Fernsehinfos vom 25.5. bis 7.6. 2019

Sa, 25.5., 3sat 17:30 Uhr:

Verliebt in Amsterdam

D 2017, R: Florian Froschmeyer***

Deutscher Karrierist verliebt sich in Amsterdamerin, die mit Eltern, Schwestern und deren lesbischer Geliebter auf einem Hausboot lebt

Sa, 25.5., Sat1 20:15 Uhr:

Taffe Mädels

USA 2013, R: Paul Feig*

Zwei völlig unterschiedliche Polizistinnen [Sandra Bullock und Melissa McCarthy] müssen gezwungenermaßen zusammenarbeiten, obwohl sie nicht viel voneinander halten. Grundlage ist die einer romantischen Screwball-Comedy – ach, und was hätte daraus werden können … Nope, Klischees pur – wie gehabt!

Sa, 25.5., ONE 21:40 Uhr:

Ziemlich beste Freunde

Frankreich 2011, R: Olivier Nakache, Eric Toledano*

Der gelähmte Philippe [François Cluzet] freundet sich mit seinem neuen Assistenten, dem Senegalesen Drisse [Omar Sy] an. Philippes Sekretärin Magalie [Audrey Fleurot] lebt lesbisch. – Warum aus dem Assistenten, der ein Algerier war, ein Senegalese werden musste, lässt sich in der vom Kinopublikum innig geliebten Verfilmung auf den ersten Blick nicht erkennen …

So, 26.5., RTL2 20:15 Uhr:

Rubbeldiekatz

D 2011, R: Detlev Buck**

Der glücklose Charleys-Tante-Mime Alexander [Matthias Schweighöfer] übernimmt als Alexandra notgedrungen die Rolle eines BDM-Mädels in einem Unterhaltungsfilm über Nazis und verliebt sich –– echt jetzt? Aber so was hatten wir doch noch nie!!!! – in seine Filmpartnerin [Alexandra Maria Lara]. Überwiegend witzloser Klamauk, der viele seiner Gags auf Kosten von Schwulen präsentiert

So, 26.5., Tele5 20:15 Uhr:

Tod auf dem Nil

UK 1977, R: John Guillermin+

Hercule Porree — pardonnez-moi, Poirot! [Peter Ustinov] ermittelt auf einem Nildampfer, auf dem ein Mord verübt wurde. Dabei beobachtet er auch die Witwe Mrs. Van Schuyler [Bette Davis] und die ihr in einer Art Hassliebe verbundene Gesellschafterin (?!) Miss Bowers [Maggie Smith] …

Mo, 27.5., RTL 15:00 Uhr:

Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt …: Verbotene Gefühle

D 2016

RTL-Seifen-TraRa – auch Doku-Soap genannt, über Teenagerinnen, die nicht wagen, über ihr lesbisches Begehren mit ihren Freundinnen zu sprechen

Mo, 27.5., ARD 23:30 Uhr: N E U !

Der „Schwulen-Paragraf“ – Geschichte einer Verfolgung,

D 2019

Erst vor 25 Jahren – also 1994 – wurde § 175 ersatzlos aus dem Strafrecht gestrichen

Mi, 29.5., arte 20:15 Uhr: N E U !

Die Überglücklichen

FRA/ITA 2016, R: Paolo Virzi

Zwei Frauen, die sich in einer Anstalt kennenlernen, büchsen bei einem Ausflug aus und lernen sich und das Leben neu kennen. Wie weit die kraftvolle Frauenfreundschaft geht, weiß ich noch nicht …

Fr, 31.5., 3sat 23:15 Uhr:

Feuchtgebiete

D 2013, R: David Wnendt, Vorlage: Charlotte Roche*

Schon das Buch wurde seltsamerweise als bahnbrechend gefeiert; der Filmnachschlag sollte es auch werden: Roches ausbeuterischer Roman über Frauenkörper und Frauenerfahrungen; da darf ein lesbisches Intermezzo nicht fehlen

Sa, 1.6., SuperRTL 21:45 Uhr:

Girls United

USA 2000, R: Peyton Reed+

Ein Cheerleaderteam sucht unter der Leitung von Torrance (Kirsten Dunst) eine neue Mitstreiterin und wählt die umstrittene Missy (Eliza Dushku) aus, um mit ihren turnerischen Fähigkeiten das nächste Cheerleaderturnier zu gewinnen. Eins der Girls meint, Missy sähe doch aus wie eine „Superlesbe“ – der Scheint trügt: Aussehen ist eben doch nicht alles!

So, 2.6., ONE 14:05 Uhr:

Ein Sommernachtstraum

Großbritannien 2016, Adaption: Russell T. Davies, R: David Kerr

Shakespeares Verwechslungsklassiker in neuer Inszenierung – perfekt für queer-britischen Humor. Durch einen Zaubertrank finden sich Wesen anziehend, die sich ohne Wundermittel nicht füreiander interessieren …

Mo, 3.6., arte 01:25 Uhr:

Kommissar Marthaler – Die Sterntaler-Verschwörung

D 2017, R: Züli Aladag*

Marthaler [Matthias Koeberlin] und seine neue Kollegin Sarah Jonas [Alice Dwyer] treffen in der Wohnung einer ermordeten investigativen Journalistin auf deren Kollegin, die auch ihre Geliebte war …

Di, 4.6., DisneyChannel 20:15 Uhr:

Coyote Ugly

USA 2000, R: David McNall+

„Ugly“ ist hier vor allem die ausbeuterische Story: Piper Perabo macht Karriere, indem sie halbnackt auf der Theke tanzt und von einer Kollegin wird sie mal kurz für lesbisch gehalten– verlogene Hetenkomödie

Mi, 5.6., arte 13:45 Uhr:

The Girl King

FINN/D/CDN/SCHWED/FRA 2015, R: Mika Kaurismäki******* (

Sehenswertes biografisches Drama über die schwedische Königin Kristina (1626-1689): Die Thronfolgerin Kristina [Malin Buska] wird nach dem Tod ihres Vaters, Gustav Adolf, 1632 zur Königin Schwedens. Die unangepasste Herrscherin verliebt sich in eine ihrer Zofen [Sarah Gadon], Ebba Sparre (1629-1662), und macht sie zu ihrer Geliebten.

Mi, 5.6., Tele5 01:50 Uhr:

Bug

USA 2006, R: William Friedkin**

Eine Kellnerin flieht vor ihrem gewalttätigen Ehemann zu einer lesbischen Freundin und lernt über sie einen traumatisierten Golfkrieg-Veteranen kennen, mit dem sie im Verfolgungswahn versinkt. Psychothriller.

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

++++GRUNDSÄTZLICHE INFOS++++