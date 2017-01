Fernseh-Infos vom 21. Januar bis zum 2. Februar 2017

Sa, 21.1., ORF1 20:15 Uhr / Do, 2.2., VOX 20:15 Uhr:

Mr. and Mrs. Smith

USA 2005, R: Doug Liman+

Killerpaar [Brad Pitt und Angelina Jolie], das jeweils nichts vom Beruf der Partnerin/des Partners ahnt, wird dummerweise mit jeweils einem Mordauftrag gegeneinander aufgehetzt; frech-blutige Action, bei der eine lesbische Computer-Expertin einen Kurzauftritt hat

Sa, 21.1., ORF1 22:10 Uhr:7

Miss Undercover

USA 1999, R: Daniel Petri*

Polizistin [Sandra Bullock] ermittelt undercover bei Schönheitswettbewerb – natürlich als „hässliches Entlein“ – wo sich bei der Verleihung auch eine Lesbe outet – boah, wat für ne Revoluzzzzion! Öder Bullock-Witz, der dem huldigt, was er zu kritisieren vorgibt

Sa, 21.1., Sat1 Gold 22:15 Uhr:

Kaffee, Milch & Zucker

USA 1994, R: Herbert Ross**

tragikomisches Roadmovie mit drei Freundinnen: Jane [Whoopi Goldberg] ist lesbisch, Robin [Jessica Louise Parker] ist an AIDS erkrankt und Holly [Drew Barrymore] hat im Affekt ihren Freund erschlagen. Streckenweise arg melodramatisch mit Druck auf Tränendrüsen; sehenswert ein Auftritt der „Indigo Girls“

So, 22.1., ProSieben 11:25 Uhr:

Nix wie raus aus Orange County

USA 2002, R: Jake Kasdan+

Ein Highschoolschüler lässt nichts unversucht, um an der Stanford University angenommen zu werden. Dabei werden auch die sexuellen Abenteuer zwischen seiner Freundin und einer butchigen Putzfrau thematisiert. Unspektakuläre Hetenkomödie

So, 22.1., ARD 23:35 Uhr:

Away We Go – Auf nach Irgendwo

USA 2009, R: Sam Mendes+

Ein Paar, das ein Kind erwartet, reist durch die USA, um herauszufinden, wo sie in Zukunft wohnen wollen. Unterwegs treffen sie u. a. auf eine alte Bekannte, die ihre zehnjährige Tochter für lesbisch hält.

Mo, 23.1., ProSieben 06:15 Uhr:

Election

USA 1997, R: Alexander Payne

Bitterböse Wahlintrigen gibt’s auch an Schulen: Die Streberin Tracy Flick [Reese Witherspoon] ist Lehrer McAllister [Matthew Broderick] ein Dorn im Auge. Er hofft, ihr bei den Sprecher_innenwahlen mit Paul, einem soften Gegenkandidaten, ein Bein zu stellen. Pauls Schwester Tammy entdeckt gerade ihre lesbische Ader …

Mo, 23.1., ZDF 22:15 Uhr:

Verblendung

Schweden/DK/D 2009, R: Niels Arden Oplev, Roman: Stieg Larsson*

Polit-Thriller, Teil 1/3: Hackerin Lisbeth Salander [Naomi Rapace] kommt dem investigativen Journalisten Blomkvist [Michael Nyqvist] zu Hilfe, als dieser im Familiensumpf eines Milliardärs wühlt. Die coole Lisbeth teilt ihr Bett mit ihrer Freundin – und später mit Blomkvist

Di, 24.1., arte 02:30 Uhr:

Agnieszka

D/Polen 2015, R: Tomasz E. Rudzik

Frisch aus dem Knast entlassen, fängt die Polin Agnieszka in Deutschland eine Karriere als Domina an; ihre „Madame“ scheint ein Auge auf sie geworfen zu haben …

Do, 26.1., SWR/SR 23:45 Uhr / RBB 22:45 Uhr:

Der Vorleser

USA/D 2008, R: Stephen Daldry, Roman: Bernhard Schlink+

Literaturverfilmung: Nach Jahren trifft Michael [David Kross] als Jurastudent im Gerichtssaal die wesentlich ältere Frau [Kate Winslet] wieder, mit der er als Jugendlicher ein sexuelles Verhältnis hatte. Sie wird als ehemalige KZ-Aufseherin angeklagt. Inwieweit sie auch dort sexuell übergriffig wurde, bleibt sowohl im Buch wie im Film offen

Fr, 27.1., SRF2 20:10 Uhr:

Side Effects – Tödliche Nebenwirkungen

USA 2013, R: Steven Soderbergh***

Die neuen Psychopharmaka, die ein Psychotherapeut [Jude Law] seiner Patientin [Rooney Mara] verschreibt, scheinen diese zu einer mordenden Bestie zu machen. Was hat die Therapeutin Victoria [Catherine Zeta-Jones] damit zu tun? Und welche Figur verkörpert hier wohl wieder das Böse??

Sa, 28.1., RTLplus 21:55 Uhr:

Zwei Frauen, ein Mann und ein Baby

Österreich 1999, R: Wolfgang Murnberger******

Die Beziehung der Floristin Iris [Eva Herzig] und der Architektin Sandra [Nicole Assari-Cox] scheint zu zerbrechen, als der mehr oder weniger gemeinsame Kinderwunsch mit Hilfe des soften Spanier Antonio [der aus Karlsruhe gebürtige Ralf Bauer – wo denn auch einen Spanier hernehmen, ne?!] bei Sandra nicht nur zur Schwangerschaft, sondern auch zu Antonio führt … Aber – dies ist nicht der Weisheit letzter Schluss … Zwar arg trivial-kitschig, aber nicht ohne Ironie – und stellenweise sehr witzig!)

So, 29.1., arte 09:30 Uhr:

Brief an mein Leben

D 2016, R: Urs Egger, Vorlage: Miriam Meckel******

Marie Bäumer als das alter ego der Karrierefrau Toni Lehmstedt (alias Miriam Meckel, Lebensgefährtin der Journalistin Anne Will): Die unermüdlich Schaffende bricht wegen Überarbeitung zusammen … Leider ein bisschen platt und neo-liberal unkritisch geraten

So, 29.1., SIXX 20:15 Uhr:

28 Tage

USA 1999, R: Betty Thomas+

Die alkoholabhängige Journalistin Gwen [Sandra Bullock] ruiniert sturzbetrunken die Hochzeit ihrer Schwester und kommt in die Reha, wo sie ihre Probleme meistern lernt. In einer Gruppentherapiestunde wird sie für eine Lesbe gehalten, was sie natürlich weit, weiter, am weitesten von sich weist. Flacher Hollywood-Psycho-Murks!

So, 29.1., ONE 20:15 Uhr / ARD/ONE 00:05 Uhr:

Cloud Atlas

USA/D 2012, R: Tom Tykwer, Lana & Andy Wachowski, Roman: David Mitchell+

Cineastischer Leckerbissen in sechs Erzählsträngen über philosophisch-weltgeschichtliche Zusammenhänge – mit vielen Stars [Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugh Grant, Susan Sarandon, Hugo Weaving u. a.] in immer und immer wieder anderen Rollen: Dabei spielen z. B. Schwarze Weiße oder umgekehrt – und genderübergreifend ist es – vermutlich Dank Lana, ehemals Larry Wachowski – sowieso. Die Story ist an manchen Stellen etwas dünn, aber insgesamt sehenswert, wenn mitunter auch sehr brutal in Szene gesetzt

So, 29.1., ProSieben 22:50 Uhr:

V wie Vendetta

UK/USA/D 2006, R: James McTeigue**

Ein faschistischer Großkanzler [John Hurt] beherrscht einen Überwachungsstaat, gegen den ein mysteröser Gegenspieler, V [Hugo Weaving] antritt. In einer Gefängnisszene lässt eine wegen ihres Lesbischseins inhaftierte Frau ihre Zellennachbarin an ihrem Leben teilhaben … In Teilen spitzfindiges Fantasydrama

So 29.1., ZDF 23:30 Uhr:

Stieg Larsson: Verdammnis

Schweden/DK/D 2009, R: Daniel Alfredson, Krimi: Stieg Larsson***

Zweiter Teil der Trilogie, in der Lisbeth Salander [Noomi Rapace] nach Schweden zurückkehrt und kurze Zeit später wegen Mordes gesucht wird. Sie überlässt ihrer Geliebten Miriam [Yasmine Garbi] ihre Wohnung und versteckt sich. Natürlich kommt es bald zu einem blutigen Treffen zwischen ihr und den Bösen. Journalist Blomqvist rettet sie.

Mo, 30.1., ZDF 22:55 Uhr:

Stieg Larssons Vergebung

Schweden/DK/D 2009, R: Daniel Alfredson+

Lisbeths Entmündigung wird vor Gericht als haltlos entlarvt – ihre Geliebte spielt hier keine Rolle mehr

Di, 31.1., ServusTV 20:15 Uhr:

Frances Ha

USA 2012, R: Noah Baumbach**

Zwei Frauen verteidigen ihr gemeinsames Wohnen trotz Heterofreund; sie bezeichnen ihre Beziehung als „lesbian love affair without sex“ …

Fr, 3.2., arte 21:45 Uhr:

Rock Hudson – Schöner fremder Mann

D 2010, R: André Schäfer, Andrew Davies

Doku über den schwulen Schauspieler Roy Harold Scherer jr. alias Rock Hudson (1925-1985), der in den US-amerikanischen Filmen der 1950er und 1960er als heterosexueller Lover u. a. von Doris Day galt. Er war seit 1955 zum Schein mit seiner lesbischen Sekretärin Phyllis Gates (1925-2006) verheiratet gewesen und hatte sein öffentliches Coming Out, als er bereits an Aids erkrankt war

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2017)

