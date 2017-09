Fernsehinfos vom 16. bis 29. September 2017

Sa, 16.9., MDR 23:40 Uhr:

Im Zweifel

D 2015, R: Aelrun Goette*

Die engagierte Pfarrerin Judith Ehrmann (Claudia Michelsen) betreut neben ihrem Kirchenjob Angehörige von Unfallopfern und fürchtet plötzlich, ihr Mann und ihr Sohn könnten in einen Fall von Fahrerflucht verwickelt sein. In einer Sitzung der Landessynode setzt sie sich für die Anerkennung einer lesbischen Pfarrerin ein

So, 17.9., HR 17:00 Uhr:

Schon wieder Henriette

Deutschland/Österreich 2013, R: Nikolaus Leytner+

Betagte Kunstrestauratorin und Hobby-Detektivin [Christiane Hörbiger] wird von ihrem jungen Adlatus kurzzeitig für lesbisch gehalten … Leider fälschlicherweise, denn das hätte der Fließbandproduktion wenigstens etwas Pfiff gegeben!

So, 17.9., arte 02:30 Uhr:

Billie Holiday – A Sensation

D 2015, R: Katja Duregger

Porträt der legendären Jazz-Sängerin, die auch zahlreiche lesbische Beziehungen lebte

Mo, 18.9., Kabel 22:00 Uhr:

Romeo Must Die

USA 2000, R: Andrzej Bartkowiak+

Traditionelle Hetero-Action: Ein schwarzes und ein asiatisches Syndikat bekämpfen einander bis aufs Blut. Am Anfang gibt es eine kurze Showeinlage mit sich küssenden Frauen in einem Nachtclub

Do, 21.9., ZDF 21:00 Uhr:

Zarah – wilde Jahre

D 2017

Und dieses ist der zweite Streich der Serie über die deutsche Frauenbewegung der 1970er Jahre

Do, 21.9., SWR/SR 01:15 Uhr:

Nachtcafé: Glücklich ohne Partner?

Talkshow, u. a. mit einer alleinerziehenden lesbischen Frau, die mit ihrem schwulen Freund zusammenlebt

Fr, 22.9., 3sat 23:55 Uhr:

Red Sonja – Die Rache der Schwertkämpferin

NL/USA 1985, R: Richard Fleischer+

Weil Sonja (Brigitte Nielsen) ihr nicht gehören will, wird ihre Familie von der Königin Gedren (Sandahl Bergman) ermordet, sie selbst von ihren Schärgen vergewaltigt und gequält – Fantasy-Trash mit Frauenduell als Showdown

Fr, 22.9., ARD 01:25 Uhr:

Schande

AUSTRA/ZA 2008, R: Steve Jacobs*

Nachdem ein Professor [John Malkovich] eine Studentin nötigte und vom Job suspendiert wurde, reist er zu seiner lesbischen Tochter nach Südafrika, wo alles ganz anders zu laufen scheint … Zwiespältiges Drama, das mehr unangenehme Fragen aufwirft, als es zu bewältigen weiß. Die Tochter ist nur alibimäßig lesbisch

Sa, 23.9., RTL2 14:45 Uhr:

Spy Girls – D.E.B.S.

USA 2004, R: Angela Robinson********

Auf einer Eliteschule werden junge Mädchen zu Spezialagentinnen ausgebildet, um die berüchtigte Lucy Diamond [Jordana Brewster] zu fangen. Bei einer zufälligen Begegnung verliebt sich die Oberagentin Amy [Sara Foster] dummerweise in die Verbrecherin und wird schon kurze Zeit später von der ebenfalls in Liebe entbrannten Delinquentin entführt. Wie soll Amy das vor ihren Agentinnen geheimhalten? Unterhaltsamer Actionspaß, 100 Prozent lesbisch!

Sa, 23.9., ZDFinfo 20:15 Uhr:

Die Messermörderin – Joanna Dennehy

UK 2015, R: Nick Aarons

Porträt der zu lebenslanger Haft verurteilten Serienmörderin und mutmaßlich lesbischen Joanna Dennehy

Sa, 23.9., arte 21:05 Uhr:

Hexenjagd in Salem

D 2017

Doku über die wahnhafte Hexenverfolgung in Neuengland Ende des 17. Jahrhunderts

Sa, 23.9., Sat1 20:15 Uhr:

Taffe Mädels

USA 2013, R: Paul Feig*

Zwei völlig unterschiedliche Polizistinnen [Sandra Bullock und Melissa McCarthy] müssen gezwungenermaßen zusammenarbeiten, obwohl sie nicht viel voneinander halten. Grundlage ist die einer romantischen Screwball-Comedy – ach, und was hätte daraus werden können … Nope, Klischees pur – wie gehabt!

Mo, 25.9., WDR 23:50 Uhr:

Die Nonne

FRA 2013, R: Guillaume Nicloux**

Neuverfilmung des Diderot-Romans von 1796: Die junge Simone wird gegen ihren Willen ins Kloster gesteckt und ist dort den bigotten und launischen Mitschwestern und mitunter lesbischen Oberinnen (Isalbelle Huppert) ausgesetzt. Überflüssig und langweilig.

Do, 28.9., WDR 20:15 Uhr:

Tatort: Am Ende des Flurs

D 2014, R: Max Färberböck*

Einer der leider zahlreichen Lesbenklischee-Tatorte; das Münchner Du ermittelt in den Reihen der zahlreichen Geliebten einer ermordeten Frau … Noch ein Krimi aus der Reihe: Fällt dem Team nix ein, muss das Böse lesbisch sein!

Fr, 29.9., RTL2 23:20 Uhr:

Elektra

USA 2005, R: Rob Bowman*

Mäßig unterhaltsames Fantasyspektakel um Elektra [Jennifer Garner], die mit übermenschlichen Kräften ausgestattet ist und als Auftragskillerin einen Mann umbringen soll …Dreimal dürft ihr raten, was passiert: Sie verlieben sich; ineinander – versteht sich. Zu den Bösen gehört eine Kreatur in Frauengestalt, die Elektra mit einem Kuss töten will …

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

