Fernsehinfos vom 22.7. bis zum 3.8. 2018

Sa, 21.7., SRF2 22:25 Uhr:

Basic Instinct

USA 1992, R: Paul Verhoeven****

Polizist Nick Curran [Michael Douglas] gerät in den Bann der des Mordes verdächtigen Schriftstellerin Catherine Tramell [Sharon Stone]; ihre Geliebte muss dafür dran glauben. Umstrittener und überschätzter Hetero-Sex-Thriller

So, 22.7., ONE 11:10 Uhr:

Mother’s Day – Liebe ist kein Kinderspiel

USA 2016, R: Garry Marshall

Verschiedene, miteinander lose verwobene Episoden zentrieren sich auf romantisch-komödiantische Ereignisse am und zum Muttertag – US-amerikanischer Diktion. Übliche Verwicklungen und Witzchen halt …

So, 22.7., ARD-alpha 19:30 Uhr:

Respekt: Schwul, lesbisch, glücklich – Vielfalt für alle

In der Fernsehreihe „Respekt“ ein Feature über Vorurteile und gesellschaftliches Leben

So, 22.7., 3sat 00:35 Uhr

Red Sonja – Die Rache der Schwertkämpferin

NL/USA 1985, R: Richard Fleischer+

Weil Sonja (Brigitte Nielsen) ihr nicht gehören will, wird ihre Familie von der Königin Gedren (Sandahl Bergman) ermordet, sie selbst von ihren Schergen vergewaltigt und gequält – Fantasy-Trash mit Frauenduell als Showdown

Di, 24.7., arte 13:45 Uhr:

Indochine

FRA 1992, R: Régis Wargnier+

Catherine Deneuve als Plantagenbesitzerin im Indochina der dreißiger Jahre: Sie tanzt einen zweideutigen Tanz mit ihrer Adoptivtochter – aber für beide stehen Männer im Fokus des Begehrens; historisierendes Drama

Di, 24.7., ARD 20:15 Uhr:

Charité – Auf Leben und Tod

D 2017, R: Sönke Wortmann**

Auftakt der 6-teiligen Miniserie über das Berliner Krankenhaus „Charité“ um die Jahrhundertwende. Unter anderem keimt in einer jungen Krankenschwester – allen Frauenverboten zum Trotz – die Idee für ein Medizinstudium; eine junge Diakonisse verliebt sich in sie, aber, ach …, 2. Teil am 31. Juli!

Di, 24.7., ORF2 00:10 Uhr:

Der Geschmack von Apfelkernen

D 2013, R: Vivian Naefe**

Iris (Hannah Herzsprung), Ende zwanzig, erbt nach dem Tod ihrer Oma ein Landhaus in Schleswig-Holstein, zu dem eine große Apfelplantage gehört. Vor Ort erinnert sich Iris an ihre Jugendfreundinnen, ihre Tante Inga (Marie Bäumer), eine andere Tante (Meret Becker) und an ihre Mutter … Völlig unspektakulär.

Mi, 25.7., 3sat 20:15 Uhr:

Die Abschaffung der Geschlechter

Österreich 2018, R: Constanze Grießler, Franziska Mayr-Keber

Die Idee von Gleichberechtigung und Vielfalt löst bei selbsternannten Geschlechtsrollen-Hütenden schon seit Jahrhunderten für Panikattacken und Schnappatmung; dieses Feature beschäftigt sich u. a. mit der Gegenwehr, die der Idee geschlechtlicher Uneindeutigkeit entgegenschlägt

Do, 26.7., RBB 22:25 Uhr:

Polizeiruf 110: Er sollte tot

D 2006, R: Dominik Graf**

Kriminalkommissar Tauber [Edgar Selge] ermittelt in Erding in einem Mordfall. Die unsichere und naive junge Prostituierte Maria Lorenz [Rosalie Thomass] erzählt Tauber als Verdächtige ihre Geschichte, wobei deutlich wird, dass sie mit ihrer besten Freundin [Ulrike C. Tscharre] eine intime Beziehung hatte

So, 29.7., ORF1 22:25 Uhr:

Verblendung

USA/Schweden/UK/D 2011, R: David Fincher*

Glattgebügelte US-amerikanische Verfilmung des europäischen Knüllers mit Daniel Craig als Journalist, die Französin Elodie Yung als Freundin von Lisbeth, Miriam, und Lisbeth selbst wird von einer Newcomerin dargestellt: Rooney Mara, deren Darstellung es jedoch an Vielschichtigkeit mangelt

Mo, 30.7., ZDF 20:15 Uhr:

Die Tote aus der Schlucht

D 2014, R: Christian Thede******

Die lesbische Münchner Kommissarin Susanne Landauer (Rosalie Thomass) entdeckt bei Ermittlungen in ihrem Heimatort die Leiche ihrer bis dahin unbekannten leiblichen Mutter und versucht, gegen die Abwehr des ganzen bayrischen Dorfes ihre Geschichte zu recherchieren. Ihre lesbische Lebensweise ist dabei erfrischenderweise kein Thema!

Mo, 30.7., HR 00:15 Uhr:

Tiger & Dragon

HK/China/Taiwan/USA 2000, R: Ang Lee***

Ein heiliges Schwert wird gestohlen. Verschiedene Gruppen sind daran interessiert und versuchen es in ihre Gewalt zu bringen. Eine Kämpferin und ihre Schülerin, die einander sehr zugetan sind, scheinen auf unterschiedlichen Seiten zu stehen. Es gibt prickelnde Spannungen zwischen den Frauen, aber natürlich siegen die heterosexuellen Liebesgeschichten

Di, 31.7., ServusTV 22:00 Uhr:

Bitter Moon

FRA/UK 1992, R: Roman Polanski**

Zwei Heteropaare treffen auf einem Schiff zusammen und instrumentalisieren sich für ihre (sexuellen) Begierden gegenseitig. Dargestellt wird das angestrengte Drama von Peter Coyote, Emmanuelle Seigner, Hugh Grant und Kristin Scott Thomas

Mi, 1.8., arte 23:00 Uhr:

Sie tötete in Ekstase

BRD/SPA 1970, R: Jess Franco**

Nach dem Suizid ihres Mannes, einem Krankenhausarzt, rächt sich seine Ehefrau [Soledad Miranda] an seinen Kolleginnen und Kollegen, indem sie sie zunächst verführt und dann tötet … Ihr auf den Fersen ist in diesem Trash: der Kommissar [Horst Tappert!]

Do, 2.8., NDR 20:15 Uhr:

mare TV: Amsterdam

Magazin, diesmal mit einem Porträt der holländischen Metropole Amsterdam, u. a. mit Bildern vom Gay Pride und den dazu gehörigen Grachtenfahrten

Do, 2.8., RBB 23:50 Uhr:

Frauensee

D 2012, R: Zoltan Paul********

Eine Fischerin und ihre Stadt-Freundin treffen auf ein junges Lesbenpaar, das an den Seen im Norden Berlins Urlaub macht.

Fr, 3.8., ARD 20:15 Uhr:

Verliebt in Amsterdam

D 2017, R: Florian Froschmeyer***

Deutscher Karrierist verliebt sich in Amsterdamerin, die mit Eltern, Schwestern und deren lesbischer Geliebter auf einem Hausboot lebt

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

++++GRUNDSÄTZLICHE INFOS++++