Fernsehinfos vom 17.02. bis 02.03. 2018

Sa, 17.2., SF1 23:35 Uhr:

Der Koch

D/Schweiz/Indien 2014, R: Ralf Huettner**

Ein tamilischer Koch landet mit einer lesbischen Kellnerin im Bett – aber darum geht’s freilich gar nicht, sondern um die sinnliche Wirkung des ayurvedischen Essens, um Prostitution, um … den üblichen Kram halt …

So, 18.2., ONE 12:30 Uhr:

Schwule Mütter ohne Nerven

Spanien 2005, R: Manuel Gómez-Pereira*

Als in Spanien 2005 die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt wird, wollen 20 schwule Paare als Happening gemeinsam heiraten. Mutter Magda [Carmen Maura] und Mutter Ofelia [Betania Blum] verschaffen sich Einlass zur Insider-Performance, indem sie vorgeben, Lesben zu sein. Schrill und oft arg überzogen

So, 18.2., SIXX 22:25 Uhr:

Wedding Bells

Kanada/USA 2005, R: Nisha Ganatra+

Reisejournalistin Pippa [Heather Graham] erbt das Hochzeitsmagazin ihres Vaters und wird zur Ehe und zur Mode bekehrt. Reaktionäre Liebesgeschichte, die die Kritik am Hochzeitskitsch und den damit verbundenen Schönfärbereien als Ausgeburt einer frustrierten und emotional gehemmten Frau entlarvt. Ganatra („Chutney Popcorn“) bringt eine naive Lesbe in Pippas Freundinnenkreis unter …

So, 18.2., 3sat 23:25 Uhr:

Im Reich der Sinne

Japan/FRA 1976, R: Nagisa Oshima**

Am Rande der Haupthandlung dieses Beischlafklassikers, in der ein Heteropaar seinem Begehren bis zur Kastration nachgibt, vergewaltigen zwei Frauen eine andere

Mo, 19.2., arte 20:15 Uhr:

Cloud Atlas

USA/D 2012, R: Tom Tykwer, Lana & Andy Wachowski, Roman: David Mitchell+

Cineastischer Leckerbissen in sechs Erzählsträngen über philosophisch-weltgeschichtliche Zusammenhänge – mit vielen Stars [Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugh Grant, Susan Sarandon, Hugo Weaving u. a.] in immer und immer wieder anderen Rollen: Dabei spielen z. B. Schwarze Weiße oder umgekehrt – und genderübergreifend ist es – vermutlich Dank Lana, ehemals Larry Wachowski – sowieso. Die Story ist an manchen Stellen etwas dünn, aber insgesamt sehenswert, wenn mitunter auch sehr brutal in Szene gesetzt

Di, 20.2., SuperRTL 20:15 Uhr:

Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns

UK/FRA/D/IRL/USA 2004, R: Beeban Kidron*

Bridget Jones [Renee Zellweger] ist zwar glücklich mit Mark [Colin Firth], versteigt sich jedoch immer wieder in irrationale Eifersucht. So glaubt sie auch, Mark hätte etwas mit der schönen Rebecca [Jacinda Barrett], die jedoch interessiert sich mehr für … Halbwegs unterhaltsame Hetenkomödie

Mi, 21.2., arte 20:15 Uhr:

Leb wohl, meine Königin

FRA/SPA 2011, R: Benoït Jacquot*****

Das Kostümdrama erzählt die Ereignisse am Hof von Versailles rund um den Sturm auf die Bastille im Juli 1789 aus Sicht einer Vorleserin [Léa Seydoux] der Königin Marie-Antoinette [Diane Kruger], die diese vergöttert …

Do, 22.2., ORF1 21:10 Uhr:

R.E.D. – Älter, härter, besser

USA 2010, R: Robert Schwentke+

Ironisch gemeinter Agenten-Thriller mit RentnerInnengang: Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman legen den Bösewichtern das Handwerk und retten auch noch Mary-Louise Parker, die zwischendurch fälschlicherweise für lesbisch gehalten wird. Streckenweise unterhaltsam – Helen Mirren allemal!

Fr, 23.2., 3sat 13:20 Uhr:

Lilly Schönauer: Weiberhaushalt

Österreich/D 2013, R: Karola Hattop*****

Oh-oh: In der stockbiederen Schönauer-Märchenwelt droht eine lesbische Liaison eine Heterofamilie auseinanderzubringen! Wird Lesbe Lucy leer ausgehen? Oder kann sich das Drehbuch neben dem heterosexuellen auch ein lesbisches Happy-End vorstellen …?

Sa, 24.2., Sat1 22:55 Uhr:

Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders

D/FRA/SPA 2006, R: Tom Tykwer, Roman: Patrick Süskind+

Dichte Verfilmung des Bestsellers von 1985, den ich auch schon nicht mochte: Junger Mann mit feiner Nase wird im 18. Jhdt. zum Serienmörder. Als er öffentlich bestraft werden soll, verbreitet er das Parfüm, nach dem er so lange gesucht hat, unter den Schaulustigen, die in einem Anfall von Leidenschaft übereinander herfallen …

So, 25.2., RTL2 20:15 Uhr:

Was Frauen wollen

USA 2000, R: Nancy Meyers*

Chauvi [Mel Gibson] kann buchstäblich mit einem Schlag Gedanken von Frauen hören – so auch die einer angehenden jungen Lesbe … Macho-Komödie, in der Gibson Helen Hunt den Führungsposten streitig zu machen versucht – wie wird das wohl enden?? – GENAU!

Di, 27.2., ARD 0:40 Uhr:

Tod auf dem Nil

UK 1977, R: John Guillermin+

Hercule Porree — pardonnez-moi, Poirot! [Peter Ustinov] ermittelt auf einem Nildampfer, auf dem ein Mord verübt wurde. Dabei beobachtet er auch die Witwe Mrs. Van Schuyler [Bette Davis] und die ihr in einer Art Hassliebe verbundene Gesellschafterin (?!) Miss Bowers [Maggie Smith] …

Do, 1.3., RBB 23:40 Uhr:Schande

AUSTRA/ZA 2008, R: Steve Jacobs*

Nachdem ein Professor [John Malkovich] eine Studentin nötigte und vom Job suspendiert wurde, reist er zu seiner lesbischen Tochter nach Südafrika, wo alles ganz anders zu laufen scheint … Zwiespältiges Drama, das mehr unangenehme Fragen aufwirft, als es zu bewältigen weiß. Die Tochter ist nur alibimäßig lesbisch

Do, 1.3., Disney 20:15 Uhr:

Der Club der Teufelinnen

USA 1995, R: Hugh Wilson***

Drei ehemalige Freundinnen [„Teile von ihr werden 50“-Goldie Hawn, Bette Midler und Diane Keaton] rächen sich ausgiebig an ihren untreuen Ehemännern und werden tatkräftig von der lesbischen Tochter unterstützt. Sehr witzige Komödie, die vom Image der Hauptdarstellerinnen lebt! Bette Midler vor einem Schaufenster mit magersüchtigen Schaufensterpuppen: „Wer soll DAS denn tragen??? Ein Embryo????“

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

