Fernsehinfos vom 5. bis 18. August 2017

WDR Fernsehen DIE VERRÜCKTEN 70ER - DAS WILDE JAHRZEHNT DER DEUTSCHEN, am Samstag (12.08.17) um 20:15 Uhr. Demonstranten führen während des "Homolulu"-Protestmarsches ein Spruchband mit sich, auf dem "Schwule Lehrer und Schüler fordern: Homosexualität: Kein Tabu in der Schule" zu lesen ist. Über 1000 Schwule und rund 100 Lesben demonstrierten am 28.7.1979 in der Innenstadt von Frankfurt am Main gegen die Diskriminierung von Homosexuellen. Sie forderten die ersatzlose Streichung des Paragrafen 175 und eine Gleichstellung der Homosexuellen im Erb- und Steuerrecht. Zahlreiche Demonstranten waren kostümiert und bunt geschminkt. © WDR/dpa

R: Martin Cantieni Porträt der ersten (lesbischen!) feministischen Historikerin der Schweiz, Meta von Salis-Marschlins (1855-1929); sie hatte eine Beziehung zur Schriftstellerin Theo Schücking (1850-1903) und kannte wohl auch die in der Schweiz studierende Bonnerin Clara Willdenow (1856-1931). Für weitere Infos schaut z. B. hier: http://www.lesbengeschichte.org/bio_schuecking_d.html Sa, 5.8., ServusTV 20:15 Uhr: Ein ungezähmtes Leben

USA/D 2005, R: Lasse Hallström+ Familiendrama um den abweisenden Opa Einar [Robert Redford], der seiner Schwiegertochter [Jennifer Lopez] die Schuld am Tod seines Sohnes gibt. Die aufgeweckte kleine Enkelin interpretiert die intensive Freundschaft Einars mit Mitch [Morgan Freeman] als schwul, da sie mal eine lesbische Lehrerin hatte … Sa, 5.8., ServusTV 22:10 Uhr: Das tote Mädchen – Dead Girl

USA 2006, R: Karen Moncrieff**** Dichtes Drama, dessen vier Episoden sich aus dem Fund einer Frauenleiche ergeben, u. a. forscht die Mutter der Toten [Marcia Gay Harden] dem Leben ihrer Tochter nach, die mit 16 von zu Hause abgehauen war. Dabei stößt sie auf deren Geliebte … Nichts für Zartbesaitete, aber sehr sehenswert! Sa, 5.8., ZDF 00:00 Uhr: Liebesgrüße aus Moskau

UK 1963, R: Terence Young, Krimi: Ian Fleming** Lotte Lenya als Oberst Klebb, die gefährlich lesbische Gegenspielerin von 007 [Sean Connery] – inzwischen schon so etwas wie trashiger Kult, der nicht (mehr) ernst genommen wird … So, 6.8., ARD 18:00 Uhr: Für immer 30

D 2011, R: Andi Niessner*** Timo [Felix Eitner] erlebt eine Midlifecrisis und kriegt außerdem eine Frau [Marie-Lou Sellem] vor die Nase gesetzt – das hält er nicht aus … Auch seine Tochter [Sidonie von Krosigk] lebt nicht nach seinen Vorstellungen und Plänen, sie trägt neuerdings Tattoos und outet sich auch noch als Lesbe! Übliche Fernsehunterhaltung Mo, 7.8., RBB 20:15 Uhr: Alles auf Zucker

D 2004, R: Dani Levy** Total überschuldet hofft der zwielichtige Jackie Zucker [Henry Hübchen] auf das Erbe seiner grad verstorbenen Mutter. Um das jedoch antreten zu können, müssen er und seine Familie ihren jüdischen Glauben unter Beweis stellen. Und dafür muss er seine Frau [Hannelore Elsner] und seine lesbische Tochter [Anja Franke] gewinnen – und vor allem seinen orthodoxen Bruder überzeugen … Mi, 9.8., RTL2 22:15 Uhr: Wunschkinder – Der Traum vom Babyglück

D 2015 Unterhaltungs-Doku-Reihe, diesmal u. a. mit einem lesbischen Paar, das zur Insemination nach Dänemark fahren muss Mi, 9.8., 3sat 22:25 Uhr: Die Geschworene

Österreich/D 2007, Nikolaus Leytner+ Hanni [Christiane Hörbiger] hat als Wiener Geschworene einen Zuhälter des Mordes schuldig gesprochen und entdeckt, dass sie sich kritiklos zu dieser Entscheidung hat leiten lassen und dass der Verurteilte unschuldig ist. Erst widerwillig, dann mit Verve geht sie der österreichischen Justiz an den Kragen. Bei ihren Recherchen wird sie in einem Bordell lustlos von einer Prostituierten angegrabbelt, aber Hanni macht sich vom Acker … Sehenswerte Studie einer Politisierung; der Rechtsfall ist leider echt und nach wie vor ungeklärt Do, 10.8., NDR 23:30 Uhr: Wut im Bauch

D 1998, R: Claus-Michael Rohne* Nachdem ihr Chef sie bei einer Beförderung übergangen hat, weil sie eine Frau ist, schlüpft Charlotte Mayer [Evelyn Hamann] in die Rolle des offenbar spurlos verschwundenen Nachfolgers und leitet als Horst Mayer erfolgreich die Bankfiliale … Do, 10.8., SRF1 00:05 Uhr: Berlin Calling

D 2008, R: Hannes Stöhr** Ein Berliner DJ landet nach zu viel Drogenkonsum in der Psychiatrie und bei Dr. Paul [Corinna Harfouch]. Dass sich seine Freundin währenddessen mit der smarten Türsteherin tröstet, findet er doof … Sa, 12.8., ARD 13:00 Uhr: Schon wieder Henriette

Deutschland/Österreich 2013, R: Nikolaus Leytner+ Betagte Kunstrestauratorin und Hobby-Detektivin [Christiane Hörbiger] wird von ihrem jungen Adlatus kurzzeitig für lesbisch gehalten … Leider fälschlicherweise, denn das hätte der Fließbandproduktion wenigstens etwas Pfiff gegeben! Sa, 12.8., RBB 14:00 Uhr: Lilly Schönauer: Weiberhaushalt

Österreich/D 2013, R: Karola Hattop***** Oh-oh: In der stockbiederen Schönauer-Märchenwelt droht eine lesbische Liaison eine Heterofamilie auseinanderzubringen! Wird Lesbe Lucy leer ausgehen? Oder kann sich das Drehbuch neben dem heterosexuellen auch ein lesbisches Happy-End vorstellen …? Sa, 12.8., WDR 20:15 Uhr: Die verrückten 70er – Das wilde Jahrzehnt der Deutschen

D 2017 Doku über Politisierung und Emanzipationsbewegungen, die in den 1970er Jahren Kontur gewannen Sa, 12.8., ServusTV 20:15 Uhr: Broken Flowers – Blumen für die Ex

USA 2005, R: Jim Jarmusch+ Ein Mann [Bill Murray] bereist seine früheren Geliebten; eine [Jessica Lange] ist nun mehr an Frauen interessiert … Sa, 12.8., ZDF 00:05 Uhr: Goldfinger

UK 1964, R: Guy Hamilton* Diesmal hat James Bond [Sean Connery] den Bösewicht Goldfinger [Gert Fröbe] als Gegenspieler, der Fort Knox atomar verseuchen will. Ihm zur Seite steht Pussy Galore [Honor Blackman], die eine Staffel von Fliegerinnen befehligt, die ihr alle blind ergeben sind. Sie wird aber leider von 007 heterotherapiert. So, 13.8., SIXX 22:40 Uhr: Spring Breakdown

USA 2009, R: Ryan Shiraki* Ein paar dämliche Tussis nehmen an so einer fürchterlichen Beachparty teil, bei der nur Stussköppe mitmachen. Lesbische Anspielungen gehören zu diesem Generve dazu. Hier „Spring“t nix, ein „Breakdown“ des Films wär schön … Di, 15.8., arte 00:35 Uhr: Qissa

D/IND/NL/FRA 2013, R: Anup Singh Ein indischer Sikh gibt 1947 seine Tochter als Sohn aus und lässt auch sie in dem Glauben, ein Junge zu sein. Das geht langfristig nicht gut, denn dann will sein Sohn auch mal heiraten … Mi, 16.8., arte 20:15 Uhr: Pride – Eine ungewöhnliche Allianz

UK 2014 R: 1984 unterstützt eine Londoner Gruppe lesbischer und schwuler Aktivist_innen den Bergarbeiterstreik in Wales – zur großen Überraschung nicht nur der Streikenden … Schönes Wohlfühlkino mit Qualitätsabzug, weil die lesbischen Frauen nur eine Marginalie darstellen Mi, 16.8., BR 00:25 Uhr: Velvet Goldmine

USA 1999, R: Todd Haynes+ Satire auf die Rock-Szene der siebziger/achtziger Jahre: Bei einer Orgie hat auch eine Frau mit einer anderen Sex. Geht aber im Drunter und Drüber unter … Do, 17.8., SRF2 23:20 Uhr: Janis – Little Girl Blue

USA 2015, R: Amy J. Berg Musikdoku über die Rocksängerin Janis Joplin (1943-1970), ihre bisexuellen Beziehungen sind hier allerdings kaum Thema! Fr, 18.8., ARD 23:20 Uhr: Mankells Wallander: Todesengel

Schweden/D 2009, R: Agneta Fagerström-Olsson*** Die Chorleiterin eines Chores mit jungen Frauen hat ein begehrliches Auge auf eine der Frauen aus dem Chor geworfen, dann verschwindet Miranda, eine andere Chorsängerin …Wallander ermittelt. Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde: Wertung nach dem Sternchenprinzip * * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet. * * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs. * * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar! * * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten. * * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent. * * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden. * * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache … * 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist! +: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen. © Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017) ++++GRUNDSÄTZLICHE INFOS++++ – Die Fernsehtipps entstanden ca. Anfang 2007 als Service für Freundinnen. Inhaltsangaben und Wertungen spiegeln meine persönliche Meinung wider – und meinen Humor … Die Tipps bekommt ihr in der Regel im Zwei-Wochen-Rhythmus und UNENTGELTLICH. Sehr gerne könnt ihr aber hin und wieder etwas für www.lesbengeschichte. org spenden und damit die Zukunft dieser Seiten sichern: Ingeborg Boxhammer, Stichwort „Lebensgeschichte“

