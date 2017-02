Fernseh-Infos vom 4. bis zum 17.2. 2017

WESTDEUTSCHER RUNDFUNK KÖLN Dieses schöne Scheißleben Buch und Regie: Doris Dörrie, Produktion: WDR/ARTE Doris Dörries filmisches Schaffen kreist seit jeher um einen Kern, ein zentrales, ein autobiographisches Thema: Die starke Frau – wie behauptet sie sich unter Männern? Diesmal stellt Dörrie diese Frage in einer Welt, in der sie vielleicht noch dringlicher ist, als man es aus Deutschland kennt. Sie ist nach Mexiko gereist, ins Zentrum der Machogesellschaft, betrachtet dort zudem eine Kunstform, die in sich noch einmal mehr männlich geprägt ist: die der Mariachi – bzw. in ihrem Fall das ungleich seltenere weibliche Pendant: die Mariachas. Entstanden ist dabei ein teils beobachtender, teils essayistischer Film, der die Schönheit und Kraft der Musik einfängt, dabei aber den Schmerz der Frauen nicht ausspart. Drei Mariachas hat Dörrie begleitet, sich aber auch immer wieder von ihnen gelöst. DIESES SCHÖNE SCHEISSLEBEN erzählt so auch vom Fatalismus der mexikanischen Gesellschaft, mäandert stilistisch spannend rund um seinen Kern. - Lupita (Las Estrellas de Jalisco) stimmt ihre Violine vor einem Auftritt © WDR/Matthias Bothor,

UK 2015, R: Nick Aarons Porträt der zu lebenslanger Haft verurteilten Serienmörderin und mutmaßlich lesbischen Joanna Dennehy Sa, 4.2., ONE 23:35 Uhr: Cloud Atlas

USA/D 2012, R: Tom Tykwer, Lana & Andy Wachowski, Roman: David Mitchell+ Cineastischer Leckerbissen in sechs Erzählsträngen über philosophisch-weltgeschichtliche Zusammenhänge – mit vielen Stars [Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugh Grant, Susan Sarandon, Hugo Weaving u. a.] in immer und immer wieder anderen Rollen: Dabei spielen z. B. Schwarze Weiße oder umgekehrt – und genderübergreifend ist es – vermutlich Dank Lana, ehemals Larry Wachowski – sowieso. Die Story ist an manchen Stellen etwas dünn, aber insgesamt sehenswert, wenn mitunter auch sehr brutal in Szene gesetzt So, 5.2., 3Sat 13:45 Uhr: Alles auf Zucker

D 2004, R: Dani Levy** Total überschuldet hofft der zwielichtige Jackie Zucker [Henry Hübchen] auf das Erbe seiner grad verstorbenen Mutter. Um das jedoch antreten zu können, müssen er und seine Familie ihren jüdischen Glauben unter Beweis stellen. Und dafür muss er seine Frau [Hannelore Elsner] und seine lesbische Tochter [Anja Franke] gewinnen – und vor allem seinen orthodoxen Bruder überzeugen … So, 5.2., 3Sat 16:00 Uhr: Das Adlon – Eine Familiensaga

D 2013, R: Uli Edel*** Kompletter ZDF-Zweiteiler: Zwei ineinander verwobene Familiengeschichten, orientiert an der Historie des 1907 gegründeten Berliner Hotels Adlon. Tochter Alma [Anja Kling] verliebt sich in die Fotografin Undine Adams [Christiane Paul] und geht mit ihr nach Amerika. Do, 9.2., RTL2 23:15 Uhr: Frauentausch

D 2015 Zwei sehr junge Frauen, eine lesbisch, eine hetero, tauschen die Familien Fr, 10.2., arte 12:50 Uhr: Vergissmeinnicht: Sylvin Rubinstein

FRA 2014, R: Doku über den jüdischen Tänzer Sylvin Rubinstein (1914-2011), der in Kleidern, die herkömmlich Frauen zugeschrieben werden, als Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime tätig wurde und mit seiner Zwillingsschwester Maria als Flamenco-Duo auftrat Fr, 10.2., RTL2 14:55 Uhr: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt …: Verbotene Gefühle

D 2016 Soap-Report über junge Mädchen in der Schule, die nicht wagen, offen zu ihren lesbischen Gefühlen zu stehen Sa, 11.2., RTL2 07:35 Uhr: Mona Lisas Lächeln

USA 2003, R: Mike Newell* Progressive Lehrerin [Julia Roberts] eckt 1953 im konservativen Mädchencollege Wellesley an; eine lesbische Lehrerin [Juliet Stevenson] muss gehen, als sie ihren Studentinnen Verhütungsmittel besorgt. Sehenswert! Sa, 11.2., arte 01:30 Uhr: Lieben Sie Françoise Sagan?

FRA 2015, R: Marie Brunet-Debaines

Porträt der bisexuellen Autorin Françoise Sagan (1935-2004) von „Chamade“ oder auch „Bonjour Tristesse“ Sa, 11.2., ZDFneo 01:10 Uhr: Internal Affairs – Trau ihm, er ist ein Cop

USA 1990, R: Mike Figgis* Polizist Raymond [Andy Garcia] und Polizistin Amy [„Roseanne“-Schwester Laurie Metcalf] kommen bei einem Überwachungsauftrag dem korrupten Kollegen [bedrohlich: Richard Gere] auf die Spur. In gewisser Weise ungewöhnlicher Thriller: Raymond bleibt glücklich verheiratet, Amy bleibt lesbisch! Mo, 13.2., ONE 20:15 Uhr: La Vie en Rose

FRA/UK/TSCHECH 2007, R: Olivier Dahan+ Mit dem Schwerpunkt auf Kindheit und Tod porträtiert der Film das Leben der französischen Chansonsängerin Edith Piaf (1915-1963) [Oscar für Marion Cotillard]. Zu Beginn der Karrierenfeiern sind ganz kurz auch zwei Frauen zu sehen, die einander küssen. Di, 14.2., HR 23:15 Uhr: Rosa Wölkchen 2017

Die „etwas andere“ Fasnachtssitzung („Gay is schee“) aus Hessen … Mi, 15.2., 3Sat 22:25 Uhr: Elementarteilchen

D 2005, R: Oskar Roehler+ Drama um zwei unterschiedliche Brüder und ihren unterschiedlichen Umgang mit Sexualität. In einem scheinbar freizügigen Camp erfährt Bruno [Moritz Bleibtreu] von Christiane [Martina Gedeck], dass sie es auch schon mal mit Frauen versucht habe. Mi, 15.2., WDR 23:25 Uhr: Dieses schöne Scheißleben

D 2014, R: Doris Dörrie Frauen jenseits der Geschlechterklischees: Porträt saucooler weiblicher Mariachi (mexikanische Volksmusik) in Mexiko City Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde: Wertung nach dem Sternchenprinzip * * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/"Anderssein" wird hier nicht negativ bewertet. * * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs. * * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar! * * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten. * * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent. * * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden. * * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches" auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache … * 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist! +: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen. © Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017) ++++GRUNDSÄTZLICHE INFOS++++ – Die Fernsehtipps entstanden ca. Anfang 2007 als Service für Freundinnen. Inhaltsangaben und Wertungen spiegeln meine persönliche Meinung wider – und meinen Humor … Die Tipps bekommt ihr in der Regel im Zwei-Wochen-Rhythmus und UNENTGELTLICH.

