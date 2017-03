Fernsehinfos vom 4. bis zum 17. März 2017

Sa, 4.3., 3sat 19:30 Uhr:

Kulturpalast: Gender Trouble

Kulturmagazin diesmal mit der queer-feministischen Rapperin Sookee und ihrem neuen Album „Mortem and Makeup“

Sa, 4.3., ServusTV 22:15 Uhr:

Das tote Mädchen – Dead Girl

USA 2006, R: Karen Moncrieff****

Dichtes Drama, dessen vier Episoden sich aus dem Fund einer Frauenleiche ergeben, u. a. forscht die Mutter der Toten [Marcia Gay Harden] dem Leben ihrer Tochter nach, die mit 16 von zu Hause abgehauen war. Dabei stößt sie auf deren Geliebte … Nichts für Zartbesaitete, aber sehr sehenswert!

So, 5.3., arte 12:50 Uhr:

Square Idee: Homosexualität – Comeback des Hasses

FRA/D 2015

Magazinbeitrag u. a. mit dem Historiker Robert Beachy

So, 5.3., 3sat 21:55 Uhr:

Männer ticken, Frauen anders

D 2011, R: Rolf Silber+

In dieser neo-liberalen Hetenkomödie geht es um die Managerin Alice [Julia Koschitz], die zufällig erfährt, dass sie gegen einen männlichen Konkurrentin ausgetauscht werden soll. Zusammen mit einer Freundin spinnt sie allerlei Intrigen, um dies zu verhindern. In einem Toilettengespräch rät ein Kollege dem anderen, sich mit einer Lesbe zu verheiraten, da eine „normale“ Ehe einen „stabilen Menschen“ signalisiere …

So, 5.3., SIXX 22:00 Uhr:

Der Club der Teufelinnen

USA 1995, R: Hugh Wilson***

Drei ehemalige Freundinnen [„Teile von ihr werden 50“-Goldie Hawn, Bette Midler und Diane Keaton] rächen sich ausgiebig an ihren untreuen Ehemännern und werden tatkräftig von der lesbischen Tochter unterstützt. Sehr witzige Komödie, die vom Image der Hauptdarstellerinnen lebt. Bette Midler vor einem Schaufenster mit magersüchtigen Schaufensterpuppen: „Wer soll DAS denn tragen??? Ein Embryo????“

So, 5.3., ProSieben, 22:50 Uhr:

300

USA 2006, R: Zack Snyder+

Verfilmung des historisierenden Cartoons von Frank Miller, der sich auf eine Schlacht bezieht, die sich 480 v. Chr. zwischen Spartanern und Persern ereignet hat: überflüssiger kriegsverherrlichender Meuchelfilm, der auch einen persischen Harem mit einander befingernden Frauen zeigt

So, 5.3., DisneyChannel 23:40 Uhr:

Golden Girls: Liebesgeständnis

USA 1986, SERIE

Jean, eine lesbische Freundin von Dorothy, kommt zu Besuch und verliebt sich zu Blanches Empörung ausgerechnet in Rose!! Immer noch witzig!!!

Mo, 6.3., NDR 23:15 Uhr:

Von Mädchen und Pferden

D. 2014, R: Monika Treut*******

Etwas arg ruhiges Porträt einer unglücklichen pubertierenden Sechzehnjährigen, die auf einem Pferdehof zu sich selbst und zu einer Freundin findet, in die sie sich verliebt.

Di, 7.3., SuperRTL 20:15 Uhr:

Eiskalte Engel

USA 1999, R: Roger Kumble**

Intrigante Geschwister versüßen sich die Tage am College mit ausgeklügelten Gemeinheiten. Dafür bringt Kathryn [Sarah Michelle Gellar] auch schon mal der naiven jungen Cecile [Selma Blair] das Küssen bei. Modernisierte „Gefährliche Liebschaften“-Fassung nach Choderlos de Laclos

Di, 7.3., ARD 00:35 Uhr:

Caramel

Frankreich/Libanon 2007, R: Nadine Labaki**

Labaki porträtiert fünf unterschiedliche Frauen, die sich regelmäßig in einem Beiruter Schönheitssalon treffen. Rima, eine der Angestellten, hat eine Lieblingskundin, der sie immer die Haare macht – ein inniges Verhältnis der beiden wird angedeutet

Di, 7.3., arte 02:55 Uhr:

Lieben Sie Françoise Sagan?

FRA 2015, R: Marie Brunet-Debaines

Porträt der bisexuellen Autorin Françoise Sagan (1935-2004) von „Chamade“ oder auch „Bonjour Tristesse“

Mi, 8.3., SIXX 20:15 Uhr:

The Help

USA 2011, R: Tate Taylor+

Eine weiße Kolumnistin [Emma Stone] veröffentlicht Anfang der sechziger Jahre zum Entsetzen der weißen Oberschicht ein Buch über den Umgang der Weißen mit schwarzen Haushaltshilfen und Kindermädchen, das auf Interviews beruht. Der beeindruckende und umwerfend gespielte Film (Oscar für Octavia Spencer!) geriet in die Kritik der Association of Black Women Historians, die die Erfahrungen schwarzer Hausangestellten trivialisiert und verharmlost sahen.

Mi, 8.3., ARD 01:35 Uhr:

Männer sind zum Küssen da

USA 1997, R: Zoe Clarke-Williams**

Stella [Sean Young] will heterotische Freiheit und lernt durch einen neuen Freund abgedrehte Lesben kennen, die einander das Leben schwer machen. Was für’n frauenfeindlicher Quark!

Do, 9.3., HR 23:15 Uhr:

Papa, Papi, Kind – Gleiches Recht für Homo-Ehen?

D 2016, R: Peter Gerhardt, Marco Giacopuzzi

Reportage mit depperter Betitelung … über Möglichkeiten und Grenzen homosexueller Verpartnerungen

Do, 9.3., ARD 23:30 Uhr:

Kroymann

D 2017, R: Felix Stenz, Philipp Käßbohrer

Neue Sketche mit Maren Kroymann und anderen

Di, 14.3., SWR/SR 07:00 Uhr:

Ich und die anderen. Lesbisch. Schwul. Jung.

Jugendmagazin zur Unterstützung junger Menschen, die im Selbstfindungsprozess mit sich hadern und auch mit Anfeindungen von außen umgehen müssen

Di, 14.3., arte 13:45 Uhr:

Rebecca

USA 1940, R: Alfred Hitchcock, Roman: Daphne Du Maurier+

Eine unerfahrene Gesellschafterin [Joan Fontaine] heiratet einen Witwer und stößt bei Haushälterin Mrs. Danvers [Judith Anderson] , die die verstorbene Hausherrin immer noch verehrt, auf mysteriöse Abwehr … Nett-düsterer Thriller

Di, 14.3., 3sat 22:25 Uhr:

Bitter Moon

FRA/UK 1992, R: Roman Polanski**

Zwei Heteropaare treffen auf einem Schiff zusammen und instrumentalisieren sich für ihre (sexuellen) Begierden gegenseitig. Dargestellt wird das angestrengte Drama von Peter Coyote, Emmanuelle Seigner, Hugh Grant und Kristin Scott Thomas

Di, 14.3., ARD 22:45 Uhr:

Ich will dich

D 2015, R: Rainer Kaufmann*******

Bürgerliche und lebensgemeinschaftliche Bereicherungen stehen der Liebe zwischen zwei Frauen (Erika Marozsán und Ina Weisse) im Wege, die sich weder von ihrem bisherigen sozialen Gefüge (Marie) noch von ihren Zukunftsträumen (Ayla) verabschieden möchten. Sie sehen sich als heterosexuelle Frauen mit heterosexuellen Errungenschaften (Familie, Anerkennung), die sie nicht aufzugeben bereit sind.

Do, 16.3., SRF2 20:10 Uhr:

Rubbeldiekatz

D 2011, R: Detlev Buck**

Der glücklose Charleys-Tante-Mime Alexander [Matthias Schweighöfer] übernimmt als Alexandra notgedrungen die Rolle eines BDM-Mädels in einem Unterhaltungsfilm über Nazis und verliebt sich –– echt jetzt? Aber so was hatten wir doch noch nie!!!! – in seine Filmpartnerin [Alexandra Maria Lara]. Überwiegend witzloser Klamauk, der viele seiner Gags auf Kosten von Schwulen präsentiert

Do, 16.3., SRF2 22:55 Uhr:

Die Frauen von Stepford

USA 2004, R: Frank Oz+

Eine gestresste Moderatorin [Nicole Kidman], die in ihren Sendungen auch schon mal sensationslüstern nach Lesben fragt, zieht mit ihrem Mann [Matthew Broderick] in das kleine Stepford, wo alle Frauen widerspruchslos ihren Männern gehorsam sind … Zahme oder eher zickige Neuverfilmung des Science Fiction-Klassikers von Ira Levin.

Fr, 17.3., RTL2 22:35 Uhr:

Starsky & Hutch

USA 2004, R: Todd Phillips+

Neuauflage der Siebziger-Jahre-Serie, in der zwei grundverschiedene Cops [nervig ohne Ende: Ben Stiller und Owen Wilson] einen Drogenring auffliegen lassen wollen. In einem Techtel mit zwei Cheerleaderinnen sollen die beiden Frauen einander küssen, um den Cop anzumachen.

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

