Fernsehinfos vom 28.11. bis zum 10.11. 2017

Sa, 28.10., 3sat 23:20 Uhr:

Wüste Schönheit – Die Malerin Georgia O’Keeffe

D 2012

Porträt der US-amerikanischen Künstlerin Georgia O‘Keeffe (1887-1986) zum 130. Geburtstag; legendär wurden besonders ihre verschlungenen Blumenbilder, die sehr an weibliche Genitalien erinnern …

Sa, 28.10., BR 23:30 Uhr:

Schon wieder Henriette

Deutschland/Österreich 2013, R: Nikolaus Leytner+

Betagte Kunstrestauratorin und Hobby-Detektivin [Christiane Hörbiger] wird von ihrem jungen Adlatus kurzzeitig für lesbisch gehalten … Leider fälschlicherweise, denn das hätte der Fließbandproduktion wenigstens etwas Pfiff gegeben!

Sa, 28.10., ServusTV 00:10 Uhr:

40 Tage und 40 Nächte

FRA/USA/UK 2002, R: Michael Lehmann+

Ein junger Mann [Josh Hartnett] trifft just, als er dem Sex und der Liebe abgeschworen hat, die Frau seiner Träume. Zudem provozieren ihn zwei Frauen mit pseudolesbischen Spielchen. Heten-Murks

So, 29.10., Tele5 20:15 Uhr:

Barbarella

FRA/ITA 1968, R: Roger Vadim*

Die Weltraumagentin Barbarella [Jane Fonda] fliegt auf den Planeten T, um dort den machtbesessenen Erdenbewohner Duran Duran zurückzuholen und den Weltfrieden wiederherzustellen. Nicht nur ein Jäger will Sex mit ihr, sondern auch die Königin [Anita Pallenberg]. Abgedrehte Begattungs-Fantasy

So, 29.10., SIXX 22:05 Uhr:

The Women – Von großen und kleinen Affären

USA 2008, R: Diane English, Vorlage: Clare Boothe Luce, 1936**

Die Geschichte des gleichnamigen Films von George Cukor (1939) wurde ins 21. Jahrhundert transportiert und als flache Komödie inszeniert, die damals wie heute im Milieu der oberen Zehntausend spielt, deren Frauen zusammenglucken, um einander die Männer auszuspannen oder wenigstens das Leben mit Tratsch und Klatsch schwer zu machen. Höhen und Tiefen des eigentlich turbulenten Reigens sind zur Unkenntlichkeit glatt gebügelt worden. Da hilft auch kein Staraufgebot – Meg Ryan, Annette Bening oder Candice Bergen – und auch die neue glasklare Variante mit einer frechen Lesbe [Jada Pinkett Smith] in der Clique kann die Inszenierung nicht wirklich retten …

Mo, 30.10., WDR 14:50 Uhr:

Winnetous Weiber

D 2014, R: Dirk Regel**

Zu Pferd besuchen fünf unterschiedliche Frauen die Drehorte der Karl-May-Filme der sechziger Jahre. Unterwegs sind aber vor allem die persönlichen Probleme der Beteiligten Thema. So geraten Gabriele/Gabi (Floriane Daniel) und Maren (Nina Kronjäger) mehrmals miteinander in Streit, denn Gabi ist nicht nur erfolgreiche Unternehmerin, sondern auch in sie verliebt. Maren Kroymann ist auch mit dabei – als schnöselige Hetenwitwe!

Di, 31.10., SuperRTL 20:15 Uhr:

Von Frau zu Frau

USA 2006, R: Michael Lehmann+

Gluckenhafte Mutter [Diane Keaton] mischt sich ins Privatleben ihrer Töchter ein. Widerliche und nervige Wir-halten-am-Frauenbild-der-fünfziger-Jahre-fest-Komödie! Einziger Lichtblick: Traumtyp macht Milly bei Kochkurs im Altenheim sein öffentliches Liebesgeständnis. Das wird nicht nur von den älteren Heteras und Heteros zu einer stürmischen gegenseitigen Umarmung genutzt, sondern auch von zwei älteren Frauen!

Di, 31.10., BR 00:00 Uhr:

Leb wohl, meine Königin

FRA/SPA 2011, R: Benoït Jacquot*****

Das Kostümdrama erzählt die Ereignisse am Hof von Versailles rund um den Sturm auf die Bastille im Juli 1789 aus Sicht einer Vorleserin [Léa Seydoux] der Königin Marie-Antoinette [Diane Kruger], die diese vergöttert …

Mi, 1.11., ProSieben 06:50 Uhr:

Wedding Bells

Kanada/USA 2005, R: Nisha Ganatra+

Reisejournalistin Pippa [Heather Graham] erbt das Hochzeitsmagazin ihres Vaters und wird zur Ehe und zur Mode bekehrt. Reaktionäre Liebesgeschichte, die die Kritik am Hochzeitskitsch und den damit verbundenen Schönfärbereien als Ausgeburt einer frustrierten und emotional gehemmten Frau entlarvt. Ganatra („Chutney Popcorn“) bringt eine naive Lesbe in Pippas Freundinnenkreis unter …

Mi, 1.11., ONE, 15:35 Uhr:

Tod auf dem Nil

UK 1977, R: John Guillermin+

Hercule Porree — pardonnez-moi, Poirot! [Peter Ustinov] ermittelt auf einem Nildampfer, auf dem ein Mord verübt wurde. Dabei beobachtet er auch die Witwe Mrs. Van Schuyler [Bette Davis] und die ihr in einer Art Hassliebe verbundene Gesellschafterin (?!) Miss Bowers [Maggie Smith] …

Do, 2.11., Kabel 23:20 Uhr:

Im Auftrag des Teufels

USA 1997, R: Taylor Hackford*

Der erfolgreiche Anwalt Lomax [Keanu Reeves] lässt sich auf einen diabolischen Pakt mit dem mächtigen John Milton [Al Pacino] ein, bis seine Ehe und auch seine moralischen Überzeugungen dran glauben müssen. Seine Frau Mary Ann [Charlize Theron] wird mitunter diffus von den Hexen des Teufels auf der Toilette angebaggert …

Do, 2.11., RBB 23:45 Uhr:

Away We Go – Auf nach Irgendwo

USA 2009, R: Sam Mendes+

Ein Paar, das ein Kind erwartet, reist durch die USA, um herauszufinden, wo sie in Zukunft wohnen wollen. Unterwegs treffen sie u. a. auf eine alte Bekannte, die ihre zehnjährige Tochter für lesbisch hält.

Fr, 3.11., 3sat 22:25 Uhr:

Feuchtgebiete

D 2013, R: David Wnendt, Vorlage: Charlotte Roche*

Schon das Buch wurde seltsamerweise als bahnbrechend gefeiert; der Filmnachschlag sollte es auch werden: Roches ausbeuterischer Roman über Frauenkörper und Frauenerfahrungen; da darf ein lesbisches Intermezzo nicht fehlen

Fr, 3.11., 3sat 00:10 Uhr:

Fanny Hill – Die Memoiren eines Freudenmädchens

UK 1983, R: Gerry O’Hara****

Mitte des 18. Jahrhunderts: Die naive Fanny Hill [Lisa Foster] wird, nachdem ihr alle Habseligkeiten gestohlen wurden, von einer älteren Dame ins Hurengewerbe eingeführt; eine der dort arbeitenden Prostituierten macht sie auch mit lesbischem Sex vertraut. Naiv ist nicht nur die Hauptperson, die Inszenierung auch, die all das in einen oberflächlichen kostümierten Sexfilm packt

Sa, 4.11., Sat1Gold 22:05 Uhr:

All You Need Is Love – Meine Schwiegertochter ist ein Mann

D 2009, R: Edzard Onneken**

Über die Eröffnung ihres Sohnes, er sei schwul und wolle seinen Freund im Heimatdorf „heiraten“, ist Katharina [Saskia Vester] alles andere als erfreut. Wird ihre Chefin ihr deshalb kündigen? Nö, sie bringt sie in einen Lesbenclub und zeigt ihr die Fernsehfilm-Lesbenwelt …

Sa, 4.11., ORF1 23:45 Uhr:

Liebesgrüße aus Moskau

UK 1963, R: Terence Young, Krimi: Ian Fleming**

Lotte Lenya als Oberst Klebb, die gefährlich lesbische Gegenspielerin von 007 [Sean Connery] – inzwischen schon so etwas wie trashiger Kult, der nicht (mehr) ernst genommen wird …

So, 5.11., SIXX 23:20 Uhr:

Im August in Osage County

USA 2013, R: John Wells+

Anlässlich des Verschwindens und schließlich des Suizids ihres Vaters (Sam Shepard) reisen zwei Töchter der Familie Weston aus weit entfernten Teilen in Osage County an, um ihre krebskranke und tablettensüchtige Mutter Vi (Meryl Streep) und die noch zu Hause wohnende dritte Tochter Ivy (Julianne Nicholson) zu sehen: Barbara (Julia Roberts), die ihren Ehemann (Ewan McGregor), von dem sie getrennt lebt, und ihre Tochter (Abigail Breslin) mitgebracht hat, und Karen (Juliette Lewis) mit derzeitigem Heiratskandidaten (Dermot Mulroney). Vi unterstellt ihren Töchtern auch schon mal eine lesbische Lebensweise …

So, 5.11., ARD 00:05 Uhr:

Der Vorleser

USA/D 2008, R: Stephen Daldry, Roman: Bernhard Schlink+

Literaturverfilmung: Nach Jahren trifft Michael [David Kross] als Jurastudent im Gerichtssaal die wesentlich ältere Frau [Kate Winslet] wieder, mit der er als Jugendlicher ein sexuelles Verhältnis hatte. Sie wird als ehemalige KZ-Aufseherin angeklagt. Inwieweit sie auch dort sexuell übergriffig wurde, bleibt sowohl im Buch wie im Film offen

Di, 7.11., SuperRTL 20:15 Uhr:

Coyote Ugly

USA 2000, R: David McNall+

„Ugly“ ist hier vor allem die ausbeuterische Story: Piper Perabo macht Karriere, indem sie halbnackt auf der Theke tanzt und von einer Kollegin wird sie mal kurz für lesbisch gehalten– verlogene Hetenkomödie

Di, 7.11., WDR 22:10 Uhr:

Tatort: Wolfsstunde

D 2008, R: Kilian Riedhoff**

Nachdem eine Frau vergewaltigt worden ist, häufen sich Vergewaltigungen in Münster. Thiel [Axel Prahl] und Börne [Jan-Josef Liefers] folgen unterschiedlichen Spuren. Eine der vergewaltigten Frauen [Katharina Lorenz] fasziniert und irritiert den Möchtegern-Macho Thiel, aber sie ist mit einer Frau liiert …

Mi, 8.11., SRF2 23:50 Uhr:

40 Tage und 40 Nächte

FRA/USA/UK 2002, R: Michael Lehmann+

Ein junger Mann [Josh Hartnett] trifft just, als er dem Sex und der Liebe abgeschworen hat, die Frau seiner Träume. Zudem provozieren ihn zwei Frauen mit pseudolesbischen Spielchen. Heten-Murks

Mi, 8.11., ProSieben 22:55 Uhr:

The Social Network

USA 2010, R: David Fincher+

Fincher erzählt – leider etwas unkritisch und verharmlosend – die Geschichte des Facebook-Gründers Marc Zuckerberg [Jesse Eisenberg], der 2003 die Idee eines studentischen sozialen Netzwerkes von den reichen Winklevoss-Zwillingen stahl und damit millionenschwer wurde. Zu Beginn gibt’s eine Showeinlage mit einander küssenden Frauen

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

