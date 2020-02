Fernsehinfos vom 1. bis zum 14. Februar 2020

Sa, 1.2., HR 00:50 Uhr:

Away We Go – Auf nach Irgendwo

USA 2009, R: Sam Mendes+

Ein Paar, das ein Kind erwartet, reist durch die USA, um herauszufinden, wo sie in Zukunft wohnen wollen. Unterwegs treffen sie u. a. auf eine alte Bekannte, die ihre zehnjährige Tochter für lesbisch hält.

So, 2.2., 3sat 21:45 Uhr:

Bowfingers große Nummer

USA 1999; R: Frank Oz*

Klamaukige Komödie aus der Filmbranche: Der halbgare Regisseur Bobby Bowfinger [Steve Martin] fingiert einen Starfilm mit einem tumben Doppelgänger und landet einen Coup. In seinem Chaotenteam kommt auch Daisy [Heather Graham] als Schauspielerin unter und schläft dafür mit allen, inclusive Aufnahmeleiterin Farrah [Reamy Hall]. Eher nervig!

Mo, 3.2., ONE 20:15 Uhr:

Leb wohl, meine Königin

FRA/SPA 2011, R: Benoït Jacquot*****

Das Kostümdrama erzählt die Ereignisse am Hof von Versailles rund um den Sturm auf die Bastille im Juli 1789 aus Sicht einer Vorleserin [Léa Seydoux] der Königin Marie-Antoinette [Diane Kruger], die diese vergöttert …

Di, 4.2., 3sat 23:15 Uhr:

Die Lust der Frauen

Österreich 2011, R: Gabriele Schweiger

TV-Dokumentation, die das Sexualleben von Frauen über 60 in den Blick nimmt. Unter den fünf Porträtierten lebt eine Frau eine lesbische Romanze.

Do, 6.2., RTL2 10:00 Uhr:

Frauentausch: Claudia tauscht mit Melanie

D 2008

Ausbeuterische Unterhaltungssendung: Eine lesbische Mutter muss an der Seite eines Machos dessen Haushalt führen … Wer guckt denn bloß diesen Mist?

Do, 6.2., HR 14:30 Uhr:

Lilly Schönauer: Weiberhaushalt

Österreich/D 2013, R: Karola Hattop*****

Oh-oh: In der stockbiederen Schönauer-Märchenwelt droht eine lesbische Liaison eine Heterofamilie auseinanderzubringen! Wird Lesbe Lucy leer ausgehen? Oder kann sich das Drehbuch neben dem heterosexuellen auch ein lesbisches Happy-End vorstellen …?

Do, 6.2., ARD 23:30 Uhr:

Kroymann

D 2020

Neue Folgen der erfolgreichen Sketch-Reihe von und mit Maren Kroymann

Fr, 7.2., arte 01:50 Uhr:

The Party

UK 2017, R: Sally Potter

Auf der Feier einer frisch gekürten Gesundheitsministerin explodieren die Gefühle nicht nur der Gäste (darunter ein lesbisches Paar). Das sorgt für eine trubelige und bissige Beziehungskomödie

Sa, 8.2., 3sat 22:00 Uhr:

Axolotl Overkill

D 2017, R: Helene Hegemann***

Eine Teenagerin zieht von einer Berliner Techno-Party zur anderen, zwischen Drogenrausch und Faszination für eine Fotografin, mit der sie eine Affäre hat

Sa, 8.2., BR 20:15 Uhr:

Bamberger Reiter. Ein Frankenkrimi

D 2012, R: Michael Gutman**

Die Kommissare Peter Haller und Sven Schäuffele klären einen Mord an einer jungen Western-Reiterin, deren Pferd mit einem gespannten Seil zu Fall gebracht wurde. So. Wenn ich euch jetzt an die gängigen Lesbenklischees erinnere, wisst ihr schon, wie der dumpfbackene Krimi ausgeht …

Sa, 8.2., arte 02:30 Uhr:

Brief an mein Leben

D 2016, R: Urs Egger, Vorlage: Miriam Meckel******

Marie Bäumer als das alter ego der Karrierefrau Toni Lehmstedt (alias Miriam Meckel, Lebensgefährtin der Journalistin Anne Will): Die unermüdlich Schaffende bricht wegen Überarbeitung zusammen … Leider ein bisschen platt und neo-liberal unkritisch geraten

So, 9.2., arte 20:15 Uhr:

Lautlos wie die Nacht

Frankreich/Italien 1962, R: Henri Verneuil+

Drei Ganoven (darunter Alain Delon und Jean Gabin) wollen ein Spielcasino in Cannes ausrauben. Um die Abläufe kennenzulernen, kundschaftet einer als junger Playboy die Lage aus; vor einer der attraktiven Frauen am Strand wird er mit dem Hinweis „eine Art Konkurrenz“ gewarnt

So, 9.2., ZDFneo 21:45 Uhr:

Kommissar Marthaler – Die Sterntaler-Verschwörung

D 2017, R: Züli Aladag*

Marthaler [Matthias Koeberlin] und seine neue Kollegin Sarah Jonas [Alice Dwyer] treffen in der Wohnung einer ermordeten investigativen Journalistin auf deren Kollegin, die auch ihre Geliebte war …

So, 9.2., Sat1 22:25 Uhr:

Verblendung

USA/Schweden/UK/D 2011, R: David Fincher*

Glattgebügelte US-amerikanische Verfilmung des europäischen Knüllers mit Daniel Craig als Journalist, die Französin Elodie Yung als Freundin von Lisbeth, Miriam, und Lisbeth selbst wird von einer Newcomerin dargestellt: Rooney Mara, deren Darstellung es jedoch an Vielschichtigkeit mangelt

Mo, 10.2., SRF2 22:50 Uhr: N E U !

Professor Marston & The Wonder Women

USA 2017, R: Angela Robinson

Der Film stellt eine eigenwillige Interpretation der Entstehungsgeschichte der Comic-Heldin „Wonder Woman“ vor: William (1893-1947) und Elizabeth Marston (1893-1993) beschäftigen sich hier in ihren psychologischen Studien nicht nur mit Fetisch und Sadomasochismus, sondern das Ehepaar lebte außerdem zusammen mit der Assistentin Olive Byrne eine schillernde Dreiecksbeziehung.

Do, 13.2., arte 21:45 Uhr:

Ich liebe euch!

Frankreich 2017

Miniserie (alle drei Teile hintereinander) um eine Wohngemeinschaft, die aus einem schwulen Paar und einer lesbischen Frau besteht und gut funktioniert – bis einer der Schwulen sich in eine andere Frau verliebt

Fr, 14.2., HR 14:30 Uhr:

Vier kriegen ein Kind

D 2014, R: Mathias Steurer*******

Ein lesbisches Paar wünscht sich ein Kind. Steff wird durch eine Samenspende auch schwanger, aber die wurde verwechselt und gehört einem schwulen Paar, das ebenfalls ein Kind möchte. Also müssen sich die Paare irgendwie zusammenraufen. Tun sie auch!

Fr, 14.2., HR 00:00 Uhr:

Rosa Wölkchen 2020

Gay is schee – die etwas andere Fastnachtssitzung

Regelmäßige Veranstaltung

Fr, 14.2., RTL2 01:00 Uhr:

Elektra

USA 2005, R: Rob Bowman*

Mäßig unterhaltsames Fantasyspektakel um Elektra [Jennifer Garner], die mit übermenschlichen Kräften ausgestattet ist und als Auftragskillerin einen Mann umbringen soll … Dreimal dürft ihr raten, was passiert: Sie verlieben sich; ineinander – versteht sich. Zu den Bösen gehört eine Kreatur in Frauengestalt, die Elektra mit einem Kuss töten will …

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

