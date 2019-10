Fernsehinfos vom 12. bis 25.10.2019

Sa, 12.10., arte 19:30 Uhr:

Die Schwurjungfrau und das Mädchen

D 2018

Reportage über eine Tradition in einem Bergdorf in Albanien, in der der weibliche Nachwuchs als Mann und Familienoberhaupt leben muss, wenn kein männliches Kind geboren wurde

Sa, 12.10., 3sat 23:00 Uhr:

Im Reich der Sinne

Japan/FRA 1976, R: Nagisa Oshima**

Am Rande der Haupthandlung dieses Beischlafklassikers, in der ein Heteropaar seinem Begehren bis zur Kastration nachgibt, vergewaltigen zwei Frauen eine andere

Sa, 12.10., RBB 23:30 Uhr:

Mother’s Day – Liebe ist kein Kinderspiel

USA 2016, R: Garry Marshall

Verschiedene, miteinander lose verwobene Episoden zentrieren sich auf romantisch-komödiantische Ereignisse am und zum Muttertag – dazu unüberhörbare rassistische Späße eines Elternpaares: Wo sollte der Stuss noch gleich witzig sein??

So, 13.10., 3sat 13:30 Uhr:

Das Wirtshaus im Spessart

BRD 1957, R: Kurt Hoffmann+

Komtess Franziska [Liselotte Pulver] schlägt sich nach ihrer Geiselnahme auf die Seite der Spessart-Räuber und mischt sich in Männerkleidern unter die illustre Schar um den Räuberhauptmann [Carlos Thompson]. Nettes, aber belangloses Spiel mit Geschlechterrollen und Moral. Anlässlich des 90. Geburtstags von Liselotte Pulver am 11. Oktober 2019!

So, 13.10., SRF1 17:25 Uhr:

Cuntrasts

Schweiz 2019

Yv E. Nay berichtet über Forschungsergebnisse im Bereich der Rechte von LGBT, gleichgeschlechtlichen Eltern und Transpersonen

So, 13.10., ProSieben 20:15 Uhr:

Ghost in the Shell

USA/UK 2017, R: Rupert Sanders*

Remake der Comic-Verfilmung von 1995: Nachdem sie in einem Unfall beinah ihr Leben gelassen hätte, wird Mila Kilian [Scarlett Johansson] mit künstlichen Ersatzteilen zu einem weiblichen Cyborg, der Verbrecher jagt. Sie küsst auch schon mal eine Frau

So, 13.10., ONE 20:15 Uhr:

Halbe Hundert

D 2012, R: Matthias Tiefenbacher*

Drei Frauen um die fünfzig (Martina Gedeck, Johanna Gastdorf und Leslie Malton) kämpfen gegen die Fiesheiten der Wechseljahre und die Trägheit der Männer. Hetenlastige Beziehungskomödie, die mit ein paar Junglesben als Gag aufwartet

So, 13.10., SIXX 22:15 Uhr:

Eiskalte Engel

USA 1999, R: Roger Kumble**

Intrigante Geschwister versüßen sich die Tage am College mit ausgeklügelten Gemeinheiten. Dafür bringt Kathryn [Sarah Michelle Gellar] auch schon mal der naiven jungen Cecile [Selma Blair] das Küssen bei. Modernisierte „Gefährliche Liebschaften“-Fassung nach Choderlos de Laclos

Mo, 14.10., arte 22:00 Uhr:

Sonnenallee

D 1999, R: Leander Haußmann*

Die DDR der Achtziger als Unterhaltungsfilm … Auf einer turbulenten Party in der „Sonnenallee“ setzt ein Lesbenpaar Mischas Wohnung unter Wasser

Di, 15.10., HR 22:30 Uhr:

Carolin Kebekus: Pussy Terror

D 2019

Freche Sketch-Comedy, u. a. Sketch mit lesbischem Bezug

Fr, 18.10., SRF2 20:10 Uhr:

R.E.D. – Älter, härter, besser

USA 2010, R: Robert Schwentke+

Ironisch gemeinter Agenten-Thriller mit RentnerInnengang: Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman legen den Bösewichtern das Handwerk und retten auch noch Mary-Louise Parker, die zwischendurch fälschlicherweise für lesbisch gehalten wird. Streckenweise unterhaltsam – Helen Mirren allemal!

Fr, 18.10., ProSieben 22:50 Uhr:

300

USA 2006, R: Zack Snyder+

Verfilmung des historisierenden Cartoons von Frank Miller, der sich auf eine Schlacht bezieht, die sich 480 v. Chr. zwischen Spartanern und Persern ereignet hat: überflüssiger kriegsverherrlichender Meuchelfilm, der auch einen persischen Klischee-Harem mit einander befingernden Frauen zeigt

So, 20.10., arte 10:55 Uhr:

Vox Pop: Homosexualität: Beunruhigende Konversionstherapien

R: Nicolas Thepot

Gesellschaftsmagazin mit unterschiedlichen Themen, u. a. geht es um die nicht aussterbende Behauptung, Homosexualität sei eine therapierbare Krankheit

Mo, 21.10., HR 00:00 Uhr:

Carol

USA/UK 2015, R: Todd Haynes, Vorlage: Patricia Highsmith********

Eine junge Verkäuferin [Rooney Mara] verliebt sich in den 1950er Jahren in die mondäne und verheiratete Carol [Cate Blanchett], die kurze Zeit später von ihrem Mann mit einer Sorgerechtsklage wegen unmoralischen Lebenswandels drangsaliert wird. Carol steht dazu, distanziert sich aber – wie der Gatte verlangt – von Therese … Klasse gespielt und inszeniert – ein echtes Highlight!

Di, 22.10., WDR 22:10 Uhr:

Unser Kind

D 2018, R: Nana Neul********

Was passiert, wenn in einem lesbischen Ehebund die leibliche Mutter des gemeinsamen Kindes stirbt? Dann könnte der Samenspender vor der Witwe Anspruch auf das Sorgerecht erheben … Tja, so viel zur scheinbar vollzogenen Gleichstellung … Lesben-Drama um Ehe und Familie

Mi, 23.10., ORF1 20:15 Uhr:

Ziemlich beste Freunde

Frankreich 2011, R: Olivier Nakache, Eric Toledano*

Der gelähmte Philippe [François Cluzet] freundet sich mit seinem neuen Assistenten, dem Senegalesen Drisse [Omar Sy] an. Philippes Sekretärin Magalie [Audrey Fleurot] lebt lesbisch. – Warum aus dem Assistenten, der ein Algerier war, ein Senegalese werden musste, lässt sich in der vom Kinopublikum innig geliebten Verfilmung auf den ersten Blick nicht erkennen …

Mi, 23.10., Tele5 00:10 Uhr:

Düstere Legenden 2

USA 2000, R: John Ottman*

An einer Filmschule vermischen sich bei einem Dreh inszenierte Szenen mit realen Leichen. Ein turtelnder Kameramann wird von seiner Angebeteten abgewiesen, weil er kein Mädchen ist. Ansonsten hirnlose Aneinanderreihung üblicher Horroreffekte.

Do, 24.10., 3sat 22:25 Uhr:

Side Effects – Tödliche Nebenwirkungen

USA 2013, R: Steven Soderbergh***

Die neuen Psychopharmaka, die ein Psychotherapeut [Jude Law] seiner Patientin [Rooney Mara] verschreibt, scheinen diese zu einer mordenden Bestie zu machen. Was hat die Therapeutin Victoria [Catherine Zeta-Jones] damit zu tun? Und welche Figur verkörpert hier wohl wieder das Böse??

Do, 24.10., ServusTV 20:15 Uhr:

Dr. T and the Women

USA 2000, R: Robert Altman****

Dr. Sullivan Travis, „Dr. T” [Richard Gere] ist ein erfolgreicher Frauenarzt mit einem abwechslungsreichen (Sexual-)Leben. Seine perfekte Welt beginnt zu bröckeln, als seine Frau [Farrah Fawcett] den Verstand verliert, seine älteste Tochter [Kate Hudson] während ihrer Hochzeit mit ihrer Geliebten [Liv Tyler] durchbrennt und auch seine eigene Geliebte [supercoool: Helen Hunt] ihn verlässt, weil er ihr zu langweilig geworden ist … Sehenswert und klug!

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

