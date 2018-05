Fernsehinfos vom 28.04. bis 11.05. 2018

Sa, 28.4., RTL2 20:15 Uhr:

Starsky & Hutch,

USA 2004, R: Todd Phillips+

Neuauflage der Siebziger-Jahre-Serie, in der zwei grundverschiedene Cops [nervig ohne Ende: Ben Stiller und Owen Wilson] einen Drogenring auffliegen lassen wollen. In einem Techtel mit zwei Cheerleaderinnen sollen die beiden Frauen einander küssen, um den Cop anzumachen.

So, 29.4., WDR 11:25 Uhr:

Tod auf dem Nil

UK 1977, R: John Guillermin+

Hercule Poirot [Peter Ustinov] ermittelt auf einem Nildampfer, auf dem ein Mord verübt wurde. Dabei beobachtet er auch die Witwe Mrs. Van Schuyler [Bette Davis] und die ihr in einer Art Hassliebe verbundene Gesellschafterin (?!) Miss Bowers [Maggie Smith] …

So, 29.4., SIXX 22:55 Uhr:

Der Jane Austen Buch Club

USA 2007, R: Robin Swicord****

Eine Gruppe von Frauen in mittleren Jahren (u. a. Amy Brenneman, Maria Bello und Emily Blunt) gründet zur Ablenkung einen Buchclub, in dem sie sechs Romane von Jane Austen besprechen wollen. Eine ihrer Töchter lebt offen lesbisch. Unspektakuläre, aber warmherzige Unterhaltung

Di, 1.5., ZDFneo 20:15 Uhr:

Nord Nord Mord: Clüver und die wilde Nacht

D 2016, R: Anno Saul***

Kommissar Clüver (Robert Atzorn) ermittelt auf Sylt den Mord an einem Clubbesitzer und der Verdacht fällt bald auf eine lesbische Ärztin …

Di, 1.5., ONE 23:10 Uhr:

Cloud Atlas

USA/D 2012, R: Tom Tykwer, Lana & Andy Wachowski, Roman: David Mitchell+

Cineastischer Leckerbissen in sechs Erzählsträngen über philosophisch-weltgeschichtliche Zusammenhänge – mit vielen Stars [Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugh Grant, Susan Sarandon, Hugo Weaving u. a.] in immer und immer wieder anderen Rollen: Dabei spielen z. B. Schwarze Weiße oder umgekehrt – und genderübergreifend ist es – vermutlich Dank Lana, ehemals Larry Wachowski – sowieso. Die Story ist an manchen Stellen etwas dünn, aber insgesamt sehenswert, wenn mitunter auch sehr brutal in Szene gesetzt

Mi, 2.5., arte 22:35 Uhr:

Amazing Grace

Irland/UK 2017

R: Sophie Fiennes (Künstlerinnenporträt der schillernden jamaikanischen Musik- und Filmikone Grace Jones (geb. 1948), die sich immer wieder neu selbst inszenierte und Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit aufgriff, um sie durcheinander zu bringen

Mi, 2.5., HR 23:15 Uhr:

Der Wolf: Tote Hunde beißen nicht

DK/Norwegen 2008*****

Detektiv Varg Veum muss eine aufstrebende konservative Politikerin beschützen, die bedroht wurde und außerdem seit zwei Jahren eine heimliche Geliebte hat – was sie öffentlich leugnet … Halbwegs spannender Krimi

Do, 3.5., ServusTV 20:15 Uhr:

Zauber der Liebe

USA 2007, R: Robert Benton****

Beziehungsdramenfilm, der besonders den selbstverliebten Bradley [Greg Kinnear] fokussiert: Jenny [Stana Katic] wirbt dem Nichtsahnenden vor seinen Augen die Ehefrau ab und lebt mit ihr eine glückliche Beziehung, während Bradley auch mit der nächsten Liebe, Diana [Radha Mitchell] Schiffbruch erleidet. Der sehr lesbische – und sehr amüsante! – Anfang ist vielversprechender als der Fortgang des ansonsten konventionellen Hollywoodfilms …

Sa, 5.5., RTL2 09:40 Uhr:

Shakespeare in Love

UK 1998, R: John Madden+

Viola [Gwyneth Paltrow] träumt von einem Dasein als Schauspielerin, was ihr im England des 16. Jahrhunderts jedoch verwehrt ist. Deshalb verkleidet sie sich als Mann und ergattert tatsächlich bei ihrem Idol William Shakespeare [Joseph Fiennes] eine tragende Rolle in seinem neuen Stück. Als attraktiver Jüngling wird Viola dann in einer Schenke von Huren angegraben … Harmloser Spaß, für den Paltrow den Oscar gewann und bei der Entgegennahme in ihren Freudentränen ertrank.

Sa, 5.5., ZDFneo 21:45 Uhr:

Flashdance

USA 1983, R: Adrian Lyne+

Eine junge Schweißerin [Jennifer „The L-Word“ Beals] träumt von einer Karriere als Balletttänzerin. Der Koch im Club, in dem sie nachts tanzt, erzählt lesbenfeindliche Witze … Bis auf diese Einlagen ganz nett …

So, 6.5., SWR/SR 23:00 Uhr:

Die Spionin

D/Österreich/Ungarn 2012, R: Miguel Alexandre**

Das Spioninnendrama orientiert sich lose an der um 1940 wirkenden deutsch-englischen Doppelagentin Vera von Schalburg (1912-unbekannt). Im Film kommt Vera von Schalburg (Valerie Niehaus) zwischenzeitlich bei einer Gräfin (Katerina Medvedeva) unter, die ihr nachstellt

So, 6.5., RTL2 00:40 Uhr:

The Girl Next Door

USA 2004, R: Luke Greenfield*

total bestusste Hetenkomödie um einen Halbwüchsigen und eine Pornodiva, die in seiner Fantasie seine Mutter anbaggert

Di, 8.5., SRF2 23:10 Uhr:

Cupcakes, Israel/Frankreich 2013

R: Eytan Fox**

Eine Gruppe von Schwulen und Lesben komponieren ein Lied und reichen es als israelischen Beitrag beim Eurovision Song Contest ein; leider bleiben die lesbischen Charaktere in dieser sehr schrillen Farce farb- und profillos

Fr, 11.5., ONE 00:20 Uhr:

Tatort: Ein neues Leben

D 2012, R: Elmar Fischer***

Hölzerne und ungelenke Fantasie über ein skrupelloses lesbisches Verbrecherinnenpärchen, das arme Männer in eine Drückerkolonne zwingt. Extrem lesbenfeindlich und frauenverachtend. Wegzappen, ausschalten, bei den tumben ARD-Anstalten beschweren!

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

