Fernsehinfos vom 24. Mai bis zum 9. Juni 2017

Mi, 24.5., arte 13:40 Uhr:

So wie wir waren

USA 1972, R: Sydney Pollack*

Trotz der KommunistInnenjagd versuchen zwei Schreiberlinge, Hubble und Katie (Robert Redford und Barbra Streisand), Ende der vierziger Jahre in Hollywood Fuß zu fassen. Eine Kritikerin wird von Hubble kurzerhand als Lesbe diffamiert.

Mi, 24.5., BR 23:30 Uhr:

Schande

AUSTRA/ZA 2008, R: Steve Jacobs*

Nachdem ein Professor [John Malkovich] eine Studentin nötigte und vom Job suspendiert wurde, reist er zu seiner lesbischen Tochter nach Südafrika, wo alles ganz anders zu laufen scheint … Zwiespältiges Drama, das mehr unangenehme Fragen aufwirft, als es zu bewältigen weiß. Die Tochter ist nur alibimäßig lesbisch

Mi, 24.5., HR 00:05 Uhr:

Happy-Go-Lucky

UK, 2007, R: Mike Leigh+

Die lebenslustige Grundschullehrerin Polly [Sally Hawkins] nimmt, nachdem ihr das Fahrrad geklaut worden ist, Fahrstunden für einen späteren Autokauf. Der mürrische Fahrlehrer hält sie für lesbisch, weil sie seinen Klischeevorstellungen nicht entspricht … Nette Komödie

Do, 25.5., Sat1 23:25 Uhr:

Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders

D/FRA/SPA 2006, R: Tom Tykwer, Roman: Patrick Süskind+

Dichte Verfilmung des Bestsellers von 1985, den ich auch schon nicht mochte: Junger Mann mit feiner Nase wird im 18. Jhdt. zum Serienmörder. Als er öffentlich bestraft werden soll, verbreitet er das Parfüm, nach dem er so lange gesucht hat, unter den Schaulustigen, die in einem Anfall von Leidenschaft übereinander herfallen …

Sa, 27.5., HR 12:30 Uhr:

Lilly Schönauer: Weiberhaushalt

Österreich/D 2013, R: Karola Hattop*****

Oh-oh: In der stockbiederen Schönauer-Märchenwelt droht eine lesbische Liaison eine Heterofamilie auseinanderzubringen! Wird Lesbe Lucy leer ausgehen? Oder kann sich das Drehbuch neben dem heterosexuellen auch ein lesbisches Happy-End vorstellen …?

Sa, 27.5., arte 17:35 Uhr:

Pilou – Nicht Mann, nicht Frau, nicht frei

FRA 2015

Reihe „Augenblicke der Weltgeschichte“: Gustavos Fotos aus den 1920er Jahren, über seine schwule Beziehung und das Künstlerleben in Paris

Sa, 27.5., Vox/ORF 20:15 Uhr:

Rubbeldiekatz

D 2011, R: Detlev Buck**

Der glücklose Charleys-Tante-Mime Alexander [Matthias Schweighöfer] übernimmt als Alexandra notgedrungen die Rolle eines BDM-Mädels in einem Unterhaltungsfilm über Nazis und verliebt sich –– echt jetzt? Aber so was hatten wir doch noch nie!!!! – in seine Filmpartnerin [Alexandra Maria Lara]. Überwiegend witzloser Klamauk, der viele seiner Gags auf Kosten von Schwulen präsentiert

Sa, 27.5., ONE 22:00 Uhr:

Das Gesetz der Begierde

Spanien 1986, R: Pedro Almodóvar+

Ein eifersüchtiger Liebhaber [Antonio Banderas] glaubt einen bekannten Theaterregisseur ermordet zu haben und verliert nach einem Unfall sein Gedächtnis. Auf die Sprünge hilft ihm seine Schwester [Carmen Maura], die früher einmal sein Bruder war. Die beiden unterhalten sich auch mal über Lesben …

Sa, 27.5., arte 22:40 Uhr:

Die geheime Welt der Zwillinge

UK/D 2016

Die Doku porträtiert verschiedene Zwillingspaare; darunter auch zwei Schwestern, von denen eine lesbisch lebte und dann eine Geschlechtsangleichung vornehmen ließ.

Sa, 27.5., ZDFneo 00:50 Uhr:

Internal Affairs – Trau ihm, er ist ein Cop

USA 1990, R: Mike Figgis*

Polizist Raymond [Andy Garcia] und Polizistin Amy [„Roseanne“-Schwester Laurie Metcalf] kommen bei einem Überwachungsauftrag dem korrupten Kollegen [bedrohlich: Richard Gere] auf die Spur. In gewisser Weise ungewöhnlicher Thriller: Raymond bleibt glücklich verheiratet, Amy bleibt lesbisch!

So, 28.5., ZDFneo 02:00 Uhr:

Inspector Lynley: Dem Manne sei untertan

UK 2004, R: Alrick Riley**

Lynley [Nathaniel Parker] und Havers [Sharon Small] müssen in alten und neuen Fällen wühlen; darüber verliert Lynleys Frau ihr Baby – und ist auch irgendwie in die Ermittlungen verwickelt. Konfus und – mit lesbischer Pointe, um nicht zu viel vorwegzunehmen

Di, 30.5., HR 10:50 Uhr:

Ich und die anderen. Lesbisch. Schwul. Jung.

Jugendmagazin zur Unterstützung junger Menschen, die im Selbstfindungsprozess mit sich hadern und auch mit Anfeindungen von außen umgehen müssen

Di, 30.5., arte 23:10 Uhr:

Nicht Frau, nicht Mann!

Frankreich 2017, R: Regine Abadia

Doku über intersexuelle Menschen, also Personen, die mit weiblichen und männlichen Genitalien ausgestattet sind

Mi, 31.5., HR 23:45 Uhr:

Red Sonja – Die Rache der Schwertkämpferin

NL/USA 1985, R: Richard Fleischer+

Weil Sonja (Brigitte Nielsen) ihr nicht gehören will, wird ihre Familie von der Königin Gedren (Sandahl Bergman) ermordet, sie selbst von ihren Schärgen vergewaltigt und gequält – Fantasy-Trash mit Frauenduell als Showdown

Do, 1.6., arte 23:05 Uhr:

Dreimal Manon

Frankreich 2014, R: Jean-Xavier de Lestrade***

Dreiteilige Mini-Serie: Die Protagonistin ist die 15-jährige Manon (Alba Gaïa Bellugi), die ihre übergriffige, vereinnahmende Mutter im Affekt niedersticht und dafür in einem Erziehungsheim landet. Eindrucksvoll und nachvollziehbar werden die Beziehungen zwischen den Mädchen, Manons erdrückender Mutter und den Erzieher_nnen bzw. Lehrerinnen gezeichnet. Die Fortsetzung läuft um 20:15 Uhr, also davor!

Fr, 2.6., arte 13:50 Uhr:

Alles über meine Mutter

SPA/FRA 1999, R: Pedro Almodóvar*****

Die Diva Huma Rojo [Marisa Paredes] ist unsterblich verliebt in die junge Nina [Candela Pena] und leidet unter deren Drogensucht, während die Krankenschwester Manuela den transsexuellen Vater ihres verunglückten Sohnes sucht.

Fr, 2.6., MDR 00:15 Uhr:

Masserberg

D 2010, R: Martin Enlen**

Eine junge Frau kämpft Mitter der Achtziger im thüringischen Masserberg verzweifelt um ihr Augenlicht. Rasch erobert sie die Herzen der durchweg wesentlich älteren Mitpatientinnen und auch die Liebe ihrer besten Freundin Victoria sowie des neuen kubanischen Arztes Dr. Sanchez. Na, was meint ihr, wer mal wieder auf der Strecke bleibt? Bingo! Lohnt keinen Blick.

Sa, 3.6., ONE 20:15 Uhr:

Ein Sommernachtstraum

Großbritannien 2016, Adaption: Russell T. Davies, R: David Kerr

Shakespeares Verwechslungsklassiker in neuer Inszenierung – perfekt für queer-britischen Humor. Durch einen Zaubertrank finden sich Wesen anziehend, die sich ohne Wundermittel nicht füreiander interessieren …

So, 4.6., RTL2 20:15 Uhr:

Eiskalte Engel

USA 1999, R: Roger Kumble**

Intrigante Geschwister versüßen sich die Tage am College mit ausgeklügelten Gemeinheiten. Dafür bringt Kathryn [Sarah Michelle Gellar] auch schon mal der naiven jungen Cecile [Selma Blair] das Küssen bei. Modernisierte „Gefährliche Liebschaften“-Fassung nach Choderlos de Laclos

So, 4.6., RTL2 00:15 Uhr:

Wild Things

USA 1998, R: John McNaughton**

Verschachtelter Überraschungsthriller über sexuelle Übergriffe an einer High School, Verführungskünste zweier Kids und allerlei mehr

Di, 6.6., SRF2 20:10 Uhr:

Pride – Eine ungewöhnliche Allianz

UK 2014 R:

1984 unterstützt eine Londoner Gruppe lesbischer und schwuler Aktivist_innen den Bergarbeiterstreik in Wales – zur großen Überraschung nicht nur der Streikenden … Schönes Wohlfühlkino mit Qualitätsabzug, weil die lesbischen Frauen nur eine Marginalie darstellen

Di, 6.6., WDR 00:25 Uhr:

Die Zeit ohne Grace

USA 2007, R: James C. Strouse+

Familiendrama: Verkäufer Stan [John Cusack] zieht seine beiden Töchter allein auf, weil seine Frau Grace als Soldatin im Irak-Krieg getötet wurde. In einer Selbsthilfegruppe für Angehörige von Soldaten ist er der einzige Mann unter vielen Frauen. Die Frau einer der Anwesenden ist ebenfalls in den Krieg gezogen

Mi, 7.6., SRF1 00:10 Uhr:

Katzenball – Geschichten von lesbischer Liebe in der Schweiz

Schweiz 2005, R: Veronica Minder

Längst überfällige Doku über lesbisches Leben in der Schweiz in den 1960er Jahren; sehr aufschlussreich und unterhaltsam!

Do, 8.6., 3sat 22:25 Uhr:

Tiger & Dragon

HK/China/Taiwan/USA 2000, R: Ang Lee***

Ein heiliges Schwert wird gestohlen. Verschiedene Gruppen sind daran interessiert und versuchen es in ihre Gewalt zu bringen. Eine Kämpferin und ihre Schülerin, die einander sehr zugetan sind, scheinen auf unterschiedlichen Seiten zu stehen. Es gibt prickelnde Spannungen zwischen den Frauen, aber natürlich siegen die heterosexuellen Liebesgeschichten

Do, 8.6., SRF1 00:00 Uhr:

Blau ist eine warme Farbe

Frankreich/Belgien/Spanien 2013, R: Abdellativ Kechiche, Comicvorlage: Julie Maroh********

Die turbulente und sexszenenreiche Liebesgeschichte zwischen Adèle [Adèle Exarchopoulos] und Emma [Léa Seydoux] – der umstrittene Film gewann die Goldene Palme in Cannes

Fr, 9.6., arte 21:45 Uhr:

God Save the Queer – Themenabend anlässlich der Christopher-Street-Day-Paraden und Demonstrationen.

Trans is Beautiful!

Fra 2016 (Reportage über Trans*Personen und ihre Bühnenkarrieren

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

