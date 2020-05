Fernsehinfos vom 09.05. bis 22.05.2020

Sa, 9.5., SRF2 20:10 Uhr / So, 10.5., ARD 23:35 Uhr:

Mother’s Day – Liebe ist kein Kinderspiel

USA 2016, R: Garry Marshall

Verschiedene, miteinander lose verwobene Episoden zentrieren sich auf romantisch-komödiantische Ereignisse am und zum Muttertag – dazu unüberhörbare rassistische Späße eines Elternpaares: Wo sollte der Stuss noch gleich witzig sein??

Sa, 9.5., Phoenix 00:00 Uhr / So, 10.5., Phoenix 14:00 Uhr:

Die Akte General

D 2015, R: Stephan Wagner*

Hervorragend besetzter biografischer Blick auf Fritz Bauer (1903-1968), den wegen seiner jüdischen Herkunft im NS verfolgten hessischen Generalbundesanwalt, der gegen alle Widerstände sowohl für die Ergreifung des SS-Obersturmbannführers Adolf Eichmann (1906-1962) wie auch in den 1960er Jahren für die sogenannten Auschwitz-Prozesse gegen nationalsozialistische Täter sorgte. In diesem – meiner Meinung nach besten – der drei zuletzt gedrehten Filme über Fritz Bauer gibt es auch eine Szene mit seiner lesbischen Ehefrau.

So, 10.5., SIXX 20:15 Uhr:

The Help

USA 2011, R: Tate Taylor+

Eine weiße Kolumnistin [Emma Stone] veröffentlicht Anfang der sechziger Jahre zum Entsetzen der weißen Oberschicht ein Buch über den Umgang der Weißen mit schwarzen Haushaltshilfen und Kindermädchen, das auf Interviews beruht. Der beeindruckende und umwerfend gespielte Film (Oscar für Octavia Spencer!) geriet in die Kritik der Association of Black Women Historians, die die Erfahrungen schwarzer Hausangestellten trivialisiert und verharmlost sahen.

So, 10.5., SRF2 21:55 Uhr:

Ghost in the Shell

USA/UK 2017, R: Rupert Sanders*

Remake der Comic-Verfilmung von 1995: Nachdem sie in einem Unfall beinah ihr Leben gelassen hätte, wird Mila Kilian [Scarlett Johansson] mit künstlichen Ersatzteilen zu einem weiblichen Cyborg, der Verbrecher jagt. Sie küsst auch schon mal eine Frau

So, 10.5., SIXX 23:05 Uhr:

Dolores

USA 1995, R: Taylor Hackford*

Rachsüchtiger Sheriff [Christopher Plummer] versucht Dolores [Kathy Bates] des Mordes zu überführen. Ihre distanzierte Tochter [Jennifer Jason Leigh] versucht nach anfänglicher Feindseligkeit die enge Beziehung ihrer Mutter zur Toten zu beweisen. Thriller nach Stephen King.

Mo, 11.5., RBB 14:30 Uhr:

Wunschkinder und andere Zufälle

D 2003, R: Thomas Jacob******

Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh!!! 2003 mit GEZ-Geldern (?) gedrehte und seitdem GNADENLOS in Monatsabständen wiederholte rechtslastige Farce, in der eine Mutter (Ruth-Maria Kubitschek) ihre heterosexuellen und lesbischen Töchter (Tina Ruland) mit der Aussetzung der Familienvilla in Schwangerschaften zwingt. Der Name Kubitscheks bürgt für frauenfeindlichen Müll!

Di, 12.5., arte 13:45 Uhr:

Lautlos wie die Nacht

Frankreich/Italien 1962, R: Henri Verneuil+

Drei Ganoven (darunter Alain Delon und Jean Gabin) wollen ein Spielcasino in Cannes ausrauben. Um die Abläufe kennenzulernen, kundschaftet einer als junger Playboy die Lage aus; vor einer der attraktiven Frauen am Strand wird er mit dem Hinweis „eine Art Konkurrenz“ gewarnt

Di, 12.5., RBB 14:30 Uhr:

Die Hochzeit meiner Töchter

R: Thomas Jacob*****

In der Fortsetzung von „Wunschkinder und andere Zufälle“ ist Mutter Hilde [Ruth Maria Kubitschek] immer noch nicht damit zufrieden, dass ihre Töchter nun auch die ersehnten Enkel produziert haben. Nein, nun müssen sie auch noch heiraten. Mit von der Partie sind wieder die dritte Tochter Anja [Tina Ruland] und ihre Geliebte, Karin [Gesine Cukrowski], um deren Heirat es auch geht. „Komödienstadel“ war dagegen erste Sahne … Aua, der Murks tut richtig weh!

Do, 14.5., ONE 14:20 Uhr:

Seitensprung

D 2014, R: Sabine Boss+

Werbetexterin Fiona [Claudia Michelsen] ist zwar nicht erfreut, dass ihr Gatte die Nachbarin geschwängert hat, aber sie nimmt sie in die Familie auf und steht ihr bei der Geburt bei. Dies lässt die Hebamme denken, es handle sich um ein lesbisches Paar. Leider nicht …

Do, 14.5., 3sat 20:15 Uhr:

Vulva und Vagina – Einblicke in die weibliche Lust

D 2020

Reportage über den zeitgenössischen Umgang mit sogenannten primären weiblichen Geschlechtsorganen: von ebenfalls nur sogenannten Schönheitsoperationen (wer hat bloß diesen schwachsinnigen Begriff erfunden?!) bis hin zu völliger Unkenntns der Genitalien

Fr, 15.5., RBB 14:30 Uhr:

Winnetous Weiber

D 2014, R: Dirk Regel**

Zu Pferd besuchen fünf unterschiedliche Frauen die Drehorte der Karl-May-Filme der sechziger Jahre. Unterwegs sind aber vor allem die persönlichen Probleme der Beteiligten Thema. So geraten Gabriele/Gabi (Floriane Daniel) und Maren (Nina Kronjäger) mehrmals miteinander in Streit, denn Gabi ist nicht nur erfolgreiche Unternehmerin, sondern auch in sie verliebt. Maren Kroymann ist auch mit dabei – als schnöselige Hetenwitwe!

Sa, 16.5., RTL2 08:50 Uhr:

Jenny’s Wedding

USA 2014, R: Mary Agnes Donoghue******

Als Jenny (Katherine Heigl) ihre Liebste, Kitty, heiraten will, entscheidet sie sich für ein Coming out auch gegenüber ihrer tradtionsbewussten konservativen Familie. Das sorgt für Trubel auch in deren Lebens- und Beziehungsstrukturen. Nette Komödie, die leider das lesbische Leben nur streift

So, 17.5., 3sat 17:00 Uhr:

Leb wohl, meine Königin

FRA/SPA 2011, R: Benoït Jacquot*****

Das Kostümdrama erzählt die Ereignisse am Hof von Versailles rund um den Sturm auf die Bastille im Juli 1789 aus Sicht einer Vorleserin [Léa Seydoux] der Königin Marie-Antoinette [Diane Kruger], die diese vergöttert …

So, 17.5., SuperRTL 20:15 Uhr:

Coyote Ugly

USA 2000, R: David McNall+

„Ugly“ ist hier vor allem die ausbeuterische Story: Piper Perabo macht Karriere, indem sie halbnackt auf der Theke tanzt und von einer Kollegin wird sie mal kurz für lesbisch gehalten– verlogene Hetenkomödie

So, 17.5., RTL2 21:55 Uhr:

Natürlich blond!

USA 2001, R: Robert Luketic*

Elle [Reese Witherspoon] ist der Inbegriff einer oberflächlichen Ami-Tussi: blond, doof und naiv. Um ihren Geliebten zu betören, der auf gebildete Frauen zu stehen scheint, studiert sie Jura und zeigt allen, wo der Hammer hängt. Beim Studium lernt sie eine lesbische Aktivistin kennen, die aber dann wohl der Schere zum Opfer gefallen ist, denn ab Mitte des Films taucht sie kaum mehr auf

So, 17.5., RTL2 23:50 Uhr:

New York Taxi

USA/FRA 2004, R: Tim Story*

Die taffe und schlagfertige Taxifahrerin Belle [Queen Latifah] muss den tollpatschigen Cop Washburn [Jimmy Fallon] kutschieren und erlebt mit ihm zahlreiche Abenteuer. Seine Chefin [Jennifer Esposito] wird bei einem Geiselaustausch von der Oberbankräuberin [Gisele Bündchen] übergriffig angetatscht. Klamaukiges Action-Komödien-Remake, das auch „die Queen“ nicht so richtig sehenswert macht.

Di, 19.5., ARD 22:45 Uhr / Fr, 22.5., WDR 22:00 Uhr:

Kölner Treff

D 2020

Bettina Böttinger spricht u. a. mit Carolin Kebekus und einem lesbischen Seniorenpaar (Barbara und Barbara), das sich erst spät outete

Do, 21.5., RTL 15:00 Uhr: N E U !

Letztendlich sind wir dem Universum egal

USA 2018, R: Michael Sucsy

Ein reisender Geist wacht jeden Morgen in einem anderen (aber immer heranwachsenden!) Körper auf – egal, welches Geschlecht bzw. welche Geschlechtsidentität dieser hat/hatte. Das führt zu genderübergreifenden Beziehungen und – zu Verwirrung

Do, 21.5., ORF2 23:40 Uhr:

Schon wieder Henriette

Deutschland/Österreich 2013, R: Nikolaus Leytner+

Betagte Kunstrestauratorin und Hobby-Detektivin [Christiane Hörbiger] wird von ihrem jungen Adlatus kurzzeitig für lesbisch gehalten … Leider fälschlicherweise, denn das hätte der Fließbandproduktion wenigstens etwas Pfiff gegeben!

Do, 21.5., ARD 00:15 Uhr:

Kroymann: Die Entgiftung

D 2020

Sketch-Comedy mit Maren Kroymann und u.a. Annette Frier

Fr, 22.5., KiKa 15:00 Uhr:

Die wilden Hühner und die Liebe

D 2006, R: Vivian Naefe*****

Weitere Teenieabenteuer um Sprotte und ihre Freundinnen: Wilma verliebt sich in Leonie, verheimlicht dies jedoch zunächst vor den „Hühnern“, bis es zum Eklat kommt, weil eine aus der Clique damit nicht umgehen kann! Sie erhält aber Unterstützung von den anderen!

Fr, 22.5., RTL2 20:15 Uhr:

R.E.D. – Älter, härter, besser

USA 2010, R: Robert Schwentke+

Ironisch gemeinter Agenten-Thriller mit RentnerInnengang: Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman legen den Bösewichtern das Handwerk und retten auch noch Mary-Louise Parker, die zwischendurch fälschlicherweise für lesbisch gehalten wird. Streckenweise unterhaltsam – Helen Mirren allemal!

Fr, 22.5., RTL2 00:30 Uhr:

Sin City – Recut & Extended

USA 2005, R: Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin Tarantino*

Der Held Marv [Mickey Rourke] findet nach zahlreichen Verletzungen Unterschlupf bei seiner lesbischen Freundin Lucile [Carla Gugino]. Es geht aber vorwiegend um harte Männer: z. B. um Cop Hartigan [Bruce Willis] oder den Privatdetektiv Dwight [Clive Owen]. Düsterer Comic-Stil mit Wellen von Farben im dunklen Schwarzweiß.

Fr, 22.5., ProSieben 00:50 Uhr:

Max Payne

USA/Kanada 2008, R: John Moore+

Ein Cop [Mark Wahlberg] sucht den Mörder seiner Familie und gerät zwischendurch mal an eine bisexuelle Russin [Olga Kurylenko]. Wirre Rache-Action, mit einem Lesbenkuss garniert.

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2020)