Fernsehinfos vom 17. bis 30. März 2018

Sa, 17.3., KiKa 14:00 Uhr:

Die wilden Hühner und die Liebe

D 2006, R: Vivian Naefe*****

Weitere Teenieabenteuer um Sprotte und ihre Freundinnen: Wilma verliebt sich in Leonie, verheimlicht dies jedoch zunächst vor den „Hühnern“, bis es zum Eklat kommt, weil eine aus der Clique damit nicht umgehen kann! Sie erhält aber Unterstützung von den anderen!

Sa, 17.3., 3sat 20:15 Uhr:

Der Vorleser

USA/D 2008, R: Stephen Daldry, Roman: Bernhard Schlink+

Literaturverfilmung: Nach Jahren trifft Michael [David Kross] als Jurastudent im Gerichtssaal die wesentlich ältere Frau [Kate Winslet] wieder, mit der er als Jugendlicher ein sexuelles Verhältnis hatte. Sie wird als ehemalige KZ-Aufseherin angeklagt. Inwieweit sie auch dort sexuell übergriffig wurde, bleibt sowohl im Buch wie im Film offen

Sa, 17.3., SuperRTL 20:15 Uhr:

Das Geisterschloß

USA 1999, R: Jan de Bont*

Remake des Gruselklassikers „Bis das Blut gefriert“ (1963): In einem abgelegenen Schloss erforscht ein Professor [Liam Neeson] Schlaflosigkeit, aber schon bald stellt sich heraus, dass sich in dem Haus schreckliche Dinge ereignet haben, die Nel [Lili Taylor], eine sehr scheue Probandin, zu spüren scheint. Die taffe Theo [Catherine Zeta-Jones] legt ihr eine lesbische Lebensweise nahe … Nicht uninteressanter Horrorfilm, dessen Story allerdings in den überbordenden Gruselszenen ertrinkt

So, 18.3., ORF2 14:25 Uhr:

Das Adlon – Eine Familiensaga

D 2013, R: Uli Edel***

Zweiter Teil; dritter am 19.3., selbe Zeit: Zwei ineinander verwobene Familiengeschichten, orientiert an der Historie des 1907 gegründeten Berliner Hotels Adlon. Tochter Alma [Anja Kling] verliebt sich in die Fotografin Undine Adams [Christiane Paul] und geht mit ihr nach Amerika.

Mo, 19.3., Tele5 22:00 Uhr:

BloodRayne

USA/D 2005, R: Uwe Boll, DB: Guinevere Turner**

In diesem Vampirspektakel herrschen Dhampire (halb Mensch, halb VampirIn) über Rumänien. Rayne [Kristanna Loken, u. a. bekannt aus The L-Word] will sich am mächtigsten Vampir [Ben Kingsley] rächen, weil dieser ihre Mutter ermordet hat. Auf ihrem Weg tötet sie auch ihre Gespielinnen und ernährt sich von deren Blut. Unausgegorenes Vampirgemetzel, das etwaige Frauenbeziehungen spekulativ ausschlachtet und nur heterosexuelle Beziehungen ernst nimmt. Das enttäuschende Drehbuch von Guinevere Turner (Go Fish, The Watermelon Woman) ist grad gut für die Tonne: Restmüll!

Di, 20.3., Tele5 22:25 Uhr:

Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief

D 1997, R: Helmut Dietl****

Filmfarce über bornierte Filmfrettchen und andere Edelschnösel. Produzenten, Schreiber- und Wüstlinge sowie Starlets ranken sich um die Verfilmung einer Schmonzette. Mit dabei Mario Adorf, Joachim Król, Heiner Lauterbach, Götz George usw. Meret Becker versucht als Frau Watussnik eine Beziehung mit Schneewittchen (Veronica Ferres), bis Schneewittchen sich ganz den Männern zuwendet. Zu überzogen, um wirklich witzig zu sein, aber wer’s schrill mag …

Mi, 21.3., arte 20:15 Uhr:

High Heels

SPA/FRA 1991, R: Pedro Almodóvar**

Nach dem Mord an dem Macho Manuel geraten eine Menge Frauen als Verdächtige ins Visier. Auch die Witwe Rebeca [Victoria Abril] und ihre Mutter Becky [Marisa Paredes], die nach großer Karriere nach Madrid zurückgekehrt ist. Becky reist mit ihrer Assistentin Marga, mit der sie nach eigener Aussage die letzten zehn Jahre verbracht hat. Rebeca landet schließlich im Gefängnis und muss sich über das Kofferradio zweier Lesben die Liveübertragung eines Auftritts ihrer Mutter anhören. Typischer Almodóvar-Bilderbogen mit schrägen Vögeln und schillernden Identitäten.

Mi, 21.3., Kabel 20:15 Uhr:

Die Akte Jane

USA 1997, R: Ridley Scott*

US-Senatorin DeHaven [Anne Bancroft] setzt sich dafür ein, dass Frauen Soldatinnen bei den harten SEALs werden können und statuiert mit der ehrgeizigen Jordan O’Neil [Demi Moore] ein Exempel. Jordans Karriere fällt schließlich u. a. Gerüchten über ihre angebliche Homosexualität zum Opfer. Scheinheilige und militärischen Drill verherrlichende Männerposse

Do, 22.3., arte 05:00 Uhr:

Sex & Music: Neue Formen des Begehrens

Frankreich 2014, R: Chloé Mahieu, Lila Pinell

Dokumentation über den Einfluss der Musikszene/n auf Gender-Identitäten

Do, 22.3., arte 21:45 Uhr:

Ich liebe euch!

FRA 2017

Dreiteilige Miniserie, in der ein schwules Paar gemeinsam mit einer lesbischen Freundin ein Kind bekommen will

Do, 22.3., arte 00:15 Uhr:

Barbarella

FRA/ITA 1968, R: Roger Vadim*

Die Weltraumagentin Barbarella [Jane Fonda] fliegt auf den Planeten T, um dort den machtbesessenen Erdenbewohner Duran Duran zurückzuholen und den Weltfrieden wiederherzustellen. Nicht nur ein Jäger will Sex mit ihr, sondern auch die Königin [Anita Pallenberg]. Abgedrehte Begattungs-Fantasy

Fr, 23.3., arte 23:25 Uhr:

Beth Ditto – Lille 2017

Solo-Konzert mit der offen lesbisch lebenden und überhaupt famosen Beth Ditto, (geb. 1981), der ehemaligen Sängerin der Band Gossip, die in Lille ihr Album „Fake Sugar“ präsentierte

Sa, 24.3., RTL2 20:15 Uhr:

Die Wutprobe

USA 2002, R: Peter Segal*

Dave [Adam Sandler] erhält Anti-Aggressionstherapie von Doktor Rydell [Jack Nicholson – der würde mich hier auch in die Klapse bringen]. In der Therapiestunde gibt es ein lesbisches Paar, das seine Eifersucht nicht unter Kontrolle hat. Blöder Klamauk: Das Lesbenpaar soll nur den schrägen Reigen „gestörter“ Menschen abrunden!

So, 25.3., Tele5 21:55 Uhr:

Midnight in Paris

USA/SPA 2011, R: Woody Allen+

Schriftsteller Pender [Owen Wilson] hat eine Schaffenskrise, bis er eines Nachts in Paris in das „goldene Zeitalter“ von Jean Cocteau, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Salvador Dalí (Adrien Brody) und Luis Bunuel gerät. Alice B. Toklas (Thérèse Bourou-Rubinsztein) öffnet ihm die Tür, Gertrude Stein kommentiert sein Geschreibsel; er tanzt mit Djuna Barnes (Emmanuelle Uzan) und verliebt sich in Adriana (Marion Cotillard), die die Geliebte von Modigliani und Pablo Picasso war. Netter Fantasy-Spaß!

So, 25.3., RTL2 05:40 Uhr:

Almost Famous

USA 2000, R: Cameron Crowe+

Anfang der 1970er Jahre verfolgt der 15jährige William – trotz der gegenläufigen Bemühungen seiner politisch überkorrekten Mutter (Frances McDormand) – das Ziel, Rockjournalist zu werden. Im Backstage-Bereich gibt’s auch mal so was wie lesbische Küsse

Di, 27.3., arte 00:05 Uhr:

Eine iranische Frau

Iran 2011, R: Negar Azarbayjani

Um die Schulden ihres inhaftierten Mannes abbezahlen zu können, fährt Rana heimlich Taxi. Dabei lernt sie die/den intersexuelle/n Adineh kennen, die/der auf der Flucht vor einer Zwangsverheiratung auf dem Weg ins Ausland ist …

Mi, 28.3., arte 20:15 Uhr:

Indochine

FRA 1992, R: Régis Wargnier+

Catherine Deneuve als Plantagenbesitzerin im Indochina der dreißiger Jahre: Sie tanzt einen zweideutigen Tanz mit ihrer Adoptivtochter – aber für beide stehen Männer im Fokus des Begehrens; historisierendes Drama

Mi, 28.3., arte 01:15 Uhr:

Transit Havanna: Transgender als Erbe der Revolution

NL/D 2016, R: Daniel Abma

Porträt von kubanischen Trans*Personen und den neuen Möglichkeiten für geschlechtsangleichende Operationen

Do, 29.3., ZDFneo 20:15 Uhr:

Das Duo: Mordbier

D 2010, R: Markus Imboden

Clara Hertz [Lisa Martinek] und Marion [Charlotte Schwab] untersuchen den Mord an einer lesbischen Restaurantbesitzerin, der mit einem alten unaufgeklärten Mord an einer lesbischen Bordellbesitzerin in Verbindung zu stehen scheint. Klischeeglibber? A geh, wo denkt ihr hin!

Do, 29.3., MDR 00:35 Uhr:

Tod auf dem Nil

UK 1977, R: John Guillermin+

Hercule Porree — pardonnez-moi, Poirot! [Peter Ustinov] ermittelt auf einem Nildampfer, auf dem ein Mord verübt wurde. Dabei beobachtet er auch die Witwe Mrs. Van Schuyler [Bette Davis] und die ihr in einer Art Hassliebe verbundene Gesellschafterin (?!) Miss Bowers [Maggie Smith] …

Do, 29.3., ORF1 01:00 Uhr:

Side Effects – Tödliche Nebenwirkungen

USA 2013, R: Steven Soderbergh***

Die neuen Psychopharmaka, die ein Psychotherapeut [Jude Law] seiner Patientin [Rooney Mara] verschreibt, scheinen diese zu einer mordenden Bestie zu machen. Was hat die Therapeutin Victoria [Catherine Zeta-Jones] damit zu tun? Und welche Figur verkörpert hier wohl wieder das Böse??

Fr, 30.3., ORF1 20:15 Uhr:

The Danish Girl

UK/D/USA 2015, R: Tom Hooper, Vorlage: David Ebershoff*

Die dänische Künstlerin Gerda Wegener (Alicia Vikander) malt ihren Mann Einar (Eddie Redmayne), ein bekannter Landschaftsmaler, in ihren Skizzen zunehmend mit weiblichen Zügen. Einar beginnt in den 1920er Jahren in Kopenhagen, auch in der Öffentlichkeit als Frau aufzutreten und sich Lili Elbe zu nennen. In den dreißiger Jahren lässt Lili sich als vermeintlich erste Person operativ zu einer Frau angleichen, und zwar von Dr. Kurt Warnekros (1882-1949, hier dargestellt von Sebastian Koch) in Dresden. Der Film, der sich nicht an biografische Fakten, sondern an den Roman von Ebershoff hält, konzentriert sich primär auf das Liebespaar Wegener. Außerdem wird beispielsweise die „journalistische Inszenierung“ dieser Geschlechtsangleichung nicht berücksichtigt, dafür jedoch zahlreiche Behauptungen der medialen Berichterstattung als gegeben gesetzt

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

