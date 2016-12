Fernsehinfos vom 10. bis 23. Dezember 2016

Mo, 12.12., ZDF 22:15 Uhr:

R.E.D. – Älter, härter, besser

USA 2010, R: Robert Schwentke+

Ironisch gemeinter Agenten-Thriller mit RentnerInnengang: Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman legen den Bösewichtern das Handwerk und retten auch noch Mary-Louise Parker, die zwischendurch fälschlicherweise für lesbisch gehalten wird. Streckenweise unterhaltsam – Helen Mirren allemal!

Di, 13.12., HR 22:45 Uhr:

Der Wolf: Tote Hunde beißen nicht

DK/Norwegen 2008*****

Detektiv Varg Veum muss eine aufstrebende konservative Politikerin beschützen, die bedroht wurde und außerdem seit zwei Jahren eine heimliche Geliebte hat – was sie öffentlich leugnet … Halbwegs spannender Krimi

Do, 15.12., Kabel 20:15 Uhr:

Die Farbe Lila

USA 1986, R: Steven Spielberg, Vorlage: Alice Walker*****

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts angesiedeltes Emanzipationsdrama um eine junge Schwarze [süß: Whoopi Goldberg], die von ihrem brutalen Ehemann [Danny Glover] geschlagen und unterdrückt wird, bis seine Geliebte Shug [Margaret Avery] ihre Freundin wird. Die lesbischen Aspekte der Vorlage wurden weitgehend eliminiert; allerdings gibt es eine nette Kussszene zwischen der weltoffenen Shug und Celie – und ein schönes Lied, das Shug Celie widmet …

Do, 15.12., SWR/SR 03:15 Uhr:

Nachtcafè: Weniger ist mehr – zurück zur Bescheidenheit

D 2014

Talkshow-Wiederholung; u. a. mit der lesbischen Konzern-Erbin Ise Bosch

Sa, 17.12., RBB 23:50 Uhr:

Bowfingers große Nummer

USA 1999; R: Frank Oz*

Klamaukige Komödie aus der Filmbranche: Der halbgare Regisseur Bobby Bowfinger [Steve Martin] fingiert einen Starfilm mit einem tumben Doppelgänger und landet einen Coup. In seinem Chaotenteam kommt auch Daisy [Heather Graham] als Schauspielerin unter und schläft dafür mit allen, inclusive Aufnahmeleiterin Farrah [Reamy Hall]. Eher nervig!

Mo, 19.12., BR 20:15 Uhr:

Bayern erleben: Heimatrauschen zu Weihnachten

Reportage über Bayern, u. a. über den schwul-lesbischen Weihnachtsmarkt im Münchner Glockenbachviertel

Mo, 19.12., ZDF 00:20 Uhr:

Romeos

D 2011, R: Sabine Bernardi*****

Lukas, vormals Miriam, wird bei seinem sozialen Jahr fälschlicherweise im Schwesternheim untergebracht, wo er aber Unterstützung von seiner lesbischen Freundin Ine erfährt. Er entwickelt sich jedoch zusehends nicht nur körperlich zum Mann, sondern auch in einen egozentrischen Macker. Er hat nur noch Augen für den fabelhaften Fabio, den er in der Kölner Szene kennenlernt. Wird Fabio sich auch für Lukas interessieren? Und was wird aus Ine? Die FSK-Freigabe von „ab 16“ wurde nach Protesten u. a. der Regisseurin revidiert und auf „ab 12“ heruntergesetzt.

Mi, 21.12., arte 20:15 Uhr:

Die Wolken von Sils Maria

FRA/CH/D 2014, R: Olivier Assayas*****

Der gefeierte Bühnenstar Maria Enders [Juliette Binoche] mit dem Zug nach Sils Maria in die Schweiz, um den Autor eines lesbischen Liebesdramas zu ehren; doch er stirbt, während sie unterwegs ist. Sein Tod und die Begegnung mit einem alten Bekannten bringt die Schauspielerin aus der Fassung; auch ihre zuverlässige, aber kritische Assistentin (Kristen Stewart) verwirrt sie. Die Figurenkonstellation liefert ein Psychodrama, das sich zum Ende hin buchstäblich in Luft auflöst … Interessant, aber oft schwächelnd.

Mi, 21.12., arte 22:15 Uhr:

Irma Vep

FRA 1996, R: Olivier Assayas**

Der Filmregisseur René [Jean-Pierre Léaud] möchte Feuillades „Vampire“ neu verfilmen und entscheidet sich für die Rolle der Irma Vep für die Hongkong-Schauspielerin Maggie Cheung [sie selbst]. Sie muss sich mit seiner merkwürdigen Interpretation auseinandersetzen, die Avancen der Kostümbildnerin Zoe [Nathalie Richar]) abwehren und gerät doch in den Strudel der sie vereinnahmenden Rolle der Irma Vep

Mi, 21.12., BR 23:45 Uhr:

Alles auf Zucker

D 2004, R: Dani Levy**

Total überschuldet hofft der zwielichtige Jackie Zucker [Henry Hübchen] auf das Erbe seiner grad verstorbenen Mutter. Um das jedoch antreten zu können, müssen er und seine Familie ihren jüdischen Glauben unter Beweis stellen. Und dafür muss er seine Frau [Hannelore Elsner] und seine lesbische Tochter [Anja Franke] gewinnen – und vor allem seinen orthodoxen Bruder überzeugen …

Mi, 21.12., ARD 03:15 Uhr:

Als sie mich fand

USA 2007, R: Helen Hunt*

Als die adoptierte April Epner [Helen Hunt] sich mit eigenen Kinderwünschen trägt, taucht plötzlich ihre biologische Mutter Bernice [Bette Midler, leider gar fürchterlich geliftet] auf und fragt, ob es einen gäbe, der sie, April, in den Arm nimmt. Oder EINE? Das sei ja egal. Überwiegend nette Mutter-Tochter-Komödie

Do, 22.12., ARD 20:15 Uhr / Mi, 21.12., ORF1 20:15 Uhr:

Ziemlich beste Freunde

Frankreich 2011, R: Olivier Nakache, Eric Toledano*

Der gelähmte Philippe [François Cluzet] freundet sich mit seinem neuen Assistenten, dem Senegalesen Drisse [Omar Sy] an. Philippes Sekretärin Magalie [Audrey Fleurot] lebt lesbisch. – Warum aus dem Assistenten, der ein Algerier war, ein Senegalese werden musste, lässt sich in der vom Kinopublikum innig geliebten Verfilmung auf den ersten Blick nicht erkennen …

Do, 22.12., ZDFneo 21:40 Uhr:

Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns

UK/FRA/D/IRL/USA 2004, R: Beeban Kidron*

Bridget Jones [Renee Zellweger] ist zwar glücklich mit Mark [Colin Firth], versteigt sich jedoch immer wieder in irrationale Eifersucht. So glaubt sie auch, Mark hätte etwas mit der schönen Rebecca [Jacinda Barrett], die jedoch interessiert sich mehr für … Halbwegs unterhaltsame Hetenkomödie

Ingeborg Boxhammers Bewertungen im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2016)

