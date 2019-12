Fernsehinfos vom 21.12.2019 bis 03.01.2020

Sa, 21.12., SRF2 05:05 Uhr: N E U !

Zwei Zentimeter

UK/Libanon 2018, R: Lara Zeidan

Kurzfilm über Freundinnen in Beirut, von denen die eine damit herausplatzt, dass sie eine lesbische Beziehung hat

Sa, 21.12., Sat1 20:15 Uhr:

Die Eiskönigin – völlig unverfroren

USA 2013, R: Chris Buck, Jennifer Lee+

Trickfilm über die tiefe Liebe zwischen Schwestern; die mächtige Eiskönigin Elsa endet nicht in den Armen irgendeines Prinzen, sondern bleibt für sich. In ihr entdeckten selbsternannte Tugendschützer und evangelikale Prediger lesbische Züge und den Verfall westlicher Werte, vor denen es zu warnen galt … Haha!

Sa, 21.12., Sat1Gold 20:15 Uhr:

Im Auftrag des Teufels

USA 1997, R: Taylor Hackford*

Der erfolgreiche Anwalt Lomax [Keanu Reeves] lässt sich auf einen diabolischen Pakt mit dem mächtigen John Milton [Al Pacino] ein, bis seine Ehe und auch seine moralischen Überzeugungen dran glauben müssen. Seine Frau Mary Ann [Charlize Theron] wird mitunter diffus von den Hexen des Teufels auf der Toilette angebaggert …

Sa, 21.12., Sat 1 00:50 Uhr:

From Hell

TSCHECH/USA 2001, R: Albert + Alan Hughes**

Ein drogensüchtiger Polizeiinspektor [Johnny Depp] soll in einem London der Jahrhundertwende einem Prostituiertenmörder, angelehnt an die Person des „Jack the Ripper“, das Handwerk legen. Liz, eine der Sexarbeiterinnen ist lesbisch …

So, 22.12., ZDFneo 23:30 Uhr:

Kuck mal, wer da spricht

USA 1989, R: Amy Heckerling+

Die Liebesgeschichte zwischen James [John Travolta] und Molly [Kirsty Alley] wird von ihrem kleinen Sohn im Off kommentiert, zahlreiche, meist altbackene oder zweideutige Gags; einige gehen auf Kosten von Lesben. Die Komödienidee zog zahlreiche Fortsetzungen und Nachfolger nach sich.

Mo, 23.12., RBB 09:00 Uhr:

Das Wirtshaus im Spessart

BRD 1957, R: Kurt Hoffmann+

Komtess Franziska [Liselotte Pulver] schlägt sich nach ihrer Geiselnahme auf die Seite der Spessart-Räuber und mischt sich in Männerkleidern unter die illustre Schar um den Räuberhauptmann [Carlos Thompson]. Nettes, aber belangloses Spiel mit Geschlechterrollen und Moral

Di, 24.12., SRF2 21:55 Uhr:

Shakespeare in Love

UK 1998, R: John Madden+

Viola [Gwyneth Paltrow] träumt von einem Dasein als Schauspielerin, was ihr im England des 16. Jahrhunderts jedoch verwehrt ist. Deshalb verkleidet sie sich als Mann und ergattert tatsächlich bei ihrem Idol William Shakespeare [Joseph Fiennes] eine tragende Rolle in seinem neuen Stück. Als attraktiver Jüngling wird Viola dann in einer Schenke von Huren angegraben … Harmloser Spaß, für den Paltrow den Oscar gewann und bei der Entgegennahme in ihren Freudentränen ertrank.

Mi, 25.12., arte 20:15 Uhr:

8 Frauen

FRA 2002, R: François Ozon*****

Nachdem der Hausherr ermordet wurde, ermitteln auf einem Landsitz 8 Frauen in den eigenen Reihen. Dabei entpuppen sich bemerkenswerte Que(e)rverbindungen … Ozons bravouröse Verfilmung eines Theaterstücks aus den Sechzigern, mit Stars wie Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Emmanuelle Béart, Danielle Darrieux u. a.

Mi, 25.12., ONE 20:15 Uhr:

Lotte am Bauhaus

D 2019, R: Gregor Schnitzler***

Der Film entwickelt anhand einer fiktiven Person, der Zeichnerin und Tischlerin Lotte Brendel (Alicia von Rittberg), die Geschichte einer jungen Frau, die sich 1923 gegen den Willen ihrer traditionsbewussten Eltern die Kunstschule des Weimarer Bauhauses besucht. Die Malerin und Innenarchitektin Friedl Dicker (1898-1944 Auschwitz) wird hier als junge rebellische Frau inszeniert, die sich für Lotte interessiert, gern Frauen küsst und ebenso gern Hosen trägt.

Mi, 25.12., ProSieben 01:15 Uhr:

Watchmen – Die Wächter

USA 2009, R: Zack Snyder*

Superhelden-Kriegsfantasie, die einen anderen Verlauf des Zweiten Weltkriegs suggeriert, bei dem das Kussfoto zur bedingungslosen Kapitulation Japans 1945 nicht einen Matrosen und eine Krankenschwester zeigt, sondern eine Krankenschwester und eine Superheldin …

Do, 26.12., ZDFneo 21:45 Uhr:

Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns

UK/FRA/D/IRL/USA 2004, R: Beeban Kidron*

Bridget Jones [Renee Zellweger] ist zwar glücklich mit Mark [Colin Firth], versteigt sich jedoch immer wieder in irrationale Eifersucht. So glaubt sie auch, Mark hätte etwas mit der schönen Rebecca [Jacinda Barrett], die jedoch interessiert sich mehr für … Halbwegs unterhaltsame Hetenkomödie

Fr, 27.12., SIXX 20:15 Uhr:

E-M@il für dich

USA 1998, R: Nora Ephron+

Nora Ephron (1941–2012) nahm den Plot von Lubitsch’ „Rendezvous nach Ladenschluß“ (1940) und verlegte ihn als kompliziert-naive Liebesgeschichte zwischen Buchhändlerin Kathleen [Meg Ryan] und Konzernchef Joe [Tom Hanks] in die späten Neunziger. Joe erzählt, dass die Frau seines Vaters mit dem Kindermädchen durchgebrannt ist

Fr, 27.12., ZDFneo 00:55 Uhr:

Bram Stoker’s Dracula

USA 1992, R: Francis Ford Coppola*

Jonathan Harker [Keanu Reeves] verliert seine geliebte Mina [Winona Ryder] an Graf Dracula [Gary Oldman], der in ihr seine vor Jahrhunderten verstorbene Frau wiederzuerkennen glaubt. Jonathan wird Opfer mysteriöser Frauen, die sich nicht nur an ihm, sondern auch aneinander erfreuen; ein Unwetter drängt Mina und ihre Freundin Lucy [Sadie Frost] zu einem Kuss … Elegant gefilmte Schauermär

Sa, 28.12., HR 00:40 Uhr:

Ich bin der Boss – Skandal beim FBI

USA 1977, R: Larry Cohen+

Spielfilm über Kommunistenhasser J. Edgar Hoover (1895-1972), der 1924 Karriere macht und Chef des 1935 gegründeten FBI wird. Als Schrankschwuler machte er anderen Homo- oder Bisexuellen das Leben schwer

So, 29.12., ONE 10:35 Uhr:

Ein (Mitt)sommernachtstraum

UK 2016, R: David Kerr, Vorlage: William Shakespeare

Geschlechterverwechslungskomödie – freilich kommt nach den turbulenten Verwirrungen zwischen den durcheinandergewürfelten Paaren auch in dieser Adaption am Ende alles wieder ins Hetero-Lot

So, 29.12., arte 22:15 Uhr: N E U !

Real Men

D 2019,

Doku über Männlichkeitsvorstellungen und Männlichkeitshype, Rollenbilder à la James Bond oder Rambo

Mo, 30.12., 3sat 10:55 Uhr:

Kroymann: Der Geburtstag

D 2019

Sängerin, Kabarettistin und Schauspielerin Maren Kroymann feiert ihren 70. Geburtstag auf ihre eigene Art …

Mi, 1.1.2020, arte 20:15 Uhr:

Der große Gatsby

USA 1974, R: Jack Clayton+

Ursprünglich hatte Truman Capote das Drehbuch geschrieben und schwule und lesbische Charaktere in die Story von F. Scott Fitzgerald eingebaut; die wollten die Filmproduzenten jedoch nicht und heuerten Francis Ford Coppola an, der aus dem Zwanziger-Jahre-Liebesdrama des Aufsteigers Gatsby [Robert Redford] eine sterile und blutleere Dreiecksgeschichte machte

Mi, 1.1., ORF1 23:55 Uhr:

Up in the Air, USA 2009

R: Jason Reitman+

Der skrupellose Ryan Bingham [George Clooney] ist Vielflieger und dafür zuständig, Menschen in Filialen zu entlassen. Er verliebt sich unterwegs in Bonuskartensammlerin Alex [Vera Farmiga], muss aber erkennen, dass sein Lebenstraum sich nicht erfüllt. Zu Ryans Überraschung zieht Alex auch lesbische Beziehungen für sich in Betracht. Kluges und entlarvendes Gesellschaftsporträt, toll gespielt und inszeniert und: absolut sehenswert!

Mi, 1.1. / Do, 2.1., arte 04:27 Uhr:

(Fast) die ganze Wahrheit: Lana & Lilly Wachowski

FRA 2018

R: Nicolas Rendu

Kurzer Blick auf das Schaffen der beiden Trans*Geschwister, die mit den Namen Larry und Andy Wachowski auf die Welt kamen und inzwischen für manch tollen Film (z. B. „Bound“, „Matrix“, „Cloud Atlas“ usw.

Do, 2.1., ONE 10:25 Uhr:

Halbe Hundert

D 2012, R: Matthias Tiefenbacher*

Drei Frauen um die fünfzig (Martina Gedeck, Johanna Gastdorf und Leslie Malton) kämpfen gegen die Fiesheiten der Wechseljahre und die Trägheit der Männer. Hetenlastige Beziehungskomödie, die mit ein paar Junglesben als Gag aufwartet

Fr, 3.1., arte 23:05 Uhr:

Die wilden Zwanziger: Berlin und Tucholsky

D 2015

erster Teil einer Doku-Reihe über die 1920er Jahre; hier müsste – Sendertext verrät dazu wieder nix! – eigentlich auch Kurt Tucholskys (1890-1935) Freundschaft zur Kabarettistin und Sängerin Claire Waldoff (1884-1957) Thema sein!

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

