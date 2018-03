Fernsehinfos vom 3. bis zum 16. März 2018

So, 4.3., RTL2 05:45 Uhr:

Liebe mit Risiko – Gigli

USA 2003, R: Martin Brest****

Der Möchtegerngauner Gigli [Ben Affleck] muss mit einer taffen Kollegin, Ricky [Jennifer Lopez] zusammenarbeiten. Damit er sie in Ruhe lässt, gibt sie sich als Lesbe aus; und tatsächlich fuscht auch bald ihre Ex dem tumben Gigli ins Handwerk. Aber einmal dürft ihr raten, wie der Quatsch ausgeht … Blöder Hetenkomödienkrimi

So, 4.3., arte 08:45 Uhr:

Im Lauf der Zeit: Die Suffragetten – Der Kampf für das Frauenwahlrecht

Frankreich 2017, R: Pierre Lergenmüller

Kurzfeature über einen Teilerfolg 1918 der britischen Frauen bei ihrem Kampf ums Wahlrecht

So, 4.3., ORF3 17:10 Uhr:

Die Geschworene

Österreich/D 2007, Nikolaus Leytner+

Hanni [Christiane Hörbiger] hat als Wiener Geschworene einen Zuhälter des Mordes schuldig gesprochen und entdeckt, dass sie sich kritiklos zu dieser Entscheidung hat leiten lassen und dass der Verurteilte unschuldig ist. Erst widerwillig, dann mit Verve geht sie der österreichischen Justiz an den Kragen. Bei ihren Recherchen wird sie in einem Bordell lustlos von einer Prostituierten angegrabbelt, aber Hanni macht sich vom Acker … Sehenswerte Studie einer Politisierung; der Rechtsfall ist leider echt und nach wie vor ungeklärt

So, 4.3., RTL2 20:15 Uhr:

Natürlich blond!

USA 2001, R: Robert Luketic*

Elle [Reese Witherspoon] ist der Inbegriff einer oberflächlichen Ami-Tussi: blond, doof und naiv. Um ihren Geliebten zu betören, der auf gebildete Frauen zu stehen scheint, studiert sie Jura und zeigt allen, wo der Hammer hängt. Beim Studium lernt sie eine lesbische Aktivistin kennen, die aber dann wohl der Schere zum Opfer gefallen ist, denn ab Mitte des Films taucht sie kaum mehr auf

So, 4.3., SWR/SR 23:35 Uhr:

Happy-Go-Lucky

UK, 2007, R: Mike Leigh+

Die lebenslustige Grundschullehrerin Polly [Sally Hawkins] nimmt, nachdem ihr das Fahrrad geklaut worden ist, Fahrstunden für einen späteren Autokauf. Der mürrische Fahrlehrer hält sie für lesbisch, weil sie seinen Klischeevorstellungen nicht entspricht … Nette Komödie

So, 4.3., ARD 01:20 Uhr:

Caramel

Frankreich/Libanon 2007, R: Nadine Labaki**

Labaki porträtiert fünf unterschiedliche Frauen, die sich regelmäßig in einem Beiruter Schönheitssalon treffen. Rima, eine der Angestellten, hat eine Lieblingskundin, der sie immer die Haare macht – ein inniges Verhältnis der beiden wird angedeutet

Do, 8.3., ARD 23:00 Uhr:

Kroymann

D 2017

Sketche mit Maren Kroymann: Klappe, die Dritte! Immerhin, direkt zum heutigen Frauentag!!!

Do, 8.3., RBB 23:45 Uhr:

Die Nonne

FRA 2013, R: Guillaume Nicloux**

Neuverfilmung des Diderot-Romans von 1796: Die junge Simone wird gegen ihren Willen ins Kloster gesteckt und ist dort den bigotten und launischen Mitschwestern und mitunter lesbischen Oberinnen (Isalbelle Huppert) ausgesetzt. Überflüssig und langweilig.

Do, 8.3., ORF1 02:00 Uhr:

The Roommate

USA 2011, R: Christian E. Christiansen**

Mal wieder ein Thriller, in dem eine neue Zimmergenossin sich als psychopathische Lesbe entpuppt. Wer braucht das? Nervtötend.

Fr, 9.3., ProSieben 23:05 Uhr:

Watchmen – Die Wächter

USA 2009, R: Zack Snyder*

Superhelden-Kriegsfantasie, die einen anderen Verlauf des Zweiten Weltkriegs suggeriert, bei dem das Kussfoto zur bedingungslosen Kapitulation Japans 1945 nicht einen Matrosen und eine Krankenschwester zeigt, sondern eine Krankenschwester und eine Superheldin …

Fr, 9.3., RTL2 00:20 Uhr:

Max Payne

USA/Kanada 2008, R: John Moore+

Ein Cop [Mark Wahlberg] sucht den Mörder seiner Familie und gerät zwischendurch mal an eine bisexuelle Russin [Olga Kurylenko]. Wirre Rache-Action, mit einem Lesbenkuss garniert.

Sa, 10.3., ServusTV 22:00 Uhr:

Mona Lisa

UK 1986, R: Neil Jordan**

Als Chauffeur betet George [Bob Hoskins] eine schwarze Edelprostituierte [Cathy Tyson] an und sucht mit ihr nach ihrer Freundin. Leider stehen die beiden so gar nicht auf ihn …

Sa, 10.3., ORF1 23:30 Uhr:

Basic Instinct

USA 1992, R: Paul Verhoeven****

Polizist Nick Curran [Michael Douglas] gerät in den Bann der des Mordes verdächtigen Schriftstellerin Catherine Tramell [Sharon Stone]; ihre Geliebte muss dafür dran glauben. Umstrittener und auch überschätzter Hetero-Sex-Thriller

So, 11.3., RTL2 00:10 Uhr:

Monster

USA 2003, R: Patti Jenkins*******

Biografie der Serienmörderin Aileen Wuornos (1956-2002), die u. a. mordete, um sich mit ihrer Liebsten Selby [Christina Ricci] eine Existenz aufzubauen; Charlize Theron bekam für die Titelrolle 2006 den Oscar. Nicht nur filmisch beeindruckend!

So, 11.3., arte 00:40 Uhr:

Cloud Atlas

USA/D 2012, R: Tom Tykwer, Lana & Andy Wachowski, Roman: David Mitchell+

Cineastischer Leckerbissen in sechs Erzählsträngen über philosophisch-weltgeschichtliche Zusammenhänge – mit vielen Stars [Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugh Grant, Susan Sarandon, Hugo Weaving u. a.] in immer und immer wieder anderen Rollen: Dabei spielen z. B. Schwarze Weiße oder umgekehrt – und genderübergreifend ist es – vermutlich Dank Lana, ehemals Larry Wachowski – sowieso. Die Story ist an manchen Stellen etwas dünn, aber insgesamt sehenswert, wenn mitunter auch sehr brutal in Szene gesetzt

Mo, 12.3., arte 23:40 Uhr:

Transit Havanna: Transgender als Erbe der Revolution

NL/D 2016, R: Daniel Abma

Porträt von kubanischen Trans*Personen und den neuen Möglichkeiten für geschlechtsangleichende Operationen

Di, 13.3., MDR 12:30 Uhr:

Eltern allein zu Haus: Die Winters

D 2017, R: Josh Broecker**

3. Teil eines Fernsehdreiteilers über wechselnde Paare und Familienprobleme: Matthias Winter [Walter Sittler] versteht nicht, wieso die eigene Tochter plötzlich lesbisch wird …

Di, 13.3., SuperRTL 20:15 Uhr:

Mr. and Mrs. Smith

USA 2005, R: Doug Liman+

Killerpaar [Brad Pitt und Angelina Jolie], das jeweils nichts vom Beruf der Partnerin/des Partners weiß, wird dummerweise mit jeweils einem Mordauftrag gegeneinander aufgehetzt; frech-blutige Action, bei der eine lesbische Computer-Expertin einen Kurzauftritt hat

Di, 13.3., SRF2 23:00 Uhr:

Up in the Air

USA 2009, R: Jason Reitman+

Der skrupellose Ryan Bingham [George Clooney] ist Vielflieger und dafür zuständig, Menschen in Filialen zu entlassen. Er verliebt sich unterwegs in Bonuskartensammlerin Alex [Vera Farmiga], muss aber erkennen, dass sein Lebenstraum sich nicht erfüllt. Zu Ryans Überraschung zieht Alex auch lesbische Beziehungen für sich in Betracht. Kluges und entlarvendes Gesellschaftsporträt, toll gespielt und inszeniert und: absolut sehenswert!

Mi, 14.3., Kabel 20:15 Uhr:

E-M@il für dich

USA 1998, R: Nora Ephron+

Nora Ephron (1941–2012) nahm den Plot von Lubitsch’ „Rendezvous nach Ladenschluß“ (1940) und verlegte ihn als kompliziert-naive Liebesgeschichte zwischen Buchhändlerin Kathleen [Meg Ryan] und Konzernchef Joe [Tom Hanks] in die späten Neunziger. Joe erzählt, dass die Frau seines Vaters mit dem Kindermädchen durchgebrannt ist

Mi, 14.3., SWR/SR 22:00 Uhr:

Tatort: Mörderspiele

D/Österreich 2004, R: Stephan Mayer, Peter F. Bringmann*****

Nachdem Kommissar Thiel [Axel Prahl] eine Frauenleiche ohne Kopf begutachten musste, meldet eine junge Studentin [Tanja Schleiff], dass sie ihre Dozentin und Liebste vermisst. Offenbar ist die Leiche aber die Ehefrau eines russischen Wirtschaftsmagnaten? Tote Lesben, verworrene Handlung und dumme Sprüche – dieser „Tatort“ lohnt sich nicht!

Mi, 14.3., RBB 23:00 Uhr:

Soul Kitchen

D 2009, R: Fatih Akin+

Ein junger Restaurantchef kämpft um das Fortbestehen seines Lokals; obwohl ihm sowohl deutsche Bürokratie wie auch seine Herkunftsfamilie einen Stein nach dem anderen in den Weg legen. Ein neuer Koch verzaubert die Gäste, sodass sich u. a. auch plötzlich zwei Frauen einander zuzuwenden scheinen … Hochgelobte Gesellschaftskomödie

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

