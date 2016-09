Fernseh-Infos vom 3. bis 16. September 2016

Sa, 3.9., HR 17:30 Uhr:

Mein Gott, ich bin homosexuell

R: Anja Krußig und Nora Große Harmann

Lesben und Schwule in der Kirche: Wie müssen sie sich verbiegen, um da reinzupassen?

So, 4.9., ZDF 15:05 Uhr:

Weil es dich gibt

USA 2001, R: Peter Chelsom*

Eine dieser mittelmäßigen absehbaren Hetero-Liebeskomödien, in denen die DarstellerInnen der Hauptfiguren [hier Kate Beckinsale und John Cusack] austauschbar sind. Beste Freundin der Hete ist mal wieder ne Lesbe …

So, 4.9., SIXX 22:15 Uhr:

Die Frauen von Stepford

USA 2004, R: Frank Oz+

Eine gestresste Moderatorin [Nicole Kidman], die in ihren Sendungen auch schon mal sensationslüstern nach Lesben fragt, zieht mit ihrem Mann [Matthew Broderick] in das kleine Stepford, wo alle Frauen widerspruchslos ihren Männern gehorsam sind … Zahme oder eher zickige Neuverfilmung des Science Fiction-Klassikers von Ira Levin.

So, 4.9., EinsPlus 22:20 Uhr:

True Love – Vom Coming Out zur großen Liebe

Innerhalb der Reihe „Leben“ lässt das Reportageteam Personen zwischen 16 und 13 Jahren ihre Geschichte erzählen: Wie erleben Lesben und Schwule die erste Sexualität, wie sagen sie „es“ ihren Eltern?

Di, 6.9., 3sat 22:25 Uhr:

Der Kreis

Schweiz 2014, R: Stefan Haupt+

Anhand der im Interview erzählten Erinnerungen von Ernst Ostertag und Röbi Rapp wird in Spielszenen die Geschichte der Zürcher Schwulenbewegung in den fünfziger und sechziger Jahren in Spielszenen nachgezeichnet. Sehenswert und interessant.

Mi, 7.9., arte 02:15 Uhr:

Das neutrale Geschlecht. Neue Erziehungsmethoden in Schweden

FRA 2013, R: Richard Puech, Chantal Simon

Doku über den schwedischen Versuch, die Entwicklung der Kinder nicht durch geschlechtsspezifische Stereotypisierung zu manipulieren

Do, 9.9., ZDFkultur 23:30 Uhr:

Zwei Mütter

D 2013, R: Anne Zohra Berrached********

Dokumentarisch anmutende, überzeugend gespielte und inszenierte Studie über den verzweifelten Kinderwunsch eines Lesbenpaares; allerdings ist die kommerzielle Werbung für die geneigten Spender, die sich selbst spielen, befremdend.

Fr, 10.9., 3sat 11:00 Uhr:

Gustav Adolfs Page

Österreich/BRD 1960, R: Rolf Hansen*

Gustl [Liselotte Pulver] tritt als Page verkleidet in den Dienst des schwedischen Königs Gustav [Curd Jürgens]. Im Lager der Soldaten flirtet Ellen Schwiers (!) als Prostituierte mit ihr … Anders als in der Vorlage von C. F. Meyer (1882) erfährt Gustav hier von der Maskerade seines Pagen … Literaturdrama

So, 11.9., ARD 00:20 Uhr:

Chloe

USA/Kanada 2009, R: Atom Egoyan******

Klassischer femme-fatale-Thriller: Eine Ehefrau [Julianne Moore] heuert eine Frau [Amanda Seyfried] an, um die Treue ihres Mannes [Liam Neeson] zu kontrollieren, gerät aber selbst in den Begierde-Fokus der Verführerin. US-Remake des Films „Nathalie“ (2003) von Anne Fontaine. Bei Egoyan erscheint der (im Original längst untreue) Ehemann im Verlauf des Films immer unschuldiger …

Mo, 12.9., arte 20:15 Uhr:

Betrogen

USA 1971, R: Don Siegel*

Während des amerikanischen Bürgerkriegs wird ein verletzter Unionssoldat [Clint Eastwood] in einem Internat von acht Frauen gesund gepflegt. Nach anfänglicher Skepsis beginnen die Frauen, ihn zu bedrängen. Dabei haben die Frauen auch Fantasien miteinander. Dichtes Psychogramm über eine Frauenwelt im Krieg – leider überwiegend unreflektiert aus Männerperspektive erzählt.

Di, 13.9., ARD 22:45 Uhr:

Grand Budapest Hotel

UK/Deutschland/USA 2014, R: Wes Anderson+

In einem historisch anmutenden Potpourri voluminöser Ausstattung wird auf mehreren Zeitebenen eine mit einem Hotel verknüpfte Geschichte entwickelt, die zurück zum Vorabend des Ersten Weltkriegs führt. Der Concierge, Monsieur Gustave (Ralph Fiennes), tauscht ein Gemälde gegen ein gegen „Two Lesbians Masturbating“, das an Egon Schiele erinnern soll … Schräge Zeitreise mit Riesenstaraufgebot, u. a. mit Tilda Swinton

Mi, 14.9., EinsFestival/One 21:45 Uhr:

Noise and Resistance – Stimmen aus dem Diy-Underground

D 2010, R: Julia Ostertag, Francesca Araiza Andrade

Ostertag [„And You Belong“] und Andrade beleuchten eine Szene (Musiker_innen, Hausbesetzer_innen, Gewerkschafter_innen), die sich dem modernen Konsumterror widersetzt und die u. a. ihr Lebensgefühl auch über die Musik Ausdruck verleiht

Do, 15.9., RBB 22:45 Uhr:

Geflüchtet und angekommen?

Reportage über geflüchtete Künstler_innen in Berlin, u. a. Porträt der lesbischen Sängerin Enana, die in Syrien oft körperlicher Gewalt ausgesetzt war

Do, 15.9., arte 00:05 Uhr:

Vampyros Lesbos – Die Erbin des Dracula

BRD/Spanien/FRA 1970, R: Jess Franco

Die junge Rechtsanwältin Linda (Ewa Strömberg), die mit ihrem Freund in Istanbul lebt, träumt erotische Begegnungen mit einer Frau, die sie bei einem lesbischen Liveact in einem Nachtclub wiederzuerkennen meint. Eine geheimnisvolle Gräfin verführt sie und macht sie mit Vampir-Riten vertraut, bei denen Männer nichts verloren haben … Nicht uninteressanter Siebziger-Jahre-Trash

Der Sternchenbewertung im Spielfilmbereich liegen folgende Kategorisierungen zugrunde:

Wertung nach dem Sternchenprinzip

* * * * * * * * 8 Sterne: Lesbisches macht mehr als 90 Prozent der Handlung aus. Ohne dies würde der Plot nicht mehr funktionieren. Lesbischsein/“Anderssein“ wird hier nicht negativ bewertet.

* * * * * * * 7 Sterne: Es geht überwiegend um lesbisch handelnde Frauen. Sie erhalten selbstverständliche Dominanz innerhalb des auch anderes ausführenden Handlungsstrangs.

* * * * * * 6 Sterne: Neben der Hauptthematik ist mindestens ein dominanter Handlungsstrang mit lesbischen Frauen vorhanden und unübersehbar!

* * * * * 5 Sterne: Implizit eindeutig lesbischer Tenor, die Geschichte wirkt jedoch etwas gebremst oder dient lediglich dazu, das Thema süffisant auszuschlachten.

* * * * 4 Sterne: (Nebenrollen-)Lesben oder lesbische Affären werden sind deutlich sichtbar und über einige Sequenzen des Films präsent.

* * * 3 Sterne: Innige/intensive Freundschaft oder Hassliebe mit lesbischen Möglichkeiten oder Ansätzen, die selten verfolgt werden.

* * 2 Sterne: Es taucht mal „etwas Lesbisches“ auf, wird erwähnt oder gezeigt; mal ein Kuss, mal ein tiefer Blick oder eine eindeutige Anmache …

* 1 Stern: So wenig Lesbisches ist hier drin, dass es immer wieder zu übersehen ist!

+: (Queere) Andeutungen und/oder Zwischentöne, Trans*-Darstellungen oder sog. Hosenrollen.

© Ingeborg Boxhammer (Bonn 2005/2016)