Fernsehinfos vom 16.10. bis 8.11. 2019

Sa, 26.10., WDR 21:45 Uhr: N E U !

1Live Köln Comedy-Nacht XXL 2019

Die lesbische Comedian Tahnee (Schaffarczyk) führt als spritzige Moderatorin in der Kölner Lanxess-Arena durch den Abend

Sa, 26.10., NDR 00:30 Uhr: N E U !

Ditte & Louise

DK 2018, R: Niclas Bendixen

„Tootsie” andersrum: Zwei befreundete Schauspielerinnen verzweifeln an den schlechten Rollenangeboten und Ditte bewirbt sich daraufhin erfolgreich als Ditlev für eine Wikinger-Rolle. Das findet Louise doof …

Sa, 26.10., SRF2 22:10 Uhr / Mo, 28.10., ZDF 22:15 Uhr: N E U !

Atomic Blonde

USA 2017, R: David Leitch

Agentinnenaction: Eine taffe britische Spezialagentin [Charlize Theron] soll kurz vor dem Mauerfall in Berlin eine Liste mit Namen von Topagenten außer Landes schmuggeln; dabei lernt sie auch eine französische Spionin [Sofia Boutella] näher kennen, aber Feinde lauern überall …

So, 27.10., arte 20:15 Uhr:

Broken Flowers – Blumen für die Ex

USA 2005, R: Jim Jarmusch+

Ein Mann [Bill Murray] bereist seine früheren Geliebten; eine [Jessica Lange] ist nun mehr an Frauen interessiert …

Do, 31.10., ARD 23:30 Uhr:

Kroymann

D 2019

Achte Folge der Sketch-Comedy von und mit Maren Kroymann

Do, 31.10., RBB 00:00 Uhr:

Axolotl Overkill

D 2017, R: Helene Hegemann***

Eine Teenagerin zieht von einer Berliner Techno-Party zur anderen, zwischen Drogenrausch und Faszination für eine Fotografin, mit der sie eine Affäre hat

Sa, 2.11., SRF2 20:10 Uhr:

Mr. and Mrs. Smith

USA 2005, R: Doug Liman+

Killerpaar [Brad Pitt und Angelina Jolie], das jeweils nichts vom Beruf der Partnerin/des Partners weiß, wird dummerweise mit jeweils einem Mordauftrag gegeneinander aufgehetzt; frech-blutige Action, bei der eine lesbische Computer-Expertin einen Kurzauftritt hat

Sa, 2.11., SWR/SR 22:05 Uhr:

Ulrike Folkerts – die Frau hinter Lena Odenthal

D 2014

Porträt anlässlich des 60. Dienstjubiläums der „Tatort“-Kommissarin Lena Odenthal

So, 3.11., 04:10 Uhr:

Am Puls Deutschlands #unserefreiheit

D 2019, R: Jochen Breyer

Dokumentation über die deutsche Freiheitskampagne anlässlich von 70 Jahren Grundgesetz und 30 Jahren Mauerfall: Nicht alle verstehen unter Freiheit das Gleiche, schon gar nicht, wenn nicht-genormte Menschen diese auch für sich beanspruchen

Mo, 4.11., SRF2 22:55 Uhr:

V wie Vendetta

UK/USA/D 2006, R: James McTeigue**

Ein faschistischer Großkanzler [John Hurt] beherrscht einen Überwachungsstaat, gegen den ein mysteröser Gegenspieler, V [Hugo Weaving] antritt. In einer Gefängnisszene lässt eine wegen ihres Lesbischseins inhaftierte Frau ihre Zellennachbarin an ihrem Leben teilhaben … In Teilen spitzfindiges Fantasydrama

Mi, 6.11., SIXX 20:15 Uhr:

Paula kommt – Sex und Gute Nacktgeschichten: Transsexuell – Ich hatte Sex als Mann und als Frau / Transsexuell – Wenn der Papa eine Frau wird

Reportagereihe; mehrere Folgen

Do, 7.11., 3sat 22:25 Uhr:

Schwedisch für Fortgeschrittene

Schweden 2006, R: Colin Nutley**

Die Politesse Gudrun und die Frauenärztin Elisabeth, die beide um die Vierzig sind und gerade von ihren Männern verlassen wurden, freunden sich nach einem abstrusen Streit an und ziehen gemeinsam um die Häuser. Dabei landen sie eines Abends auch in einem Sub … Ganz nette Hetenkomödie

Do, 7.11., SRF1 23:45 Uhr:

Thelma

Norwegen/FRA/DK/Schweden 2017, R: Joachim Trier******

Die streng religiös erzogene Thelma studiert in Oslo Biologie, kann sich aber weder gegen ihre epilepsieähnlichen Krampfanfälle noch gegen die Kontrolle ihrer Eltern zur Wehr setzen. Die anziehende Chemiestudentin Anja scheint sie erst recht aus dem Tritt zu bringen. Atmosphärisch dichtes und im Stile eines Horrorfilms inszeniertes Emanzipationsdrama

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

