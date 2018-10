Fernsehinfos vom 13. bis zum 26. Oktober 2018

Sa, 13.10., RBB 20:15 Uhr:

Charité – Auf Leben und Tod

D 2017, R: Sönke Wortmann**

6-teilige Miniserie über das Berliner Krankenhaus „Charité“ um die Jahrhundertwende. Unter anderem keimt in einer jungen Krankenschwester allen – Frauenverboten zum Trotz – die Idee für ein Medizinstudium; eine junge Diakonisse verliebt sich in sie, aber, ach … 3.+4- Teil

Sa, 13.10., ORF2 22:00 Uhr:

Schon wieder Henriette

Deutschland/Österreich 2013, R: Nikolaus Leytner+

Betagte Kunstrestauratorin und Hobby-Detektivin [Christiane Hörbiger] wird von ihrem jungen Adlatus kurzzeitig für lesbisch gehalten … Leider fälschlicherweise, denn das hätte der Fließbandproduktion wenigstens etwas Pfiff gegeben!

So, 14.10., Sat1 22:30 Uhr:

R.E.D. – Älter, härter, besser

USA 2010, R: Robert Schwentke+

Ironisch gemeinter Agenten-Thriller mit RentnerInnengang: Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman legen den Bösewichtern das Handwerk und retten auch noch Mary-Louise Parker, die zwischendurch fälschlicherweise für lesbisch gehalten wird. Streckenweise unterhaltsam – Helen Mirren allemal!

So, 14.10., SIXX 23:00 Uhr:

Im August in Osage County

USA 2013, R: John Wells+

Anlässlich des Verschwindens und schließlich des Suizids ihres Vaters (Sam Shepard) reisen zwei Töchter der Familie Weston aus weit entfernten Teilen in Osage County an, um ihre krebskranke und tablettensüchtige Mutter Vi (Meryl Streep) und die noch zu Hause wohnende dritte Tochter Ivy (Julianne Nicholson) zu sehen: Barbara (Julia Roberts), die ihren Ehemann (Ewan McGregor), von dem sie getrennt lebt, und ihre Tochter (Abigail Breslin) mitgebracht hat, und Karen (Juliette Lewis) mit derzeitigem Heiratskandidaten (Dermot Mulroney). Vi unterstellt ihren Töchtern auch schon mal eine lesbische Lebensweise …

Mo, 15.10., HR 12:50 Uhr:

So ein Schlamassel

D 2010, R: Dirk Regel***

Tochter rebelliert gegen ihre Familie, die einen jüdischen Schwiegersohn will; mit Hilfe ihrer lesbischen Freundin schwindelt sie ihren Eltern vor, ihr Liebster sei jüdischen Glaubens … Sehr zahm und irgendwie unpassend

Mo, 15.10., NDR 23:15 Uhr:

Carol

USA/UK 2015, R: Todd Haynes, Vorlage: Patricia Highsmith********

Eine junge Verkäuferin [Rooney Mara] verliebt sich in den 1950er Jahren in die mondäne und verheiratete Carol [Cate Blanchett], die kurze Zeit später von ihrem Mann mit einer Sorgerechtsklage wegen unmoralischen Lebenswandels drangsaliert wird. Carol steht dazu, distanziert sich aber – wie der Gatte verlangt – von Therese … Klasse gespielt und inszeniert – ein echtes Highlight!

Di, 16.10., Kabel 20:15 Uhr:

Miss Undercover

USA 1999, R: Daniel Petri*

Polizistin [Sandra Bullock] ermittelt undercover bei Schönheitswettbewerb – natürlich als „hässliches Entlein“ – wo sich bei der Verleihung auch eine Lesbe outet – boah, wat für ne Revoluzzzzion! Öder Bullock-Witz, der dem huldigt, was er zu kritisieren vorgibt

Di, 16.10., ZDF 02:40 Uhr:

Die Brücke II – Transit in den Tod

D/Dk/Schweden 2013

Zweite Staffel des Öresund-Öko-Thrillers mit einer autistischen Kommissarin und einem selbstgerechten Ermittler. Ganz interessantes Duo. Zudem gibt es in der Mitte der sechs Folgen einen lesbischen Nebenstranggustav

Mi, 17.10., Tele5 20:15 Uhr:

Wir sind die Nacht

D 2010, R: Dennis Gansel***

Durchgestylte Vampir-Damen machen das moderne Berlin unsicher. Louise (Nina Hoss) verliebt sich in die unbedarfte kleine Diebin Lena (Karoline Herfurth), die sich jedoch eher für Tom (Max Riemelt), den Polizisten, interessiert. Ihr Mitleid und ihre sentimentalen Gefühle für die Opfer der Vampirinnen bringt die Untoten in arge Bedrängnis … Im Grunde biederer Hetero-Horror mit viel zu weißen Eckzähnen!

Sa, 20.10., RBB 20:15 Uhr:

Charité – Auf Leben und Tod

D 2017, R: Sönke Wortmann**

6-teilige Miniserie über das Berliner Krankenhaus „Charité“ um die Jahrhundertwende. Teile 5+6

Sa, 20.10., ZDF 03:55 Uhr:

Jungfrau (40), männlich, sucht …

USA 2005, R; Judd Apatow+

Andy [Steve Carell] hat mit 40 noch keine sexuellen Erfahrungen mit Frauen sammeln können. Seine Umwelt findet das untragbar und setzt ihn unter Druck. Beim Speeddating gerät er an eine „Hardcore-Lesbe“, die mal wieder Männer ausprobieren will. Frauenfeindlich und humorlos.

So, 21.10., 3sat 03:25 Uhr:

Velvet Goldmine

USA 1999, R: Todd Haynes+

Satire auf die Rock-Szene der siebziger/achtziger Jahre: Bei einer Orgie hat auch eine Frau mit einer anderen Sex. Geht aber im Drunter und Drüber unter …

Mo, 22.10., WDR 07:20 Uhr:

Verliebt in Amsterdam

D 2017, R: Florian Froschmeyer***

Deutscher Karrierist verliebt sich in Amsterdamerin, die mit Eltern, Schwestern und deren lesbischer Geliebter auf einem Hausboot lebt

Mo, 22.10., arte 20:15 Uhr:

Diebe der Nacht

FRA 1996, R: André Techiné*****

Die Professorin Marie [Catherine Deneuve] ist unglücklich in die junge Juliette [Laurence Cote] verliebt, die gleichzeitig ein Verhältnis mit einem Polizisten [Daniel Auteuil] und einem Kleinganoven hat. Marie verkraftet ihre obsessive Liebe nicht – – – und der Zuschauerin fällt das Ganze auch sehr schwer! Abtörnend.

Mo, 22.10., Tele5 03:25 Uhr:

Bug

USA 2006, R: William Friedkin**

Eine Kellnerin flieht vor ihrem gewalttätigen Ehemann zu einer lesbischen Freundin und lernt über sie einen traumatisierten Golfkrieg-Veteranen kennen, mit dem sie im Verfolgungswahn versinkt. Psychothriller.

Do, 25.10., ZDF 20:15 Uhr:

Lena Lorenz: Eindeutig uneindeutig

Österreich/D 2018, R: Sophie Allet-Coche

Ein heterosexuelles Paar bekommt ein Baby mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen. Damit können die Eltern nicht umgehen … Ich fürchte, es klingt anspruchsvoller, als es ist …

Do, 25.10., ServusTV 20:15 Uhr:

Die Herzogin

UK/ITA/FRA/USA 2008, R: Saul Dibb*

18. Jhdt.: Lady Spencer [Charlotte Rampling] verheiratet ihre älteste Tochter Georgiana [Keira Knightley] mit dem Herzog von Devonshire, William Cavendish [Ralph Fiennes], der lediglich an (männlichen) Nachkommen interessiert ist, die sich aber nicht einstellen. Georgiana freundet sich mit Bess Foster [Hayley Atwell] an, von der sie einiges über Sexualität und Leidenschaft lernt. – Georgiana Cavendish (1757-1806) war eine einflussreiche Adlige, die mit ihrem Mann und Lady Eliziabeth Foster in einer Dreiecksbeziehung lebte; im Film wird sie jedoch Williams Geliebte und verlässt Georgiana.

Fr, 26.10., arte 23:00 Uhr:

Tracks (Kulturmagazin u. a. mit Queer Comedy von „Talk Hole“)

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

++++GRUNDSÄTZLICHE INFOS++++