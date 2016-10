Fernsehinfos vom 3. bis zum 14. Oktober 2016

Sa, 1.10., ORF1 23:25 Uhr:

Thelma & Louise

USA 1991, R: Ridley Scott***

Nachdem zwei Freundinnen auf dem Weg in ein vergnügliches Wochenende in Notwehr einen Vergewaltiger erschossen haben, fliehen sie als Outlaws quer durch die USA und lassen sich nicht mehr das Geringste gefallen … Drehbuchautorin Callie Khourie gewann 1992 einen Oscar für ihr rasantes Buch mit tollen Dialogen. Geena Davis als Thelma und Susan Sarandon als Louise haben nichts an Eindrücklichkeit verloren; für Brad Pitt war sein Kurzauftritt als sympathischer Schurke der Startschuss für seine Karriere

Sa, 1.10., ORF1 01:25 Uhr:

The Kids Are All Right

USA 2010, R: Lisa Cholodenko********

Paul [Mark Ruffalo], der Samenspender ihrer Kinder verführt eine Mutter eines lesbischen Paares [Julianne Moore und Annette Bening] und erhofft sich den Gewinn einer Familie. Naja … Julianne Moore und Annette Bening jedenfalls sind klasse! Ein schönes Paar!

So, 2.10., arte 20:15 Uhr:

Die Herzogin

UK/ITA/FRA/USA 2008, R: Saul Dibb*

18. Jhdt.: Lady Spencer [Charlotte Rampling] verheiratet ihre älteste Tochter Georgiana [Keira Knightley] mit dem Herzog von Devonshire, William Cavendish [Ralph Fiennes], der lediglich an (männlichen) Nachkommen interessiert ist, die sich aber nicht einstellen. Georgiana freundet sich mit Bess Foster [Hayley Atwell] an, von der sie einiges über Sexualität und Leidenschaft lernt. – Georgiana Cavendish (1757-1806) war eine einflussreiche Adlige, die mit ihrem Mann und Lady Eliziabeth Foster in einer Dreiecksbeziehung lebte; im Film wird sie jedoch Williams Geliebte und verlässt Georgiana.

Mi, 5.10., Kabel 03:25 Uhr:

Internal Affairs – Trau ihm, er ist ein Cop

USA 1990, R: Mike Figgis*

Polizist Raymond [Andy Garcia] und Polizistin Amy [„Roseanne“-Schwester Laurie Metcalf] kommen bei einem Überwachungsauftrag dem korrupten Kollegen [bedrohlich: Richard Gere] auf die Spur. In gewisser Weise ungewöhnlicher Thriller: Raymond bleibt glücklich verheiratet, Amy bleibt lesbisch!

Do, 6.10., SRF2 20:00 Uhr:

Beziehungsweise New York

FRA 2013, R: Cédric Klapisch***

Dritter Teil der „L’Auberge espagnole“-Saga, erneut mit dem gleichen unsympathischen Ensemble, das sich bewusstlos treiben lässt und jegliche verantwortliche Entscheidung ablehnt: Allen voran Xavier (Romain Duris), aus dessen Sicht die spannungsarmen und künstlich komplizierten Verhedderungen erzählt werden. Und für den Pepp – diesmal in Big Apple – Lesbe Isabelle (Cécile De France). Schnarch.

Do, 6.10., 3sat 22:25 Uhr:

Die Zeit ohne Grace

USA 2007, R: James C. Strouse+

Familiendrama: Verkäufer Stan [John Cusack] zieht seine beiden Töchter allein auf, weil seine Frau Grace als Soldatin im Irak-Krieg getötet wurde. In einer Selbsthilfegruppe für Angehörige von Soldaten ist er der einzige Mann unter vielen Frauen. Die Frau einer der Anwesenden ist ebenfalls in den Krieg gezogen

Do, 6.10., SRF2 22:45 Uhr:

Blade Runner – The Final Cut

USA 1982, R: Ridley Scott+

Detektiv Deckard [Harrison Ford] jagt Replikanten und testet auch die attraktive Rachel [Sean Young] auf ihre „Menschlichkeit“: “Ist es ein Test, ob ich Replikant bin oder eine Lesbierin, Mr. Deckard?“ Zukunftweisender Science Fiction, spannend, atmosphärisch, konsequent.

Do, 6.10., WDR 23:25 Uhr:

Lesbische Eltern – Familien zweiter Klasse?

D 2014, R: Renate Werner

Reportage zur Themenwoche der Toleranz: Porträt eines lesbischen Paares mit Kinderwunsch. Noch immer sind gleichgeschlechtliche Paare heterosexuellen Eltern nicht gleichgestellt. Dies gilt u. a. fürs Sorge- und Adoptionsrecht. Die Autorin geht in ihrer Reportage der Frage nach, ob gleichgeschlechtliche Partnerschaften wirklich (?) in allen Punkten als gleichberechtigt anerkannt werden.

Fr, 7.10., ProSieben 22:55 Uhr:

Watchmen – Die Wächter

USA 2009, R: Zack Snyder*

Superhelden-Kriegsfantasie, die einen anderen Verlauf des Zweiten Weltkriegs suggeriert, bei dem das Kussfoto zur bedingungslosen Kapitulation Japans 1945 nicht einen Matrosen und eine Krankenschwester zeigt, sondern eine Krankenschwester und eine Superheldin …

Sa, 8.10., 3sat 20:15 Uhr:

Fidelio

Oper von Ludwig van Beethoven, Inszenierung der Salzburger Festspiele 2015: Claus Guth

Um ihren aus politischen Gründen inhaftierten Mann Florestan zu befreien, schleicht sich Leonore als Fidelio bei seinem Kerkermeister ein und wird von dessen Tochter umworben …

Di, 11.10., ARD 00:35 Uhr:

Eine Frau für zwei

FRA 1995, R: Josiane Balasko*******

Eine durchreisende Lkw-Fahrerin [Josiane Balasko] fährt ihren Truck in den Vorgarten der verheirateten Loli [Victoria Abril] und verliebt sich in sie. Dass Loli sich von ihr ausspannen lässt, findet der Ehemann, wie könnte es anders sein: total doof! Etwas dick aufgetragene, nicht immer geschmackssichere Dreiecks-Komödie

Mi, 12.10., Kabel 00:50 Uhr:

Russ Meyer’s Megavixens

USA 1969, R: Russ Meyer****

Während zwei Männer einander jagen, vergnügen sich deren Frauen miteinander … Sogenannter Sexfilm mit nackten Frauen

Mi, 12.10., AR 02:55 Uhr:

Precious – Das Leben ist kostbar

USA 2008, R: Lee Daniels***

Die übergewichtige 16-jährige Precious [Gaburey Sidibe] wird nicht nur von ihrer Mutter [Mo’nique] misshandelt, sondern ist auch zum zweiten Mal von ihrem eigenen Vater schwanger. An einer neuen Schule macht sich endlich die Lehrerin Blu Rain [Paula Patton] für sie stark und lädt Precious ein, gemeinsam mit ihr und ihrer Lebensgefährtin Weihnachten zu feiern. Berührendes und stark gespieltes Sozialdrama

Do, 13.10., SRF2 20:00 Uhr:

Wenn ich bleibe

USA 2014, R: R. J. Cutler*

Mia [Chloë Grace Moretz], eine junge Cellistin, fällt nach einem Unfall ins Koma. Ihr Geist hat Flashbacks und die Möglichkeit, sich ihre Umwelt genau anzugucken. Dabei erfährt sie, dass eine der Background-Sängerinnen in Adams Band lesbisch ist

Do, 13.10., Kabel 20:15 Uhr:

Ghost – Nachricht von Sam

USA 1990, R: Jerry Zucker+

Whoopi Goldberg spielt die unwiderstehliche Geisterbeschwörerin Oda Mae, die vom ermordeten Sam [Patrick Swayze] beauftragt wird, mit seiner Freundin Molly [Demi Moore] Kontakt aufzunehmen. Mit viel Energieaufwand ist es den Geistern auch möglich, vorübergehend in einen anderen Körper zu schlüpfen … Wenn ihr mal wieder vor dem Fernseher heulen wollt, wär dies die richtige Wahl – Whoopi allerdings ist zum Kringeln!

Fr, 14.10., arte 20:15 Uhr:

Ich will dich

D 2015, R: Rainer Kaufmann*******

Bürgerliche und lebensgemeinschaftliche Bereicherungen stehen der Liebe zwischen zwei Frauen (Erika Marozsán und Ina Weisse) im Wege, die sich weder von ihrem bisherigen sozialen Gefüge (Marie) noch von ihren Zukunftsträumen (Ayla) verabschieden möchten. Sie sehen sich als heterosexuelle Frauen mit heterosexuellen Errungenschaften (Familie, Anerkennung), die sie nicht aufzugeben bereit sind.

Fr, 14.10., ProSieben 01:25 Uhr:

Domino

USA 2005, R: Tony Scott+

Der abenteuerliche und willkürlich schnell geschnittene Actionfilm folgt bestimmten Lebensstationen von Domino Harvey (1969-2005, hier dargestellt von Keira Knightley), die als Tochter des Schauspielers Laurence Harvey zunächst als Fotomodell Karriere machen wollte, sich dann aber als skrupellose Kopfgeldjägerin verdingte. Domino erlebte den Filmstart nicht mehr, soll sich aber darüber aufgeregt haben, dass Scott ihr eine heterosexuelle Beziehung andichtete: http://www.einsiders.com/features/columns/2005_review_obituaries.php. Nix als Murks!

Ingeborg Boxhammer

Der Sternchenbewertung im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2016)