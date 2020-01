Fernsehinfos vom 18. bis 31. Januar 2020

Sa, 18.1., ARD 14:30 Uhr:

Wunschkinder und andere Zufälle

D 2003, R: Thomas Jacob******

Was für ein unterirdischer Auftakt zu Jahresbeginn: Die altbackene und rechtslastige, 2003 mit GEZ-Geldern (?) gedrehte und seitdem gnadenlos in Monatsabständen wiederholte Farce, in der eine Mutter (Ruth-Maria Kubitschek) ihre heterosexuellen und lesbischen Töchter (Tina Ruland) mit der Aussetzung der Familienvilla in Schwangerschaften zwingt. Der Name Kubitscheks bürgt hier für frauenfeindlichen Müll!

Sa, 18.1., ORF1 21:55 Uhr:

Mr. and Mrs. Smith

USA 2005, R: Doug Liman+

Killerpaar [Brad Pitt und Angelina Jolie], das jeweils nichts vom Beruf der Partnerin/des Partners weiß, wird dummerweise mit jeweils einem Mordauftrag gegeneinander aufgehetzt; frech-blutige Action, bei der eine lesbische Computer-Expertin einen Kurzauftritt hat

So, 19.1., RBB 10:30 Uhr:

Vier kriegen ein Kind

D 2014, R: Mathias Steurer*******

Ein lesbisches Paar wünscht sich ein Kind. Steff wird durch eine Samenspende auch schwanger, aber die wurde verwechselt und gehört einem schwulen Paar, das ebenfalls ein Kind möchte. Also müssen sich die Paare irgendwie zusammenraufen. Tun sie auch!

So, 19.1., Sat1 12:00 Uhr:

Miss Undercover

USA 1999, R: Daniel Petri*

Polizistin [Sandra Bullock] ermittelt undercover bei Schönheitswettbewerb – natürlich als „hässliches Entlein“ – wo sich bei der Verleihung auch eine Lesbe outet – boah, wat für ne Revoluzzzzion! Öder Bullock-Witz, der dem huldigt, was er zu kritisieren vorgibt

Mo, 20.1., arte 13:45 Uhr:

8 Frauen

FRA 2002, R: François Ozon*****

Nachdem der Hausherr ermordet wurde, ermitteln auf einem Landsitz 8 Frauen in den eigenen Reihen. Dabei entpuppen sich bemerkenswerte Que(e)rverbindungen … Ozons bravouröse Verfilmung eines Theaterstücks aus den Sechzigern, mit Stars wie Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Emmanuelle Béart, Danielle Darrieux u. a.

Di, 21.1., arte 13:45 Uhr:

Chicago

USA/Kanada 2002, R: Rob Marshall*

Schwungvolles und augenzwinkerndes Musical um die Chicagoer Unterwelt; zwei Verbrecherinnen [Renée Zellweger und Catherine Zeta-Jones] lassen sich vom Playboy-Anwalt [Richard Gere] aus dem Knast holen, in dem die typisiert-lesbische Mama Morton [Queen Latifah] das Regiment führt

Di, 21.1., Kabel 20:15 Uhr:

Die Wutprobe

USA 2002, R: Peter Segal*

Dave [Adam Sandler] erhält Anti-Aggressionstherapie von Doktor Rydell [Jack Nicholson – der würde mich hier auch in die Klapse bringen]. In der Therapiestunde gibt es ein lesbisches Paar, das seine Eifersucht nicht unter Kontrolle hat. Blöder Klamauk: Das Lesbenpaar soll nur den schrägen Reigen „gestörter“ Menschen abrunden!

Sa, 25.1., RTL2 20:15 Uhr:

Vier Hochzeiten und ein Todesfall

UK 1994, R: Mike Newell+

Charles [Hugh Grant] verliebt sich in Carrie [talentfreier Hutständer: Andie McDowell], kriegt sie aber erst nach mehreren Hochzeiten und einer Beerdigung. Fiona [charming: Kristin Scott Thomas], eine aus seiner Clique, räumt bei einer Nachfrage ein, sie sei mal 15 Minuten lang „Lesbierin“ gewesen, das würde wohl aber nicht zählen. Über weite Strecken unterhaltsame Heterokomödie

Sa, 25.1., SWR/SR 23:20 Uhr:

Toni Erdmann

D/Österreich 2015, R: Maren Ade+

Ein Vater [Peter Simonischek] möchte sich seiner entfremdeten Tochter [Sarah Hüller] wieder annähern und scheut nicht davor zurück, sich vor ihren Karrierekolleg_innen zum Affen zu machen. Ungewöhnliche Beziehungsstudie, die letztlich auch die Tochter zu ausgefallenen Reaktionen bringt. Dabei spielt Nacktheit eine Rolle, die ihre Assistentin beinah falsch versteht. – Die Publikumsreaktionen reichten von „ganz großes Kino“ bis zu „was soll der Scheiß?“ Ich gehöre zur Großes-Kino-Fraktion!

Mi, 29.1., arte 20:15 Uhr: N E U !

The Party

UK 2017, R: Sally Potter

Auf der Feier einer frisch gekürten Gesundheitsministerin explodieren die Gefühle nicht nur der Gäste (darunter ein lesbisches Paar). Das sorgt für eine trubelige und bissige Beziehungskomödie

Do, 30.1., ServusTV 22:05 Uhr:

Das Mädchen, das die Seiten umblättert

Frankreich 2006, R: Denis Dercourt***

Weil eine Jury-Richterin ihr die Karriere als Pianistin versaut, rächt sich die junge Melanie ein paar Jahre später an ihr, indem sie sich in ihr Leben und ihre – auch intime Nähe – schleicht; zunächst spannendes, aber dann absehbares Psychodrama

Do, 30.1., 3sat 22:25 Uhr:

Tagebuch eines Skandals

UK/D 2006, R: Richard Eyre*****

Lehrerin Covett [Judi Dench] verliebt sich in Kollegin Hart [Cate Blanchett]. Die ist zwar verheiratet, interessiert sich jedoch mehr für ihre minderjährigen Schüler als für eine ältliche Verehrerin. Covett rächt sich eiskalt … Zwar toll gespielte, aber unterm Strich nix anderes als uralte, lau aufgewärmte Lesbenklischees

Fr, 31.1., Tele5 22:25 Uhr:

Nymphomaniac Teil 1

DK/DE/BE/GB/FR 2013, R: Lars von Trier*

Eine Frau, die der Film als „Nymphomanin“ inszeniert, erzählt, nachdem sie zusammengeschlagen wurde, ihrem Retter die Geschichte ihrer sexuellen Begegnungen. Ratet, welche Erfahrung sie „auch“ gemacht hat? – Vorsicht: Trier filmt alles, was ihn beschäftigt, grenzen- und skrupellos aus – und nochmal Vorsicht, denn: Er hält sich für ein Genie…

Fr, 31.1., HR 00:00 Uhr:

Away We Go – Auf nach Irgendwo

USA 2009, R: Sam Mendes+

Ein Paar, das ein Kind erwartet, reist durch die USA, um herauszufinden, wo sie in Zukunft wohnen wollen. Unterwegs treffen sie u. a. auf eine alte Bekannte, die ihre zehnjährige Tochter für lesbisch hält.

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

