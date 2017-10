Fernsehinfos vom 14. bis zum 27. Oktober 2017

Sa, 14.10., ORF1 23:00 Uhr:

Blade Runner – The Final Cut

USA 1982, R: Ridley Scott+

Detektiv Deckard [Harrison Ford] jagt Replikanten und testet auch die attraktive Rachel [Sean Young] auf ihre „Menschlichkeit“: “Ist es ein Test, ob ich Replikant bin oder eine Lesbierin, Mr. Deckard?“ Zukunftweisender Science Fiction, spannend, atmosphärisch, konsequent.

So, 15.10., Tele5 22:10 Uhr:

The Faculty

USA 1998, R: Roberto Rodriguez*

Eine Gruppe von Jugendlichen an einer Highschool muss sich plötzlich mit ungewöhnlichen Problemen herumschlagen, denn der ungelittene Lehrkörper ist komplett zu Monstern mutiert. Die Widerstandsclique wird angeführt von Casey [Elijah Wood]; eine andere, etwas schrullig wirkende Außenseiterin ist Stokes [Clea Duval], die ihren lesbischen Ruf als Schutzschild benutzt. Überwiegend unterhaltsamer Horrorspaß!)

So, 15.10., arte 01:15 Uhr:

Geschlossene Gesellschaft

Frankreich 1955, R: Jacqueline Audry, Theaterstück (1944): Jean-Paul Sartre

In der Hölle werden drei Tote mit unterschiedlichen Herkünften und Geschichten auf ewig in einen Raum gepfercht: Die lesbische Inès [Arletty] begehrt Estelle [Gaby Sylvia], die wiederum Garcin schöne Augen macht, der Inès interessanter findet.

So, 15.10., Tele5 03:20 Uhr:

Alles über meine Mutter

SPA/FRA 1999, R: Pedro Almodóvar*****

Die Diva Huma Rojo [Marisa Paredes] ist unsterblich verliebt in die junge Nina [Candela Pena] und leidet unter deren Drogensucht, während die Krankenschwester Manuela den transsexuellen Vater ihres verunglückten Sohnes sucht.

Mo, 16.10., 3sat 22:25 Uhr:

Krieg und Spiele

D 2017, R: Karin Jurschik

Karin Jurschik, ehemalige tatkräftige Mitorganisatorin des Kölner Frauenfilmfestivals und längst bekannt für kritische und gut recherchierte Dokumentationen, legt hier mal wieder den Finger auf die Wunde: Welche Fragen werfen Tötungsdrohnen auf und wie sind unbemannte Kriegsroboter mit demokratischen Gesellschaften überhaupt vereinbar? Klasse!

Mo, 16.10., arte 00:50 Uhr:

Elementarteilchen

D 2005, R: Oskar Roehler+

Drama um zwei unterschiedliche Brüder und ihren unterschiedlichen Umgang mit Sexualität. In einem scheinbar freizügigen Camp erfährt Bruno [Moritz Bleibtreu] von Christiane [Martina Gedeck], dass sie es auch schon mal mit Frauen versucht habe.

Do, 19.10., Tele5 20:15 Uhr:

Leben und Sterben in L. A.

USA 1985, R: William Friedkin*

Zwei Männer vom Secret Service jagen einen Geldfälscher, der ihren Kollegen auf dem Gewissen hat. Eine Stripperin kümmert sich auch schon mal um die Freundin eines Verdächtigen. Lahmer Männer-Actionfilm mit lesbischem Twist am Rande

Sa, 21.10., Vox 20:15 Uhr:

Mr. and Mrs. Smith

USA 2005, R: Doug Liman+

Killerpaar [Brad Pitt und Angelina Jolie], das jeweils nichts vom Beruf der Partnerin/des Partners weiß, wird dummerweise mit jeweils einem Mordauftrag gegeneinander aufgehetzt; frech-blutige Action, bei der eine lesbische Computer-Expertin einen Kurzauftritt hat

Sa, 21.10., ServusTV 22:05 Uhr:

L.A. Confidential

USA 1997, R: Curtis Hanson+

Polizeikrimi, in den Fünfzigern angesiedelt, um drei Cops [Kevin Spacey, Guy Pearce und Russell Crowe], suchen nach einem Polizistenmörder. In einer Partyszene ist ein Frauenpaar in weißem Frack zu sehen.

Sa, 21.10., SRF1 23:55 Uhr:

Stieg Larsson: Verdammnis

Schweden/DK/D 2009, R: Daniel Alfredson, Krimi: Stieg Larsson***

Zweiter Teil der Trilogie, in der Lisbeth Salander [Noomi Rapace] nach Schweden zurückkehrt und kurze Zeit später wegen Mordes gesucht wird. Sie überlässt ihrer Geliebten Miriam [Yasmine Garbi] ihre Wohnung und versteckt sich. Natürlich kommt es bald zu einem blutigen Treffen zwischen ihr und den Bösen. Journalist Blomqvist rettet sie.)

So, 22.10., 3sat 18:45 Uhr:

Schon wieder Henriette

Deutschland/Österreich 2013, R: Nikolaus Leytner+

Betagte Kunstrestauratorin und Hobby-Detektivin [Christiane Hörbiger] wird von ihrem jungen Adlatus kurzzeitig für lesbisch gehalten … Leider fälschlicherweise, denn das hätte der Fließbandproduktion wenigstens etwas Pfiff gegeben!

Mo, 23.10., BR 00:30 Uhr:

Agnieszka

D/Polen 2014, R: Tomasz Emil Rudzik***

Eine junge Polin, die gerade fünf Jahre Haft abgesessen hat, gerät in München in die Fänge einer übergriffigen älteren Zuhälterin. Mitunter interessant, denn Agnieszka findet Wege, sich zu wehren

Fr, 27.10., ZDF 02:10 Uhr:

The Kids Are All Right

USA 2010, R: Lisa Cholodenko********

Paul [Mark Ruffalo], der Samenspender ihrer Kinder verführt eine Mutter eines lesbischen Paares [Julianne Moore und Annette Bening] und erhofft sich den Gewinn einer Familie. Naja … Julianne Moore und Annette Bening jedenfalls sind klasse! Ein schönes Paar!

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

++++GRUNDSÄTZLICHE INFOS++++