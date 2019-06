Fernsehinfos vom 8. bis 21.6. 2019

Sa, 8.6., Sat1 Gold 16:10 Uhr:

Frühstück bei Tiffany

USA 1961, R: Blake Edwards+

Die Romanverfilmung nach Truman Capote rückt die gerade den Kinderschuhen entwachsene Lebedame Holly Golightly [Audrey Hepburn], die sich erst am Schluss für den armen Lebemann Paul [George Peppard] entscheidet, ins Zentrum der Geschichte des US-amerikanischen Jet-Sets der vierziger Jahre. Im Roman geht Holly nach Brasilien und verschwindet aus Pauls Leben. Ihre New Yorker Zeit wird aus seiner Erinnerung geschildert und ihm berichtet sie des Öfteren von lesbischen Frauen in ihrem Umfeld; es klingt, als hätte sie auch eigene Erfahrungen gesammelt. Aber das alles hat Blake Edwards einfach ignoriert!

Sa, 8.6., ONE 18:45 Uhr:

Ein Mittsommernachtstraum

UK 2016, R: David Kerr, Vorlage: William Shakespeare

Geschlechterverwechslungskomödie – freilich kommt nach den turbulenten Verwirrungen zwischen den durcheinandergewürfelten Paaren auch in dieser Adaption am Ende alles wieder ins Hetero-Lot

Sa, 8.6., Sat1 Gold 00:15 Uhr:

L.A. Confidential

USA 1997, R: Curtis Hanson+

Polizeikrimi, in den Fünfzigern angesiedelt, um drei Cops [Kevin Spacey, Guy Pearce und Russell Crowe], suchen nach einem Polizistenmörder. In einer Partyszene ist ein Frauenpaar in weißem Frack zu sehen.

So, 9.6., ProSieben 08:15 Uhr:

The Help

USA 2011, R: Tate Taylor+

Eine weiße Kolumnistin [Emma Stone] veröffentlicht Anfang der sechziger Jahre zum Entsetzen der weißen Oberschicht ein Buch über den Umgang der Weißen mit schwarzen Haushaltshilfen und Kindermädchen, das auf Interviews beruht. Der beeindruckende und umwerfend gespielte Film (Oscar für Octavia Spencer!) geriet in die Kritik der Association of Black Women Historians, die die Erfahrungen schwarzer Hausangestellten trivialisiert und verharmlost sahen.

So, 9.6., arte 09:30 Uhr:

The Girl King

FINN/D/CDN/SCHWED/FRA 2015, R: Mika Kaurismäki*******

Sehenswertes biografisches Drama über die schwedische Königin Kristina (1626-1689): Die Thronfolgerin Kristina [Malin Buska] wird nach dem Tod ihres Vaters, Gustav Adolf, 1632 zur Königin Schwedens. Die unangepasste Herrscherin verliebt sich in eine ihrer Zofen [Sarah Gadon], Ebba Sparre (1629-1662), und macht sie zu ihrer Geliebten.

So, 9.6., ONE 13:40 Uhr:

Winnetous Weiber

D 2014, R: Dirk Regel**

Zu Pferd besuchen fünf unterschiedliche Frauen die Drehorte der Karl-May-Filme der sechziger Jahre. Unterwegs sind aber vor allem die persönlichen Probleme der Beteiligten Thema. So geraten Gabriele/Gabi (Floriane Daniel) und Maren (Nina Kronjäger) mehrmals miteinander in Streit, denn Gabi ist nicht nur erfolgreiche Unternehmerin, sondern auch in sie verliebt. Maren Kroymann ist auch mit dabei – als schnöselige Hetenwitwe!

So, 9.6., RTL2 00:00 Uhr:

American Pie präsentiert: Das Buch der Liebe

USA 2009, R: John Putch+

Im siebten Teil des unsäglichen Adoleszenz-Klamauks (der von Erwachsenen gespielt wird) finden drei Jungmänner eine zerfledderte Bibel, die ihnen aufzutragen scheint, ihre „Jungfräulichkeit“ zu verlieren. Dabei küssen drei blonde Frauen einander. – Schnarch …

So, 9.6., ZDFneo 00:10 Uhr:

Kuck mal, wer da spricht

USA 1989, R: Amy Heckerling+

Die Liebesgeschichte zwischen James [John Travolta] und Molly [Kirsty Alley] wird von ihrem kleinen Sohn im Off kommentiert, zahlreiche, meist altbackene oder zweideutige Gags; einige gehen auf Kosten von Lesben. Die Komödienidee zog zahlreiche Fortsetzungen und Nachfolger nach sich.

Mo, 10.6., RTL 12:50 Uhr:

10 Dinge, die ich an dir hasse

USA 1999+

Teenie-Liebeskomödie, in der ein junges Mädchen sich aufgrund eines Verbots des Vaters nur mit Jungs verabreden darf, wenn auch die ältere Schwester ein Date hat. Die Jungs hecken diesbezüglich einen Plan aus … Es versteht sich von selbst, dass eine junge Frau, die kein verstärktes Interesse an jungen Männern hat, zwangsläufig lesbisch sein MUSS. Das wissen wir doch spätestens seit der völlig unverfrorenen „Eisprinzessin“, oder??? Ach nee, geht lieber spazieren!

Mo, 10.6., Vox 14:20 Uhr:

Jungfrau (40), männlich, sucht …

USA 2005, R; Judd Apatow+

Andy [Steve Carell] hat mit 40 noch keine sexuellen Erfahrungen mit Frauen sammeln können. Seine Umwelt findet das untragbar und setzt ihn unter Druck. Beim Speeddating gerät er an eine „Hardcore-Lesbe“, die mal wieder Männer ausprobieren will. Frauenfeindlich und humorlos.

Mo, 10.6., Tele5 20:15 Uhr:

Kick It Like Beckham

UK/D 2002, R: Gurinder Chadha*

Londonerin Jess [Parminda Nagra], Tochter indischer Eltern, träumt von einer Karriere als Fußballspielerin. Als sie von Jules [Keira Knightley] angeworben wird, hält deren Mutter die neue Freundschaft für eine lesbische Liaison und probt den Aufstand. Derweil kriegen auch Jess’ Eltern Wind vom Treiben ihrer Tochter und laufen Sturm … Nette Fußball- und Emanzipationskomödie

Mo, 10.6., Kabel 20:15 Uhr:

Der seltsame Fall des Benjamin Button

USA 2008, R: David Fincher+

Ein Neugeborenes entwickelt sich vom uralten Greis [Brad Pitt] zu einem immer jünger werdenden Mann [auch Brad Pitt]. Seine große Liebe Daisy [Cate Blanchett] provoziert ihn mit der Information, eine Tänzerin habe mit ihr schlafen wollen … Die eigentlich originelle Geschichte ist zwar voller beeindruckender Maskeneffekte, aber rasch absehbar – und auch etwas langatmig

Di, 11.6., SRF2 20:10 Uhr: N e u !

Alle Farben des Lebens

USA 2015, R: Gaby Dellal*****

Die 16-jährige Ramona alias Ray (Elle Fanning) sieht sich selbst als Jungen im Körper eines Mädchens und wünscht sich eine Geschlechtsangleichung. Mutter Maggie (Naomi Watts) steht zu Ray, den sie bereits als Sohn und nicht mehr als Tochter betrachtet; überzeugen muss sie noch ihre lesbische Mutter Dodo (Susan Sarandon), die sich zunächst für eine Frauen liebende Teenagerin nur eine Zukunft als lesbische Frau vorstellen kann.

Di, 11.6., SRF2 22:00 Uhr:

Wenn Schwule Kinder kriegen

Di, 11.6., ARD 00:50 Uhr:

Axolotl Overkill

D 2017, R: Helene Hegemann***

Eine Teenagerin zieht von einer Berliner Techno-Party zur anderen, zwischen Drogenrausch und Faszination für eine Fotografin, mit der sie eine Affäre hat

Mi, 12.6., SRF2 20:10 Uhr:

Der Kreis

Schweiz 2014, R: Stefan Haupt+

Anhand der im Interview erzählten Erinnerungen von Ernst Ostertag und Röbi Rapp wird in Spielszenen die Geschichte der Zürcher Schwulenbewegung in den fünfziger und sechziger Jahren in Spielszenen nachgezeichnet. Sehenswert und interessant.

Mi, 12.6., 22:40 Uhr:

Ich bin der Boss – Skandal beim FBI

USA 1977, R: Larry Cohen+

Spielfilm über Kommunistenhasser J. Edgar Hoover (1895-1972), der 1924 Karriere macht und Chef des 1935 gegründeten FBI wird. Als Schrankschwuler machte er anderen Homo- oder Bisexuellen das Leben schwer

Mi, 12.6., SRF2 23:00 Uhr: N E U !

50 Jahre nach Stonewall

D 2019

Reportage über die Razzia gegen Trans*, Schwule und Lesben Ende Juni 1969 in der Kneipe „Stonewall“ in der New Yorker Christopher Street. Zudem stellt der Film die Frage, was die LGBTiQ-Bewegungen inzwischen erreicht hat und welche nicht. Achtung: Läuft am 28.6. auch auf Arte!

Fr, 14.6., SRF2 20:10 Uhr:

Jenny’s Wedding

USA 2014, R: Mary Agnes Donoghue******

Als Jenny (Katherine Heigl) ihre Liebste, Kitty, heiraten will, entscheidet sie sich für ein Coming out auch gegenüber ihrer tradtionsbewussten konservativen Familie. Das sorgt für Trubel auch in deren Lebens- und Beziehungsstrukturen. Nette Komödie, die leider das lesbische Leben nur peripher streift

Fr, 14.6., SRF2 21:50 Uhr:

Hoi Maya

Schweiz 2004, R: Claudia Lorenz, 13 min

Zwei 70-jährige Frauen treffen sich nach 50 Jahren zufällig beim Friseur wieder … Klasse und berührend! Gewann bei der Berlinale 2005 den Panorama-Publikumspreis – zu Recht!! Außerdem mit dem Soundtrack der Schweizer Frauenband Les Reines Prochaines.

Fr, 14.6., arte 22:50 Uhr:

Tracks

D 2019 (Musikmagazin, u. a. mit der Musikerin Angel-Ho, einer Queer-Riot-Aktivistin aus Südafrika

Sa, 15.6., SRF1 22:10 Uhr:

Liebesgrüße aus Moskau

UK 1963, R: Terence Young, Krimi: Ian Fleming**

Lotte Lenya als Oberst Klebb, die gefährlich lesbische Gegenspielerin von 007 [Sean Connery] – inzwischen schon so etwas wie trashiger Kult, der nicht (mehr) ernst genommen wird …

Sa, 15.6., SRF2 22:15 Uhr:

Freeheld – Jede Liebe ist gleich

USA 2015, R: Peter Sollett********

Schon bald nachdem die junge Stacie Andree [Ellen Page] und die gestandene Polizistin Laurel Hester [Julianne Moore] sich als Liebespaar gefunden haben, erkrankt Hester an Lungenkrebs. Bis zum Tod kämpft sie darum, dass Stacie die gleichen Pensionsrechte gewährt werden wie bei einem heterosexuellen Paar. Etwas steif inszenierter Film nach tatsächlichen Begebenheiten: Laurel Hester starb 2006 im Alter von 49 Jahren. Die gleichnamige Dokumentation von 2007 (R: Cynthia Wade) erhielt 2008 den Oscar für die beste Doku!

Sa, 15.6., ARD 02:15 Uhr:

Bowfingers große Nummer

USA 1999; R: Frank Oz*

Klamaukige Komödie aus der Filmbranche: Der halbgare Regisseur Bobby Bowfinger [Steve Martin] fingiert einen Starfilm mit einem tumben Doppelgänger und landet einen Coup. In seinem Chaotenteam kommt auch Daisy [Heather Graham] als Schauspielerin unter und schläft dafür mit allen, inclusive Aufnahmeleiterin Farrah [Reamy Hall]. Eher nervig!

So, 16.6., ProSieben 14:10 Uhr:

Die Hochzeits-Crasher

USA 2005, R: David Dobkin+

Zwei junge Männer [Vince Vaughn und Owen Wilson] mischen sich wahllos unter Hochzeitsgesellschaften, um dort diverse sexuelle Abenteuer zu erleben. In diesem Zoten-Quark werden einige Witze auf Kosten von Lesben gemacht.

So, 16.6., SRF2 20:05 Uhr:

Stonewall

USA 2015, R: Roland Emmerich**

Das Drama erzählt die Geschichte von den Unruhen rund um den schwul-lesbisch-trans*-queeren „Stonewall Inn“ in der Christopher Street in Greenwich Village in New York Ende Juni 1969: Bei einer der Polizierazzien widersetzt sich eine größere Gruppe und wirft ein Fenster ein. Die Unruhen gelten als Signal für einen Umschwung im Bewusstsein von Homosexuellen, Lesben und Trans*.

So, 16.6., SRF2 00:05 Uhr:

The Danish Girl

UK/D/USA 2015, R: Tom Hooper, Vorlage: David Ebershoff*

Die dänische Künstlerin Gerda Wegener (Alicia Vikander) malt ihren Mann Einar (Eddie Redmayne), ein bekannter Landschaftsmaler, in ihren Skizzen zunehmend mit weiblichen Zügen. Einar beginnt in den 1920er Jahren in Kopenhagen, auch in der Öffentlichkeit als Frau aufzutreten und sich Lili Elbe zu nennen. In den dreißiger Jahren lässt Lili sich als vermeintlich erste Person operativ zu einer Frau angleichen, und zwar von Dr. Kurt Warnekros (1882-1949, hier dargestellt von Sebastian Koch) in Dresden. Der Film, der sich nicht an biografische Fakten, sondern an den Roman von Ebershoff hält, konzentriert sich primär auf das Liebespaar Wegener. Außerdem wird beispielsweise die „journalistische Inszenierung“ dieser Geschlechtsangleichung nicht berücksichtigt, dafür jedoch zahlreiche Behauptungen der medialen Berichterstattung als gegeben gesetzt

Di, 18.6., 3sat 11:00 Uhr:

Ich bin Sophia! Leben als Transgender-Kind

D 2018, R: Norbert Lübbers

Porträt einer Zehnjährigen, der mit vier Jahren beschloss, ein Mädchen zu sein

Di, 18.6., Kabel 20:15 Uhr:

Miss Undercover

USA 1999, R: Daniel Petri*

Polizistin [Sandra Bullock] ermittelt undercover bei Schönheitswettbewerb – natürlich als „hässliches Entlein“ – wo sich bei der Verleihung auch eine Lesbe outet – boah, wat für ne Revoluzzzzion! Öder Bullock-Witz, der dem huldigt, was er zu kritisieren vorgibt

Di, 18.6., WDR 23:40 Uhr:

Chloe

USA/Kanada 2009, R: Atom Egoyan******

Klassischer femme-fatale-Thriller: Eine Ehefrau [Julianne Moore] heuert eine Frau [Amanda Seyfried] an, um die Treue ihres Mannes [Liam Neeson] zu kontrollieren, gerät aber selbst in den Begierde-Fokus der Verführerin. US-Remake des Films „Nathalie“ (2003) von Anne Fontaine. Bei Egoyan erscheint der (im Original längst untreue) Ehemann im Verlauf des Films immer unschuldiger …

Do, 20.6., Kabel 20:15 Uhr:

Die Farbe Lila

USA 1986, R: Steven Spielberg, Vorlage: Alice Walker*****

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts angesiedeltes Emanzipationsdrama um eine junge Schwarze [süß: Whoopi Goldberg], die von ihrem brutalen Ehemann [Danny Glover] geschlagen und unterdrückt wird, bis seine Geliebte Shug [Margaret Avery] ihre Freundin wird. Die lesbischen Aspekte der Vorlage wurden weitgehend eliminiert; allerdings gibt es eine nette Kussszene zwischen der weltoffenen Shug und Celie – und ein schönes Lied, das Shug Celie widmet …

Do, 20.6., SWR/SR 21:45 Uhr:

Ziemlich beste Freunde

Frankreich 2011, R: Olivier Nakache, Eric Toledano*

Der gelähmte Philippe [François Cluzet] freundet sich mit seinem neuen Assistenten, dem Senegalesen Drisse [Omar Sy] an. Philippes Sekretärin Magalie [Audrey Fleurot] lebt lesbisch. – Warum aus dem Assistenten, der ein Algerier war, ein Senegalese werden musste, lässt sich in der vom Kinopublikum innig geliebten Verfilmung auf den ersten Blick nicht erkennen …

Do, 20.6., mdr 22:35 Uhr:

Lesbische Mütter – schwule Väter. Familien ganz normal anders

D 2010, Regie: Janine Göhring

Reportage über Kinder mit zwei Müttern oder zwei Vätern

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

++++GRUNDSÄTZLICHE INFOS++++