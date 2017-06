TV-Infos vom 10. bis 23. Juni 2017

Sa, 10.6., MDR 16:30 Uhr:

Mamas Flitterwochen

D 2008, R: Thomas Jacob**

Urgghhh … Schon wieder! Aua! Auch der dritte Teil dieser unsäglichen Familienpropaganda („Hochzeit meiner Töchter“) drückt mit seiner unverblümten Spießigkeit aufs Gemüt: Hier wird das Lesbische getilgt und Tochter Anja [Tina Ruland] scheint wieder frei für den Vater ihres Kindes. So soll es nach Jacob und Co. ja wohl auch sein … Lohnt den Ärger nicht.

Sa, 10.6., ZDFneo 20:15 Uhr:

28 Tage

USA 1999, R: Betty Thomas+

Die alkoholabhängige Journalistin Gwen [Sandra Bullock] ruiniert sturzbetrunken die Hochzeit ihrer Schwester und kommt in die Reha, wo sie ihre Probleme meistern lernt. In einer Gruppentherapiestunde wird sie für eine Lesbe gehalten, was sie freilich weit, weiter, am weitesten von sich weist. Flacher Hollywood-Psycho-Murks!

Sa, 10.6., ORF2 22:00 Uhr:

Donna Leon – Acqua alta

D 2004, R: Sigi Rothemund******

Die lesbische Archäologin Brett Lynch [Gesine Cukrowski], die Commissario Brunetti [Uwe Kockisch] in “Venezianisches Finale” kennengelernt hatte, wird brutal zusammengeschlagen, als sie vor dem Haus auf ihre Freundin Flavia Petrelli [Leslie Malton] wartet. Brunetti findet mit Petrellis Hilfe heraus, dass Lynch einem Kunstdieb auf der Spur ist … Belangloser und etwas lieblos inszenierter Krimi, in dem jedoch das lesbische Paar eine bedeutende Rolle spielt

So, 11.6., Tele 5 20:15 Uhr:

Tootsie

USA 1982, R: Sydney Pollack*

Travestieklassiker aus dem Showbusiness: Als Serienstar Julie [Jessica Lange] sich mit ihrer neuen Kollegin Tootsie [Dustin Hoffman] anfreundet, gibt sie schließlich mehr oder weniger zu, sich in „sie“ verliebt zu haben, dies aber nicht leben zu können

So, 11.6., 3sat 21:45 Uhr:

Zum Glück bleibt es in der Familie

FRA 2011, R: Christian Clavier*****

Weil die Adoption eines thailändischen Kindes nur verheirateten Paaren erlaubt ist, mimt Kim die Ehefrau von César (Christian Clavier), dem Bruder ihrer Liebsten Alex. Sexistische und dumme Witze werden fast ausschließlich auf Kosten von Lesben, Frauen und Thais gedroschen. Übel.

So, 11.6., 3sat 03:40 Uhr:

Tiger & Dragon

HK/China/Taiwan/USA 2000, R: Ang Lee***

Ein heiliges Schwert wird gestohlen. Verschiedene Gruppen sind daran interessiert und versuchen es in ihre Gewalt zu bringen. Eine Kämpferin und ihre Schülerin, die einander sehr zugetan sind, scheinen auf unterschiedlichen Seiten zu stehen. Es gibt prickelnde Spannungen zwischen den Frauen, aber natürlich siegen die heterosexuellen Liebesgeschichten

Mo, 12.6., BR 21:00 Uhr:

Mein Glaube, meine Liebe

D 2016, R: Michael Schmitt

Reportage aus der Reihe „Lebenslinien“: Als Lehrerin für katholische Religion musste eine lesbische Frau ihre Partnerin lange verheimlichen; schließlich entscheidet sie sich für die Verpartnerung und gegen die Lehrbefugnis.

Di, 13.6., NDR 22:00 Uhr:

Tatort: Am Ende des Flurs

D 2014, R: Max Färberböck*

Einer der leider zahlreichen Lesbenklischee-Tatorte; das Münchner Du ermittelt in den Reihen der zahlreichen Geliebten einer ermordeten Frau … Noch ein Krimi aus der Reihe: Fällt dem Team nix ein, muss das Böse lesbisch sein!

Fr, 16.6., arte 21:45 Uhr:

„I want to break free” – Pop vom anderen Ufer

Frankreich 2014

Die Reportage untersucht die Entwicklung einer SCHWUL-lesbischen Kultur in Film, Literatur und Musik

So, 18.6., ARD 13:30 Uhr:

Vier kriegen ein Kind

D 2014, R: Mathias Steurer*******

Ein lesbisches Paar wünscht sich ein Kind. Steff wird durch eine Samenspende auch schwanger, aber die wurde verwechselt und gehört einem schwulen Paar, das ebenfalls ein Kind möchte. Also müssen sich die Paare irgendwie zusammenraufen. Tun sie auch!

Mo, 19.6., MDR 12:30 Uhr:

Seitensprung

D 2014, R: Sabine Boss+

Werbetexterin Fiona [Claudia Michelsen] ist zwar nicht erfreut, dass ihr Gatte die Nachbarin geschwängert hat, aber sie nimmt sie in die Familie auf und steht ihr bei der Geburt bei. Dies lässt die Hebamme denken, es handle sich um ein lesbisches Paar. Leider nicht …

Mo, 19.6., arte 20:15 Uhr:

Mulholland Drive,

USA 2001, R: David Lynch*******

Im Zentrum der scheinbar jenseits aller bewährten Erzählstrukturen inszenierten Geschichte stehen zwei Frauen, die – am Anfang fast als Staffage vorgestellt – sich immer mehr als Motor der sich offenbar bereits ereigneten Handlung erweisen. Dabei kommen sich die beiden Protagonistinnen [Laura Herring und Naomi Watts] plötzlich näher – oder waren sie schon mal ein Paar?! Wurde eine aus Eifersucht getötet oder ist alles nur ein schrecklicher Alptraum? Vielschichtiges Drama, das für stundenlange Diskussionen sorgen kann …

Di, 20.6., ZDFneo 23:20 Uhr:

Verblendung

Schweden/DK/D 2009, R: Niels Arden Oplev, Roman: Stieg Larsson*

Polit-Thriller, Teil 1: Hackerin Lisbeth Salander [Naomi Rapace] kommt dem investigativen Journalisten Blomkvist [Michael Nyqvist] zu Hilfe, als dieser im Familiensumpf eines Milliardärs wühlt. Die coole Lisbeth teilt ihr Bett mit ihrer Freundin – und später mit Blomkvist

Mi, 21.6., arte 20:15 Uhr:

Kuma

Österreich 2012, R: Umut Dağ**

Ayse, eine Zweitfrau, soll in einem türkischen Dorf für das Leben des Ehemannes der an Krebs erkrankten Fatma sorgen, aber dann stirbt nicht Fatma, sondern ihr Gatte. Fatma ist enttäuscht, als Ayse sich anderen Männern zuwendet

Do, 22.6., Kabel 22:30 Uhr:

Ghost – Nachricht von Sam

USA 1990, R: Jerry Zucker+

Whoopi Goldberg spielt die unwiderstehliche Geisterbeschwörerin Oda Mae, die vom ermordeten Sam [Patrick Swayze] beauftragt wird, mit seiner Freundin Molly [Demi Moore] Kontakt aufzunehmen. Mit viel Energieaufwand ist es den Geistern auch möglich, vorübergehend in einen anderen Körper zu schlüpfen … Wenn ihr mal wieder vor dem Fernseher heulen wollt, wär dies die richtige Wahl – Whoopi allerdings ist zum Kringeln!

Fr, 23.6., ProSieben 23:00 Uhr:

Romeo Must Die

USA 2000, R: Andrzej Bartkowiak+

Traditionelle Hetero-Action: Ein schwarzes und ein asiatisches Syndikat bekämpfen einander bis aufs Blut. Am Anfang gibt es eine kurze Showeinlage mit sich küssenden Frauen in einem Nachtclub

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

