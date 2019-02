Fernsehinfos vom 16.2. bis 1.3. 2019

Sa, 16.2., RTL2 08:10 Uhr:

Die Girls von St. Trinian

UK 2007, R: Oliver Parker, Barnaby Thompson, Cartoon: Ronald Searle+

Remake der britischen Komödie „Die Schönen von St. Trinians“ von 1954, in der das gefürchete Mädcheninternat von pubertären Schülerinnenstreichen heimgesucht und von einer Trans*Person [Rupert Everett] geleitet wird. Getretener, doofer Klamauk!

Sa, 16.2., ONE 20:15 und 21:50 Uhr:

Charité – Auf Leben und Tod

D 2017, R: Sönke Wortmann**

6-teilige Miniserie über das Berliner Krankenhaus „Charité“ um die Jahrhundertwende. Unter anderem keimt in einer jungen Krankenschwester allen – Frauenverboten zum Trotz – die Idee für ein Medizinstudium; eine junge Diakonisse verliebt sich in sie, aber, ach …

Sa, 16.2., SWR/SR 22:20 Uhr:

Vier kriegen ein Kind

D 2014, R: Mathias Steurer*******

Ein lesbisches Paar wünscht sich ein Kind. Steff wird durch eine Samenspende auch schwanger, aber die wurde verwechselt und gehört einem schwulen Paar, das ebenfalls ein Kind möchte. Also müssen sich die Paare irgendwie zusammenraufen. Tun sie auch!

Sa, 16.2., RBB 22:50 Uhr:

Leb wohl, meine Königin

FRA/SPA 2011, R: Benoït Jacquot*****

Das Kostümdrama erzählt die Ereignisse am Hof von Versailles rund um den Sturm auf die Bastille im Juli 1789 aus Sicht einer Vorleserin [Léa Seydoux] der Königin Marie-Antoinette [Diane Kruger], die diese vergöttert …

Sa, 16.2., NDR 23:30 Uhr:

Kroymann

eine weitere Folge der Sketch-Serie mit Maren Kroymann, Wiederholung!

Sa, 16.2., BR 00:55 Uhr:

Für immer 30

D 2011, R: Andi Niessner***

Timo [Felix Eitner] erlebt eine Midlifecrisis und kriegt außerdem eine Frau [Marie-Lou Sellem] vor die Nase gesetzt – das hält er nicht aus … Auch seine Tochter [Sidonie von Krosigk] lebt nicht nach seinen Vorstellungen und Plänen, sie trägt neuerdings Tattoos und outet sich auch noch als Lesbe! Übliche Fernsehunterhaltung

So, 17.2., arte 20:15 Uhr:

Biester

FRA/D 1995, R: Claude Chabrol, Vorlage: Ruth Rendell (Urteil in Stein)***

Die Analphebetin Sophie [Sandrine Bonnaire] und die Postbeamtin Jeanne [Isabelle Huppert] bilden nach anfänglichen Streitereien gegen die wohlhabende Familie (u. a. Jacqueline Bisset und Jean-Pierre Cassel), bei der Sophie als Haushälterin arbeitet, so etwas wie eine unheilige Allianz, die tödlich endet. Böser Thriller mit starker Besetzung

So, 17.2., RBB 22:20 Uhr:

Überleben in Neukölln

D 2017, R: Rosa von Praunheim

Studie über den Berliner Kiez mit Porträts der dort Wohnenden, u. a. eine lesbische Syrerin

Di, 19.2., Nitro 20:15 Uhr:

Liebesgrüße aus Moskau

UK 1963, R: Terence Young, Krimi: Ian Fleming**

Lotte Lenya als Oberst Klebb, die gefährlich lesbische Gegenspielerin von 007 [Sean Connery] – inzwischen schon so etwas wie trashiger Kult, der nicht (mehr) ernst genommen wird …

Di, 19.2., WDR 22:10 Uhr:

Ich will dich

D 2015, R: Rainer Kaufmann*******

Bürgerliche und lebensgemeinschaftliche Bereicherungen stehen der Liebe zwischen zwei Frauen (Erika Marozsán und Ina Weisse) im Wege, die sich weder von ihrem bisherigen sozialen Gefüge (Marie) noch von ihren Zukunftsträumen (Ayla) verabschieden möchten. Sie sehen sich als heterosexuelle Frauen mit heterosexuellen Errungenschaften (Familie, Anerkennung), die sie nicht aufzugeben bereit sind.

Fr, 22.2., 00:55 Uhr:

Sin City – Recut & Extended

USA 2005, R: Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin Tarantino*

Der Held Marv [Mickey Rourke] findet nach zahlreichen Verletzungen Unterschlupf bei seiner lesbischen Freundin Lucile [Carla Gugino]. Es geht aber vorwiegend um harte Männer: z. B. um Cop Hartigan [Bruce Willis] oder den Privatdetektiv Dwight [Clive Owen]. Düsterer Comic-Stil mit Wellen von Farben im dunklen Schwarzweiß.

Fr, 22.2., arte 23:25 Uhr:

Queercore – Die schwule Seite des Punk

D 2016, R: Yony Leyser

Porträt der musikalischen Gegenbewegung, die sich Pop und Punk verschrieben hat. Zu Wort kommen u. a. Kim Gordon (Sonic Youth), Jody Bleyle (Team Dresch) und Kathleen Hanna (Bikini Kill), Beth Ditto und Peaches

Sa, 23.2., NDR 12:00 Uhr:

Die Akte Zarah Leander

D 2013, R: Torsten Striegnitz, Simone Dobmeier

Interessantes Porträt der umstrittenen schwedischen Diva Zarah Leander (1907-1981), die als UFA-Star in der Zeit des Nationalsozialismus Furore machte, sich aber damit später nicht auseinandersetzen wollte. Hier kommen Biograf_innen und Filmkritiker_innen (z. B. der famose Georg Seeßlen) zu Wort und versuchen sich der immer noch anhaltenden Faszination auf die Spur zu kommen,die die Sängerin mit der tiefen Stimme besonders in queeren Kreisen hervorruft.

Sa, 23.2., Sat1.Gold 22:05 Uhr:

All You Need Is Love – Meine Schwiegertochter ist ein Mann

D 2009, R: Edzard Onneken**

Über die Eröffnung ihres Sohnes, er sei schwul und wolle seinen Freund im Heimatdorf „heiraten“, ist Katharina [Saskia Vester] alles andere als erfreut. Wird ihre Chefin ihr deshalb kündigen? Nö, sie bringt sie in einen Lesbenclub und zeigt ihr die Fernsehfilm-Lesbenwelt …

Sa, 23.2., SRF2 22:35 Uhr:

Mr. and Mrs. Smith

USA 2005, R: Doug Liman+

Killerpaar [Brad Pitt und Angelina Jolie], das jeweils nichts vom Beruf der Partnerin/des Partners weiß, wird dummerweise mit jeweils einem Mordauftrag gegeneinander aufgehetzt; frech-blutige Action, bei der eine lesbische Computer-Expertin einen Kurzauftritt hat

Sa, 23.2., ProSieben 22:55 Uhr:

Watchmen – Die Wächter

USA 2009, R: Zack Snyder*

Superhelden-Kriegsfantasie, die einen anderen Verlauf des Zweiten Weltkriegs suggeriert, bei dem das Kussfoto zur bedingungslosen Kapitulation Japans 1945 nicht einen Matrosen und eine Krankenschwester zeigt, sondern eine Krankenschwester und eine Superheldin …

So, 24.2., 3sat 20:15 Uhr:

Manche mögen’s heiß

USA 1959, R: Billy Wilder+

Queerer Klassiker mit Marilyn Monroe, in dem Daphne alias Jack Lemmon sich zunächst immer wieder sagen muss: „Ich bin ein Mädchen, ich bin ein Mädchen, ich bin …“, während er zum Schluss, als ihm Osgood (Joe E. Brown) einen Heiratsantrag macht, von Josefine alias Tony Curtis genötigt wird, erneut die Identität zu wechseln: „Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann…“ Für Osgood ist das einerlei, denn: „Nobody’s Perfect!“

So, 24.2., ORF1 22:20 Uhr:

Brautalarm

USA 2011, R: Paul Feig*

Hetenklamauk um hochzeitsverrückte Bräute und sogenannte Brautjungfern (Maid of Honor): Zwischen zwei Frauen entbrennt diesbezüglich ein Konkurrenzkampf, dessen Bebilderung vor kaum einer Geschmacklosigkeit zurückschreckt. Anspielungen auf lesbische Lebensweisen dienen mal wieder lediglich der Diskriminierung

Mo, 25.2., Kabel 02:30 Uhr:

Airforce Two

USA 2005, R: Brian Trenchard-Smith***

Bodyguard Delaney [Mariel Hemingway] stürzt mit dem US-am. Vizepräsidenten und einer naiven Reporterin [Jill Bennett!] über dem Pazifik ab. Sie retten sich auf eine Insel, wo sie von Rebellen angegriffen werden. In einem blutigen Gemetzel besiegt Delaney die brutalen Aufständischen, rettet natürlich den Vize – und kriegt am Ende die Reporterin … Dummer und gewaltverliebter Ramboverschnitt – da hilft auch keine pro-lesbische Pointe! – Achtung: Die deutsche TV-Fassung ist offenbar stark gekürzt, womöglich bleibt nix Lesbisches übrig …

Di, 26.2., SRF2 20:10 Uhr:

The Help

USA 2011, R: Tate Taylor+

Eine weiße Kolumnistin [Emma Stone] veröffentlicht Anfang der sechziger Jahre zum Entsetzen der weißen Oberschicht ein Buch über den Umgang der Weißen mit schwarzen Haushaltshilfen und Kindermädchen, das auf Interviews beruht. Der beeindruckende und umwerfend gespielte Film (Oscar für Octavia Spencer!) geriet in die Kritik der Association of Black Women Historians, die die Erfahrungen schwarzer Hausangestellten trivialisiert und verharmlost sahen.

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

++++GRUNDSÄTZLICHE INFOS++++