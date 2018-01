Fernsehinfos vom 20.01. bis 02.02.2018

Hallo zusammen!

Wenn ihr einen Eindruck der diesjährigen nahezu komplett feministischen Golden-Globes-Veranstaltung erhaschen wollt, schaut hier: https://www.youtube.com/watch?v=fN5HV79_8B8

Die Frauen, die schwarze Kleidung tragen, erklären sich übrigens solidarisch mit der feministischen Kampagne „Time’s up!“ (= die Zeit für (sexualisierte) Übergriffe von Männern ist vorbei)

Und nun zu „unserem“ Fernsehen:

Sa, 20.1., ONE 10:15 Uhr:

Ein Sommernachtstraum

UK 2016, R: David Kerr, Vorlage: William Shakespeare

Geschlechterverwechslungskomödie – freilich kommt nach den turbulenten Verwirrungen zwischen den durcheinandergewürfelten Paaren auch in dieser Adaption am Ende alles wieder ins Hetero-Lot

Sa, 20.1., ARD 01:05 Uhr:

Die Spionin

D/Österreich/Ungarn 2012, R: Miguel Alexandre**

Das Spioninnendrama orientiert sich lose an der um 1940 wirkenden deutsch-englischen Doppelagentin Vera von Schalburg (1912-unbekannt). Im Film kommt Vera von Schalburg (Valerie Niehaus) zwischenzeitlich bei einer Gräfin (Katerina Medvedeva) unter, die ihr nachstellt

Sa, 20.1., arte 01:05 Uhr:

Janis – Little Girl Blue

USA 2015, R: Amy J. Berg

Musikdoku über die Rocksängerin Janis Joplin (1943-1970), ihre bisexuellen Beziehungen sind hier allerdings kaum Thema!

So, 21.1., ZDF 15:00 Uhr:

10 Dinge, die ich an dir hasse

USA 1999+

Teenie-Liebeskomödie, in der ein junges Mädchen sich aufgrund eines Verbots des Vaters nur mit Jungs verabreden darf, wenn auch die ältere Schwester ein Date hat. Die Jungs hecken diesbezüglich einen Plan aus … Es versteht sich von selbst, dass eine junge Frau, die kein verstärktes Interesse an jungen Männern hat, zwangsläufig lesbisch sein MUSS. Das wissen wir doch spätestens seit der völlig unverfrorenen „Eisprinzessin“, oder??? Ach nee, geht lieber spazieren!

Mo, 22.1., arte 21:45 Uhr:

Showgirls

USA 1995, R: Paul Verhoeven

Eine aufstrebende Nachtclubtänzerin [Elizabeth Berkley] verdrängt die bisherige Diva [Gina Gershon] mit gemeinen Intrigen, obwohl diese sie begehrt und ihr – nicht uneigennützig, natürlich – den Weg nach oben ebnet … Unausgegorene Charaktere, Möchtegern-Tanzeinlagen und eine unentschiedene erotische Anziehung zwischen Frauen sind allesamt so stümperhaft inszeniert, dass manche den Film schon für trashigen Kult halten …

Di, 23.1., arte 14:00 Uhr:

Meine liebste Jahreszeit

Frankreich 1993, R: André Téchiné**

Eigentlich geht es um eine inzestuöse Liebe zwischen den Geschwistern Emilie (Catherine Deneuve) und Antoine (Daniel Auteuil). Emilies Tochter (Chiara Mastroianni) findet Gefallen an der Freundin ihres Bruders, beteuert, keine Lesbe zu sein und wünscht sich doch eine gemeinsame Nacht.

Mi, 24.1., Sat1 20:15 Uhr:

Taffe Mädels

USA 2013, R: Paul Feig*

Zwei völlig unterschiedliche Polizistinnen [Sandra Bullock und Melissa McCarthy] müssen gezwungenermaßen zusammenarbeiten, obwohl sie nicht viel voneinander halten. Grundlage ist die einer romantischen Screwball-Comedy – ach, und was hätte daraus werden können … Nope, Klischees pur – wie gehabt!

Do, 25.1., Tele5 20:15 Uhr:

The Shooter – Ein Leben für den Tod

USA/UK/SPA/CS 1994, R: Ted Kotcheff**

Ein CIA-Agent [Dolph Lundgren] forscht in Prag wegen eines Attentats. Die verdächtige Spur führt zu einer bisexuellen Restaurantbesitzerin [Maruschka Detmers], der die Agenten in einen Sub folgen und die sie auch schon bald „heteropieren“ können. Weder als Sexfilm noch als Krimi überzeugend, einfach nur dämlich!

Do, 25.1., SRF1 23:45 Uhr:

The Danish Girl

UK/D/USA 2015, R: Tom Hooper, Vorlage: David Ebershoff*

Die dänische Künstlerin Gerda Wegener (Alicia Vikander) malt ihren Mann Einar (Eddie Redmayne), ein bekannter Landschaftsmaler, in ihren Skizzen zunehmend mit weiblichen Zügen. Einar beginnt in den 1920er Jahren in Kopenhagen, auch in der Öffentlichkeit als Frau aufzutreten und sich Lili Elbe zu nennen. In den dreißiger Jahren lässt Lili sich als vermeintlich erste Person operativ zu einer Frau angleichen, und zwar von Dr. Kurt Warnekros (1882-1949, hier dargestellt von Sebastian Koch) in Dresden. Der Film, der sich nicht an biografische Fakten, sondern an den Roman von Ebershoff hält, konzentriert sich primär auf das Liebespaar Wegener. Außerdem wird beispielsweise die „journalistische Inszenierung“ dieser Geschlechtsangleichung nicht berücksichtigt, dafür jedoch zahlreiche Behauptungen der medialen Berichterstattung als gegeben gesetzt

Fr, 26.1., RTL2 22:20 Uhr:

Sin City – Recut & Extended

USA 2005, R: Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin Tarantino*

Der Held Marv [Mickey Rourke] findet nach zahlreichen Verletzungen Unterschlupf bei seiner lesbischen Freundin Lucile [Carla Gugino]. Es geht aber vorwiegend um harte Männer: z. B. um Cop Hartigan [Bruce Willis] oder den Privatdetektiv Dwight [Clive Owen]. Düsterer Comic-Stil mit Wellen von Farben im dunklen Schwarzweiß.

Fr, 26.1., arte 02:40 Uhr:

Eleanor Roosevelt

FRA 2015, R: Patrick Jeudy

Gelungenes Porträt der mindestens bisexuellen US-amerikanischen First Lady Eleanor Roosevelt (1884-1962), die eine Zeitlang eine sehr enge Beziehung zur Journalistin Lorena Hickok (1893-1968) lebte

Sa, 27.1., RTL2 09:50 Uhr:

Kick It Like Beckham

UK/D 2002, R: Gurinder Chadha*

Londonerin Jess [Parminda Nagra], Tochter indischer Eltern, träumt von einer Karriere als Fußballspielerin. Als sie von Jules [Keira Knightley] angeworben wird, hält deren Mutter die neue Freundschaft für eine lesbische Liaison und probt den Aufstand. Derweil kriegen auch Jess’ Eltern Wind vom Treiben ihrer Tochter und laufen Sturm … Nette Fußball- und Emanzipationskomödie

Sa, 27.1., ZDFneo 20:15 Uhr:

Vicky Christina Barcelona

USA/SPA 2007, R: Woody Allen**

Zwei junge Amerikanerinnen [Rebecca Hall und Scarlet Johansson] beginnen in Barcelona eine Dreiecksbeziehung mit dem Macho Juan Antonio [Javier Bardem]. Seine Ex-Frau [Penelope Cruz] mischt schließlich das Dreieck nachdrücklich auf. Teilweise unterhaltsam, teilweise voller abgegriffener Klischees.

Sa, 27.1., ONE 21:40 Uhr:

Die fetten Jahre sind vorbei

D 2004, R: Hans Weingartner+

Drei Möchtegern-Anarchist_innen kidnappen den Alt-68er, inzwischen vermögenden Hardenberg (Burghart Klaußner), der ihnen u. a. von freier Liebe in der WG erzählt, bei der seine Frau auch lesbische Erfahrungen sammelte

Do, 1.2., SRF1 20:05 Uhr:

Das Geschlecht der Seele – Transmenschen in der Schweiz: Mann – Frau – Mensch

Schweiz 2018, R: Béla Batthyany

Der Autor begleitet vier verschiedene Trans*Menschen bei ihren alltäglichen Erfahrungen

Do, 1.2., Kabel 20:15 Uhr:

Up in the Air

USA 2009, R: Jason Reitman+

Der skrupellose Ryan Bingham [George Clooney] ist Vielflieger und dafür zuständig, Menschen in Filialen zu entlassen. Er verliebt sich unterwegs in Bonuskartensammlerin Alex [Vera Farmiga], muss aber erkennen, dass sein Lebenstraum sich nicht erfüllt. Zu Ryans Überraschung zieht Alex auch lesbische Beziehungen für sich in Betracht. Kluges und entlarvendes Gesellschaftsporträt, toll gespielt und inszeniert und: absolut sehenswert!

Do, 1.2., Disney 20:15 Uhr:

Vier Hochzeiten und ein Todesfall

UK 1994, R: Mike Newell+

Charles [Hugh Grant] verliebt sich in Carrie [talentfreier Hutständer: Andie McDowell], kriegt sie aber erst nach mehreren Hochzeiten und einer Beerdigung. Fiona [charming: Kristin Scott Thomas], eine aus seiner Clique, räumt bei einer Nachfrage ein, sie sei mal 15 Minuten lang „Lesbierin“ gewesen, das würde wohl aber nicht zählen. Über weite Strecken unterhaltsame Heterokomödie

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

