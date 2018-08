Fernsehinfos vom 18. bis 31. August 2018

Sa, 18.8., arte 16:50 Uhr:

Arte Reportage: Ecuador: Die „Klinik des rechten Weges“

Spanien 2017, R: Hugo Van Offel, Gregory Roudier, Remi Cadoret

Reportage-Magazin: In Ecuador machen etwa 200 private Kliniken ein Geschäft damit, homosexuelle bzw. von der heterosexuellen Norm abweichende Personen auf den rechtslastigen Weg zu bringen. – Glaubt nicht, sogenannte Konversionstherapien gäbe es nur in (in allen Teilen von) Amerika! Schaut zur Info z. B. hier: http://www.lesbengesundheit.de/konversion.shtml

So, 19.8., Sat1 20:15 Uhr:

Tammy – Voll abgefahren

USA 2014, R: Ben Falcone****

Die frustrierte Tammy [Melissa McCarthy] macht sich mit ihrer Oma [Susan Sarandon] auf eine Reise zum Abreagieren. Nach zahlreichen Konflikten und Problemen landen sie bei der wohlhabenden Cousine Lenore [Kathy Bates] und ihrer Frau [Sandra Oh]. Klingt spaßiger, als es ist

Mo, 20.8., ONE 20:15 Uhr:

The Humbling – Der letzte Akt

USA 2014, R: Barry Levinson, Roman: Philip Roth***

Männerlastige Perspektiven und Al Pacino als labiler Simon Wexler, der mit der „eigentlich“ lesbischen Tochter von Freunden eine amour fou beginnt. Wer’s braucht …

Mo, 20.08., 00:05 Uhr:

Zwei Mütter

D 2013, R: Anne Zohra Berrached********

Dokumentarisch anmutende, überzeugend gespielte und inszenierte Studie über den verzweifelten Kinderwunsch eines Lesbenpaares; allerdings ist die kommerzielle Werbung für die geneigten Spender, die sich selbst spielen, befremdend.

Di, 21.8., ServusTV 20:15 Uhr:

Alfie

USA 2004, R: Charles Shyer+

Heteromurks: Bindungsgehemmter Draufgänger [Jude Law] sucht nach dem Glück. Zwei Lesben, mit denen er eine Nacht verbringt, haben miteinander mehr Spaß als mit ihm

Di, 21.8., ProSieben MAXX 22:00 Uhr:

Domino

USA 2005, R: Tony Scott+

Der abenteuerliche und willkürlich schnell geschnittene Actionfilm folgt bestimmten Lebensstationen von Domino Harvey (1969-2005, hier dargestellt von Keira Knightley), die als Tochter des Schauspielers Laurence Harvey zunächst als Fotomodell Karriere machen wollte, sich dann aber als skrupellose Kopfgeldjägerin verdingte. Domino erlebte den Filmstart nicht mehr, soll sich aber darüber aufgeregt haben, dass Scott ihr eine heterosexuelle Beziehung andichtete: http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1493030/Domino-Harvey.html. Nix als Murks!

Di, 21.8., ARD 22:45 Uhr / Mo, 27.8., ONE 20:15 Uhr:

Carol

USA/UK 2015, R: Todd Haynes, Vorlage: Patricia Highsmith********

Eine junge Verkäuferin [Rooney Mara] verliebt sich in den 1950er Jahren in die mondäne und verheiratete Carol [Cate Blanchett], die kurze Zeit später von ihrem Mann mit einer Sorgerechtsklage wegen unmoralischen Lebenswandels drangsaliert wird. Carol steht dazu, distanziert sich aber – wie der Gatte verlangt – von Therese … Klasse gespielt und inszeniert – ein echtes Highlight!

Do, 23.8., ONE 14:25 Uhr:

Vier kriegen ein Kind

D 2014, R: Mathias Steurer*******

Ein lesbisches Paar wünscht sich ein Kind. Steff wird durch eine Samenspende auch schwanger, aber die wurde verwechselt und gehört einem schwulen Paar, das ebenfalls ein Kind möchte. Also müssen sich die Paare irgendwie zusammenraufen. Tun sie auch!

Do, 23.8., DisneyChannel 20:15 Uhr:

The Help

USA 2011, R: Tate Taylor+

Eine weiße Kolumnistin [Emma Stone] veröffentlicht Anfang der sechziger Jahre zum Entsetzen der weißen Oberschicht ein Buch über den Umgang der Weißen mit schwarzen Haushaltshilfen und Kindermädchen, das auf Interviews beruht. Der beeindruckende und umwerfend gespielte Film (Oscar für Octavia Spencer!) geriet in die Kritik der Association of Black Women Historians, die die Erfahrungen schwarzer Hausangestellten trivialisiert und verharmlost sahen.

Fr, 24.8., Tele5 22:50 Uhr:

Die Todesgöttin des Liebescamps

BRD 1981, R: Christian Anders**

Auf Zypern beherrscht eine als Göttliche titulierte Frau [Laura Gemser] über alles und jeden; unter ihrer Kontrolle sind auch lesbische Orgien erwünscht. Und Schlager à la Christian Anders. Dämlicher Quark, mehr nicht

Fr, 24.8., ZDFneo 23:30 Uhr:

Side Effects – Tödliche Nebenwirkungen

USA 2013, R: Steven Soderbergh***

Die neuen Psychopharmaka, die ein Psychotherapeut [Jude Law] seiner Patientin [Rooney Mara] verschreibt, scheinen diese zu einer mordenden Bestie zu machen. Was hat die Therapeutin Victoria [Catherine Zeta-Jones] damit zu tun? Und welche Figur verkörpert hier wohl wieder das Böse??

Sa, 25.8., RTL2 08:30 Uhr:

Mädchen, Mädchen

D 2001, R: Dennis Gansel*

Drei Oberstufenschülerinnen [Felicitas Woll, Diana Arnft und Karoline Herfurth] wollen endlich mal einen Orgasmus erleben und lassen sich allerlei Originelles einfallen. Eine Internet-Bekanntschaft scheint auf eine lesbische Liaison hinauszulaufen, aber natürlich tarnt sich dahinter ein männlicher Verehrer. Überwiegend unterhaltsamer Teenie-Spaß

Sa, 25.8., ServusTV 22:05 Uhr:

Heavenly Creatures

NZ/UK/D 1994, R: Peter Jackson******

Nach tatsächlichen Begebenheiten dicht und stimmig inszeniertes Drama um die Intensität einer Mädchenfreundschaft in den 1950er Jahren: Juliet Hulme [Kate Winslet] und Pauline Parker [Melanie Lynskey] flüchten in eine mitunter brutale Fantasiewelt und töten Paulines Mutter, als diese die beiden auseinander bringen will. Juliet Hulme machte inzwischen unter dem Namen Anne Perry Karriere als Krimiautorin.

So, 26.8., RTL2 20:15 Uhr:

Der seltsame Fall des Benjamin Button

USA 2008, R: David Fincher+

Ein Neugeborenes entwickelt sich vom uralten Greis [Brad Pitt] zu einem immer jünger werdenden Mann [auch Brad Pitt]. Seine große Liebe Daisy [Cate Blanchett] provoziert ihn mit der Information, eine Tänzerin habe mit ihr schlafen wollen … Die eigentlich originelle Geschichte ist zwar voller beeindruckender Maskeneffekte, aber rasch absehbar – und auch etwas langatmig)

So, 26.8., arte 22:55 Uhr:

Finding Vivian Maier

USA 2013, R: John Maloof

Doku-Porträt eines Garagenfundes von John Maloof, der – wie allerdings auch andere Forscher_innen VOR ihm – in den atemberaubenden Lichtbildern und unentwickelten Filmen der Umzugskartons ein großes Talent entdeckte und versuchte, den Lebensweg der Fotografin Vivian Maier (1926-2009), die ihren Lebensunterhalt als Kindermädchen verdiente, mittels Interviews und Recherchen nachzuzeichnen. Unbedingt sehenswerte Spurensuche!

So, 26.8., RBB 23:10 Uhr:

Transit Havanna: Transgender als Erbe der Revolution

NL/D 2016, R: Daniel Abma

Porträt von kubanischen Trans*Personen und den neuen Möglichkeiten für geschlechtsangleichende Operationen

So, 26.8., ARD 01:10 Uhr:

Precious – Das Leben ist kostbar

USA 2008, R: Lee Daniels***

Die übergewichtige 16-jährige Precious [Gaburey Sidibe] wird nicht nur von ihrer Mutter [Mo’nique] misshandelt, sondern ist auch zum zweiten Mal von ihrem eigenen Vater schwanger. An einer neuen Schule macht sich endlich die Lehrerin Blu Rain [Paula Patton] für sie stark und lädt Precious ein, gemeinsam mit ihr und ihrer Lebensgefährtin Weihnachten zu feiern. Berührendes und stark gespieltes Sozialdrama

Di, 28.8., SRF2 22:35 Uhr:

Wild Things

USA 1998, R: John McNaughton**

Verschachtelter Überraschungsthriller über sexuelle Übergriffe an einer High School, Verführungskünste zweier Kids und allerlei mehr

Mi, 29.8., 3sat 22:25 Uhr:

Zimmermädchen Lynn

D 2014, R: Ingo Haeb***

Zimmermädchen Lynn [Vicky Knieps] geht äußerst gewissenhaft ihrer Arbeit nach und sorgt für blitzsaubere Räume – Allerdings kriecht sie gern heimlich unters Hotelbett, um sich z. B. Callgirl Chiara anzuhören, die es ihr irgendwie angetan hat …

Do, 30.8., ONE 20:15 Uhr:

Inas Nacht mit Dunja Hayali

Unterhaltungsshow

Do, 30.8., WDR 22:10 Uhr:

Menschen hautnah: Ich bin Sophia! Leben als Transgender-Kind

R: Norbert Lübbers

Porträt einer Zehnjährigen, der mit vier Jahren beschloss, ein Mädchen zu sein

Do, 30.8., RBB 23:45 Uhr:

Duke of Burgundy

GB 2014, R: Peter Strickland*******

Eine Schmetterlingsforscherin, Cynthia [Sidse Babett Knudsen, die Darstellerin der Premierministerin in der dänischen Serie „Borgen“], die eine Affäre mit ihrer neuen Haushälterin Evelyn [Chiara D’Anna] beginnt, lebt mit dieser sexuelle Wünsche aus, bei der die Haushälterin zur Sexsklavin wird

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

