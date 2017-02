TV-Infos vom 19. 2. bis 3.3. 2017

Sa, 18.2., ORF1 20:15 Uhr:

Grand Budapest Hotel

UK/Deutschland/USA 2014, R: Wes Anderson+

In einem historisch anmutenden Potpourri voluminöser Ausstattung wird auf mehreren Zeitebenen eine mit einem Hotel verknüpfte Geschichte entwickelt, die zurück zum Vorabend des Ersten Weltkriegs führt: Monsieur Gustave (Ralph Fiennes) tauscht ein Gemälde ein gegen „Two Lesbians Masturbating“, das an Egon Schiele erinnern soll … Schräge Zeitreise mit Riesenstaraufgebot, u. a. mit Tilda Swinton

Sa, 18.2., ONE 23:35 Uhr:

La Vie en Rose

FRA/UK/TSCHECH 2007, R: Olivier Dahan+

Mit dem Schwerpunkt auf Kindheit und Tod porträtiert der Film das Leben der französischen Chansonsängerin Edith Piaf (1915-1963) [Oscar für Marion Cotillard]. Zu Beginn der Karrierenfeiern sind ganz kurz auch zwei Frauen zu sehen, die einander küssen.

Sa, 18.2., RBB 23:50 Uhr:

Die Nonne

FRA 2013, R: Guillaume Nicloux**

Neuverfilmung des Diderot-Romans von 1796: Die junge Simone wird gegen ihren Willen ins Kloster gesteckt und ist dort den bigotten und launischen Mitwschestern und mitunter lesbischen Oberinnen (Isalbelle Huppert) ausgesetzt. Überflüssig und langweilig.

So, 19.2., ZDF 15:00 Uhr:

10 Dinge, die ich an dir hasse

USA 1999+

Teenie-Liebeskomödie, in der ein junges Mädchen sich aufgrund eines Verbots des Vaters nur mit Jungs verabreden darf, wenn auch die ältere Schwester ein Date hat. Die Jungs hecken diesbezüglich einen Plan aus … Es versteht sich von selbst, dass eine junge Frau, die kein verstärktes Interesse an jungen Männern hat, zwangsläufig lesbisch sein MUSS. Das wissen wir doch spätestens seit der völlig unverfrorenen „Eisprinzessin“, oder??? Ach nee, geht lieber spazieren!

So, 19.2., RTL2 20:15 Uhr:

Was Frauen wollen

USA 2000, R: Nancy Meyers*

Chauvi [Mel Gibson] kann buchstäblich mit einem Schlag Gedanken von Frauen hören – so auch die einer angehenden jungen Lesbe … Macho-Komödie, in der Gibson Helen Hunt den Führungsposten streitig zu machen versucht – wie wird das wohl enden?….

So, 19.2., SuperRTL 20:15 Uhr:

Voll auf die Nüsse,

USA 2004, R: Rawson Marshall Thurber*

Dummschwätzerhetenkomödie über Völkerball spielende große Jungs, die witzlos herumalbern – gähn …

So, 19.2., ProSieben 22:50 Uhr:

Verblendung

USA/Schweden/UK/D 2011, R: David Fincher*

Glattgebügelte US-amerikanische Verfilmung des europäischen Knüllers mit Daniel Craig als Journalist, die Französin Elodie Yung als Freundin von Lisbeth, Miriam, und Lisbeth selbst wird von einer Newcomerin dargestellt: Rooney Mara, deren Darstellung es jedoch an Vielschichtigkeit mangelt

So, 19.2., 3sat 02:55 Uhr:

Elementarteilchen

D 2005, R: Oskar Roehler+

Drama um zwei unterschiedliche Brüder und ihren unterschiedlichen Umgang mit Sexualität. In einem scheinbar freizügigen Camp erfährt Bruno [Moritz Bleibtreu] von Christiane [Martina Gedeck], dass sie es auch schon mal mit Frauen versucht habe.

Di, 21.2., WDR 23:40 Uhr:

Away We Go – Auf nach Irgendwo

USA 2009, R: Sam Mendes+

Ein Paar, das ein Kind erwartet, reist durch die USA, um herauszufinden, wo sie in Zukunft wohnen wollen. Unterwegs treffen sie u. a. auf eine alte Bekannte, die ihre zehnjährige Tochter für lesbisch hält.

Di, 21.2., ORF2 00:05 Uhr:

The Help

USA 2011, R: Tate Taylor+

Eine weiße Kolumnistin [Emma Stone] veröffentlicht Anfang der sechziger Jahre zum Entsetzen der weißen Oberschicht ein Buch über den Umgang der Weißen mit schwarzen Haushaltshilfen und Kindermädchen, das auf Interviews beruht. Der beeindruckende und umwerfend gespielte Film (Oscar für Octavia Spencer!) geriet in die Kritik der Association of Black Women Historians, die die Erfahrungen schwarzer Hausangestellten trivialisiert und verharmlost sahen.

Di, 21.2., MDR 00:15 Uhr:

Alles auf Zucker

D 2004, R: Dani Levy**

Total überschuldet hofft der zwielichtige Jackie Zucker [Henry Hübchen] auf das Erbe seiner grad verstorbenen Mutter. Um das jedoch antreten zu können, müssen er und seine Familie ihren jüdischen Glauben unter Beweis stellen. Und dafür muss er seine Frau [Hannelore Elsner] und seine lesbische Tochter [Anja Franke] gewinnen – und vor allem seinen orthodoxen Bruder überzeugen …

Mi, 22.2., BR 23:30 Uhr:

Bowfingers große Nummer

USA 1999; R: Frank Oz*

Klamaukige Komödie aus der Filmbranche: Der halbgare Regisseur Bobby Bowfinger [Steve Martin] fingiert einen Starfilm mit einem tumben Doppelgänger und landet einen Coup. In seinem Chaotenteam kommt auch Daisy [Heather Graham] als Schauspielerin unter und schläft dafür mit allen, inclusive Aufnahmeleiterin Farrah [Reamy Hall]. Eher nervig!

Do, 23.2., Kabel 20:15 Uhr:

Im Auftrag des Teufels

USA 1997, R: Taylor Hackford*

Der erfolgreiche Anwalt Lomax [Keanu Reeves] lässt sich auf einen diabolischen Pakt mit dem mächtigen John Milton [Al Pacino] ein, bis seine Ehe und auch seine moralischen Überzeugungen dran glauben müssen. Seine Frau Mary Ann [Charlize Theron] wird mitunter diffus von den Hexen des Teufels auf der Toilette angebaggert …

Do, 23.2., DisneyChannel 20:15 Uhr:

Vier Hochzeiten und ein Todesfall

UK 1994, R: Mike Newell+

Charles [Hugh Grant] verliebt sich in Carrie [talentfreier Hutständer: Andie McDowell], kriegt sie aber erst nach mehreren Hochzeiten und einer Beerdigung. Fiona [charming: Kristin Scott Thomas], eine aus seiner Clique, räumt bei einer Nachfrage ein, sie sei mal 15 Minuten lang „Lesbierin“ gewesen, das würde wohl aber nicht zählen. Über weite Strecken unterhaltsame Heterokomödie

Do, 23.2., ORF1 00:10 Uhr:

Die Frauen von Stepford

USA 2004, R: Frank Oz+

Eine gestresste Moderatorin [Nicole Kidman], die in ihren Sendungen auch schon mal sensationslüstern nach Lesben fragt, zieht mit ihrem Mann [Matthew Broderick] in das kleine Stepford, wo alle Frauen widerspruchslos ihren Männern gehorsam sind … Zahme oder eher zickige Neuverfilmung des Science Fiction-Klassikers von Ira Levin.

Fr, 24.2., BR 12:00 Uhr:

Winnetous Weiber

D 2014, R: Dirk Regel**

Zu Pferd besuchen fünf unterschiedliche Frauen die Drehorte der Karl-May-Filme der sechziger Jahre. Unterwegs sind aber vor allem die persönlichen Probleme der Beteiligten Thema. So geraten Gabriele/Gabi (Floriane Daniel) und Maren (Nina Kronjäger) mehrmals miteinander in Streit, denn Gabi ist nicht nur erfolgreiche Unternehmerin, sondern auch in sie verliebt. Maren Kroymann ist auch mit dabei – als schnöselige Hetenwitwe!

Sa, 25.2., ORF1 23:20 Uhr:

Up in the Air

USA 2009, R: Jason Reitman+

Der skrupellose Ryan Bingham [George Clooney] ist Vielflieger und dafür zuständig, Menschen in Filialen zu entlassen. Er verliebt sich unterwegs in Bonuskartensammlerin Alex [Vera Farmiga], muss aber erkennen, dass sein Lebenstraum sich nicht erfüllt. Zu Ryans Überraschung zieht Alex auch lesbische Beziehungen für sich in Betracht. Kluges und entlarvendes Gesellschaftsporträt, toll gespielt und inszeniert und: absolut sehenswert!

Sa, 25.2., Tele5 00:25 Uhr:

Tank Girl

USA 1995, R: Rachel Talalay*

Tank Girl [Lori Petti] kämpft im Jahr 2033 gegen einen mächtigen Wasserkonzern, dessen Chef [Malcom McDowell] auf der verwüsteten und ausgetrockneten Erde sein Unwesen treibt. Sie beschützt Jet Girl [Naomi Watts], indem sie sie als ihre Geliebte ausgibt. Überwiegend spaßig, aber mit Längen inszeniert

So, 26.2., ARD-alpha 15:25 Uhr:

Freisprecher: Hat Gott einen Fehler gemacht?

Ähm: Wie, nur EINEN???? – Räusper, hüstel …

Reportage mit dreiminütigen Clips über ethische Fragen im Alltag; darunter ein Porträt der Betreuungsstelle „Queer leben“

So, 26.2., 16:10 Uhr:

In & Out,

USA 1997, R: Frank Oz*

Als der beliebte Kleinstadtlehrer Howard [Kevin Kline] von einem ehemaligen Schüler öffentlich als schwul bezeichnet wird, ändert sich sein Leben schlagartig. Seine Braut [umwerfend wie immer: Joan Cusack] verkraftet die Entwicklungen nicht und fürchtet: „Sind denn hier alle schwul?“ Schließlich erklären selbst eingefleischte Heteras sich aus Solidarität als lesbisch … Gute-Laune-Unterhaltung mit Märchen-Ende

So, 26.2., arte 20:15 Uhr:

Rebecca

USA 1940, R: Alfred Hitchcock, Roman: Daphne Du Maurier+

Eine unerfahrene Gesellschafterin [Joan Fontaine] heiratet einen Witwer und stößt bei Haushälterin Mrs. Danvers [Judith Anderson] , die die verstorbene Hausherrin immer noch verehrt, auf mysteriöse Abwehr … Nett-düsterer Thriller

So, 26.2., arte 22:20 Uhr:

Daphne Du Maurier – Auf den Spuren von Rebecca

FRA 2015, R: Elisabeth Aubert Schlumberger

Porträt der britischen Thriller-Autorin Daphne Du Maurier (1907-1989), das möglicherweise gar nicht auf ihr lesbisches Begehren eingeht – denn im ARTE-Text weist nicht das Geringste darauf hin! Dezidierte Infos zu der fantastischen Schriftstellerin z. B. hier: Margaret Forster: Daphne du Maurier, London: Arrow Books, 2007. Übrigens: Ihre Kurzgeschichte, auf der Hitchcocks „Die Vögel“ beruht, ist zehn Mal gruseliger als der Film!

Wiederaufführung zum 125. Geburtstag von Vita Sackvolle-West: Virginia Woolf und Victoria Sackville-West

D 1997, Anita Eichholz

Porträt der Beziehung zwischen Virginia Woolf (1882-1941) und Vita Sackville-West (1892-1962).

So, 26.2., 3sat 21:45 Uhr:

Vicky Christina Barcelona

USA/SPA 2007, R: Woody Allen**

Zwei junge Amerikanerinnen [Rebecca Hall und Scarlet Johansson] beginnen in Barcelona eine Dreiecksbeziehung mit dem Macho Juan Antonio [Javier Bardem]. Seine Ex-Frau [Penelope Cruz] mischt schließlich das Dreieck nachdrücklich auf. Teilweise unterhaltsam, teilweise voller abgegriffener Klischees.

Mi, 1.3., BR 23:30 Uhr:

Cloud Atlas

USA/D 2012, R: Tom Tykwer, Lana & Andy Wachowski, Roman: David Mitchell+

Cineastischer Leckerbissen in sechs Erzählsträngen über philosophisch-weltgeschichtliche Zusammenhänge – mit vielen Stars [Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugh Grant, Susan Sarandon, Hugo Weaving u. a.] in immer und immer wieder anderen Rollen: Dabei spielen z. B. Schwarze Weiße oder umgekehrt – und genderübergreifend ist es – vermutlich Dank Lana, ehemals Larry Wachowski – sowieso. Die Story ist an manchen Stellen etwas dünn, aber insgesamt sehenswert, wenn mitunter auch sehr brutal in Szene gesetzt

Do, 2.3., SRF2 22:50 Uhr:

Kick It Like Beckham

UK/D 2002, R: Gurinder Chadha*

Londonerin Jess [Parminda Nagra], Tochter indischer Eltern, träumt von einer Karriere als Fußballspielerin. Als sie von Jules [Keira Knightley] angeworben wird, hält deren Mutter die neue Freundschaft für eine lesbische Liaison und probt den Aufstand. Derweil kriegen auch Jess’ Eltern Wind vom Treiben ihrer Tochter und laufen Sturm … Nette Fußball- und Emanzipationskomödie

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

++++GRUNDSÄTZLICHE INFOS++++