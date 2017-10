Fernsehinfos vom 30.9. bis 13.10. 2917

Sa, 30.9., 3sat 11:30 Uhr:

Gustav Adolfs Page

Österreich/BRD 1960, R: Rolf Hansen*

Gustl [Liselotte Pulver] tritt als Page verkleidet in den Dienst des schwedischen Königs Gustav [Curd Jürgens]. Im Lager der Soldaten flirtet Ellen Schwiers (!) als Prostituierte mit ihr … Anders als in der Vorlage von C. F. Meyer (1882) erfährt Gustav hier von der Maskerade seines Pagen … Literaturdrama

Sa, 30.9., ORF2 20:15 Uhr:

Donna Leon – Venezianisches Finale

D 2003, R: Sigi Rothemund, Krimi: Donna Leon*****

Commissario Brunetti [Uwe Kokisch] geht der Ermordung eines homophoben Dirigenten nach und verdächtigt u. a. die lesbische Opernsängerin Flavia Petrelli [Leslie Malton], die mit ihrer Agentin Brett Lynch [Gesine Cukrowski) zusammenlebt. Naja …

Sa, 30.9., arte, 03:05 Uhr

Unsere Verlobung

Frankreich 2011, R: Chloé Mahieu, Lila Pinell

Dokumentation über eine Gruppe Jugendlicher, die bis zur Eheschließung „keusch“ sein wollen und ihre erzkonservativen Überzeugungen auch zu verbreiten suchen. Unter anderem sind sie gegen Abtreibung und homosexuelle Veranstaltungen wie die Christopher Street Day-Paraden

So, 1.10., Tele5 20:15 Uhr:

Bram Stoker’s Dracula

USA 1992, R: Francis Ford Coppola*

Jonathan Harker [Keanu Reeves] verliert seine geliebte Mina [Winona Ryder] an Graf Dracula [Gary Oldman], der in ihr seine vor Jahrhunderten verstorbene Frau wiederzuerkennen glaubt. Jonathan wird Opfer mysteriöser Frauen, die sich nicht nur an ihm, sondern auch aneinander erfreuen; ein Unwetter drängt Mina und ihre Freundin Lucy [Sadie Frost] zu einem Kuss … Elegant gefilmte Schauermär

Di, 3.10., n-tv 14:10 Uhr:

The Sixties – Jahrzehnt des Umbruchs, Ep. 9 (1960-1969)

USA 2014

Dokureihe mit Tom Hanks, hier über den Stonewall Inn-Aufstand von Trans‘, Schwulen und Lesben 1969 New York und auch über die sogenannten Neuen Linken

Di, 3.10., NDR 00:00 Uhr:

Zwei Hochzeiten und ein Liebesfall

Irland 2009, R: Stephen Burke*

Zwei unterschiedliche Heterohochzeitspaare treffen in einem Hotel aufeinander und – versinken im Chaos. Unter anderem brennt eine der Bräute mit mehreren Lesben durch …)

Fr, 6.10., ServusTV 22:10 Uhr:

Waking the Dead – Im Auftrag der Toten: Mordsache Katherine Reed

UK 2002, R: David Thacker***

Wer hat die feministische Politikerin Katherine Reed umgebracht? Das Sonderkommando knackt an diesem etwas verworrenen Fall … Krimi.

Fr, 6.10., BR 23:45 Uhr:

Tod auf dem Nil

UK 1977, R: John Guillermin+

Hercule Porree — pardonnez-moi, Poirot! [Peter Ustinov] ermittelt auf einem Nildampfer, auf dem ein Mord verübt wurde. Dabei beobachtet er auch die Witwe Mrs. Van Schuyler [Bette Davis] und die ihr in einer Art Hassliebe verbundene Gesellschafterin (?!) Miss Bowers [Maggie Smith] …)

Sa, 7.10., RTL2 15:40 Uhr:

Mona Lisas Lächeln

USA 2003, R: Mike Newell*

Progressive Lehrerin [Julia Roberts] eckt 1953 im konservativen Mädchencollege Wellesley an; eine lesbische Lehrerin [Juliet Stevenson] muss gehen, als sie ihren Studentinnen Verhütungsmittel besorgt. Sehenswert!

So, 8.10., arte 20:15 Uhr:

Blade Runner – The Final Cut

USA 1982, R: Ridley Scott+

Detektiv Deckard [Harrison Ford] jagt Replikanten und testet auch die attraktive Rachel [Sean Young] auf ihre „Menschlichkeit“: “Ist es ein Test, ob ich Replikant bin oder eine Lesbierin, Mr. Deckard?“ Zukunftweisender Science Fiction, spannend, atmosphärisch, konsequent.

Mi, 11.10., ORF1 20:15 Uhr:

Mr. and Mrs. Smith

USA 2005, R: Doug Liman+

Killerpaar [Brad Pitt und Angelina Jolie], das jeweils nichts vom Beruf der Partnerin/des Partners weiß, wird dummerweise mit jeweils einem Mordauftrag gegeneinander aufgehetzt; frech-blutige Action, bei der eine lesbische Computer-Expertin einen Kurzauftritt hat

Mi, 11.10., arte 20:15 Uhr:

Elementarteilchen

D 2005, R: Oskar Roehler+

Drama um zwei unterschiedliche Brüder und ihren unterschiedlichen Umgang mit Sexualität. In einem scheinbar freizügigen Camp erfährt Bruno [Moritz Bleibtreu] von Christiane [Martina Gedeck], dass sie es auch schon mal mit Frauen versucht habe.)

Mi, 11.10., arte 22:55 Uhr:

Geschlossene Gesellschaft

Frankreich 1955, R: Jacqueline Audry, Theaterstück (1944): Jean-Paul Sartre

In der Hölle werden drei Tote mit unterschiedlichen Herkünften und Geschichten auf ewig in einen Raum gepfercht: Die lesbische Inès [Arletty] begehrt Estelle [Gaby Sylvia], die wiederum Garcin schöne Augen macht, der Inès interessanter findet.)

Mi, 11.10., SRF2 22:55 Uhr:

Goldfinger

UK 1964, R: Guy Hamilton*

Diesmal hat James Bond [Sean Connery] den Bösewicht Goldfinger [Gert Fröbe] als Gegenspieler, der Fort Knox atomar verseuchen will. Ihm zur Seite steht Pussy Galore [Honor Blackman], die eine Staffel von Fliegerinnen befehligt, die ihr alle blind ergeben sind. Sie wird aber leider von 007 heterotherapiert.

Do, 12.10., ORF1 20:15 Uhr:

Tammy – Voll abgefahren

USA 2014, R: Ben Falcone****

Die frustrierte Tammy [Melissa McCarthy] macht sich mit ihrer Oma [Susan Sarandon] auf eine Reise zum Abreagieren. Nach zahlreichen Konflikten und Problemen landen sie bei der wohlhabenden Cousine Lenore [Kathy Bates] und ihrer Frau [Sandra Oh]. Klingt spaßiger, als es ist

Do, 12.10., WDR 22:10 Uhr:

20 Jahre „Frau tv“ – Typisch Frau: Rollenbilder – Machen wir eine Rolle rückwärts?!

D 2017

Feature mit Lisa Ortgies als Teil einer vierteiligen Sendereihe zum 20. Geburtstag des Magazins

Fr, 13.10., arte 22:55 Uhr:

Lieben Sie Françoise Sagan?

FRA 2015, R: Marie Brunet-Debaines

Porträt der bisexuellen Autorin Françoise Sagan (1935-2004) von „Chamade“ oder auch „Bonjour Tristesse“

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

