Fernsehinfos vom 25.11. bis 8.12.2017

Sa, 25.11., 3sat 17:25 Uhr:

Als sie mich fand, USA 2007

R: Helen Hunt*

Als die adoptierte April Epner [Helen Hunt] sich mit eigenen Kinderwünschen trägt, taucht plötzlich ihre biologische Mutter Bernice [Bette Midler, leider gar fürchterlich geliftet] auf und fragt, ob es einen gäbe, der sie, April, in den Arm nimmt. Oder EINE? Das sei ja egal. Überwiegend nette Mutter-Tochter-Komödie

Sa, 25.11., Servus TV 20:15 Uhr:

Ein ungezähmtes Leben

USA/D 2005, R: Lasse Hallström+

Familiendrama um den abweisenden Opa Einar [Robert Redford], der seiner Schwiegertochter [Jennifer Lopez] die Schuld am Tod seines Sohnes gibt. Die aufgeweckte kleine Enkelin interpretiert die intensive Freundschaft Einars mit Mitch [Morgan Freeman] als schwul, da sie mal eine lesbische Lehrerin hatte …

Sa, 25.11., arte 00:35 Uhr:

Kurzschluss – Das Magazin

Kurzfilm-Magazin, diesmal mit dem „Schwerpunkt Queer“:

Sechs Kurzfilme zum Thema, z. B. „Mädchen sind mir lieber“, Animationsfilm von Diane Obomsawin, Kanada 2016

Sa, 25.11., SRF2 01:05 Uhr:

Boogie Nights

USA 1997, R: Paul Thomas Anderson+

Anhand eines jungen Mannes [Marc Wahlberg] wird der Aufstieg und Fall eines Pornodarstellers Ende der siebziger/Anfang der achtziger Jahre porträtiert. Der Regisseur [Burt Reynolds] setzt sowohl Männer als auch Frauen [u. a. Julianne Moore und Heather Graham] entsprechend in Szene. Muss nich sein …

Mo, 27.11., RBB 22:15 Uhr:

Tatort: Ein neues Leben

D 2012, R: Elmar Fischer***

Hölzerne und ungelenke Fantasie über ein skrupelloses lesbisches Verbrecherinnenpärchen, das arme Männer in eine Drückerkolonne zwingt. Extrem lesbenfeindlich und frauenverachtend. Wegzappen, ausschalten, bei den tumben ARD-Anstalten beschweren!

Mi, 29.11., DisneyChannel 20:15 Uhr:

Weil es dich gibt

USA 2001, R: Peter Chelsom*

Eine dieser mittelmäßigen absehbaren Hetero-Liebeskomödien, in denen die DarstellerInnen der Hauptfiguren [hier Kate Beckinsale und John Cusack] austauschbar sind. Beste Freundin der Hete ist mal wieder ne Lesbe …

Mi, 29.11., arte 23:00 Uhr:

Der Einstein des Sex

D/NL 1999, R: Rosa von Praunheim*

Der von einem amerikanischen Journalisten als “Einstein des Sex” bezeichnete Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld (1868-1835) studierte Medizin und widmete sich der Homosexuellenfrage. 1897 gründete er das ”Wissenschaftlich-humanitäre Komitee” und engagierte sich für die Abschaffung des §175. 1919 eröffnete er in Berlin das “Institut für Sexualwissenschaft”, das die Nazis 1933 plünderten und niederbrannten. – Die Filmbiografie zeigt Hirschfeld in jungen Jahren (Kai Schumann), seine homosexuellen Beziehungen und sein Wirken als Arzt (Friedel von Wangenheim). Als Hirschfeld den Polizeipräsidenten (Wolfgang Völz), der die Erpressungsdelikte reduzieren will, in die entsprechenden Lokalitäten führt, sind im Hintergrund auch potenzielle Frauenpaare zu sehen.

Do, 30.11., arte 13:40 Uhr:

Unter falschem Verdacht

Frankreich 1947, R: Henri-Georges Clouzot*

Ein Kriminalbeamter (Louis Jouvet) soll einen Mord aufklären. In einer Nebenhandlung entpuppt sich die Freundin des verdächtigen Ehepaares, Fotografin Dora, als Lesbe.

Fr, 1.12., ARD-alpha 14:00 Uhr:

Ich und die anderen. Lesbisch. Schwul. Jung.

Jugendmagazin zur Unterstützung junger Menschen, die im Selbstfindungsprozess mit sich hadern und auch mit Anfeindungen von außen umgehen müssen

Mo, 4.12., ARD-alpha 21:00 Uhr:

Generation What – Die Liebe, der Sex und ich

R: Simon Bouisson

Das Feature geht der Frage nach, wie aktuell mit sexueller Identität, Beziehungen und Freiheit in Manchester, Berlin, Paris, Freiburg und London umgegangen wird

Di, 5.12., ZDF 01:15 Uhr:

Brautalarm

USA 2011, R: Paul Feig*

Hetenklamauk um hochzeitsverrückte Bräute und sogenannte Brautjungfern (Maid of Honor): Zwischen zwei Frauen entbrennt diesbezüglich ein Konkurrenzkampf, dessen Bebilderung vor kaum einer Geschmacklosigkeit zurückschreckt. Anspielungen auf lesbische Lebensweisen dienen mal wieder lediglich der Diskriminierung

Mi, 6.12., ProSieben 20:15 Uhr:

Der seltsame Fall des Benjamin Button

USA 2008, R: David Fincher+

Ein Neugeborenes entwickelt sich vom uralten Greis [Brad Pitt] zu einem immer jünger werdenden Mann [auch Brad Pitt]. Seine große Liebe Daisy [Cate Blanchett] provoziert ihn mit der Information, eine Tänzerin habe mit ihr schlafen wollen … Die eigentlich originelle Geschichte ist zwar voller beeindruckender Maskeneffekte, aber rasch absehbar – und auch etwas langatmig

Mi, 6.12., Kabel 23:15 Uhr:

From Hell

TSCHECH/USA 2001, R: Albert + Alan Hughes**

Ein drogensüchtiger Polizeiinspektor [Johnny Depp] soll in einem London der Jahrhundertwende einem Prostituiertenmörder, angelehnt an die Person des „Jack the Ripper“, das Handwerk legen. Liz, eine der Sexarbeiterinnen ist lesbisch …

Do, 7.12., Tele 5 20:15 Uhr:

R.E.D. – Älter, härter, besser

USA 2010, R: Robert Schwentke+

Ironisch gemeinter Agenten-Thriller mit RentnerInnengang: Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman legen den Bösewichtern das Handwerk und retten auch noch Mary-Louise Parker, die zwischendurch fälschlicherweise für lesbisch gehalten wird. Streckenweise unterhaltsam – Helen Mirren allemal!

Do, 7.12., ARD 02:10 Uhr:

The Wrestler – Ruhm, Liebe, Schmerz

USA 2008, R: Darren Aronofsky**

Gefeiertes Porträt eines alternden Wrestlers [Mickey Rourke], der sich sein verkrachtes Leben im Ring aus dem Leib schlagen lässt. Seine lesbische Tochter [Evan Rachel Wood] kann da auch nix machen. Merkwürdige Wrestling-Hommage; ich bin zwischendurch eingenickt – so aufregend fand ich das

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

