Fernsehinfos vom 1. bis 12.9. 2019

So, 1.9., SIXX 16:35 Uhr:

Flashdance

USA 1983, R: Adrian Lyne+

Eine junge Schweißerin [Jennifer „The L-Word“ Beals] träumt von einer Karriere als Balletttänzerin. Der Koch im Club, in dem sie nachts tanzt, erzählt lesbenfeindliche Witze … Bis auf diese Einlagen eigentlich ganz nett …

Mo, 2.9., ARD 20:15 Uhr:

Toni Erdmann

D/Österreich 2015, R: Maren Ade+

Ein Vater [Peter Simonischek] möchte sich seiner entfremdeten Tochter [Sarah Hüller] wieder annähern und scheut nicht davor zurück, sich vor ihren Karrierekolleg_innen zum Affen zu machen. Ungewöhnliche Beziehungsstudie, die letztlich auch die Tochter zu ausgefallenen Reaktionen bringt. Dabei spielt Nacktheit eine Rolle, die ihre Assistentin beinah falsch versteht. – Die Publikumsreaktionen reichten von „ganz großes Kino“ bis zu „was soll der Scheiß?“ Ich gehöre zur Großes-Kino-Fraktion!

Mo, 2.9., MDR 20:15 Uhr:

Donna Leon – Venezianisches Finale

D 2003, R: Sigi Rothemund, Krimi: Donna Leon*****

Commissario Brunetti [Uwe Kokisch] geht der Ermordung eines homophoben Dirigenten nach und verdächtigt u. a. die lesbische Opernsängerin Flavia Petrelli [Leslie Malton], die mit ihrer Agentin Brett Lynch [Gesine Cukrowski) zusammenlebt. Naja, sehen wir mal über die steife Darstellung hinweg …

Mo, 2.9., arte 21:45 Uhr:

Laurel Canyon

USA 2002, R: Lisa Cholodenko**

Ein junges Paar, Sam [Christian Bale] und Alex [Kate Beckinsale], zieht nach Kalifornien in den Laurel Canyon, wo Sams Mutter Jane [Francis McDormand] lebt und als erfolgreiche Plattenproduzentin arbeitet und ihnen eine Übergangs-Unterkunft zugesichert hatte. Nicht nur, dass eine Band das Haus okkupiert und Jane zum Entsetzen ihres Sohnes permanent bekifft ist, nein, sie baggert auch noch Alex an … Tja. Die Protagonist_innen meiden die Auseinandersetzung, die Autorin, Lisa Were-the- Kids-Really-Right-Cholodenko wohl auch. Deshalb hinterlässt auch der Film nur so ein laues, eher schales Gefühl

Di, 3.9., HR 07:15 Uhr:

Respekt: Schwul, lesbisch, glücklich – Vielfalt für alle

D 2018

In der Fernsehreihe „Respekt“ ein Feature über Vorurteile und gesellschaftliches Leben

Di, 3.9., ServusTV 20:15 Uhr:

Juno

USA 2007, R: Jason Reitman+

Als die 16-jährige Juno [Ellen Page] schwanger wird, entscheidet sie sich gegen eine Abtreibung und für Pflegeeltern. Dabei zieht sie ganz kurz auch ein lesbisches Paar in Betracht … Mittelmäßiges Heten-Teenie-Drama

Di, 3.9., ORF2 23:45 Uhr:

Die Frauen von Stepford

USA 2004, R: Frank Oz+

Eine gestresste Moderatorin [Nicole Kidman], die in ihren Sendungen auch schon mal sensationslüstern nach Lesben fragt, zieht mit ihrem Mann [Matthew Broderick] in das kleine Stepford, wo alle Frauen widerspruchslos ihren Männern gehorsam sind … Zahme oder eher zickige Neuverfilmung des Science Fiction-Klassikers von Ira Levin.

Mi, 4.9., HR 07:15 Uhr:

Trans-, inter- …? – warum sexuelle Identität eine Grundrechtsfrage ist

D 2018

Feature über den Kampf transsexueller und intersexueller Menschen um das Recht, über ihren Körper und damit ihr Leben selbst bestimmen zu können)

Mi, 4.9., BR 01:55 Uhr:

Hollywood-Skandale

D 2010, R: Eckhart Schmidt

Doku über diverse Skandale, die rund ums Filmgeschäft und dessen Regeln produziert wurden. Die zu den einzelnen öffentlichen Ärgernissen interviewten Autoren und Journalist_innen erhalten in diesem unkritischen Feature alleinige Deutungsmacht, die darin gipfelt, offen homosexuelle Schauspielerinnen und Schauspieler als inkompatibel mit einem heterosexuellen Publikum zu klassifizieren.

Do, 5.9., MDR 23:35 Uhr:

Lotte am Bauhaus

D 2019, R: Gregor Schnitzler***

Der Film entwickelt anhand einer fiktiven Person, der Zeichnerin und Tischlerin Lotte Brendel (Alicia von Rittberg), die Geschichte einer jungen Frau, die sich 1923 gegen den Willen ihrer traditionsbewussten Eltern die Kunstschule des Weimarer Bauhauses besucht. Die Malerin und Innenarchitektin Friedl Dicker (1898-1944 Auschwitz) wird hier als junge rebellische Frau inszeniert, die sich für Lotte interessiert, gern Frauen küsst und ebenso gern Hosen trägt.

Sa, 7.9., SuperRTL 22:20 Uhr:

The Kids are all right

USA 2009, R: Lisa Cholodenko*******

Umstrittene Familienkomödie um ein Lesbenpaar [Annette Bening und Julianne Moore], deren Samenbank-Kinder den gemeinsamen Spendervater [Mark Ruffalo] ausfindig machen und mit nach Hause bringen, wo er sich schnell wohlzufühlen beginnt … Teilweise ärgerlich in der kompromissbereiten Heteromann-kriegt-zwischendurch-ne-Lesbe-Idee, mit Witzen aus den üblichen Hetenbeziehungskomödien

So, 8.9., WDR 12:30 Uhr:

Auf dem Gipfel: 1994

Reportage über die Ereignisse im Jahr 1994, u. a. geht es um die endgültige Streichung des sogenannten Homosexuellen-Paragraphen 175 aus dem Strafgesetzbuch

Di, 10.9., ServusTV 20:15 Uhr:

Die fabelhafte Welt der Amélie

Frankreich 2000, R: Jean-Pierre Jeunet*

Im Tarnmäntelchen eines Märchens kommt diese extrem bürgerliche Komödie daher: Amélie [Audrey Tautou] sucht nach dem Mann, dem die Kinderschätze in ihrem Haus gehören, und gerät so an manch falsche Adresse. Eine der Dominiques, die Amélie aufsucht, trägt einen Anzug, raucht und betrachtet sie genüsslich. „Natürlich“ macht Amélie, dass sie weg kommt …

Di, 10.9., ServusTV 22:35 Uhr:

Sunshine Cleaning

USA 2007, R: Christine Jeffs***

Die Schwestern Rose [Amy Adams] und Norah [stunning Emily Blunt] gründen nach dem Suizid ihrer Mutter eine Reinigungsfirma, die Tatorte säubert. Bei der Suche nach einer vermeintlichen Halbschwester trifft Norah auf Lynn [Mary Lynn Rajskub], die ihr unmissverständliche Angebote macht. Sehenswerte Tragikomödie

Mi, 11.9., arte 20:15 Uhr:

Eine fantastische Frau

Chile/D 2017, R: Sebastián Lelio

Als der Lebensgefährte von Marina [Daniela Vega] stirbt, wird ihre Beziehung zueinander im Krankenhaus nicht anerkannt, denn Marina scheint nicht zur Familie zu gehören und in ihrem Pass wird sie zudem als Mann ausgewiesen. Aber sie gibt nicht auf …

Mi, 11.9., 21:55 Uhr:

Trans is Beautiful!

Fra 2016

Reportage über Trans*Personen und ihre Bühnenkarrieren

Do, 12.9., ZDFneo 20:15 Uhr: N E U !

Letzte Spur Berlin: Sommersonnenwende

D 2019, R: Josh Broecker

Am Stadtrand von Berlin verdrängt ein rechtskonservativer Stimmungsmacher und zentraler Arbeitgeber alle unliebsamen Personen, darunter auch ein lesbisches Paar. Dann wird sein Fahrer tot aufgefunden und die Mordkommission (u. a. Jasmin Tabatabai) ermittelt

Do, 12.9., RBB 00:00 Uhr:

Immer Drama um Tamara

UK 2010, R: Stephen Frears+

Belanglose Geschichte um eine junge Frau, Tamara [Gemma Arterton], die als Zeitungsreporterin und schönheitsoperiert in ihr Heimatdorf zurückkehrt. Dort schreibt eine Ortsansässige über lesbische Kriminelle …

Do, 12.9., 00:05 Uhr:

Eins ist nicht von dir

D 2015, R: Udo Witte*

Bürgerliche Posse: Als Rache für seine Affären mit anderen Frauen hinterlässt eine Ehefrau ihrem Mann die Information, eines der gemeinsamen Kinder sei nicht von ihm. Witwer Uli (Michael Gwisdek) stolpert dabei auch über lesbische Freundinnen seines Sohnes.

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

