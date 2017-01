Fernsehinfos vom 6. bis zum 20. Januar 2017

Fr, 6.1.17, arte 21:45 Uhr:

Express Yourself: Die Tänzer der Queen of Pop

NL 2015

Doku über Madonnas “Blond Ambititon Tour” 1990 und den Film “In Bed with Madonna”; neben ihren Masturbationsszenen gab sie auch den schwulen Tänzern ein Forum – womit nicht alle einverstanden waren

Fr, 6.1.17, 3sat 00:20 Uhr:

Geschichte der Dienerin

USA/BRD 1989, R: Volker Schlöndorf, Roman: Margaret Atwood****

In einer totalitären Zukunft wird Kate (Natasha Richardson) gefangen genommen und als Gebärmaschine in einen wohlhabenden Haushalt der Herrschenden verkauft, wo sie das Kind des Kommandanten Fred (Robert Duvall) und seiner Frau Serena Joy (Faye Dunaway) austragen soll; eine andere „Dienerin“ ist die lesbische Moira (Elizabeth McGovern). Spannender Thriller

Sa, 7.1.17, ORF1 23:30 Uhr:

Der Club der Teufelinnen

USA 1995, R: Hugh Wilson***

Drei ehemalige Freundinnen [„Teile von ihr werden 50“-Goldie Hawn, Bette Midler und Diane Keaton] rächen sich ausgiebig an ihren untreuen Ehemännern und werden tatkräftig von der lesbischen Tochter unterstützt. Sehr witzige Komödie, die vom Image der Hauptdarstellerinnen lebt! Bette Midler vor einem Schaufenster mit magersüchtigen Schaufensterpuppen: „Wer soll DAS denn tragen??? Ein Embryo????“

Sa, 7.1.17, Sat1 23:35 Uhr:

Die Akte Jane

USA 1997, R: Ridley Scott*

US-Senatorin DeHaven [Anne Bancroft] setzt sich dafür ein, dass Frauen Soldatinnen bei den harten SEALs werden können und statuiert mit der ehrgeizigen Jordan O’Neil [Demi Moore] ein Exempel. Jordans Karriere fällt schließlich u. a. Gerüchten über ihre angebliche Homosexualität zum Opfer. Scheinheilige und militärischen Drill verherrlichende Männerposse

So, 8.1.17, ONE 09:25 Uhr:

PULS – Qualitätsfernsehen deines Vertrauens

u. a. mit der Frage an Schwule und Lesben, ob homosexuelles Coming Out heute noch ein Problem darstelle – ob der Magazin-Name nicht etwas arg hochgegriffen ist??

So, 8.1.17, MDR 10:15 Uhr:

Tod auf dem Nil

UK 1977, R: John Guillermin+

Hercule Poirot [Peter Ustinov] ermittelt auf einem Nildampfer, auf dem ein Mord verübt wurde. Dabei beobachtet er auch die Witwe Mrs. Van Schuyler [Bette Davis] und die ihr in einer Art Hassliebe verbundene Gesellschafterin (?!) Miss Bowers [Maggie Smith] …

So, 8.1.17, Tele5 20:15 Uhr:

Barbarella

FRA/ITA 1968, R: Roger Vadim*

Die Weltraumagentin Barbarella [Jane Fonda] fliegt auf den Planeten T, um dort den machtbesessenen Erdenbewohner Duran Duran zurückzuholen und den Weltfrieden wiederherzustellen. Nicht nur ein Jäger will Sex mit ihr, sondern auch die Königin [Anita Pallenberg]. Abgedrehte Begattungs-Fantasy

Mo, 9.1.17, ZDF 00:05 Uhr:

Qissa

D/IND/NL/FRA 2013, R: Anup Singh

Ein indischer Sikh gibt 1947 seine Tochter als Sohn aus und lässt auch sie in dem Glauben, ein Junge zu sein. Das geht langfristig nicht gut, denn dann will sein Sohn auch mal heiraten …

Di, 10.1.17, ARD 01:20 Uhr:

Zwei Hochzeiten und ein Liebesfall

Irland 2009, R: Stephen Burke*

Zwei unterschiedliche Heterohochzeitspaare treffen in einem Hotel aufeinander und – versinken im Chaos. Unter anderem brennt eine der Bräute mit mehreren Lesben durch … Na ja …

Do, 12.1.17, 3sat 22:25 Uhr:

Henry & June

USA 1990, R: Philip Kaufman*****

Biografisches Drama: Die verheiratete Anais Nin [Maria de Medeiros] ist fasziniert von Henry Miller [Fred Ward], fühlt sich jedoch auch von seiner undurchsichtigen Frau June [Uma Thurman] angezogen. Gemeinsam schauen sie 1931 – quasi zur Einstimmung – „Mädchen in Uniform“ …

Do, 12.1.17, ARD 01:55 Uhr:

Die Bankiersfrau

FRA 1980, R: Francis Girod****

Die Elsässerin Emma Eckhert [Romy Schneider] schlägt sich in jungen Jahren als Gaunerin durchs Leben. Ihr zur Seite stand ihre Geliebte, die reich heiratete und Emma mit dem Geld ihres Mannes versorgte. Emma jedoch gründet in den 1920er Jahren mit dem Geld eine eigene Bank, verlässt ihre Geliebte und wendet sich den Bankgeschäften sowie den Männern zu. Nachempfunden ist diese Geschichte der Anlagebetrügerin Martha Hanau (1886-1935), die sich im Gefängnis das Leben nahm.

Fr, 13.1.17, arte 20:15 Uhr:

Brief an mein Leben

D 2016, R: Urs Egger, Vorlage: Miriam Meckel******

Marie Bäumer als das alter ego der Karrierefrau Toni Lehmstedt (alias Miriam Meckel, Lebensgefährtin der Journalistin Anne Will): Die unermüdlich Schaffende bricht wegen Überarbeitung zusammen … Leider ein bisschen platt und neo-liberal unkritisch geraten

Sa, 14.1.17, 3sat 22:00 Uhr:

Himmlische Kreaturen – Heavenly Creatures

NZ/UK/D 1994, R: Peter Jackson******

Nach tatsächlichen Begebenheiten dicht und stimmig inszeniertes Drama um die Intensität einer Mädchenfreundschaft in den fünfziger Jahren: Juliet Hulme [Kate Winslet] und Pauline Parker [Melanie Lynskey] flüchten in eine mitunter brutale Fantasiewelt und töten Paulines Mutter, als diese die beiden auseinander bringen will. Juliet Hulme machte inzwischen unter dem Namen Anne Perry Karriere als Krimiautorin.

So, 15.1.17, RTL2 05:55 Uhr:

Die Girls von St. Trinian

UK 2007, R: Oliver Parker, Barnaby Thompson, Cartoon: Ronald Searle+

Remake der britischen Komödie „Die Schönen von St. Trinians“ von 1954, in der das gefürchete Mädcheninternat von pubertären Schülerinnenstreichen heimgesucht und von einer Trans*Person [Rupert Everett] geleitet wird. Getretener, doofer Klamauk!

Di, 17.1.17, SuperRTL 20:15 Uhr:

Vielleicht, vielleicht auch nicht

USA 2008, R: Adam Brooks*

Der in Scheidung lebende Werbeagent Hayes [Ryan Reynolds] erzählt seiner heranwachsenden Tochter [Abigail Breslin] von den Frauen in seinem Leben. Dabei stellt sich heraus, dass zwei der Frauen [Rachel Weisz und Elizabeth Banks] auch miteinander Spaß hatten. Dämlicher Heteromurks!

Di, 17.1.17, ONE 22:45 Uhr:

Banana

UK 2015, R: Lewis Arnold

Start der 1. Staffel der britischen Serie über LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans)-Personen in acht Episoden … Hey-Hey!

Do, 19.1.17, RBB 00:10 Uhr:

Blau ist eine warme Farbe

Frankreich/Belgien/Spanien 2013, R: Abdellativ Kechiche, Comicvorlage: Julie Maroh********

Die turbulente und sexszenenreiche Liebesgeschichte zwischen Adèle [Adèle Exarchopoulos] und Emma [Léa Seydoux] – der umstrittene Film gewann die Goldene Palme in Cannes

Fr, 20.1.17, ARD 03:05 Uhr:

Red Sonja – Die Rache der Schwertkämpferin

NL/USA 1985, R: Richard Fleischer+

Weil Sonja (Brigitte Nielsen) ihr nicht gehören will, wird ihre Familie von der Königin Gedren (Sandahl Bergman) ermordet, sie selbst von ihren Schärgen vergewaltigt und gequält – Fantasy-Trash mit Frauenduell als Showdown

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

