Fernsehinfos vom 3. bis 16. Februar 2018

Sa, 3.2., SRF2 20:10 Uhr:

Pitch Perfect

USA 2012, R: Jason Moore**

Musikkomödie um einen Jungmädchenchor einer Highschool, mit allen Klischees einander bekriegender junger Frauen; kleine lesbische Mini-Nebengeschichte, nix Neues

Sa, 3.2., arte 00:45 Uhr:

Queer Stories: Kurzschluss – Das Magazin

Das Kurzfilmmagazin hat diesmal den Schwerpunkt Queer; u. a. ist „Grille und Ameise“ von Julia Ritschel, D 2015, zu sehen

Mo, 5.2., arte 01:40 Uhr:

Alles Walzer – Darf ich bitten?

FRA/Österreich 2011, R: Barbara Necek

Dokumentation über die Tradition diverser Ball-Veranstaltungen wie z. B. den Wiener Opernball, aber auch den Rosenball, „das offizielle Ballevent der Wiener Homosexuellenszene“.

Di, 6.2., Nitro 00:15 Uhr:

Being John Malkovich

USA 1999, R: Spike Jonze*****

Der verkrachte Puppenspieler Craig [John Cusack] folgt einer Stellenanzeige in den siebeneinhalbten Stock eines Hochhauses (doch: 7 ½!). Beim Akten sortieren stößt er auf einen versteckten Gang, der ihn für kurze Zeit in das Hirn des Schauspielers John Malkovich [Malkovich-Malkovich-Malkovich] führt. Zusammen mit seiner neuen Kollegin Maxine [fantastisch: Catherine Keener] macht er aus diesem „Zugang“ ein florierendes Geschäft. Das geht so lange gut, bis Maxine sich in jeder Hinsicht mehr für Craigs Frau Lotte [Cameron Diaz] interessiert und Malkovich dem Treiben in seinem Kopf auf die Spur kommt … Klasse! Einer meiner Lieblingsfilme!

Mi, 7.2., Tele5 20:15 Uhr:

Nurse Betty

USA/D 2000, R: Neil LaBute*

Aufgrund eines Schocks bildet sich Kellnerin Betty [Renee Zellweger] ein, ihre Lieblingskrankenhausserie sei real. Von den Mördern ihres Gatten [Morgan Freeman und Chris Rock] verfolgt macht sie sich auf zum Set, wo sich auch zwei lesbische Serienfiguren tummeln … Schwarzhumoriger Thriller

Mi, 7.2., arte 23:05 Uhr:

Persona

Schweden 1966, R: Ingmar Bergman***

Die in wortlose Apathie versunkene Schauspielerin Elisabeth (Liv Ullman) wird von der Krankenschwester Alma (Bibi Andersson) betreut, zu der sich eine intensive Beziehung entwickelt.

Do, 8.2., ORF1 10:25 Uhr:

Die Wutprobe

USA 2002, R: Peter Segal*

Dave [Adam Sandler] erhält Anti-Aggressionstherapie von Doktor Rydell [Jack Nicholson – der würde mich hier auch in die Klapse bringen]. In der Therapiestunde gibt es ein lesbisches Paar, das seine Eifersucht nicht unter Kontrolle hat. Blöder Klamauk: Das Lesbenpaar soll nur den schrägen Reigen „gestörter“ Menschen abrunden!

Do, 8.2., NDR 00:00 Uhr:

Happy-Go-Lucky

UK, 2007, R: Mike Leigh+

Die lebenslustige Grundschullehrerin Polly [Sally Hawkins] nimmt, nachdem ihr das Fahrrad geklaut worden ist, Fahrstunden für einen späteren Autokauf. Der mürrische Fahrlehrer hält sie für lesbisch, weil sie seinen Klischeevorstellungen nicht entspricht … Nette Komödie

So, 11.2., RTL2 06:25 Uhr:

Nicht noch ein Teenie-Film!

USA 2001, R: Joel Gallen**

Parodie auf Teeniefilme an sich und im Allgemeinen mit zahlreichen verhohnepipelnden Zitaten: die Kussszene aus „Eiskalte Engel“ soll wohl mit einer alten und einer jungen Frau ad absurdum geführt werden, weil so junge Hüpfer nix Attraktives am Alter finden

So, 11.2., SIXX 20:15 Uhr:

Ghost – Nachricht von Sam

USA 1990, R: Jerry Zucker+

Whoopi Goldberg spielt die unwiderstehliche Geisterbeschwörerin Oda Mae, die vom ermordeten Sam [Patrick Swayze] beauftragt wird, mit seiner Freundin Molly [Demi Moore] Kontakt aufzunehmen. Mit viel Energieaufwand ist es den Geistern auch möglich, vorübergehend in einen anderen Körper zu schlüpfen … Wenn ihr mal wieder vor dem Fernseher heulen wollt, wär dies die richtige Wahl – Whoopi allerdings ist zum Kringeln!

So, 11.2., ServusTV 20:15 Uhr:

Whitney Houston – Close up

Österreich 2018, R: Rudi Dolezal

Porträt der Sängerin Whitney Houston (1963-2012): Ob ihre verleugnete Beziehung zu ihrer Assistentin Robyn Crawford Thema sein wird? In der Doku „Whitney – Can I Be Me?“, USA 2017, R: Nick Broomfield, geht es genau darum. Und hier?

Do, 15.2., 3sat 22:35 Uhr:

Geschichte der Dienerin

USA/BRD 1989, R: Volker Schlöndorf, Roman: Margaret Atwood****

In einer totalitären Zukunft wird Kate (Natasha Richardson) gefangen genommen und als Gebärmaschine in einen wohlhabenden Haushalt der Herrschenden verkauft, wo sie das Kind des Kommandanten Fred (Robert Duvall) und seiner Frau Serena Joy (Faye Dunaway) austragen soll; eine andere „Dienerin“ ist die lesbische Moira (Elizabeth McGovern). Spannender Thriller

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

++++GRUNDSÄTZLICHE INFOS++++