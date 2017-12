Fernsehinfos vom 9. bis 22.12.2017

Sa, 9.12., ZDFneo 21:55 Uhr:

Side Effects – Tödliche Nebenwirkungen

USA 2013, R: Steven Soderbergh***

Die neuen Psychopharmaka, die ein Psychotherapeut [Jude Law] seiner Patientin [Rooney Mara] verschreibt, scheinen diese zu einer mordenden Bestie zu machen. Was hat die Therapeutin Victoria [Catherine Zeta-Jones] damit zu tun? Und welche Figur verkörpert hier wohl wieder das Böse??

Sa, 9.12., ServusTV 22:00 Uhr:

Sag es niemandem aka Kein Sterbenswort

FRA 2006, R: Guillaume Canet***

Jahre später scheint die von einem Serienmörder getötete Frau von Alex (Francois Cluzet) plötzlich wieder aufzutauchen. Was wissen seine Schwester Anne (Marina Hands) und deren Liebste Hèlène (Kristin Scott Thomas)? Spannender Actionthriller, dessen rückblickend aufgedeckte Geschichte nicht flächendeckend plausibel ist

Sa, 9.12., ORF1 23:55 Uhr:

Up in the Air

USA 2009, R: Jason Reitman+

Der skrupellose Ryan Bingham [George Clooney] ist Vielflieger und dafür zuständig, Menschen in Filialen zu entlassen. Er verliebt sich unterwegs in Bonuskartensammlerin Alex [Vera Farmiga], muss aber erkennen, dass sein Lebenstraum sich nicht erfüllt. Zu Ryans Überraschung zieht Alex auch lesbische Beziehungen für sich in Betracht. Kluges und entlarvendes Gesellschaftsporträt, toll gespielt und inszeniert und: absolut sehenswert!

Mo, 11.12., RBB 06:00 Uhr:

40 Jahre SchwuZ – schrill, schamlos, schangelig

Feature über das schwule Zentrum in Berlin, das 1977 eröffnet wurde und in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag feiert

Mo, 11.12., ONE 20:15 Uhr:

Chloe

USA/Kanada 2009, R: Atom Egoyan******

Klassischer femme-fatale-Thriller: Eine Ehefrau [Julianne Moore] heuert eine Frau [Amanda Seyfried] an, um die Treue ihres Mannes [Liam Neeson] zu kontrollieren, gerät aber selbst in den Begierde-Fokus der Verführerin. US-Remake des Films „Nathalie“ (2003) von Anne Fontaine. Bei Egoyan erscheint der (im Original längst untreue) Ehemann im Verlauf des Films immer unschuldiger …

Mi, 13.12., Kabel 20:15 Uhr:

Blade Runner – The Final Cut

USA 1982, R: Ridley Scott+

Detektiv Deckard [Harrison Ford] jagt Replikanten und testet auch die attraktive Rachel [Sean Young] auf ihre „Menschlichkeit“: “Ist es ein Test, ob ich Replikant bin oder eine Lesbierin, Mr. Deckard?“ Zukunftweisender Science Fiction, spannend, atmosphärisch, konsequent.

Do, 14.12., ServusTV 20:15 Uhr:

Mein bester Freund

FRA 2006, R: Patrice Leconte***

Ein reicher selbstbezüglicher Antiquitätenhändler [Daniel Auteuil] schließt mit seiner lesbischen Geschäftspartnerin [Julie Gayet!] eine kostspielige Wette ab, bei der er beweisen muss, dass er einen besten Freund hat … Warme Selbstfindungskomödie

Do, 14.12., arte 22:15 Uhr:

Haus der Sünde

FRA 2011, R: Bertrand Bonello***

Scheinheilige Milieustudie aus einem Edelbordell um 1900 in Paris, in dem die Nutten sich in den Pausen die Zeit miteinander vertreiben, während sie ihr Leben lang ihre Schulden bei „Madame“ abarbeiten. Brutale Gewaltszenen gegen Frauen.

Fr, 15.12., RTL2 20:15 Uhr:

Pitch Perfect

USA 2012, R: Jason Moore**

Musikkomödie um einen Jungmädchenchor einer Highschool, mit allen Klischees einander bekriegender junger Frauen; kleine lesbische Mini-Nebengeschichte, nix Neues

Fr, 15.12., ORF2 00:05 Uhr:

Der Geschmack von Apfelkernen

D 2013, R: Vivian Naefe**

Iris (Hannah Herzsprung), Ende zwanzig, erbt nach dem Tod ihrer Oma ein Landhaus in Schleswig-Holstein, zu dem eine große Apfelplantage gehört. Vor Ort erinnert sich Iris an ihre Jugendfreundinnen, ihre Tante Inga (Marie Bäumer), eine andere Tante (Meret Becker) und an ihre Mutter … Völlig unspektakulär.)

Sa, 16.12., ARD 16:00 Uhr:

W wie Wissen: Familie

Wissenssendung mit unterschiedlichen Familienmodellen im Porträt

Sa, 16.12., SRF2 2:45 Uhr:

Sieben verdammt lange Tage

USA 2014, R: Shawn Levy**

Als bei den Altmans der Vater stirbt, müssen vier Geschwister, darunter Judd (Jason Bateman) und seine Schwester Wendy (Tina Fey), zusammen mit der Mutter (Jane Fonda) sieben Tage lang jüdische Totenwache (Schiv’a) halten. Am Ende der Trauerzeit gibt es ein überraschendes Coming Out …

So, 17.12., RTL2 00:20 Uhr:

Basic Instinct

USA 1992, R: Paul Verhoeven****

Polizist Nick Curran [Michael Douglas] gerät in den Bann der des Mordes verdächtigen Schriftstellerin Catherine Tramell [Sharon Stone]; ihre Geliebte muss dafür dran glauben. Umstrittener und überschätzter Hetero-Sex-Thriller

Mo, 18.12., arte 20:15 Uhr:

Alles über Eva

USA 1950, R: Joseph L. Mankiewicz*

Eine angehende Schauspielerin [Anne Baxkter] umgarnt einen weiblichen Star [unübertroffen: Bette Davis!] und erhält dafür karrieretechnische Unterstützung – bis sie als den Platz der Diva einnehmen kann … Übrigens ist hier Marilyn Monroe in einer kleinen Nebenrolle u sehen. Legendärer Hollywood-Klassiker

Mi, 20.12., BR 00:40 Uhr:

Tiger & Dragon

HK/China/Taiwan/USA 2000, R: Ang Lee***

Ein heiliges Schwert wird gestohlen. Verschiedene Gruppen sind daran interessiert und versuchen es in ihre Gewalt zu bringen. Eine Kämpferin und ihre Schülerin, die einander sehr zugetan sind, scheinen auf unterschiedlichen Seiten zu stehen. Es gibt prickelnde Spannungen zwischen den Frauen, aber natürlich siegen die heterosexuellen Liebesgeschichten

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

