Fernseh-Infos vom 18. bis 28. September 2016

Sa, 17.9., One 13:00 Uhr:

Noise and Resistance – Stimmen aus dem Diy-Underground

D 2010, R: Julia Ostertag, Francesca Araiza Andrade

Ostertag [„And You Belong“] und Andrade beleuchten eine Szene (Musiker_innen, Hausbesetzer_innen, Gewerkschafter_innen), die sich dem modernen Konsumterror widersetzt und die u. a. ihr Lebensgefühl auch über die Musik Ausdruck verleiht

So, 18.9., HR 08:05 Uhr:

Die Akte Zarah Leander

D 2013, R: Torsten Striegnitz, Simone Dobmeier

Interessantes Porträt der umstrittenen schwedischen Diva Zarah Leander (1907-1981), die als UFA-Star in der Zeit des Nationalsozialismus Furore machte, sich aber damit später nicht auseinandersetzen wollte. Hier kommen Biograf_innen und Filmkritiker_innen (z. B. der famose Georg Seeßlen) zu Wort und versuchen sich der immer noch anhaltenden Faszination auf die Spur zu kommen,die die Sängerin mit der tiefen Stimme besonders in queeren Kreisen hervorruft.

So, 18.9., HR 13:20 Uhr:

Winnetous Weiber

D 2014, R: Dirk Regel**

Zu Pferd besuchen fünf unterschiedliche Frauen die Drehorte der Karl-May-Filme der sechziger Jahre. Unterwegs sind aber vor allem die persönlichen Probleme der Beteiligten Thema. So geraten Gabriele/Gabi (Floriane Daniel) und Maren (Nina Kronjäger) mehrmals miteinander in Streit, denn Gabi ist nicht nur erfolgreiche Unternehmerin, sondern auch in sie verliebt. Maren Kroymann ist auch mit dabei – als schnöselige Hetenwitwe!

So, 18.9., ZDF 14:50 Uhr:

Kalender Girls

UK 2003, R: Nigel Cole+

In dem kleinen britischen Dorf Skipton engagieren sich gelangweilte Frauen im Women’s Institute und machen auf Initiative von Chris (Helen Mirren) einen Kalender mit Aktfotos, die ein verklemmter Sohn der erwachsenen Frauen schon mal falsch versteht …

So, 18.9., EinsPlus 16:15 Uhr:

Leben! Transsexuell – Vom falschen Körper zum wahren Ich

D 2015

Reportage über junge Menschen, die sich mit dem ihnen zugewiesenen Geschlecht nicht wohl fühlen

Mo, 19.9., RTL 00:30 Uhr:

Kulturmagazin 10 vor 11:

Ausschnitte aus der Berliner Revue „Heut‘ Nacht oder nie‘ nach dem Musiker Mischa Spoliansky (1898-1985), der u.a. 1920 die Homosexuellenhymne „Das lila Lied“ komponierte; die Geschwister Pfister präsentieren sich als „Bonze, Hure und als Lesbe“.

Di, 20.9., 3sat 20:15 Uhr:

Schon wieder Henriette

Deutschland/Österreich 2013, R: Nikolaus Leytner+

Betagte Kunstrestauratorin und Hobby-Detektivin [Christiane Hörbiger] wird von ihrem jungen Adlatus kurzzeitig für lesbisch gehalten … Leider fälschlicherweise, denn das hätte der Fließbandproduktion wenigstens etwas Pfiff gegeben!

Di, 20.9., SuperRTL 20:15 Uhr:

Eiskalte Engel

USA 1999, R: Roger Kumble**

Intrigante Geschwister versüßen sich die Tage am College mit ausgeklügelten Gemeinheiten. Dafür bringt Kathryn [Sarah Michelle Gellar] auch schon mal der naiven jungen Cecile [Selma Blair] das Küssen bei. Modernisierte „Gefährliche Liebschaften“-Fassung nach Choderlos de Laclos

Mi, 21.9., RTL2 15:00 Uhr:

Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt …: Verbotene Gefühle

D 2016

RTL-Seifen-TraRa – auch Doku-Soap genannt, über Teenagerinnen, die nicht wagen, über ihr lesbisches Begehren mit ihren Freundinnen zu sprechen

Do, 22.9., ORF1 10:20 Uhr:

Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt

USA/Kanada/UK 2010, R: Edgar Wright*

Kriegerische Fantasyromanze: Scott muss die Ex-Lover seiner Angebeteten besiegen, darunter auch eine Lesbe …

Do, 22.9., arte 00:05 Uhr:

Blut an den Lippen

BRD/BELG/FRA/ITA 1970, R: Harry Kümel*******

Die ungarische Gräfin Barthory [Delphine Seyrig] trifft mit ihrer Geliebten Ilona [Andrea Rau] in einem Hotel auf ein frisch vermähltes Ehepaar und rivalisiert mit dem Ehemann um die Gunst der Braut Valerie, die zu spät bemerkt, dass die Gräfin eine Vampirin ist … Stimmungsvoller Klassiker

Fr, 23.9., ZDF 02:10 Uhr:

Wer ist Mr. Cutty?

USA 1996, R: Donald Petrie*

Weil sie als Frau an der Wall Street keine Chance hat, erfindet Laurel [Whoopi Goldberg] Mr. Cutty, in dessen Rolle sie schlüpft, wenn Geschäfte abgeschlossen werden. Nett gemeinte Hosenrollen-Komödie, die leider überraschungsarm bleibt

Sa, 24.9., ARD 21:45 Uhr:

Donna Leon – Venezianisches Finale

D 2003, R: Sigi Rothemund, Krimi: Donna Leon*****

Commissario Brunetti [Uwe Kokisch] geht der Ermordung eines homophoben Dirigenten nach und verdächtigt u. a. die lesbische Opernsängerin Flavia Petrelli [Leslie Malton], die mit ihrer Agentin Brett Lynch [Gesine Cukrowski) zusammenlebt. Naja, sehen wir mal über die steife Darstellung hinweg …

Sa, 24.9., MDR 23:30 Uhr:

Up in the Air

USA 2009, R: Jason Reitman+

Der skrupellose Ryan Bingham [George Clooney] ist Vielflieger und dafür zuständig, Menschen in Filialen zu entlassen. Er verliebt sich unterwegs in Bonuskartensammlerin Alex [Vera Farmiga], muss aber erkennen, dass sein Lebenstraum sich nicht erfüllt. Zu Ryans Überraschung zieht Alex auch lesbische Beziehungen für sich in Betracht. Kluges und entlarvendes Gesellschaftsporträt, toll gespielt und inszeniert und: absolut sehenswert!

Sa, 24.9., ARD 23:40 Uhr:

Bowfingers große Nummer

USA 1999; R: Frank Oz*

Klamaukige Komödie aus der Filmbranche: Der halbgare Regisseur Bobby Bowfinger [Steve Martin] fingiert einen Starfilm mit einem tumben Doppelgänger und landet einen Coup. In seinem Chaotenteam kommt auch Daisy [Heather Graham] als Schauspielerin unter und schläft dafür mit allen, inclusive Aufnahmeleiterin Farrah [Reamy Hall]. Eher nervig!

Sa, 24.9., SRF2 00:30 Uhr:

Internal Affairs – Trau ihm, er ist ein Cop

USA 1990, R: Mike Figgis*

Polizist Raymond [Andy Garcia] und Polizistin Amy [„Roseanne“-Schwester Laurie Metcalf] kommen bei einem Überwachungsauftrag dem korrupten Kollegen [bedrohlich: Richard Gere] auf die Spur. In gewisser Weise ungewöhnlicher Thriller: Raymond bleibt glücklich verheiratet, Amy bleibt lesbisch!

So, 25.9., ARD 00:05 Uhr:

Der Vorleser

USA/D 2008, R: Stephen Daldry, Roman: Bernhard Schlink+

Literaturverfilmung: Nach Jahren trifft Michael [David Kross] als Jurastudent im Gerichtssaal die wesentlich ältere Frau [Kate Winslet] wieder, mit der er als Jugendlicher ein sexuelles Verhältnis hatte. Sie wird als ehemalige KZ-Aufseherin angeklagt. Inwieweit sie auch dort sexuell übergriffig wurde, bleibt sowohl im Buch wie im Film offen

Mo, 26.9., EinsPlus 21:45 Uhr:

Chloe

USA/Kanada 2009, R: Atom Egoyan******

Klassischer femme-fatale-Thriller: Eine Ehefrau [Julianne Moore] heuert eine Frau [Amanda Seyfried] an, um die Treue ihres Mannes [Liam Neeson] zu kontrollieren, gerät aber selbst in den Begierde-Fokus der Verführerin. US-Remake des Films „Nathalie“ (2003) von Anne Fontaine. Bei Egoyan erscheint der (im Original längst untreue) Ehemann im Verlauf des Films immer unschuldiger …

Di, 27.9., 3sat 20:15 Uhr:

Brief an mein Leben

D 2016, R: Urs Egger, Vorlage: Miriam Meckel

Marie Bäumer als das alter ego der Karrierefrau Toni Lehmstedt (alias Miriam Meckel, Lebensgefährtin der Journalistin Anne Will): Die unermüdlich Schaffende bricht wegen Überarbeitung zusammen …Leider ein bisschen platt und neo-liberal unkritisch geraten

Di, 27.9., SuperRTL 20:15 Uhr:

E-M@il für dich

USA 1998, R: Nora Ephron+

Nora Ephron nahm den Plot von Ernst Lubitsch’ „Rendezvous nach Ladenschluß“ (1940) und verlegte ihn als kompliziert-naive Liebesgeschichte zwischen Buchhändlerin Kathleen [Meg Ryan] und Konzernchef Joe [Tom Hanks] in die späten Neunziger. Joe erzählt, dass die Frau seines Vaters mit dem Kindermädchen durchgebrannt ist

Di, 27.9., arte 22:05 Uhr:

Jahrhundertprozess

D 2016, R: Peter Hartl

Doku-Reportage über die Nürnberger NS-Kriegsverbrecher-Prozesse, die vom 20. November 1945 und 14. April 1949 stattfanden, aus der Sicht prominenter Zeitzeug_innen wie u. a. Erika Mann (1905-1969). Siehe zu Erika Mann auch http://www.lesbengeschichte.org/bio_mann_d.html

Di, 27.9., RBB 22:45 Uhr:

Vier werden Eltern

D 2014, R: Eva Maschke

Reportage über ein schwules und ein lesbisches Berliner Paar, die gemeinsam ihren Kinderwunsch verwirklichen wollen

Mi, 28.9., Kabel 01:20 Uhr:

Russ Meyer’s Vixen!

USA 1968, R: Russ Meyer***

Vixen (Erica Gavin) ist eine typische Russ-Meyer-Rolle, denn sie verführt alles, was lebt und wackelt. Die Lexika nennen so etwas gerne „nymphomanisch“ …