe der Revolution

NL/D 2016, R: Daniel Abma

Porträt von kubanischen Trans*Personen und den neuen Möglichkeiten für geschlechtsangleichende Operationen

Di, 16.6., 14:25 Uhr:

Für immer 30

D 2011, R: Andi Niessner***

Timo [Felix Eitner] erlebt eine Midlifecrisis und kriegt außerdem eine Frau [Marie-Lou Sellem] vor die Nase gesetzt – das hält er nicht aus … Auch seine Tochter [Sidonie von Krosigk] lebt nicht nach seinen Vorstellungen und Plänen, sie trägt neuerdings Tattoos und outet sich auch noch als Lesbe! Übliche Fernsehunterhaltung

Do, 18.6., 3sat 23:10 Uhr:

Feuchtgebiete

D 2013, R: David Wnendt, Vorlage: Charlotte Roche*

Schon das Buch wurde seltsamerweise als bahnbrechend gefeiert; der Filmnachschlag sollte es auch werden: Roches ausbeuterischer Roman über Frauenkörper und Frauenerfahrungen; da darf ein lesbisches Intermezzo nicht fehlen

Do, 18.6., RBB 23:50 Uhr:

Siebzehn

Österreich 2017, R: Monja Art*******

Während die 17-jährige Paula ein Auge auf ihre Schulkameradin Charlotte geworfen hat, wird sie ihrerseits von Lilly, einer stets provozierenden Schülerin, mit begehrlichen Blicken bedacht. In ihrer Unsicherheit lenkt Paula sich mit ihr, aber auch mit einem Mitschüler ab; dabei entgeht ihr, was sich bei Charlotte so tut … Genau beobachtet und hervorragend gespielt!

Fr, 19.6., RTL2 20:15 Uhr:

Mr and Mrs Smith

USA 2005, R: Doug Liman+

Killerpaar [Brad Pitt und Angelina Jolie], das jeweils nichts vom Beruf der Partnerin/des Partners weiß, wird dummerweise mit jeweils einem Mordauftrag gegeneinander aufgehetzt; frech-blutige Action, bei der eine lesbische Computer-Expertin einen Kurzauftritt hat

Fr, 19.6., BR 00:10 Uhr:

Leb wohl, meine Königin

FRA/SPA 2011, R: Benoït Jacquot*****

Das Kostümdrama erzählt die Ereignisse am Hof von Versailles rund um den Sturm auf die Bastille im Juli 1789 aus Sicht einer Vorleserin [Léa Seydoux] der Königin Marie-Antoinette [Diane Kruger], die diese vergöttert …

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2020)